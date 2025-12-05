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Новини Використання заморожених активів РФ Конфіскація заморожених активів
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США закликали кілька країн ЄС не надавати Україні "репараційну позику", - Bloomberg

США блокують репераційну позику для України: що відомо?

США закликали кілька країн ЄС заблокувати плани блоку щодо використання заморожених активів РФ для надання Україні репараційної позики.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Дипломати розповіли, що офіційні особи США стверджували, що ці ресурси необхідні для забезпечення мирної угоди між Києвом і Москвою та не повинні використовуватися для продовження війни.

Пресслужба Державного департаменту США не відповіла на запит про коментар.

Європейські лідери непохитні в тому, що використання активів є європейською справою, оскільки заморожені кошти здебільшого зберігаються в Європі.

Читайте: Мерц про "репараційну позику" Україні: ЄС має розділити всі фінансові ризики цього кроку, бо РФ готується до конфлікту із Заходом

Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Читайте також: Без грошей від Європи найближче майбутнє України виглядає дуже похмурим, - The Telegraph

Автор: 

Європа (2508) росія (70468) США (26770) заморожені активи (878)
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Топ коментарі
+59
Ну що, де ці всі свідки «Трамп це благо» для України. Ішаки драні
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05.12.2025 11:37 Відповісти
+33
якщо це правда - США нам більше не союзник, а ВОРОГ!
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05.12.2025 11:40 Відповісти
+31
Ну что ж,панове. Трамп открыто переходит на сторону *****. Украину до давят. Какие бы не были наши герои на фронте, без денег и оружия не повоюешь. Результаты царюВаня зелёных гнид. Результаты выбора чисто по приколу семидесяти трёх процентов недоумков среди нас. Катастрофа б****.. территории потеряем 100%. Х** уже с ними с территориями. Лишь бы удалось сохранить государство. Сдохнет Трамп сдохнет Путин. А там будет видно. Сейчас главное выстоять.
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05.12.2025 11:38 Відповісти
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А як спровокувати американо-російську війну?
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05.12.2025 11:59 Відповісти
Це останнє що може трапитись, швидше сонце згасне
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05.12.2025 19:44 Відповісти
Трамп и путин сделали короткую рокировку: ты мне Венесуэлу с ее астрономическими запасами нефти, а я тебе Украину на блюдечке.
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05.12.2025 12:01 Відповісти
Союзник, який гарантував Україні безпеку, перейшов на сторону ворога. Жоден папірець не вартий довіри. Сподіватись треба тільки на власні сили. А сил немає, бо бандити при владі дерибанять державу як в останній день.
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05.12.2025 12:03 Відповісти
... и обе эти страны, якобы выступали гарантами нерушимости границ Украины, в обмен на отказ от ЯО в Будапеште в 1994 г
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05.12.2025 12:07 Відповісти
А що в когось ще були якісь ілюзії що Тромб хоче для України миру в тому сенсі в якому ви надієтесь? Згадайте, що Тромб і весь його мафіозний клан включаючи Маска, ще декілька років назад заявляли що вся Україна повинна повернутися під контроль Сосії. І яка в них була істерика коли Україна показувала успіхи на фронтах або рашисти не могли пробити укріпрайони Авдіївки і Соледару. Невже ви думаєте що Тромб змінив свої плани по розподілу України а потім вже за допомогою )(уйла ділити Європу і Канаду.
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05.12.2025 12:10 Відповісти
"та не повинні використовуватися для продовження війни. "

Ці дебіли не розуміють, що саме виділення цих коштів Україні може змусити ***** піти на мир, бо ці кошти забеспечать спроможність України оборонятися ще як мінімум 2-3 роки.
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05.12.2025 12:13 Відповісти
Задорнов говорив, що американці тупі...так воно є.

Трамп дурілка, на днях заявив, що росія хоче миру і торговлі.

Американці нація торговець, за доллар удавляться.

А ось росіяни нація солдат, гроші для них не мають значення, тільки пабеди і паради, амреиканці до сих пір не розуміють цього, тому тратять час марно.
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05.12.2025 13:15 Відповісти
Все вони розуміють і схвалюють
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05.12.2025 19:45 Відповісти
Всё указывает на то, что США при Трампе не только не союзник и не финансовый донор Украины, но даже и не посредник в переговорах с путлером. Ну, а если и не союзник, и не донор, и не посредник, то нетрудно догадаться, кем на самом деле являются США и чьим союзником является на самом деле.
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05.12.2025 12:16 Відповісти
а він готовий повішати собі на шию мільйони трупів?
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05.12.2025 12:16 Відповісти
"Бакси" важливіші.
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05.12.2025 14:35 Відповісти
Готовий навіть мільярд, там плани у них капітальні
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05.12.2025 19:46 Відповісти
Зараз в соцмережах америкаців, багато питань в пошуках істини, що ж це відбувається при сонному доні.і де поділися республіканці аби його привести до тями.
І дуже добре один військовий, ветеран в званні полковника написав дослівно :« Насправді це непогано, що Трамп заснув, головне щоб він не прокинувся. Нам треба звикати, що останній республіканець разом колись сильною партією, зник щі смертб Маккейна. Якщо Трамп спить, бо п'є пігулки від хвороб, то більшість «республіканців» прикидаюця міцьно сплячими, і тільки час від часу привідкривають очі, аби переконатися, що вони ще живі.»
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05.12.2025 12:16 Відповісти
Хтось ще сумнівається, що руде чмо агент кремля? Нормальні люди зрозуміли це ще під час першої каденції, коли воно крало секретні документи і виганяло свого перекладача у москві, щоб пошушукатись з хазяїном.
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05.12.2025 12:18 Відповісти
Черговий інфовкид, Кремлью дуже вигідно щоб українці ненавиділи США як ватні ідіоти.
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05.12.2025 12:20 Відповісти
Тампон ніколи не приховував свої симпатії до Х-уйла та неприязнь до України, якби міг, діяв би щодо неї ще брутальніше, хоч політикум США й так на сьогодні суцільна порнографія.
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05.12.2025 12:27 Відповісти
дякуємо zлодію і його zавгоспу
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05.12.2025 12:39 Відповісти
.. перш за все подякуйте наріду...який сам свою долю і вибрав... Що розумна більшість хотіла... те й отримала.
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05.12.2025 13:04 Відповісти
сша (!!!) злили Україну ще в 2014 р., отримавши 30 відсотків проекту "сахалін-1", а винен Зеленський, якого ще в проекті президентів не було?! А народ, якого ти поливаєш брудом, захищає тебе, дезертира, ціною життів найкращих українців!!!!!
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07.12.2025 09:07 Відповісти
"ржом дальше"
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08.12.2025 12:23 Відповісти
Кажемо США а маємо Мацкву в голові... Змій двухголовий..
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05.12.2025 13:02 Відповісти
Ой дгочили, живуть тут і зараз, а те що буде завтра - то вже не їх проблеми...
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05.12.2025 13:26 Відповісти
Республіканська партія США та уся адміністрація шахраїв-махінаторів разом з Трам-пампомном та його прихильниками, це 100% постійне джерело розчарування та зневіри громадян США, Північної Америки, Європи, України та посміховисько політичних невігласів, шахраїв махінаторів-мародерів, котрі хочуть собі щось урвати та з котрих РЕГОЧУТЬ усі держави Азії та Арабського світу тримаючись за животи і тішаться з того, що США втрачає СТАТУС ГЕОПОЛІТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ СВІТУ з дементними вибриками їх очільника і принизливо-облизуючими діями його політичної свити шахраїв-махінаторів, щоб йому у цьому догодити і підвести США до багаторічної прірви насмішок та зневаги...!!!
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05.12.2025 13:26 Відповісти
Посилайте частіше на *** це москвофільське кодло - і робіть як вирішили.
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05.12.2025 13:43 Відповісти
Єпштейн передав рашці багато компромату на Трампа. Трампу той путін на фіг не потрібний, але…
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05.12.2025 14:09 Відповісти
США: корисні копалини переписали на нас але чмиріть і ви теж.
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05.12.2025 14:16 Відповісти
«Репараційна позика» ухвалюється не одноголосно, а за процедурою кваліфікованої більшості в Раді ЄС.
Це означає, що жодна окрема країна не має права вето і не здатна її заблокувати.
Тому навіть якщо США радять комусь утриматися або висловлюють занепокоєння - це ніяк не впливає на механізм голосування.
ЄС може ухвалити рішення без згоди всіх членів, і тому «репараційна позика» залишається цілком реальною.
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05.12.2025 14:22 Відповісти
Як "заморожені активи" путлєр пропонує ділити з Трампом та деякі інші цікаві деталі
"Зради Спецоперації в кремлі":
https://www.youtube.com/watch?v=tjAIVBv81QU
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06.12.2025 01:00 Відповісти
Де всі ці веселі верескливі магатрампофанатики, які бризкали тут слиною, як мужній залізний яструб трамп прижучить того нікчемного путіна і змусить расіюшку закінчити війну? Чи вони понабирали в рот гівна з-під трампового чубчіка і сидять мовчки, щоб не випало?
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05.12.2025 14:42 Відповісти
За Трапма 1 були санкції на доьудову Північного Потоку 2, зниження цін на нафту (привіт росії), удари американців по росіянах в Сирії і т.д., американські есмінці в Чорному морі та в українських портах регулярно.
Ви маєте визнати, що Трамп першої каденції, все ж таки відрізнявся від Трампа другої.
В першого в апараті були такі люди як Болтон, Меттіс, Помпео, віце-презилентом був досвідчений Майк Пенс, який також контролював ситуацію.
У людей були певні причини щодо очікувань від Трампа.
Ну а зараз.. переслідують вже навіть самого Джона Болтона.
Можливо, що ми чогось не знаємо і не розуміємо. Але по факту, на зараз, на тлі такої політики (в тому числі і щодо України) втрачає і сам Трамп, і республіканці, та й зрештою Штати. Хотілося б помилятися, але виглядає воно жахливо - "дорога в нікуди".
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05.12.2025 21:22 Відповісти
Цим шукачам трампофанів треба лише одне - розпалювати ненависть з диванів
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06.12.2025 11:44 Відповісти
Ну ось Штати і стали остаточно на бік х*йла! Наступний крок - томагавки на Київ?
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05.12.2025 15:11 Відповісти
Да все уже поняли, шо путин ***** пообещало Трампону Трампаксу деньги из замороженных активов, если он сдаст Украину и заберёт активы у Европы!!
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05.12.2025 16:32 Відповісти
Я повторюю з 2014 - Україну і українців як народ врятує лише своя ЯЗ. Але нажаль, вже мабуть, часу мало залишилося.
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05.12.2025 16:39 Відповісти
США відстоюють право сильного ? Трамп прийшов і піде , а Україна повинна любим способом зберегтися, як держава . Перемога буде за нами . Смерть пуйло і рижому .
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05.12.2025 18:30 Відповісти
Спочатку роззброїли нас, тепер розривають на шматки
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05.12.2025 19:34 Відповісти
Так, незалежно від партійної приналежності, простежується одна лінія.
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05.12.2025 21:23 Відповісти
європейці бояться і не готові до війни а значить їм прийдеться платити грошима бо інакше заплатять власною кровю і вони це знають
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05.12.2025 22:57 Відповісти
кому - що, а капіталістичній американській свині - тільки би корито не опустіло...
🐷💩
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06.12.2025 00:49 Відповісти
Суки каліровані.
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06.12.2025 01:01 Відповісти
''Найпотужніший'' спочатку prosrav 15% території, потім фронт, зараз міжнародну політику, завтра posre Україну, якщо вже не prosrav.Слава 73%, вони ''зробили'' Україну разом.
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06.12.2025 02:12 Відповісти
Але винний трамп.
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06.12.2025 10:07 Відповісти
Ікспєрдуняри в коментарях забули що вже наданих кош ів вистачило б на все своє , якби не двушка на маскву
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06.12.2025 03:21 Відповісти
Как только Украина начала прогибаться по земельной сделке без гарантий оружия для Украины , сша поняли что Украину можно нагибать и командовать как в политике так и финансово. Не уважают на западе кто слабый и уступает в себе в ущерб , там на таких накидываются
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06.12.2025 08:39 Відповісти
Ти *оц????? Поки що сша нагнули!!!!!
Аляска - це що?????????!
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07.12.2025 08:56 Відповісти
сша (НЕ трамп, тоді були дермократи!!!!!!!) злили Україну ще в 2014 р., отримавши 30 відсотків проекту "сахалін-1"!!!!
ЯК можна було за таких обставин покладатися на сша?????!!!
Винен Зеленський?! В 2014 його ще в проекті президентів НЕ було!!!!!!
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07.12.2025 08:55 Відповісти
Посидів , почитав комента
рі ваші...знаєте що панове? все дуже сумно.Тому що винний хто завгодно
Трамп , Путін...Байдена ще можете згадати. Але правда гірка й ширшава.Хто з вас гандонів прямо зараз готовий взяти до рук зброю та піти боронити державу про яку ви тут так жваво кукарєкаєте?Га? Чому вас як щурів доводиться ловити та силою тягнути в військомат? Що мовчите? Скуштували х*я?Хто готовий проміняти домашній затишок на багно,кров і смерть? В прямо зараз там помирають НАЙКРАЩІ ,ЦВІТ нації...за вас куколдів нещасних.Тому затуліть *бало і сидіть мовчки,убогі.
..
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07.12.2025 09:51 Відповісти
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