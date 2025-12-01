ЄС переконує адміністрацію Трампа не скорочувати військову присутність США в Європі, - Bloomberg

Європейські офіційні особи намагаються переконати адміністрацію президента США Дональда Трампа переглянути рішення про зменшення американської військової присутності на континенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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За даними джерел Bloomberg, листопадові навчання НАТО в Румунії продемонстрували, наскільки європейські країни залежать від військової підтримки США. Під час маневрів у районі Чінку, що за 260 км від Бухареста, військові під командуванням Франції відпрацьовували оборону карпатських рубежів.

Як зазначають учасники навчань, проблеми з транспортною інфраструктурою можуть призвести до того, що підкріплення прибуватиме на передові позиції лише через кілька тижнів. Це залишає румунські сили майже сам-на-сам із умовним противником.

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США виводять частину військ з Румунії

Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.

"Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що НАТО тестуватиме новітні дрони у Латвії в рамках військового експерименту.

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