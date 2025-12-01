ЄС переконує адміністрацію Трампа не скорочувати військову присутність США в Європі, - Bloomberg
Європейські офіційні особи намагаються переконати адміністрацію президента США Дональда Трампа переглянути рішення про зменшення американської військової присутності на континенті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
За даними джерел Bloomberg, листопадові навчання НАТО в Румунії продемонстрували, наскільки європейські країни залежать від військової підтримки США. Під час маневрів у районі Чінку, що за 260 км від Бухареста, військові під командуванням Франції відпрацьовували оборону карпатських рубежів.
Як зазначають учасники навчань, проблеми з транспортною інфраструктурою можуть призвести до того, що підкріплення прибуватиме на передові позиції лише через кілька тижнів. Це залишає румунські сили майже сам-на-сам із умовним противником.
США виводять частину військ з Румунії
- Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.
- Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.
- "Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.
- Раніше ми повідомляли, що НАТО тестуватиме новітні дрони у Латвії в рамках військового експерименту.
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