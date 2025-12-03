ЕС никогда не вернется к энергетическому шантажу со стороны РФ, - еврокомиссар Йоргенсен
Решение ЕС отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года является историческим, Евросоюз никогда больше не вернется к энергетическому шантажу России.
Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена, передает Цензор.НЕТ.
Так, еврокомиссар подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин использует энергию как оружие против ЕС, а прибыль направляет на финансирование ужасной войны против Украины.
"Сегодня мы говорим: "Хватит! И никогда больше!". Мы никогда не вернемся к опасной зависимости от России. К нестабильным поставкам и манипулированию рынком. К энергетическому шантажу и экономическому риску", – подчеркнул Йоргенсен.
ЕС выбирает энергетическую безопасность
По его словам, вместо этого ЕС выбирает "новое будущее, энергетическую безопасность и независимость для Европы".
"Это изменение, к которому Европа готова. Это шаг, который мы готовы сделать. Постепенный отказ будет осторожным, постепенным и скоординированным", – добавил он.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Европейский Союз договорился о более быстром, чем ранее планировалось, постепенном отказе от российского газа, стремясь полностью разорвать связи с бывшим ключевым поставщиком энергии.
Санкции США против РФ
- Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
- Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
- Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.
- Нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили заказы на закупку российской нефти после введения санкций США против РФ, поскольку ждут разъяснений от правительства и поставщиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Готовий закластися, що будуть купувати аж бігом...
"Сьогодні ми говоримо: "Годі! І ніколи більше!".
Це не сьогодні - це на 2028 рік. Довбані маніпулятори...