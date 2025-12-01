Негайна відставка: Трамп вимагає від президента Венесуели Мадуро звільнення

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність залишити посаду, але лише за 18 місяців. Як повідомляє Цензор.НЕТ, Білий дім вимагає його негайної відставки, пише CNN.

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США наполягають на швидких змінах

Мадуро та його соратники контактували з адміністрацією США через кілька каналів. Обговорення тривають, однак позиція Вашингтона чітка: відставка має відбутися без зволікань.

Сам Мадуро раніше сигналізував про готовність піти мирно, але лише після 18 місяців, що не влаштовує американську сторону. Деякі чиновники спершу розглядали цю пропозицію як компроміс, але Білому дому вона здалася неприпустимою.

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Мадуро під загрозою застосування сили

"Якщо він лідер, якщо ми можемо рятувати життя, якщо ми можемо робити речі легким шляхом, це нормально, і якщо нам доводиться робити це важким шляхом, це також нормально", – зазначив президент США Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, американський лідер натякав Мадуро на можливе застосування сили у разі відмови добровільно залишити посаду. У США також визнали самого Мадуро та його прибічників терористами.

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З поверненням до влади у 2025 році Трамп зробив боротьбу з наркотиками, зокрема фентанілом, одним зі своїх пріоритетів. Мадуро він прямо називає головним "наркобароном".

Після концентрації американських сил у Карибському морі, Трамп заявив, що США незабаром вживатимуть заходів проти венесуельських наркоторговців на суші.

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