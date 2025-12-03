Угорщина не братиме участі в ініціативі НАТО із закупівлі американської зброї для України, - Сійярто

Будапешт повністю підтримує мирні зусилля президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни й не має наміру брати участь у фінансуванні закупівель зброї для Києва за програмою PURL.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Не фінансуватимемо війну"

"Члени низки європейських країн НАТО хочуть направляти більше зброї Україні, тому вони знову закликають всіх виділяти гроші в рамках механізму НАТО (...). Але поки в Угорщині діє наш національний уряд, гроші угорців не будуть відправлятися в Україну", - заявив угорський міністр.

Сійярто додав, що Угорщина не хоче, щоб Європа перебувала в стані війни з Росією і "робить усе, що може, щоб забезпечити успіх мирних зусиль Трампа".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина почала роботу з оскарження в суді заборони імпорту енергоносіїв з РФ, - Сійярто

Так Сійярто прокоментував тему закупівлі країнами НАТО зброї у США для України в рамках програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Більше про ініціативу НАТО

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

Читайте також: Орбан про фінансову підтримку ЄС України: "Це нагадує спробу допомогти алкоголіку"