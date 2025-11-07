Трамп о сокращении американского контингента в Румынии: Общее количество остается прежним, но мы перемещаем людей
Президент США Дональд Трамп, комментируя решение об уменьшении численности американского контингента в Румынии, сказал, что это означает лишь "перемещение" сил.
Об этом он заявил на пресс-конференции с Виктором Орбаном в Белом доме, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Журналист напомнил Трампу, что тот обещал не сокращать численность войск в Европе, в то же время Пентагон объявил об уменьшении контингента в Румынии.
"Они просто вносят изменения. Мы перемещаемся. Общее количество (военных. - Ред.) остается прежним, но мы перемещаем людей", - ответил глава США.
Трамп также сказал, что ему "нравятся румыны", а его "отношения с Румынией очень хорошие".
В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет добавил, что этот шаг был согласован с Белым домом и является "частью нашего видения Европы".
"И мы согласовали все это с генеральным секретарем (НАТО. - Ред.) Рютте, со всем EUCOM (Европейским командованием Вооруженных сил США. – Ред.), со всеми нашими союзниками. Все были уведомлены заранее", - сказал Хегсет.
США выводят часть войск из Румынии
- Недавно стало известно, что Соединенные Штаты сократят свой военный контингент в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.
- Вашингтон проинформировал Бухарест о пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.
- "Среди подразделений бригады, которые прекратят ротации в Европе, упоминаются и силы, предназначенные для Румынии, расположенные на базе Михаил Когелнихану", - говорится в сообщении.
- Ранее мы сообщали, что НАТО будет тестировать новейшие дроны в Латвии в рамках военного эксперимента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль