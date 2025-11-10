Індія продовжує купувати російську нафту, - МЗС РФ

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Індія не припиняла закупівлі російської нафти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Можу сказати, що Індія продовжує закуповувати російську нафту", - сказав він журналістам у Москві, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що індійська сторона нібито майже припинила купівлі нафти у РФ.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що його перемовини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді щодо торгівельної угоди проходять успішно, а Індія вже майже припинила купувати російську нафту.

"Він (Моді - ред.) здебільшого припинив закупати нафту у Росії, і він мій друг", - заявив Трамп.

Санкції США проти РФ

  • Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
  • Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
  • Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.
  • Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.

Топ коментарі
всі купують,як і купували,всі хто вірить в санкції або бовдур або цинічно бреше....
10.11.2025 12:34 Відповісти
)(уйло і баба в простинях знову помазали Тампону голову гівном ще й насміхаються над ним. А шизонутий Тампон ходить з кучею гівна на голові і всім каже що це корона а він король всесвіту
10.11.2025 12:52 Відповісти
А якби Трамп був Президентом такого б не було! ... О!
10.11.2025 12:41 Відповісти
Бовдур тут ти,
10.11.2025 12:42 Відповісти
Кацапський бовдур мабуть не знає, що доходи Кацапії від продажи нафти та нафтопродуктів порівяно з минулим роком впали майже на 27%.
10.11.2025 13:07 Відповісти
погрози куколда нІхто не сприймає в серйоз
10.11.2025 12:42 Відповісти
Щас модік у платті зателефонує йухлу і скаже "не палі кантору!".
10.11.2025 12:46 Відповісти
Муді ж Трмпу "зуб дал", шо нє пакупаєт!
10.11.2025 12:52 Відповісти
10.11.2025 13:08 Відповісти
Кацапу вірити, себе не поважати.
10.11.2025 13:02 Відповісти
Знов "санкції на користь"?
10.11.2025 13:05 Відповісти
Трампа на неї немає
10.11.2025 13:08 Відповісти
До 21-го листопада - може й продовжують купляти. А з 22-го вже будуть вторинеі санкції американського мінфіну/держказначейства.
10.11.2025 13:17 Відповісти
та не може бути)))))))) Ми теж купуємо російський бензин. У Литві та Латвії)))
10.11.2025 13:25 Відповісти
Санкції починають застосовуватись з 21 листопаду. То до цієї дати Індія і тариться. А ось пізніші дати під питанням.
10.11.2025 14:20 Відповісти
 
 