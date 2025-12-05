США закликали кілька країн ЄС не надавати Україні "репараційну позику", - Bloomberg

США закликали кілька країн ЄС заблокувати плани блоку щодо використання заморожених активів РФ для надання Україні репараційної позики.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Дипломати розповіли, що офіційні особи США стверджували, що ці ресурси необхідні для забезпечення мирної угоди між Києвом і Москвою та не повинні використовуватися для продовження війни.

Пресслужба Державного департаменту США не відповіла на запит про коментар.

Європейські лідери непохитні в тому, що використання активів є європейською справою, оскільки заморожені кошти здебільшого зберігаються в Європі.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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