Скорочення кількості військ США не послабить оборону Європи, - генерал НАТО Гринкевич

Зменшення кількості військових США у Європі не погіршить обороноздатність континенту.

Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Скорочення військ США у Європі

"Я впевнений у можливостях Європи та Канади. Сьогодні ми готові до будь-якої кризи чи надзвичайної ситуації", - сказав генерал.

За словами Гринкевича, будь-яка політична напруженість, пов'язана з мирними переговорами, "не мала впливу... на здатність виконувати місію США з погляду НАТО".

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Він додав, що обіцянки союзників збільшити свої витрати на оборону означають, що НАТО "буде більш готове завтра, а ми будемо більш готові післязавтра", щоб протистояти Росії та реагувати на будь-яке подальше виведення військ.

Видання зазначає, що на початку року адміністрація Трампа на початку 2025 року розглядала можливість не призначати генерала на посаду верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі, перш ніж висунути кандидатуру Гринкевича.

Посаду верховного головнокомандувача ОЗС НАТО у Європі завжди обіймав офіцер зі США, це передбачає командування всіма союзники військами на континенті та нагляд за засобами ядерного стримування.

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"Завжди відбувається перебалансування позицій, які займають різні країни в альянсі, що цілком природно, що дещо з цього станеться… протягом наступних кількох місяців, кількох років", - сказав Гринкевич.

Загроза з боку РФ

Гринкевич, за його словами, "занепокоєний" тим, що Росія може випробувати колективну оборону НАТО "у найближчій перспективі", а також у "середньостроковій та, очевидно, довгостроковій перспективі".

Гібридні атаки Росії є "реальною проблемою", наголосив він, та повторив заклик кількох європейських столиць реагувати більш рішуче на гібридну діяльність.

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Що передувало?

Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.

"Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що НАТО тестуватиме новітні дрони у Латвії в рамках військового експерименту.

Президент США Дональд Трамп коментуючи рішення про зменшення чисельності американського контингенту в Румунії, сказав, що це означає лише "переміщення" сил.

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