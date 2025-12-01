У разі вторгнення Росії Румунії доведеться стримувати ворога самостійно кілька тижнів, - Bloomberg

У разі вторгнення Росії НАТО досягне румунського фронту лише за кілька тижнів. Румунія змушена буде стримувати агресора власними силами. Про це свідчать листопадові військові навчання в Чинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg з посиланням румунських та європейських офіційних осіб, які були присутні на навчаннях.

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Вони зазначають, що ці навчання зосереджені на сухопутних боях - сфері, в якій європейські члени НАТО здебільшого самодостатні. Проте коли заходить про так звані "стратегічні засоби забезпечення" - протиповітряну та протиракетну оборону, високоточні удари великої дальності та розвідку - Європа досі критично залежить від Сполучених Штатів.

Логістичні проблеми у разі масштабного конфлікту

Ключовим викликом для військових залишається інфраструктура та швидкість переміщення сил. За словами експертів, перекидання французької бронетехніки до Румунії зайняло 10 днів через затримки на кордонах та складну маршрутизацію. Представники НАТО визнали, що такі логістичні бар’єри можуть стати фатальними в умовах реального конфлікту.

У Бухаресті наголошують, що у разі масштабного нападу Румунія матиме "потенціал, подібний до України", тобто змушена буде стримувати агресора власними силами, поки союзники лише готуватимуться до вступу в бій.

Країна активно модернізує армію завдяки фонду "Дії з безпеки для Європи" (SAFE) та розгортає нове виробництво боєприпасів разом із європейськими оборонними компаніями. Однак, як і раніше, проблема полягає в логістиці.

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На тлі запланованого скорочення військової присутності США в Європі європейські чиновники висловлюють стурбованість щодо здатності забезпечити власну оборону без американської підтримки. Попри запевнення Вашингтона, що він "не залишить їх напризволяще", за зачиненими дверима тривають активні спроби переконати США зберегти свої війська на континенті.

Що передувало?

Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.

"Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що НАТО тестуватиме новітні дрони у Латвії в рамках військового експерименту.

Президент США Дональд Трамп коментуючи рішення про зменшення чисельності американського контингенту в Румунії, сказав, що це означає лише "переміщення" сил.

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