Трамп про скорочення американського контингенту в Румунії: Загальна кількість залишається тією самою, але ми переміщуємо людей

Президент США Дональд Трамп коментуючи рішення про зменшення чисельності американського контингенту в Румунії, сказав, що це означає лише "переміщення" сил.

Про це він заявив на пресконференції з Віктором Орбаном у Білому домі, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст нагадав Трампу, що той обіцяв не скорочувати чисельність військ у Європі, водночас Пентагон оголосив про зменшення контингенту в Румунії.

"Вони просто вносять зміни. Ми переміщаємось. Загальна кількість (військових,- ред.) залишається тією самою, але ми переміщуємо людей", – відповів очільник США.

Трамп також сказав, що йому "подобаються румуни", а його "відносини з Румунією дуже хороші".

Своєю чергою глава Пентагону Піт Гегсет додав, що цей крок був погоджений з Білим домом і є "частиною нашого бачення Європи".

"І ми узгодили все це з генеральним секретарем (НАТО - ред.) Рютте, з усім EUCOM (Європейським командуванням Збройних сил США. – ред.), з усіма нашими союзниками. Всі були повідомлені заздалегідь",- сказав Гегсет.

США виводять частину військ з Румунії

  • Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.
  • Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.
  • "Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.
  • Раніше ми повідомляли, що НАТО тестуватиме новітні дрони у Латвії в рамках військового експерименту.

"Ми переміщаємось. Загальна кількість (військових,- ред.) залишається тією самою..." Джерело: https://censor.net/ua/n3583893
Тобто в Румунії вони їдуть з Крайової до Орадеа? Така собі "двіжуха" по території країни? А нашо?

А якщо це зміна диспозиції в кордонах територій країн НАТО, то... Хтось скаж трампону, що НАТО складається не лише з Румунії та США? Чи руде мавпеня і надалі буде створювати приводи для дисертацій психіатрів?
показати весь коментар
07.11.2025 23:40 Відповісти
 
 