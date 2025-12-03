ЕС никогда не вернется к энергетическому шантажу со стороны РФ, - еврокомиссар Йоргенсен

Решение ЕС отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года является историческим, Евросоюз никогда больше не вернется к энергетическому шантажу России.

Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена, передает Цензор.НЕТ.

Так, еврокомиссар подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин использует энергию как оружие против ЕС, а прибыль направляет на финансирование ужасной войны против Украины.

"Сегодня мы говорим: "Хватит! И никогда больше!". Мы никогда не вернемся к опасной зависимости от России. К нестабильным поставкам и манипулированию рынком. К энергетическому шантажу и экономическому риску", – подчеркнул Йоргенсен.

ЕС выбирает энергетическую безопасность

По его словам, вместо этого ЕС выбирает "новое будущее, энергетическую безопасность и независимость для Европы".

"Это изменение, к которому Европа готова. Это шаг, который мы готовы сделать. Постепенный отказ будет осторожным, постепенным и скоординированным", – добавил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европейский Союз договорился о более быстром, чем ранее планировалось, постепенном отказе от российского газа, стремясь полностью разорвать связи с бывшим ключевым поставщиком энергии.

