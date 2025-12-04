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Страх Путіна перед Трампом майже зник після "мирних перемовин" у Москві, - The Times

віткофф

Кілька тижнів дипломатичних перемовин, переписані мирні плани та візит представників адміністрації США до Кремля не призвели до жодних зрушень у завершенні війни РФ проти України.

Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

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Приватний літак зі спеціальним посланцем президента США вилетів із Москви 3 грудня, після чого стало зрозуміло, що Москву переоцінювали - і вона не готова відмовлятися від спроб підкорити Україну.

За інформацією британського медіа, в Кремлі дали чітко зрозуміти: перед ними не вибір між миром і війною - а між повною перемогою або подальшою війною.

"Путін дає зрозуміти, що пропонує Україні та Заходу вибір не між різними варіантами миру, а між досягненням цілей спеціальної військової операції військовими засобами або доповненням військових дій переговорами, що означатиме меншу кількість жертв", - зазначив аналітик Олександр Баунов.

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Баунов також додав, що зараз Путін "задоволений ходом війни": за його твердженням, президент РФ кілька разів на місяць одягає військову форму і дає накази генералам - на відміну від періодів, коли війна не давала таких результатів.

Ресурси РФ

Як пише публіцист Андрій Колесніков, Кремль впевнений, що навіть із величезними втратами Росія має достатньо ресурсів - фінансових, людських і психологічних - щоб продовжувати війну надовго. За його словами, жорсткість, економія та високі податки стануть для росіян "звичайним станом", а гібридна холодна війна з Заходом може тривати роками.

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Мирний план

Навіть після спроб переписати 28-пунктний мирний план, який обговорювали представники США та РФ, у Києві та серед союзників України з’явилася тривога: на думку багатьох, Вашингтон намагається змусити Україну піти на компроміси, зокрема віддати частину територій або відмовитися від вступу до НАТО. Але як показали переговори 2-3 грудня, Кремль відкинув будь-яку угоду, прийнятну для Києва.

Колишній старший директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер заявив, що протиріччя між метою України - зберегти суверенітет і демократичний устрій - і метою Росії - імперського панування - є фундаментальним:

"Єдиним фактором, який може змінити цю ситуацію, є економічний або військовий колапс однієї зі сторін".

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"Страх [Путіна] перед Трампом і Сполученими Штатами майже зник. Головна і єдина ставка росіян - на м'якість і нерішучість Заходу. Тепер вони виявили, що всі гучні заяви Трампа - така ж фікція, як і позування [президента Франції Еммануеля] Макрона", - вважає журналіст і колишній російський депутат Алєксандр Нєвзоров.

Переговори США та РФ

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф і Кушнер поінформували Трампа і Україну про результати переговорів в Кремлі, - Reuters

Автор: 

Європа (2508) США (26759) Віткофф Стів (319)
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Топ коментарі
+19
а що боятися ідіота якому можна впарити все? - просто хвалиш і брешеш в лице і все тут
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04.12.2025 13:25 Відповісти
+10
страх вже лавно зник, зразу ж після першого знайомства путіна із піздаболом у верблюжому пальті.
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04.12.2025 13:28 Відповісти
+9
коли в тебе архіви кегебе та плівки епштейна, то який у сраку страх?
трамп прибіжить на першу вимогу!
на колінах приповзе, до друга владіміра, котрий не хоче воювати, а хоче торгувати!
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04.12.2025 13:26 Відповісти
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а що боятися ідіота якому можна впарити все? - просто хвалиш і брешеш в лице і все тут
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04.12.2025 13:25 Відповісти
Що за вітер піднявся? Та це Пуйло продовжує безстрашно крутити Трампа самі знаєте на чому, як пропеллер. Трампу це подобається, він одержує від процесу сексуальну втіху.
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04.12.2025 16:40 Відповісти
В чого цю амьобу боятись, її треба вбивати постійно і безперервно, поки вся популяція ********** - одноклітинних не зникне.
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04.12.2025 13:25 Відповісти
коли в тебе архіви кегебе та плівки епштейна, то який у сраку страх?
трамп прибіжить на першу вимогу!
на колінах приповзе, до друга владіміра, котрий не хоче воювати, а хоче торгувати!
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04.12.2025 13:26 Відповісти
страх вже лавно зник, зразу ж після першого знайомства путіна із піздаболом у верблюжому пальті.
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04.12.2025 13:28 Відповісти
А він що його боявся?

Ви подивіться, з якою мармизою вийшов трумп з Гельсінкі-2018, а з якою йухло.

https://foreignpolicy.com/2018/07/17/as-trump-walks-back-russia-comments-senate-summons-pompeo-for-hearing-on-helsinki-putin-russia-election-interference-meddling-intelligence-president-walk-back-comments-secretary-of-state-diplomacy/ foreignpolicy.com
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04.12.2025 13:29 Відповісти
Наступним кроком Трампа мали б бути знову чергові погрози в сторону кремля. Якщо їх не буде, - значить ціна продажу України влаштувала.
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04.12.2025 13:29 Відповісти
нема чим погрожувати...америка скопіювала іранський шахед і налагоджує його випуск...то ж до погроз вона нездатна,
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04.12.2025 14:11 Відповісти
Сильна аналітика! - коли це путлєр боявся Трампа?
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04.12.2025 13:34 Відповісти
шо ви мені тут ліпите , після зустрічі на Алясці пуйло став бомбити міста в рази більше
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04.12.2025 13:36 Відповісти
трампло обісцяне чмо
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04.12.2025 13:39 Відповісти
Не смішить, ***** так боявся Трампа що аж на Аляску до "лутшига друга" прилетів де перед ним американські військові шикувалися.
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04.12.2025 13:41 Відповісти
...рачки повзали, килим розтіляли...
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04.12.2025 15:37 Відповісти
Та того Трампа уже тараканы в его имении боятся перестали ВСЕ в мире поняли что Трапм это просто ПУСТОЕ МЕСТО!!!
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04.12.2025 13:44 Відповісти
Головна і єдина ставка росіян - на м'якість і нерішучість Заходу. Джерело: https://censor.net/ua/n3588633
І на жаль вона зіграла . ***** в чотирирічній кровопролитній війні не зміг зламати волю України , але без жодного пострілу , лише понтами і блефом - зламав волю безвольного Заходу на чолі з США , який - увесь обісцяний від страху , не знає тепер як протидіяти кремлю .
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04.12.2025 13:48 Відповісти
Трампа треба ввічливо послати. Після виборів влітку ,де він отримає по заслугам, можна буде продовжити контакти з тими хто буде в адекваті. Зараз взаємодія тільки з Європою.
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04.12.2025 13:50 Відповісти
Якщо захід вперто не бажає натиснути на ***** - чого ж йому боятися ?
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04.12.2025 13:50 Відповісти
Путін вказав нарцису його місце - біля параші! Жалко що цей недостратег криворотий цього не розуміє...
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04.12.2025 13:54 Відповісти
А страх трампона перед ****** чомусь не зник...
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04.12.2025 13:56 Відповісти
Мабудь у кремлівській аптеці продають пігулки від КОУЛРОФОБІЇ...
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04.12.2025 13:57 Відповісти
Путін колотить понти і робить міну при поганіій грі . Бабла -немає .Дефіцит бюджету 25 % лише в цьому році . Запасів немає . Нафта в довгостроці йде в сторону 30 баксів за барель.
Тому як любому гопніку - треба робити страшну пику - щоб налякати фраєрка - і головне не показувати , що ти вже сам обісрався по повній ...
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04.12.2025 13:57 Відповісти
Газ Пуйло продає в Китай зі скидкою в 40 %.
Цей ******** Пуйло розбазарює Лаптєстан,як ніхто до нього. Жаль , що там не знайтеться сил, які б його розмазали по асфальту.
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04.12.2025 15:14 Відповісти
Нарешті почали озвучувати в голос те що було давно і так зрозуміло
війна закінчиться колапсом однієї зі сторін і ніяк інакше пора всім би це зрозуміти
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04.12.2025 13:58 Відповісти
І схоже ми знаємо яка сторона швидше колапсує...
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04.12.2025 15:26 Відповісти
Як хазяїн наказує так він і діє. Хоча у него мабуть два хазяїна трампонутий та фсб, до ху....ла не доріс
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04.12.2025 14:40 Відповісти
Трамп перетворився в городнє опудало, сором Америки. Зробить Америку великою у негативному сенсі. Просто гидко дивитись, як притомні і адекватні на вигляд американці, танцюють перед ним і потакають його дурнуватим діям
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04.12.2025 14:13 Відповісти
Просто https://youtu.be/R-Ee_KjYiIc?t=859 охріненне інтерв'ю Любарського із Олексієм Собченко(м) із розбором, чому і як Латиніна разом із Арестовичем стали топити за Х-ла.
Чувак дуже глибоко в темі: особисто знайомий із Латиніною багато років та вдячний їй за попередню історичну, літературну і політичну активність.
Він навіть був знайомий із "вчителем" по життю Арестовича - під ніком "Авессалом Подводный" (вже помер, десь у середині 10-х).
Тепер препарує її виправдання "ефективності" імперій у історії, і зараз (типу Росія, Китай, США - у "сірій" зоні), яскраво розвінчує явну брехню та упередженість, перекручення фактів.

Найоголовніше! він нагадує, що США забрало у України не тільки ядерну зброю, але і під видом європейського розброєння багато ракет (якими зараз і ******** Україну), всю стратегічну авіацію, величезну кількість протипіхотних мін.

Цей Собченко працював у московських ЗМІ, а потім, після еміграції виступав перекладачем під час контаків Російської влади та США. Каже Росію не те, що не хотіли "посунути", а, навіть під час криз тримали на "особливому рахунку" та намагалися не чіпати, а найчастіше допомагали за рахунок інших.

Він сам каже, що у нього досить непогана пам'ять, і він каменя на камені не залишає на побудовах рашистів за допомогою влучного наведення фактів. Любарський, при всому його скептицізні до Украхни із ним погоджується.
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04.12.2025 14:33 Відповісти
Так то завжди так було за останні 100 років США завжди приходили на допомогу Росії під час її злиднів
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04.12.2025 14:55 Відповісти
у кремлевского, ботаксного Шныря два козыря бенин, Оманкий Нарик ( проект кремля буратино с киностудиями и офшорами в маЦкве под крышей шефиров) и слабоумный нарцисс таМпон он же агент краснов купленный еще в 80-90 +бабки рыболовлева+деменция+пленки эпштейна....и пока эти два козыря "работают" конца войны не будет....и если бы таМпон победил в 21 году Украины уже не было бы, один сдал, второй закрыл бы глаза....на это и был расчет бункерной крысы...
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04.12.2025 14:34 Відповісти
На жаль все так і є. А тут ще і ********** ї.анько, ворюга, брехун, і зрадник разом із своїм кодлом при абсолютній владі. Дякую мудрому наріду.
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04.12.2025 14:34 Відповісти
А раніше, він що боявся свою агентуру, поки йому не привезли грамоту от трампанутого з завершенням його відданості ху....лу та куратору з фсб
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04.12.2025 14:36 Відповісти
звісно, після вилізівання путінської дупи трампом, путін став меньше боятися
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04.12.2025 14:55 Відповісти
Чому так довго тривала зустріч зятя Трампа і Віткофа з пуйлом(5,5 годин). Пуйло давав передивитись матеріали записів Епштейна, що стосувались Трампа. Це все пояснює
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04.12.2025 14:56 Відповісти
...обговорбвали деталі гешефтів на крові українців
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04.12.2025 15:42 Відповісти
І з чого б це ×уйлу мінету боятися?
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04.12.2025 15:00 Відповісти
Зітруть до кривавих мозолів)
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04.12.2025 15:35 Відповісти
КацапскиеПонятия- " боится значит уважает ".
У цих американських дИбілів є хоч один експерт по мордору, який не отримує зарплату в кремлі і знається на менталітеті андрофагів?
Рієлтор з зятем гарно ікри пожерли. Потрібно мати талант, щоб так опустити Трампа, а через нього і Америку.
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04.12.2025 15:23 Відповісти
Немає на нього Президента США, покійного Джона Маккейна !
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04.12.2025 15:47 Відповісти
Да ***** перед каждой встречей показывает Дональду фотки как тот свистит в дудку Буббе. И у тог сразу портится настроение и косит физиономию.
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04.12.2025 16:27 Відповісти
Коли агента рудого опецька боявся той хто його купив?))
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04.12.2025 16:40 Відповісти
Висновок: Трамп - ЧМО!
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04.12.2025 16:45 Відповісти
 
 