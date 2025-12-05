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Новини Використання заморожених активів РФ
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Без грошей від Європи найближче майбутнє України виглядає дуже похмурим, - The Telegraph

Європа вагається із наданням репараційного кредиту

Євросоюз зобов'язався надати Україні фінансову підтримку, щоб зберегти її обороноздатність і економіку на плаву протягом найближчих кількох років. Проте, як це зазвичай буває, у ЄС не можуть дійти згоди щодо того, як саме це зробити.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

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Кредит для України

У ЄС планують надати близько 90 млрд євро протягом наступних двох років у вигляді позики, пов'язаної із замороженими активами РФ. Вважається, що близько 290 млрд євро цих активів перебувають на різних банківських рахунках по всьому ЄС. Дві третини з них зберігаються у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Як і очікувалося, Росія погрожувала, називаючи використання будь-яких заморожених коштів "крадіжкою" та обіцяючи подати до суду на будь-який банк, який дозволить цьому статися.

"І, знову ж таки, як і очікувалося, це настільки налякало Бельгію, що вона – за словами власного міністра закордонних справ Максима Прево – "благає" ЄС відмовитися від свого плану фінансування кредиту Україні таким чином", - пише видання.

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Хоч цей план можна реалізувати й без згоди Бельгії, Європейська комісія, на жаль, не бажає цього робити.

У Бельгії побоюються, що якщо кредит для України профінансують коштом заморожених активів РФ, то в разі скасування санкцій раніше, ніж очікується, Росія вимагатиме повернення своїх грошей, а Брюссель буде змушений покривати дефіцит, що утворився.

Також Бельгія боїться, що РФ може подати позов проти Euroclear, а отже, і проти бельгійської держави, за те, що вони взагалі торкнулися цих грошей.  Попри запевнення Європейської комісії, що ЄС не залишить Бельгію самостійно нести ці ризики, Брюссель залишається непереконаним і тому чинить опір цій пропозиції.

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Майбутнє України

"Без цих грошей від Європи найближче майбутнє для України виглядає дуже похмурим. Щоб продовжувати фінансувати свою оборону, Київ буде змушений зробити жорсткий вибір щодо того, де скорочувати свій бюджет. Деякі експерти вважають, що економічний колапс може статися протягом кількох місяців.", - зазначається в матеріалі.

Для України та Європи є сумним той факт, що навіть після майже чотирьох років ізоляції Росія все ще має достатній вплив, щоб утримати Бельгію та решту ЄС від надання допомоги Києву в скрутний час. Нагадування Путіну про те, що він має таку владу, лише додасть йому сміливості.

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Методи

Намагаючись отримати схвалення Бельгії на надання Україні кредиту, ЄС запропонував альтернативний метод залучення коштів: позику на міжнародних ринках під заставу довгострокового бюджету ЄС.

Але цей варіант також далекий від ідеального: позичання коштів таким чином призведе до високих процентних ставок і зробить ЄС відповідальним за повернення значних сум.

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"Європа може - і повинна - бути сміливішою. ​​Як не дивно, це не перший випадок, коли Кремль погрожує союзникам України, що зупиняє їх у наданні допомоги.

Незліченні прохання президента Володимира Зеленського про надання зброї протягом останніх кількох років постійно гальмувалися через побоювання Європи перетнути "червоні лінії" Путіна. І все ж майже не було випадків, коли Кремль виконував свої погрози про вжиття заходів у відповідь проти союзників Києва", - пише автор.

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Переговори

Водночас США та РФ проводять переговори про мир в Україні, обходячи Європу стороною.

"Путін ледве стримував своє захоплення у вівторок, коли заявив, що "(європейці) засмучені тим, що їх відсторонили від переговорів". Кремль вже вважає ЄС безсилим велетнем, з яким не варто вести переговори щодо війни: такі внутрішні чвари лише роблять Європу слабшою", - підсумували у матеріалі.

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Автор: 

Європа (2508) допомога (9216) заморожені активи (878)
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Топ коментарі
+15
Майбутнє України закінчилось в 2019 році. ДАлі пішла виборна кандидата російськомовного еврея а саме Я ВАШ ВИРОК.

- мінус 65% народжуваності
- мінус 42% нації
- 500 000 убитих
- 300 000 СЗЧ
- 1 млн інвалідів

......яке таке ще "майбутнє"?
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05.12.2025 11:17 Відповісти
+5
Звісно, красти вже не вийде, двушки на москву підуть звісно але не в такій кількості
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05.12.2025 11:14 Відповісти
+5
Ідеал для зе з єраком новим-це коли єс гроші і зброю дають і не лізуть з порадами та контролем коштів
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05.12.2025 11:17 Відповісти
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Звісно, красти вже не вийде, двушки на москву підуть звісно але не в такій кількості
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05.12.2025 11:14 Відповісти
Будемо воювати без грошей, але все одно будемо воювати! Ніхто не зупинить цю війну припиненням фінаснування України!
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05.12.2025 12:10 Відповісти
Нужны не деньги, а бесперебойные поставки оружия.
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05.12.2025 11:16 Відповісти
Майбутнє України закінчилось в 2019 році. ДАлі пішла виборна кандидата російськомовного еврея а саме Я ВАШ ВИРОК.

- мінус 65% народжуваності
- мінус 42% нації
- 500 000 убитих
- 300 000 СЗЧ
- 1 млн інвалідів

......яке таке ще "майбутнє"?
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05.12.2025 11:17 Відповісти
країна ЙОГО мрій...
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05.12.2025 12:03 Відповісти
Ідеал для зе з єраком новим-це коли єс гроші і зброю дають і не лізуть з порадами та контролем коштів
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05.12.2025 11:17 Відповісти
Різниця між руснею і Заходом у двох пунктах.
1. Захід сцить дискомфорту від наслідків протистояння, а русня - взагалі не сцить.
2. Захід хоче виглядати правильним для всіх, а русні достатньо виглядати правільной для себе самой.
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05.12.2025 11:18 Відповісти
Тому що в рашка-дикуни з царем,а "захід" спілка демократичник країн
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05.12.2025 11:21 Відповісти
Будь-яка диктатура цим відрізняється.
Он Трамп з цілою армією США довкола якоїсь Венесуели стрибає, а Мадуро лише ірже з нього. І пончик тільки ірже з Південної Кореї та Японії, пускаючи ракети і кульки з лайном. Чхав і кОрбан з Фіцо на реакції ЄС.
Не сцють вони, бо на пересічних їм чхати. Самі у безпеці, а проблеми інших шерифа не їбуть.
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05.12.2025 11:27 Відповісти
А чому їх мають їбати проблеми інших?Вони тебе всиновити повинні?
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05.12.2025 11:45 Відповісти
На Заході, як не дивно, їбуть.
Тому всякі там "жовті жилети" і рольники.
На росії б ці навіть носу не показали.
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05.12.2025 11:46 Відповісти
Диктатури охота?
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05.12.2025 11:50 Відповісти
Ні, але треба визнати, вони мають переваги. Зокрема ту що ви сказали вище: один командує - інші виконують, без бє.
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05.12.2025 11:51 Відповісти
"Різниця між руснею і Заходом"

вы разницу между украинцами и заходом не хотите озвучить? если для вас нет разницы між "руснею і заходом", будьте принципиальны, откажитесь от помощи
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05.12.2025 11:24 Відповісти
если для вас нет разницы між "руснею і заходом"
Ви чим коментар читали?
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05.12.2025 11:29 Відповісти
"Ви чим коментар читали?"

тем, чем надо. у меня разница між "руснею і заходом" не заключается в двух пунктах. определять разницу значит сравнивать. сравнивать несравнимое такое себе занятие
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05.12.2025 11:40 Відповісти
Зрозуміло.
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05.12.2025 11:41 Відповісти
Європа хоче миру,
а москва-орда - війни..
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05.12.2025 11:26 Відповісти
Рашистські пітьма залякала Бельгію і персонально - прем'єр-міністра цієї країни фізичною ліквідацією. Щоби бува не погодився на використання заморожених російських авуарів на підтримку України.
Якщо через ці погрози допомога ЄС українському спротиву агресії пітьми в 2026-му році припиниться, тоді Зеленський або має запровадити надзвичайні заходи, короткий перелік яких - тут, або піти у відставку. Але попередньо підготувавши до цього кроку державні інституції для легітимної передачі влади іншому лідеру Держави
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05.12.2025 11:18 Відповісти
Потрібно допомагати - тільки зі своїми контролерами
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05.12.2025 11:20 Відповісти
Ядерну зброю зробим і усі заткнуться.
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05.12.2025 11:23 Відповісти
Ааааа ще один член секти пресвятої ядерки!!!!
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05.12.2025 11:46 Відповісти
Ти,для початку,міни навчися до міномета "робити"
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05.12.2025 11:47 Відповісти
в бельгії є пара визнамних, вагомих московських щурів,
які блокують допомогу Україні,
які бояться поразки московського фашизму-імперіалізму,
та розпаду рабсії..
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05.12.2025 11:23 Відповісти
А з грошима від Європи майбутнє виглядає світлим.
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05.12.2025 11:24 Відповісти
ці гроші насамперед для того, щоб вижити українцям..
чи буде майбутнє світлим, вирішувами їм самим..
потім..
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05.12.2025 11:45 Відповісти
Яке там вже майбутнє. Але для виживання гроші треба, це так.
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05.12.2025 11:49 Відповісти
все буде Україна!
хоч як москва намагається знищити Київ,
але нічого їй не вдається..
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05.12.2025 11:53 Відповісти
Виглядає яскравим і ніяк не похмурим, гроші будуть в будь-якому випадку!
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05.12.2025 11:25 Відповісти
Це гроші не Європи, а кацапів. А де гроші Європи, які обіцяли стояти поруч стільки скільки потрібно?
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05.12.2025 11:36 Відповісти
А з початку 14 по сьогодні чиї гроші йшли?
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05.12.2025 11:48 Відповісти
якшо бути чесними , то за довгі роки совдепії ,починаючи з голодомору , Захід непогано підзаробив на Український колонії московії ...та і сьогодні пігрибають і ліс і копалини ,які окупував кремль ,не кажучі шо булочкі кожного дня свіженькі ,з українського борошна як статус добробуту , ********** купляти , кожного ранку з чванливими пиками ...в інтересах Заходу рятувати своє мирне життя ,допомагати захиститися Україні ,від московії...а потім треба приймати Україну в ЄС ...бо війна їде не тільки за нашу теріторію ,а і за Хліб ,бо голодомор Захід не переживе ,стануть на коліна перед кремлем ...
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05.12.2025 11:39 Відповісти
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05.12.2025 11:44 Відповісти
виживання України залежить від народу України..
а не від якоїсь там одноразової допомоги,..
або від якогось там вождя,
чи президента..
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05.12.2025 11:48 Відповісти
Ще більше похмурості додає наявність зелених ********* при владі
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05.12.2025 12:06 Відповісти
Тоді і майбутне Европи не безхмарне...це 3-5 мильонів беженців
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05.12.2025 12:07 Відповісти
Євросоюз зобов'язався надати Україні фінансову підтримку ...
Проте, як це зазвичай буває, у ЄС не можуть дійти згоди щодо того, як хто саме мусить це зробити. Джерело: https://censor.net/ua/n3588808
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05.12.2025 12:22 Відповісти
 
 