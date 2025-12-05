Скорочення кількості військ США не послабить оборону Європи, - генерал НАТО Гринкевич
Зменшення кількості військових США у Європі не погіршить обороноздатність континенту.
Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Скорочення військ США у Європі
"Я впевнений у можливостях Європи та Канади. Сьогодні ми готові до будь-якої кризи чи надзвичайної ситуації", - сказав генерал.
За словами Гринкевича, будь-яка політична напруженість, пов'язана з мирними переговорами, "не мала впливу... на здатність виконувати місію США з погляду НАТО".
Він додав, що обіцянки союзників збільшити свої витрати на оборону означають, що НАТО "буде більш готове завтра, а ми будемо більш готові післязавтра", щоб протистояти Росії та реагувати на будь-яке подальше виведення військ.
Видання зазначає, що на початку року адміністрація Трампа на початку 2025 року розглядала можливість не призначати генерала на посаду верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі, перш ніж висунути кандидатуру Гринкевича.
Посаду верховного головнокомандувача ОЗС НАТО у Європі завжди обіймав офіцер зі США, це передбачає командування всіма союзники військами на континенті та нагляд за засобами ядерного стримування.
"Завжди відбувається перебалансування позицій, які займають різні країни в альянсі, що цілком природно, що дещо з цього станеться… протягом наступних кількох місяців, кількох років", - сказав Гринкевич.
Загроза з боку РФ
Гринкевич, за його словами, "занепокоєний" тим, що Росія може випробувати колективну оборону НАТО "у найближчій перспективі", а також у "середньостроковій та, очевидно, довгостроковій перспективі".
Гібридні атаки Росії є "реальною проблемою", наголосив він, та повторив заклик кількох європейських столиць реагувати більш рішуче на гібридну діяльність.
Що передувало?
- Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.
- Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.
- "Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.
- Раніше ми повідомляли, що НАТО тестуватиме новітні дрони у Латвії в рамках військового експерименту.
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Президент США Дональд Трамп коментуючи рішення про зменшення чисельності американського контингенту в Румунії, сказав, що це означає лише "переміщення" сил.
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