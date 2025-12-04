Страх Путина перед Трампом почти исчез после "мирных переговоров" в Москве, - The Times

Несколько недель дипломатических переговоров, переписанные мирные планы и визит представителей администрации США в Кремль не привели к каким-либо сдвигам в завершении войны РФ против Украины.

Частный самолет со специальным посланником президента США вылетел из Москвы 3 декабря, после чего стало ясно, что Москву переоценивали - и она не готова отказываться от попыток покорить Украину.

По информации британского СМИ, в Кремле дали четко понять: перед ними не выбор между миром и войной - а между полной победой или дальнейшей войной.

"Путин дает понять, что предлагает Украине и Западу выбор не между различными вариантами мира, а между достижением целей специальной военной операции военными средствами или дополнением военных действий переговорами, что будет означать меньшее количество жертв", - отметил аналитикАлександр Баунов.

Баунов также добавил, что сейчас Путин "доволен ходом войны": по его утверждению, президент РФ несколько раз в месяц надевает военную форму и дает приказы генералам - в отличие от периодов, когда война не давала таких результатов.

Ресурсы РФ

Как пишет публицист Андрей Колесников, Кремль уверен, что даже с огромными потерями Россия имеет достаточно ресурсов - финансовых, человеческих и психологических - чтобы продолжать войну надолго. По его словам, жесткость, экономия и высокие налоги станут для россиян "нормальным состоянием", а гибридная холодная война с Западом может длиться годами.

Мирный план

Даже после попыток переписать 28-пунктный мирный план, который обсуждали представители США и РФ, в Киеве и среди союзников Украины появилась тревога: по мнению многих, Вашингтон пытается заставить Украину пойти на компромиссы, в частности отдать часть территорий или отказаться от вступления в НАТО. Но как показали переговоры 2-3 декабря, Кремль отверг любое соглашение, приемлемое для Киева.

Бывший старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер заявил, что противоречие между целью Украины - сохранить суверенитет и демократический строй - и целью России - имперское господство - является фундаментальным:

"Единственным фактором, который может изменить эту ситуацию, является экономический или военный коллапс одной из сторон".

"Страх [Путина] перед Трампом и Соединенными Штатами почти исчез. Главная и единственная ставка россиян - на мягкость и нерешительность Запада. Теперь они обнаружили, что все громкие заявления Трампа - такая же фикция, как и позирование [президента Франции Эммануэля] Макрона", - считает журналист и бывший российский депутат Александр Невзоров.

Переговоры США и РФ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

