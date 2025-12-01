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Новини Виведення військ США з Європи
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ЄС переконує адміністрацію Трампа не скорочувати військову присутність США в Європі, - Bloomberg

єс сша

Європейські офіційні особи намагаються переконати адміністрацію президента США Дональда Трампа переглянути рішення про зменшення американської військової присутності на континенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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За даними джерел Bloomberg, листопадові навчання НАТО в Румунії продемонстрували, наскільки європейські країни залежать від військової підтримки США. Під час маневрів у районі Чінку, що за 260 км від Бухареста, військові під командуванням Франції відпрацьовували оборону карпатських рубежів.

Як зазначають учасники навчань, проблеми з транспортною інфраструктурою можуть призвести до того, що підкріплення прибуватиме на передові позиції лише через кілька тижнів. Це залишає румунські сили майже сам-на-сам із умовним противником.

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США виводять частину військ з Румунії

  • Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.
  • Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.
  • "Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.
  • Раніше ми повідомляли, що НАТО тестуватиме новітні дрони у Латвії в рамках військового експерименту.

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Європа (2507) США (26742) Трамп Дональд (8933)
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Ви погані хлопці і в вас немає козирів ! Та й компромату на трампа у вас немає . Та й м'яч не на вашому полі... Тому вибір в бік ***** ! Вибачайте ! Нічого особистого - бізнес та агентурна вказівка !
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01.12.2025 13:09 Відповісти
А може ЄС вже час "подорослішати"? І самим готуватися, дбати про свою безпеку, не сподіваючись на когось...
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01.12.2025 13:16 Відповісти
Нехай скорочують Україна може цим скористатися і замість військ США наростити свої війська у Європі!
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01.12.2025 13:28 Відповісти
Да досить принижуватися перед США, поки трампонутий у влади, Америка буде підтримує ху...ло. Краще подумайте що робити із зрадниками в Європі типу орбанутих, фіцанутих і іншої шушвалі які також стануть на сторону ху.... лостану
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01.12.2025 13:35 Відповісти
Замість того, щоб мобілізуватися (промисловість_армія), вони стеляться перед кацапським аґентом_трампом.
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01.12.2025 14:19 Відповісти
Європа, котру довший час "парнушив " брехливий мацковський сутинер, ніяк не хоче сама випускати зброю проти цього кровопивці української крові.хоч можливостей має до куя...
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01.12.2025 14:46 Відповісти
 
 