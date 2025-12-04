Страх Путина перед Трампом почти исчез после "мирных переговоров" в Москве, - The Times
Несколько недель дипломатических переговоров, переписанные мирные планы и визит представителей администрации США в Кремль не привели к каким-либо сдвигам в завершении войны РФ против Украины.
Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.
Частный самолет со специальным посланником президента США вылетел из Москвы 3 декабря, после чего стало ясно, что Москву переоценивали - и она не готова отказываться от попыток покорить Украину.
По информации британского СМИ, в Кремле дали четко понять: перед ними не выбор между миром и войной - а между полной победой или дальнейшей войной.
"Путин дает понять, что предлагает Украине и Западу выбор не между различными вариантами мира, а между достижением целей специальной военной операции военными средствами или дополнением военных действий переговорами, что будет означать меньшее количество жертв", - отметил аналитикАлександр Баунов.
Баунов также добавил, что сейчас Путин "доволен ходом войны": по его утверждению, президент РФ несколько раз в месяц надевает военную форму и дает приказы генералам - в отличие от периодов, когда война не давала таких результатов.
Ресурсы РФ
Как пишет публицист Андрей Колесников, Кремль уверен, что даже с огромными потерями Россия имеет достаточно ресурсов - финансовых, человеческих и психологических - чтобы продолжать войну надолго. По его словам, жесткость, экономия и высокие налоги станут для россиян "нормальным состоянием", а гибридная холодная война с Западом может длиться годами.
Мирный план
Даже после попыток переписать 28-пунктный мирный план, который обсуждали представители США и РФ, в Киеве и среди союзников Украины появилась тревога: по мнению многих, Вашингтон пытается заставить Украину пойти на компромиссы, в частности отдать часть территорий или отказаться от вступления в НАТО. Но как показали переговоры 2-3 декабря, Кремль отверг любое соглашение, приемлемое для Киева.
Бывший старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер заявил, что противоречие между целью Украины - сохранить суверенитет и демократический строй - и целью России - имперское господство - является фундаментальным:
"Единственным фактором, который может изменить эту ситуацию, является экономический или военный коллапс одной из сторон".
"Страх [Путина] перед Трампом и Соединенными Штатами почти исчез. Главная и единственная ставка россиян - на мягкость и нерешительность Запада. Теперь они обнаружили, что все громкие заявления Трампа - такая же фикция, как и позирование [президента Франции Эммануэля] Макрона", - считает журналист и бывший российский депутат Александр Невзоров.
Переговоры США и РФ
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
- Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.
трамп прибіжить на першу вимогу!
на колінах приповзе, до друга владіміра, котрий не хоче воювати, а хоче торгувати!
Ви подивіться, з якою мармизою вийшов трумп з Гельсінкі-2018, а з якою йухло.
https://foreignpolicy.com/2018/07/17/as-trump-walks-back-russia-comments-senate-summons-pompeo-for-hearing-on-helsinki-putin-russia-election-interference-meddling-intelligence-president-walk-back-comments-secretary-of-state-diplomacy/ foreignpolicy.com
І на жаль вона зіграла . ***** в чотирирічній кровопролитній війні не зміг зламати волю України , але без жодного пострілу , лише понтами і блефом - зламав волю безвольного Заходу на чолі з США , який - увесь обісцяний від страху , не знає тепер як протидіяти кремлю .
Тому як любому гопніку - треба робити страшну пику - щоб налякати фраєрка - і головне не показувати , що ти вже сам обісрався по повній ...
війна закінчиться колапсом однієї зі сторін і ніяк інакше пора всім би це зрозуміти
Чувак дуже глибоко в темі: особисто знайомий із Латиніною багато років та вдячний їй за попередню історичну, літературну і політичну активність.
Він навіть був знайомий із "вчителем" по життю Арестовича - під ніком "Авессалом Подводный" (вже помер, десь у середині 10-х).
Тепер препарує її виправдання "ефективності" імперій у історії, і зараз (типу Росія, Китай, США - у "сірій" зоні), яскраво розвінчує явну брехню та упередженість, перекручення фактів.
Найоголовніше! він нагадує, що США забрало у України не тільки ядерну зброю, але і під видом європейського розброєння багато ракет (якими зараз і ******** Україну), всю стратегічну авіацію, величезну кількість протипіхотних мін.
Цей Собченко працював у московських ЗМІ, а потім, після еміграції виступав перекладачем під час контаків Російської влади та США. Каже Росію не те, що не хотіли "посунути", а, навіть під час криз тримали на "особливому рахунку" та намагалися не чіпати, а найчастіше допомагали за рахунок інших.
Він сам каже, що у нього досить непогана пам'ять, і він каменя на камені не залишає на побудовах рашистів за допомогою влучного наведення фактів. Любарський, при всому його скептицізні до Украхни із ним погоджується.