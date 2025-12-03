Угорщина не братиме участі в ініціативі НАТО із закупівлі американської зброї для України, - Сійярто
Будапешт повністю підтримує мирні зусилля президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни й не має наміру брати участь у фінансуванні закупівель зброї для Києва за програмою PURL.
Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ.
"Не фінансуватимемо війну"
"Члени низки європейських країн НАТО хочуть направляти більше зброї Україні, тому вони знову закликають всіх виділяти гроші в рамках механізму НАТО (...). Але поки в Угорщині діє наш національний уряд, гроші угорців не будуть відправлятися в Україну", - заявив угорський міністр.
Сійярто додав, що Угорщина не хоче, щоб Європа перебувала в стані війни з Росією і "робить усе, що може, щоб забезпечити успіх мирних зусиль Трампа".
- Так Сійярто прокоментував тему закупівлі країнами НАТО зброї у США для України в рамках програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Більше про ініціативу НАТО
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
- Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.
Топ коментарі
+12 tolik ber
показати весь коментар03.12.2025 21:02 Відповісти Посилання
+11 Luk Viktor
показати весь коментар03.12.2025 21:00 Відповісти Посилання
+11 Владимир #594971
показати весь коментар03.12.2025 21:11 Відповісти Посилання
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Якби не боялись ви б 1000% ще б і закарпаття бомбили. Знаєм, проходили. В 1938 ви як і рашисти тепер розтрілювали за Україну
їбанути залишки "дружби"
Сам цей його висір ніяк не сходиться з зусиллями Трампа заробити на продажі зброї союзникам по НАТО. Цей обісраний полу мадяр мабуть сам не поняв що сказав