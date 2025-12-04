Страх Путіна перед Трампом майже зник після "мирних перемовин" у Москві, - The Times

Кілька тижнів дипломатичних перемовин, переписані мирні плани та візит представників адміністрації США до Кремля не призвели до жодних зрушень у завершенні війни РФ проти України.

Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

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Приватний літак зі спеціальним посланцем президента США вилетів із Москви 3 грудня, після чого стало зрозуміло, що Москву переоцінювали - і вона не готова відмовлятися від спроб підкорити Україну.

За інформацією британського медіа, в Кремлі дали чітко зрозуміти: перед ними не вибір між миром і війною - а між повною перемогою або подальшою війною.

"Путін дає зрозуміти, що пропонує Україні та Заходу вибір не між різними варіантами миру, а між досягненням цілей спеціальної військової операції військовими засобами або доповненням військових дій переговорами, що означатиме меншу кількість жертв", - зазначив аналітик Олександр Баунов.

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Баунов також додав, що зараз Путін "задоволений ходом війни": за його твердженням, президент РФ кілька разів на місяць одягає військову форму і дає накази генералам - на відміну від періодів, коли війна не давала таких результатів.

Ресурси РФ

Як пише публіцист Андрій Колесніков, Кремль впевнений, що навіть із величезними втратами Росія має достатньо ресурсів - фінансових, людських і психологічних - щоб продовжувати війну надовго. За його словами, жорсткість, економія та високі податки стануть для росіян "звичайним станом", а гібридна холодна війна з Заходом може тривати роками.

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Мирний план

Навіть після спроб переписати 28-пунктний мирний план, який обговорювали представники США та РФ, у Києві та серед союзників України з’явилася тривога: на думку багатьох, Вашингтон намагається змусити Україну піти на компроміси, зокрема віддати частину територій або відмовитися від вступу до НАТО. Але як показали переговори 2-3 грудня, Кремль відкинув будь-яку угоду, прийнятну для Києва.

Колишній старший директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер заявив, що протиріччя між метою України - зберегти суверенітет і демократичний устрій - і метою Росії - імперського панування - є фундаментальним:

"Єдиним фактором, який може змінити цю ситуацію, є економічний або військовий колапс однієї зі сторін".

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"Страх [Путіна] перед Трампом і Сполученими Штатами майже зник. Головна і єдина ставка росіян - на м'якість і нерішучість Заходу. Тепер вони виявили, що всі гучні заяви Трампа - така ж фікція, як і позування [президента Франції Еммануеля] Макрона", - вважає журналіст і колишній російський депутат Алєксандр Нєвзоров.

Переговори США та РФ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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