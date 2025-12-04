Страх Путіна перед Трампом майже зник після "мирних перемовин" у Москві, - The Times
Кілька тижнів дипломатичних перемовин, переписані мирні плани та візит представників адміністрації США до Кремля не призвели до жодних зрушень у завершенні війни РФ проти України.
Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.
Приватний літак зі спеціальним посланцем президента США вилетів із Москви 3 грудня, після чого стало зрозуміло, що Москву переоцінювали - і вона не готова відмовлятися від спроб підкорити Україну.
За інформацією британського медіа, в Кремлі дали чітко зрозуміти: перед ними не вибір між миром і війною - а між повною перемогою або подальшою війною.
"Путін дає зрозуміти, що пропонує Україні та Заходу вибір не між різними варіантами миру, а між досягненням цілей спеціальної військової операції військовими засобами або доповненням військових дій переговорами, що означатиме меншу кількість жертв", - зазначив аналітик Олександр Баунов.
Баунов також додав, що зараз Путін "задоволений ходом війни": за його твердженням, президент РФ кілька разів на місяць одягає військову форму і дає накази генералам - на відміну від періодів, коли війна не давала таких результатів.
Ресурси РФ
Як пише публіцист Андрій Колесніков, Кремль впевнений, що навіть із величезними втратами Росія має достатньо ресурсів - фінансових, людських і психологічних - щоб продовжувати війну надовго. За його словами, жорсткість, економія та високі податки стануть для росіян "звичайним станом", а гібридна холодна війна з Заходом може тривати роками.
Мирний план
Навіть після спроб переписати 28-пунктний мирний план, який обговорювали представники США та РФ, у Києві та серед союзників України з’явилася тривога: на думку багатьох, Вашингтон намагається змусити Україну піти на компроміси, зокрема віддати частину територій або відмовитися від вступу до НАТО. Але як показали переговори 2-3 грудня, Кремль відкинув будь-яку угоду, прийнятну для Києва.
Колишній старший директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер заявив, що протиріччя між метою України - зберегти суверенітет і демократичний устрій - і метою Росії - імперського панування - є фундаментальним:
"Єдиним фактором, який може змінити цю ситуацію, є економічний або військовий колапс однієї зі сторін".
"Страх [Путіна] перед Трампом і Сполученими Штатами майже зник. Головна і єдина ставка росіян - на м'якість і нерішучість Заходу. Тепер вони виявили, що всі гучні заяви Трампа - така ж фікція, як і позування [президента Франції Еммануеля] Макрона", - вважає журналіст і колишній російський депутат Алєксандр Нєвзоров.
Переговори США та РФ
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
- Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
трамп прибіжить на першу вимогу!
на колінах приповзе, до друга владіміра, котрий не хоче воювати, а хоче торгувати!
Ви подивіться, з якою мармизою вийшов трумп з Гельсінкі-2018, а з якою йухло.
https://foreignpolicy.com/2018/07/17/as-trump-walks-back-russia-comments-senate-summons-pompeo-for-hearing-on-helsinki-putin-russia-election-interference-meddling-intelligence-president-walk-back-comments-secretary-of-state-diplomacy/ foreignpolicy.com
І на жаль вона зіграла . ***** в чотирирічній кровопролитній війні не зміг зламати волю України , але без жодного пострілу , лише понтами і блефом - зламав волю безвольного Заходу на чолі з США , який - увесь обісцяний від страху , не знає тепер як протидіяти кремлю .
Тому як любому гопніку - треба робити страшну пику - щоб налякати фраєрка - і головне не показувати , що ти вже сам обісрався по повній ...
Цей ******** Пуйло розбазарює Лаптєстан,як ніхто до нього. Жаль , що там не знайтеться сил, які б його розмазали по асфальту.
війна закінчиться колапсом однієї зі сторін і ніяк інакше пора всім би це зрозуміти
Чувак дуже глибоко в темі: особисто знайомий із Латиніною багато років та вдячний їй за попередню історичну, літературну і політичну активність.
Він навіть був знайомий із "вчителем" по життю Арестовича - під ніком "Авессалом Подводный" (вже помер, десь у середині 10-х).
Тепер препарує її виправдання "ефективності" імперій у історії, і зараз (типу Росія, Китай, США - у "сірій" зоні), яскраво розвінчує явну брехню та упередженість, перекручення фактів.
Найоголовніше! він нагадує, що США забрало у України не тільки ядерну зброю, але і під видом європейського розброєння багато ракет (якими зараз і ******** Україну), всю стратегічну авіацію, величезну кількість протипіхотних мін.
Цей Собченко працював у московських ЗМІ, а потім, після еміграції виступав перекладачем під час контаків Російської влади та США. Каже Росію не те, що не хотіли "посунути", а, навіть під час криз тримали на "особливому рахунку" та намагалися не чіпати, а найчастіше допомагали за рахунок інших.
Він сам каже, що у нього досить непогана пам'ять, і він каменя на камені не залишає на побудовах рашистів за допомогою влучного наведення фактів. Любарський, при всому його скептицізні до Украхни із ним погоджується.
У цих американських дИбілів є хоч один експерт по мордору, який не отримує зарплату в кремлі і знається на менталітеті андрофагів?
Рієлтор з зятем гарно ікри пожерли. Потрібно мати талант, щоб так опустити Трампа, а через нього і Америку.