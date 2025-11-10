Індія продовжує купувати російську нафту, - МЗС РФ

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Індія не припиняла закупівлі російської нафти.

"Можу сказати, що Індія продовжує закуповувати російську нафту", - сказав він журналістам у Москві, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що індійська сторона нібито майже припинила купівлі нафти у РФ.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що його перемовини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді щодо торгівельної угоди проходять успішно, а Індія вже майже припинила купувати російську нафту.

"Він (Моді - ред.) здебільшого припинив закупати нафту у Росії, і він мій друг", - заявив Трамп.

Санкції США проти РФ

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.

Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.

