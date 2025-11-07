Трамп про скорочення американського контингенту в Румунії: Загальна кількість залишається тією самою, але ми переміщуємо людей

Президент США Дональд Трамп коментуючи рішення про зменшення чисельності американського контингенту в Румунії, сказав, що це означає лише "переміщення" сил.

Про це він заявив на пресконференції з Віктором Орбаном у Білому домі, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст нагадав Трампу, що той обіцяв не скорочувати чисельність військ у Європі, водночас Пентагон оголосив про зменшення контингенту в Румунії.

"Вони просто вносять зміни. Ми переміщаємось. Загальна кількість (військових,- ред.) залишається тією самою, але ми переміщуємо людей", – відповів очільник США.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп також сказав, що йому "подобаються румуни", а його "відносини з Румунією дуже хороші".

Своєю чергою глава Пентагону Піт Гегсет додав, що цей крок був погоджений з Білим домом і є "частиною нашого бачення Європи".

"І ми узгодили все це з генеральним секретарем (НАТО - ред.) Рютте, з усім EUCOM (Європейським командуванням Збройних сил США. – ред.), з усіма нашими союзниками. Всі були повідомлені заздалегідь",- сказав Гегсет.

Читайте також: НАТО посилить присутність у Румунії після скорочення контингенту США

США виводять частину військ з Румунії

Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.

"Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що НАТО тестуватиме новітні дрони у Латвії в рамках військового експерименту.

Читайте також: Рютте заявив, що виведення частини військ США з Румунії не є незвичним