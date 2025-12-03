РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11522 посетителя онлайн
Новости Отказ ЕС от российских энергоресурсов
280 2

ЕС никогда не вернется к энергетическому шантажу со стороны РФ, - еврокомиссар Йоргенсен

еврокомиссар Йоргенсен о российском газе

Решение ЕС отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года является историческим, Евросоюз никогда больше не вернется к энергетическому шантажу России.

Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Так, еврокомиссар подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин использует энергию как оружие против ЕС, а прибыль направляет на финансирование ужасной войны против Украины.

"Сегодня мы говорим: "Хватит! И никогда больше!". Мы никогда не вернемся к опасной зависимости от России. К нестабильным поставкам и манипулированию рынком. К энергетическому шантажу и экономическому риску", – подчеркнул Йоргенсен.

Читайте также: ЕС ежемесячно платит РФ до 1,5 млрд евро за ископаемое топливо, - фон дер Ляйен

ЕС выбирает энергетическую безопасность

По его словам, вместо этого ЕС выбирает "новое будущее, энергетическую безопасность и независимость для Европы".

"Это изменение, к которому Европа готова. Это шаг, который мы готовы сделать. Постепенный отказ будет осторожным, постепенным и скоординированным", – добавил он.

Читайте: В ЕС представят предложения о запрете импорта всей российской нефти в начале 2026 года

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европейский Союз договорился о более быстром, чем ранее планировалось, постепенном отказе от российского газа, стремясь полностью разорвать связи с бывшим ключевым поставщиком энергии.

Санкции США против РФ

  • Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
  • Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
  • Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.
  • Нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили заказы на закупку российской нефти после введения санкций США против РФ, поскольку ждут разъяснений от правительства и поставщиков.

Автор: 

Газ (10326) Еврокомиссия (1597) россия (98230) энергетика (2869)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще у кінці 70-х, коли я навчався, наш викладач майор Володін відповідав на запитання чому ми, СРСР, постачаємо ,,праклятим буржуінам,, нафту та газ. Казав, що потім ми крантіком на трубі руки та шию викрутим цим буржуїнам коли вони остаточно присядуть на нашу нафту. Це вже тоді так планувалося. А Європа тільки зараз зрозуміла.
показать весь комментарий
03.12.2025 14:28 Ответить
"Європа тільки зараз зрозуміла." - не зрозуміла, а зробила вигляд.
Готовий закластися, що будуть купувати аж бігом...

"Сьогодні ми говоримо: "Годі! І ніколи більше!".
Це не сьогодні - це на 2028 рік. Довбані маніпулятори...
показать весь комментарий
03.12.2025 15:19 Ответить
 
 