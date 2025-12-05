21 страна внесла более $4 млрд в PURL, - Сибига

С момента создания инициативы НАТО PURL по финансированию закупки американского оружия для Украины к программе уже присоединилась 21 страна, которые в совокупности внесли более 4,18 млрд долларов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД, только за последние дни к PURL присоединились еще пять государств, а также поступило восемь дополнительных взносов от стран, которые уже участвовали в программе.

"Впервые расширение круга участников этой программы, которая, в частности, покрывает львиную долю наших потребностей в укреплении ПВО, на страны за пределами Альянса - благодаря присоединению Австралии и Новой Зеландии", - сообщил Сибига.

Также встреча министров НАТО в Брюсселе принесла договоренности о новых поставках оружия для Украины по программе PURL ориентировочно на дополнительный 1 млрд долларов.

"На сегодняшний день уже 21 страна участвует в PURL - на общую сумму обязательств в 4,18 миллиарда долларов. Мы очень благодарны каждой из них", - отметил министр.

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

