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Новини Виведення військ США з Європи
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Скорочення кількості військ США не послабить оборону Європи, - генерал НАТО Гринкевич

Виведення військ США з Європи: що кажуть у НАТО?

Зменшення кількості військових США у Європі не погіршить обороноздатність континенту.

Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Скорочення військ США у Європі

"Я впевнений у можливостях Європи та Канади. Сьогодні ми готові до будь-якої кризи чи надзвичайної ситуації", - сказав генерал.

За словами Гринкевича, будь-яка політична напруженість, пов'язана з мирними переговорами, "не мала впливу... на здатність виконувати місію США з погляду НАТО".

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Він додав, що обіцянки союзників збільшити свої витрати на оборону означають, що НАТО "буде більш готове завтра, а ми будемо більш готові післязавтра", щоб протистояти Росії та реагувати на будь-яке подальше виведення військ.

Видання зазначає, що на початку року адміністрація Трампа на початку 2025 року розглядала можливість не призначати генерала на посаду верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі, перш ніж висунути кандидатуру Гринкевича.

Посаду верховного головнокомандувача ОЗС НАТО у Європі завжди обіймав офіцер зі США, це передбачає командування всіма союзники військами на континенті та нагляд за засобами ядерного стримування.

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"Завжди відбувається перебалансування позицій, які займають різні країни в альянсі, що цілком природно, що дещо з цього станеться… протягом наступних кількох місяців, кількох років", - сказав Гринкевич.

Загроза з боку РФ

Гринкевич, за його словами, "занепокоєний" тим, що Росія може випробувати колективну оборону НАТО "у найближчій перспективі", а також у "середньостроковій та, очевидно, довгостроковій перспективі".

Гібридні атаки Росії є "реальною проблемою", наголосив він, та повторив заклик кількох європейських столиць реагувати більш рішуче на гібридну діяльність.

Читайте: РФ зрозуміла попередження НАТО після порушень повітряного простору Польщі та Естонії, - генерал Гринкевич

Що передувало?

  • Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.
  • Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.
  • "Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.
  • Раніше ми повідомляли, що НАТО тестуватиме новітні дрони у Латвії в рамках військового експерименту.

  • Президент США Дональд Трамп коментуючи рішення про зменшення чисельності американського контингенту в Румунії, сказав, що це означає лише "переміщення" сил.

Читайте: Німеччина розгорнула ізраїльську ППО для перехоплення російських ракет

Автор: 

Європа (2508) НАТО (7242) США (26770) Гринкевич Алексус (23)
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Топ коментарі
+2
Якби не от такі заяви і дії Америки, що демонструють зневагу до безпеки Європи від всезростаючої загрози збройного конфлікту з рашистською пітьмою, то стара пані Європа й до цього часу ще б лежала у "теплій ванні" натівської статті 5-ї і щось там бурмотіла про "занепокоєність".
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05.12.2025 08:35 Відповісти
+1
Може Гринкевича і не послабить, а дрони, що кружляли над літаком Зеленського в Ірландії, збиті не були. Європа не готова воювати.
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05.12.2025 08:43 Відповісти
+1
Ти ще віриш в ці клоунади ?? 🤣🤣дрони літали не збили🤣🤣🤣
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05.12.2025 08:49 Відповісти
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Нас Європи 500 млн - кацапів 140 млн - чого її потрібно обороняти?
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05.12.2025 08:26 Відповісти
Індію колись Великобританія окуповувала. Скільки було індусів, а скільки - англійців?
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05.12.2025 09:09 Відповісти
У индусов ещё и армии были огромные тогда.
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05.12.2025 09:18 Відповісти
Індійці ше ті вояки - недавня сутичка з Пакистаном показала їх спроможність - пакистанські /китайські/ літаки завалили вервечку індійських літаків / МіГи і Міраж/ і війна закінчилась - навіть Трамп опіздав -- а в Європі ж є німці - чи теж здулися?
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05.12.2025 09:20 Відповісти
Не Великобританія, а всього лише одна приватна Британська Ост-індійська компанія.
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05.12.2025 09:20 Відповісти
Не бачу цих 500 млн. Європи на лінії фронту в Україні. В окопах тільки частково придатні українці віком 50+, а всіх молодиків Європа забрала до себе, працювати і сплачувати податки.
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05.12.2025 09:24 Відповісти
Якби не от такі заяви і дії Америки, що демонструють зневагу до безпеки Європи від всезростаючої загрози збройного конфлікту з рашистською пітьмою, то стара пані Європа й до цього часу ще б лежала у "теплій ванні" натівської статті 5-ї і щось там бурмотіла про "занепокоєність".
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05.12.2025 08:35 Відповісти
Може Гринкевича і не послабить, а дрони, що кружляли над літаком Зеленського в Ірландії, збиті не були. Європа не готова воювати.
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05.12.2025 08:43 Відповісти
Ти ще віриш в ці клоунади ?? 🤣🤣дрони літали не збили🤣🤣🤣
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05.12.2025 08:49 Відповісти
Дешеве фуфло як із відключенням світла
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05.12.2025 08:50 Відповісти
May be. may be
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05.12.2025 12:17 Відповісти
Чим менше годувати корову - тим більше вона дає молока
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05.12.2025 08:54 Відповісти
Він сам то вірить в те шо каже?
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05.12.2025 08:57 Відповісти
Послаблення не послабить. Маячня.
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05.12.2025 09:57 Відповісти
Може вже досить двозначності? Виводьте війська, сосіть у рашистів, славьте рудого блазня та падайте з пьєдісталу держави номер1. Зробимо Америку знову? Чи як там?
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05.12.2025 11:20 Відповісти
А Трампу і не треба сильна Америка. Він каже одне, а робить зовсім інше. Невідомо тільки, що він думає. Думаю, що він думає про плівки Епштейна, які потрапили до пуйла
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05.12.2025 12:21 Відповісти
зменшення кількості їдла не зменшить його калорійності, зменшення довжини ніг не зменшить зрісту людини, зменшення кількості мізків грникевиче не зменшить розмір його зарплатні
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05.12.2025 16:03 Відповісти
 
 