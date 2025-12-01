УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9926 відвідувачів онлайн
Новини Виведення військ США з Європи
4 417 28

У разі вторгнення Росії Румунії доведеться стримувати ворога самостійно кілька тижнів, - Bloomberg

Листопадові військові тренування в Чинку показали логістичні проблеми для НАТО

У разі вторгнення Росії НАТО досягне румунського фронту лише за кілька тижнів. Румунія змушена буде стримувати агресора власними силами. Про це свідчать листопадові військові навчання в Чинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg з посиланням румунських та європейських офіційних осіб, які були присутні на навчаннях.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вони зазначають, що ці навчання зосереджені на сухопутних боях - сфері, в якій європейські члени НАТО здебільшого самодостатні. Проте коли заходить про так звані "стратегічні засоби забезпечення" - протиповітряну та протиракетну оборону, високоточні удари великої дальності та розвідку - Європа досі критично залежить від Сполучених Штатів.

Логістичні проблеми у разі масштабного конфлікту

Ключовим викликом для військових залишається інфраструктура та швидкість переміщення сил. За словами експертів, перекидання французької бронетехніки до Румунії зайняло 10 днів через затримки на кордонах та складну маршрутизацію. Представники НАТО визнали, що такі логістичні бар’єри можуть стати фатальними в умовах реального конфлікту.

У Бухаресті наголошують, що у разі масштабного нападу Румунія матиме "потенціал, подібний до України", тобто змушена буде стримувати агресора власними силами, поки союзники лише готуватимуться до вступу в бій.

Країна активно модернізує армію завдяки фонду "Дії з безпеки для Європи" (SAFE) та розгортає нове виробництво боєприпасів разом із європейськими оборонними компаніями. Однак, як і раніше, проблема полягає в логістиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС переконує адміністрацію Трампа не скорочувати військову присутність США в Європі, - Bloomberg

На тлі запланованого скорочення військової присутності США в Європі європейські чиновники висловлюють стурбованість щодо здатності забезпечити власну оборону без американської підтримки. Попри запевнення Вашингтона, що він "не залишить їх напризволяще", за зачиненими дверима тривають активні спроби переконати США зберегти свої війська на континенті.

Що передувало?

  • Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.
  • Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.
  • "Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.
  • Раніше ми повідомляли, що НАТО тестуватиме новітні дрони у Латвії в рамках військового експерименту.

  • Президент США Дональд Трамп коментуючи рішення про зменшення чисельності американського контингенту в Румунії, сказав, що це означає лише "переміщення" сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте заявив, що виведення частини військ США з Румунії не є незвичним

Автор: 

НАТО (7236) Румунія (1422) військові навчання (2771)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
НАТО так глибоко закопане? - нігуя собі швидкість допомоги
показати весь коментар
01.12.2025 13:52 Відповісти
+6
НАТО дуже сциклива контора. Вам так не здається?
показати весь коментар
01.12.2025 13:53 Відповісти
+6
Ультра-праві виграють вибори у Франції і Німеччині, тоді кінець НАТО, не буде ніхто нікого захищати.

Росія скупила ультра-правих в Європі як шльондр в порту.

Ви вірете, що АДГ в Німеччині, Лепен у Франції, Орбан, Фіцо будуть спасати Прибалтику чи Румунію, коли можна получити від росії пару мільярдів на криптокошельки на вибори.
показати весь коментар
01.12.2025 14:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАТО так глибоко закопане? - нігуя собі швидкість допомоги
показати весь коментар
01.12.2025 13:52 Відповісти
А ти думав🤔🧐😁 Румуни ще ті бійці, хто ще так вміє цуйку гнати та мамалигу ниткою різати, - одне слово гроза світової імпєріялізьми😝😝😝😝🤪😜
показати весь коментар
01.12.2025 14:21 Відповісти
НАТО дуже сциклива контора. Вам так не здається?
показати весь коментар
01.12.2025 13:53 Відповісти
А вы вообще карту смотрели?
показати весь коментар
01.12.2025 13:54 Відповісти
з іншого боку, а звідки русня може вторгнутися в Румунію? прорив через Молдову придністровських бомжів? нехай краще фінам розкажуть скільки тим доведеться стримувати русню. це, принаймні, відповідає реальності.
показати весь коментар
01.12.2025 13:56 Відповісти
Про Чорне море не думав, нє🤔
показати весь коментар
01.12.2025 14:23 Відповісти
да, так і бачу, як кацапи на байдарках і моторках зі словами "нє нужен мнє бєрєг турєцкій" штурмують Констанцу. фантастичне видовище було б.
показати весь коментар
01.12.2025 15:58 Відповісти
Фіни воювали з СРСР 3 місяці
показати весь коментар
01.12.2025 14:32 Відповісти
Так пуйло ж запевнило, що не збирається нападати на Європу!
Як можна не вірити такій святій людині !?
показати весь коментар
01.12.2025 13:57 Відповісти
Це НАТО, дитинка!
показати весь коментар
01.12.2025 14:10 Відповісти
Ультра-праві виграють вибори у Франції і Німеччині, тоді кінець НАТО, не буде ніхто нікого захищати.

Росія скупила ультра-правих в Європі як шльондр в порту.

Ви вірете, що АДГ в Німеччині, Лепен у Франції, Орбан, Фіцо будуть спасати Прибалтику чи Румунію, коли можна получити від росії пару мільярдів на криптокошельки на вибори.
показати весь коментар
01.12.2025 14:12 Відповісти
Тобто Трамп вже вивів Штати з НАТО?
показати весь коментар
01.12.2025 14:17 Відповісти
Ну Тромб казав про це ще до виборів що планує розвалити НАТО. І нацькувати )(уйла на Європу. Я тільки не розумію чому ніхто не хотів цього чути
показати весь коментар
01.12.2025 14:24 Відповісти
Румуни, то може підпрягайтеся вже? Воюйте поруч з Україною.

Бо я сумніваюся, що Румунія протримається кілька тижнів самотужки поки трампи-орбани провадитимуть "консультації" лише щоб висловити "стурбованість".
показати весь коментар
01.12.2025 14:17 Відповісти
Рейган крутиться в труні як пропелер.
показати весь коментар
01.12.2025 14:18 Відповісти
Рейган єдиний президент при якому Америка ні з ким не воювала. Єдиний президент який подружився з совком. Набридли ваші старперскi міфи.
показати весь коментар
01.12.2025 14:51 Відповісти
Старі маразматики навіть не знають що совок розвалився при Буші.
показати весь коментар
01.12.2025 14:53 Відповісти
І це ще якщо Тромб і деякі члени НАТИ не будуть саботувати допомогу і кричати що не потрібно воювати а потрібно домовлятися посередині. А За кілька тижнів )(уйло вже буде з Орбаном спирт пити в Будапешті.
показати весь коментар
01.12.2025 14:21 Відповісти
Ой, а це кудою вони збираються напасти на Румунію?
показати весь коментар
01.12.2025 14:27 Відповісти
Дронами, крилатими, балістикою...
показати весь коментар
01.12.2025 14:33 Відповісти
Ну то тоді пізно встралися, там вже і дрони і крилаті були...
Чекають балістику?
показати весь коментар
01.12.2025 16:59 Відповісти
Я вже десятки разів нагадую, що ната потужна тільки як страшилка для Кремля, а в ділі така ж як і друга армія світу
показати весь коментар
01.12.2025 14:53 Відповісти
За часів трампона--так, але якшо у Штатах буде нормальний, демократичний президент, а не агент кремля, то гебня у Європу не полізе.
показати весь коментар
01.12.2025 16:00 Відповісти
якшо путін нападе на Румунію, трамп закінчить цю війну за 24 години
показати весь коментар
01.12.2025 15:14 Відповісти
З бойовим досвідом, котрий має кацапня, у румунів не буде ніяких "декілька тижнів".
показати весь коментар
01.12.2025 15:56 Відповісти
У разі нападу рашки, мамалижники здадуться за півгодини. Нато може спати спокійно
показати весь коментар
01.12.2025 16:21 Відповісти
 
 