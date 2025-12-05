США закликали кілька країн ЄС не надавати Україні "репараційну позику", - Bloomberg
США закликали кілька країн ЄС заблокувати плани блоку щодо використання заморожених активів РФ для надання Україні репараційної позики.
Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Дипломати розповіли, що офіційні особи США стверджували, що ці ресурси необхідні для забезпечення мирної угоди між Києвом і Москвою та не повинні використовуватися для продовження війни.
Пресслужба Державного департаменту США не відповіла на запит про коментар.
Європейські лідери непохитні в тому, що використання активів є європейською справою, оскільки заморожені кошти здебільшого зберігаються в Європі.
Російські активи для допомоги Україні
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
Топ коментарі
+59 Phoenix Triple Seven
показати весь коментар05.12.2025 11:37 Відповісти Посилання
+33 Vad UA
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+31 фома фоммич #577697
показати весь коментар05.12.2025 11:38 Відповісти Посилання
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Ці дебіли не розуміють, що саме виділення цих коштів Україні може змусити ***** піти на мир, бо ці кошти забеспечать спроможність України оборонятися ще як мінімум 2-3 роки.
Трамп дурілка, на днях заявив, що росія хоче миру і торговлі.
Американці нація торговець, за доллар удавляться.
А ось росіяни нація солдат, гроші для них не мають значення, тільки пабеди і паради, амреиканці до сих пір не розуміють цього, тому тратять час марно.
І дуже добре один військовий, ветеран в званні полковника написав дослівно :« Насправді це непогано, що Трамп заснув, головне щоб він не прокинувся. Нам треба звикати, що останній республіканець разом колись сильною партією, зник щі смертб Маккейна. Якщо Трамп спить, бо п'є пігулки від хвороб, то більшість «республіканців» прикидаюця міцьно сплячими, і тільки час від часу привідкривають очі, аби переконатися, що вони ще живі.»
Це означає, що жодна окрема країна не має права вето і не здатна її заблокувати.
Тому навіть якщо США радять комусь утриматися або висловлюють занепокоєння - це ніяк не впливає на механізм голосування.
ЄС може ухвалити рішення без згоди всіх членів, і тому «репараційна позика» залишається цілком реальною.
"
ЗрадиСпецоперації в кремлі":
https://www.youtube.com/watch?v=tjAIVBv81QU
Ви маєте визнати, що Трамп першої каденції, все ж таки відрізнявся від Трампа другої.
В першого в апараті були такі люди як Болтон, Меттіс, Помпео, віце-презилентом був досвідчений Майк Пенс, який також контролював ситуацію.
У людей були певні причини щодо очікувань від Трампа.
Ну а зараз.. переслідують вже навіть самого Джона Болтона.
Можливо, що ми чогось не знаємо і не розуміємо. Але по факту, на зараз, на тлі такої політики (в тому числі і щодо України) втрачає і сам Трамп, і республіканці, та й зрештою Штати. Хотілося б помилятися, але виглядає воно жахливо - "дорога в нікуди".
🐷💩
Аляска - це що?????????!
ЯК можна було за таких обставин покладатися на сша?????!!!
Винен Зеленський?! В 2014 його ще в проекті президентів НЕ було!!!!!!
рі ваші...знаєте що панове? все дуже сумно.Тому що винний хто завгодно
Трамп , Путін...Байдена ще можете згадати. Але правда гірка й ширшава.Хто з вас гандонів прямо зараз готовий взяти до рук зброю та піти боронити державу про яку ви тут так жваво кукарєкаєте?Га? Чому вас як щурів доводиться ловити та силою тягнути в військомат? Що мовчите? Скуштували х*я?Хто готовий проміняти домашній затишок на багно,кров і смерть? В прямо зараз там помирають НАЙКРАЩІ ,ЦВІТ нації...за вас куколдів нещасних.Тому затуліть *бало і сидіть мовчки,убогі.
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