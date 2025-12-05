Без грошей від Європи найближче майбутнє України виглядає дуже похмурим, - The Telegraph

Євросоюз зобов'язався надати Україні фінансову підтримку, щоб зберегти її обороноздатність і економіку на плаву протягом найближчих кількох років. Проте, як це зазвичай буває, у ЄС не можуть дійти згоди щодо того, як саме це зробити.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

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Кредит для України

У ЄС планують надати близько 90 млрд євро протягом наступних двох років у вигляді позики, пов'язаної із замороженими активами РФ. Вважається, що близько 290 млрд євро цих активів перебувають на різних банківських рахунках по всьому ЄС. Дві третини з них зберігаються у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Як і очікувалося, Росія погрожувала, називаючи використання будь-яких заморожених коштів "крадіжкою" та обіцяючи подати до суду на будь-який банк, який дозволить цьому статися.

"І, знову ж таки, як і очікувалося, це настільки налякало Бельгію, що вона – за словами власного міністра закордонних справ Максима Прево – "благає" ЄС відмовитися від свого плану фінансування кредиту Україні таким чином", - пише видання.

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Хоч цей план можна реалізувати й без згоди Бельгії, Європейська комісія, на жаль, не бажає цього робити.

У Бельгії побоюються, що якщо кредит для України профінансують коштом заморожених активів РФ, то в разі скасування санкцій раніше, ніж очікується, Росія вимагатиме повернення своїх грошей, а Брюссель буде змушений покривати дефіцит, що утворився.

Також Бельгія боїться, що РФ може подати позов проти Euroclear, а отже, і проти бельгійської держави, за те, що вони взагалі торкнулися цих грошей. Попри запевнення Європейської комісії, що ЄС не залишить Бельгію самостійно нести ці ризики, Брюссель залишається непереконаним і тому чинить опір цій пропозиції.

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Майбутнє України

"Без цих грошей від Європи найближче майбутнє для України виглядає дуже похмурим. Щоб продовжувати фінансувати свою оборону, Київ буде змушений зробити жорсткий вибір щодо того, де скорочувати свій бюджет. Деякі експерти вважають, що економічний колапс може статися протягом кількох місяців.", - зазначається в матеріалі.

Для України та Європи є сумним той факт, що навіть після майже чотирьох років ізоляції Росія все ще має достатній вплив, щоб утримати Бельгію та решту ЄС від надання допомоги Києву в скрутний час. Нагадування Путіну про те, що він має таку владу, лише додасть йому сміливості.

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Методи

Намагаючись отримати схвалення Бельгії на надання Україні кредиту, ЄС запропонував альтернативний метод залучення коштів: позику на міжнародних ринках під заставу довгострокового бюджету ЄС.

Але цей варіант також далекий від ідеального: позичання коштів таким чином призведе до високих процентних ставок і зробить ЄС відповідальним за повернення значних сум.

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"Європа може - і повинна - бути сміливішою. ​​Як не дивно, це не перший випадок, коли Кремль погрожує союзникам України, що зупиняє їх у наданні допомоги.

Незліченні прохання президента Володимира Зеленського про надання зброї протягом останніх кількох років постійно гальмувалися через побоювання Європи перетнути "червоні лінії" Путіна. І все ж майже не було випадків, коли Кремль виконував свої погрози про вжиття заходів у відповідь проти союзників Києва", - пише автор.

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Переговори

Водночас США та РФ проводять переговори про мир в Україні, обходячи Європу стороною.

"Путін ледве стримував своє захоплення у вівторок, коли заявив, що "(європейці) засмучені тим, що їх відсторонили від переговорів". Кремль вже вважає ЄС безсилим велетнем, з яким не варто вести переговори щодо війни: такі внутрішні чвари лише роблять Європу слабшою", - підсумували у матеріалі.

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