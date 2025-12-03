УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10328 відвідувачів онлайн
Новини Угорщина проти підтримки України Програма PURL
1 242 22

Угорщина не братиме участі в ініціативі НАТО із закупівлі американської зброї для України, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Будапешт повністю підтримує мирні зусилля президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни й не має наміру брати участь у фінансуванні закупівель зброї для Києва за програмою PURL.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Не фінансуватимемо війну"

"Члени низки європейських країн НАТО хочуть направляти більше зброї Україні, тому вони знову закликають всіх виділяти гроші в рамках механізму НАТО (...). Але поки в Угорщині діє наш національний уряд, гроші угорців не будуть відправлятися в Україну", - заявив угорський міністр.

Сійярто додав, що Угорщина не хоче, щоб Європа перебувала в стані війни з Росією і "робить усе, що може, щоб забезпечити успіх мирних зусиль Трампа".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина почала роботу з оскарження в суді заборони імпорту енергоносіїв з РФ, - Сійярто

  • Так Сійярто прокоментував тему закупівлі країнами НАТО зброї у США для України в рамках програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Більше про ініціативу НАТО

  • Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
  • ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
  • Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

Читайте також: Орбан про фінансову підтримку ЄС України: "Це нагадує спробу допомогти алкоголіку"

Автор: 

Угорщина (3026) НАТО (7239) зброя (7911) Сійярто Петер (506)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Перекрийте вже дотації тим сіяртам і орбанам!І тоді подивимось!
показати весь коментар
03.12.2025 21:02 Відповісти
+11
Хто ще має сумнів, що пуйловці...?
показати весь коментар
03.12.2025 21:00 Відповісти
+11
... і нафтопровод дрюжбу.
показати весь коментар
03.12.2025 21:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто ще має сумнів, що пуйловці...?
показати весь коментар
03.12.2025 21:00 Відповісти
та ти шо.....типу ви наш головний союзник)))))

Якби не боялись ви б 1000% ще б і закарпаття бомбили. Знаєм, проходили. В 1938 ви як і рашисти тепер розтрілювали за Україну
показати весь коментар
03.12.2025 21:00 Відповісти
А хто ще б сумнівався. Там є ще одне пропутінське недострелене ніщо - фіцо.
показати весь коментар
03.12.2025 21:01 Відповісти
Перекрийте вже дотації тим сіяртам і орбанам!І тоді подивимось!
показати весь коментар
03.12.2025 21:02 Відповісти
... і нафтопровод дрюжбу.
показати весь коментар
03.12.2025 21:11 Відповісти
саме краще перекриття дотації -
їбанути залишки "дружби"
показати весь коментар
03.12.2025 22:00 Відповісти
Хто б сумнівався,що ви з Орбаном не будете допомагати Україні зброєю.Ви будете фінансувати па-рашинську армію,купуючи в них енергоносії.
показати весь коментар
03.12.2025 21:02 Відповісти
это давно понятно. иди лучше поцелуй ху...ло еще раз в жопу
показати весь коментар
03.12.2025 21:04 Відповісти
нато створено було для протистояння росії, угоршина для протистояння росії як гівно для будівництва фортеці
показати весь коментар
03.12.2025 21:07 Відповісти
Хто б сумнівався - потрібно позоритись до кінця
показати весь коментар
03.12.2025 21:08 Відповісти
насправді т.зв. "мирна ініціатива трампа" (навіть не США) - це припинення допомоги ЗСУ, щоб Україна капітулювала. Тому Орбан+Сіярто та Фіцо+Бланар нехай йдуть *****; бо вони - вороги України.
показати весь коментар
03.12.2025 21:09 Відповісти
Трумп, між іншим, теж
показати весь коментар
03.12.2025 21:52 Відповісти
Та відкуси собі, падло, язика! І так вже всім відомо мадяри були поплічниками фашистів, такими і залишились!
показати весь коментар
03.12.2025 21:09 Відповісти
Туди тобі і дорога півень облізлий
показати весь коментар
03.12.2025 21:10 Відповісти
Фсбшники ****** заборонили??
показати весь коментар
03.12.2025 21:11 Відповісти
Сподіваємося, що це до найближчих виборів.
показати весь коментар
03.12.2025 21:21 Відповісти
"Будапешт повністю підтримує мирні зусилля президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни й не має наміру брати участь у фінансуванні закупівель зброї для Києва за програмою PURL"

Сам цей його висір ніяк не сходиться з зусиллями Трампа заробити на продажі зброї союзникам по НАТО. Цей обісраний полу мадяр мабуть сам не поняв що сказав
показати весь коментар
03.12.2025 21:26 Відповісти
Колись Трамп та Путя сдохнуть, але угорське лайно ми будемо пам'ятати.
показати весь коментар
03.12.2025 21:34 Відповісти
- але транзит нафти ми їм все одно не припинимо ... так ?
показати весь коментар
03.12.2025 21:55 Відповісти
Вони самі ніщо броди, з чого б вони шось давали?
показати весь коментар
04.12.2025 09:18 Відповісти
Мовчи синку, я й так бачу, що ти підарас
показати весь коментар
04.12.2025 14:16 Відповісти
 
 