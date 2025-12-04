РУС
Страх Путина перед Трампом почти исчез после "мирных переговоров" в Москве, - The Times

Несколько недель дипломатических переговоров, переписанные мирные планы и визит представителей администрации США в Кремль не привели к каким-либо сдвигам в завершении войны РФ против Украины.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Частный самолет со специальным посланником президента США вылетел из Москвы 3 декабря, после чего стало ясно, что Москву переоценивали - и она не готова отказываться от попыток покорить Украину.

По информации британского СМИ, в Кремле дали четко понять: перед ними не выбор между миром и войной - а между полной победой или дальнейшей войной.

"Путин дает понять, что предлагает Украине и Западу выбор не между различными вариантами мира, а между достижением целей специальной военной операции военными средствами или дополнением военных действий переговорами, что будет означать меньшее количество жертв", - отметил аналитикАлександр Баунов.

Баунов также добавил, что сейчас Путин "доволен ходом войны": по его утверждению, президент РФ несколько раз в месяц надевает военную форму и дает приказы генералам - в отличие от периодов, когда война не давала таких результатов.

Ресурсы РФ

Как пишет публицист Андрей Колесников, Кремль уверен, что даже с огромными потерями Россия имеет достаточно ресурсов - финансовых, человеческих и психологических - чтобы продолжать войну надолго. По его словам, жесткость, экономия и высокие налоги станут для россиян "нормальным состоянием", а гибридная холодная война с Западом может длиться годами.

Мирный план

Даже после попыток переписать 28-пунктный мирный план, который обсуждали представители США и РФ, в Киеве и среди союзников Украины появилась тревога: по мнению многих, Вашингтон пытается заставить Украину пойти на компромиссы, в частности отдать часть территорий или отказаться от вступления в НАТО. Но как показали переговоры 2-3 декабря, Кремль отверг любое соглашение, приемлемое для Киева.

Бывший старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер заявил, что противоречие между целью Украины - сохранить суверенитет и демократический строй - и целью России - имперское господство - является фундаментальным:

"Единственным фактором, который может изменить эту ситуацию, является экономический или военный коллапс одной из сторон".

"Страх [Путина] перед Трампом и Соединенными Штатами почти исчез. Главная и единственная ставка россиян - на мягкость и нерешительность Запада. Теперь они обнаружили, что все громкие заявления Трампа - такая же фикция, как и позирование [президента Франции Эммануэля] Макрона", - считает журналист и бывший российский депутат Александр Невзоров.

Переговоры США и РФ

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Європа (2178) США (28499) Стив Уиткофф (211)
а що боятися ідіота якому можна впарити все? - просто хвалиш і брешеш в лице і все тут
страх вже лавно зник, зразу ж після першого знайомства путіна із піздаболом у верблюжому пальті.
А він що його боявся?

Ви подивіться, з якою мармизою вийшов трумп з Гельсінкі-2018, а з якою йухло.

https://foreignpolicy.com/2018/07/17/as-trump-walks-back-russia-comments-senate-summons-pompeo-for-hearing-on-helsinki-putin-russia-election-interference-meddling-intelligence-president-walk-back-comments-secretary-of-state-diplomacy/ foreignpolicy.com
а що боятися ідіота якому можна впарити все? - просто хвалиш і брешеш в лице і все тут
В чого цю амьобу боятись, її треба вбивати постійно і безперервно, поки вся популяція ********** - одноклітинних не зникне.
коли в тебе архіви кегебе та плівки епштейна, то який у сраку страх?
трамп прибіжить на першу вимогу!
на колінах приповзе, до друга владіміра, котрий не хоче воювати, а хоче торгувати!
страх вже лавно зник, зразу ж після першого знайомства путіна із піздаболом у верблюжому пальті.
А він що його боявся?

Ви подивіться, з якою мармизою вийшов трумп з Гельсінкі-2018, а з якою йухло.

https://foreignpolicy.com/2018/07/17/as-trump-walks-back-russia-comments-senate-summons-pompeo-for-hearing-on-helsinki-putin-russia-election-interference-meddling-intelligence-president-walk-back-comments-secretary-of-state-diplomacy/ foreignpolicy.com
Наступним кроком Трампа мали б бути знову чергові погрози в сторону кремля. Якщо їх не буде, - значить ціна продажу України влаштувала.
нема чим погрожувати...америка скопіювала іранський шахед і налагоджує його випуск...то ж до погроз вона нездатна,
Сильна аналітика! - коли це путлєр боявся Трампа?
шо ви мені тут ліпите , після зустрічі на Алясці пуйло став бомбити міста в рази більше
трампло обісцяне чмо
Не смішить, ***** так боявся Трампа що аж на Аляску до "лутшига друга" прилетів де перед ним американські військові шикувалися.
Та того Трампа уже тараканы в его имении боятся перестали ВСЕ в мире поняли что Трапм это просто ПУСТОЕ МЕСТО!!!
Головна і єдина ставка росіян - на м'якість і нерішучість Заходу. Джерело: https://censor.net/ua/n3588633
І на жаль вона зіграла . ***** в чотирирічній кровопролитній війні не зміг зламати волю України , але без жодного пострілу , лише понтами і блефом - зламав волю безвольного Заходу на чолі з США , який - увесь обісцяний від страху , не знає тепер як протидіяти кремлю .
Трампа треба ввічливо послати. Після виборів влітку ,де він отримає по заслугам, можна буде продовжити контакти з тими хто буде в адекваті. Зараз взаємодія тільки з Європою.
Якщо захід вперто не бажає натиснути на ***** - чого ж йому боятися ?
Путін вказав нарцису його місце - біля параші! Жалко що цей недостратег криворотий цього не розуміє...
А страх трампона перед ****** чомусь не зник...
Мабудь у кремлівській аптеці продають пігулки від КОУЛРОФОБІЇ...
Путін колотить понти і робить міну при поганіій грі . Бабла -немає .Дефіцит бюджету 25 % лише в цьому році . Запасів немає . Нафта в довгостроці йде в сторону 30 баксів за барель.
Тому як любому гопніку - треба робити страшну пику - щоб налякати фраєрка - і головне не показувати , що ти вже сам обісрався по повній ...
Нарешті почали озвучувати в голос те що було давно і так зрозуміло
війна закінчиться колапсом однієї зі сторін і ніяк інакше пора всім би це зрозуміти
Цю гниду жидовіткофа гнати нахрін виродка цеж очевидно що лайно віткоф діє в інтересах путіна.
Як хазяїн наказує так він і діє. Хоча у него мабуть два хазяїна трампонутий та фсб, до ху....ла не доріс
Трамп перетворився в городнє опудало, сором Америки. Зробить Америку великою у негативному сенсі. Просто гидко дивитись, як притомні і адекватні на вигляд американці, танцюють перед ним і потакають його дурнуватим діям
Просто https://youtu.be/R-Ee_KjYiIc?t=859 охріненне інтерв'ю Любарського із Олексієм Собченко(м) із розбором, чому і як Латиніна разом із Арестовичем стали топити за Х-ла.
Чувак дуже глибоко в темі: особисто знайомий із Латиніною багато років та вдячний їй за попередню історичну, літературну і політичну активність.
Він навіть був знайомий із "вчителем" по життю Арестовича - під ніком "Авессалом Подводный" (вже помер, десь у середині 10-х).
Тепер препарує її виправдання "ефективності" імперій у історії, і зараз (типу Росія, Китай, США - у "сірій" зоні), яскраво розвінчує явну брехню та упередженість, перекручення фактів.

Найоголовніше! він нагадує, що США забрало у України не тільки ядерну зброю, але і під видом європейського розброєння багато ракет (якими зараз і ******** Україну), всю стратегічну авіацію, величезну кількість протипіхотних мін.

Цей Собченко працював у московських ЗМІ, а потім, після еміграції виступав перекладачем під час контаків Російської влади та США. Каже Росію не те, що не хотіли "посунути", а, навіть під час криз тримали на "особливому рахунку" та намагалися не чіпати, а найчастіше допомагали за рахунок інших.

Він сам каже, що у нього досить непогана пам'ять, і він каменя на камені не залишає на побудовах рашистів за допомогою влучного наведення фактів. Любарський, при всому його скептицізні до Украхни із ним погоджується.
Так то завжди так було за останні 100 років США завжди приходили на допомогу Росії під час її злиднів
у кремлевского, ботаксного Шныря два козыря бенин, Оманкий Нарик ( проект кремля буратино с киностудиями и офшорами в маЦкве под крышей шефиров) и слабоумный нарцисс таМпон он же агент краснов купленный еще в 80-90 +бабки рыболовлева+деменция+пленки эпштейна....и пока эти два козыря "работают" конца войны не будет....и если бы таМпон победил в 21 году Украины уже не было бы, один сдал, второй закрыл бы глаза....на это и был расчет бункерной крысы...
На жаль все так і є. А тут ще і ********** ї.анько, ворюга, брехун, і зрадник разом із своїм кодлом при абсолютній владі. Дякую мудрому наріду.
А раніше, він що боявся свою агентуру, поки йому не привезли грамоту от трампанутого з завершенням його відданості ху....лу та куратору з фсб
звісно, після вилізівання путінської дупи трампом, путін став меньше боятися
Чому так довго тривала зустріч зятя Трампа і Віткофа з пуйлом(5,5 годин). Пуйло давав передивитись матеріали записів Епштейна, що стосувались Трампа. Це все пояснює
І з чого б це ×уйлу мінету боятися?
