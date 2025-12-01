Негайна відставка: Трамп вимагає від президента Венесуели Мадуро звільнення
Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність залишити посаду, але лише за 18 місяців. Як повідомляє Цензор.НЕТ, Білий дім вимагає його негайної відставки, пише CNN.
США наполягають на швидких змінах
Мадуро та його соратники контактували з адміністрацією США через кілька каналів. Обговорення тривають, однак позиція Вашингтона чітка: відставка має відбутися без зволікань.
Сам Мадуро раніше сигналізував про готовність піти мирно, але лише після 18 місяців, що не влаштовує американську сторону. Деякі чиновники спершу розглядали цю пропозицію як компроміс, але Білому дому вона здалася неприпустимою.
Мадуро під загрозою застосування сили
"Якщо він лідер, якщо ми можемо рятувати життя, якщо ми можемо робити речі легким шляхом, це нормально, і якщо нам доводиться робити це важким шляхом, це також нормально", – зазначив президент США Дональд Трамп.
За даними американських ЗМІ, американський лідер натякав Мадуро на можливе застосування сили у разі відмови добровільно залишити посаду. У США також визнали самого Мадуро та його прибічників терористами.
З поверненням до влади у 2025 році Трамп зробив боротьбу з наркотиками, зокрема фентанілом, одним зі своїх пріоритетів. Мадуро він прямо називає головним "наркобароном".
Після концентрації американських сил у Карибському морі, Трамп заявив, що США незабаром вживатимуть заходів проти венесуельських наркоторговців на суші.
- Раніше ми повідомляли, що США готують три сценарії дій для усунення Мадуро від влади
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
США оголосили винагороду в 50 млн доларів за інформацію, яка допомогла б заарештувати Мадуро. Поки ця спроба спокусити наближених Мадуро здати свого лідера результатів не принесла.
Багато аналітиків кажуть, що ключове значення в будь-якій потенційній зміні влади має позиція військових, але перш ніж повалити Мадуро, вони, ймовірно, захочуть гарантій від переслідувань.
Венесуела не виробляє великої кількості кокаїну - його переважно виробляють у Колумбії, Перу та Болівії. Якась частина кокаїну йде через Венесуелу, і її влада запевняє, що бореться з цим.
У доповіді Управління по боротьбі з наркотиками США за 2025 рік зазначено, що 84% кокаїну, який конфіскують у США, має колумбійське походження. У доповіді, у розділі про кокаїн, названі й інші країни - але не Венесуела.
У Болівії листя коки завжди було частиною традиції, і це єдина країна, де великомасштабне виробництво є легальним.
Нині Болівія тисне на ООН, щоб вилучити рослину зі списку небезпечних наркотиків і в такий спосіб покласти край стигмі навколо того, що вона вважає старовинною та корисною практикою.
«У нас є соціальний контроль у громадах, який називається комунальним порядком. Завдяки цьому ми перевозимо наші пачки. Якщо я виробляю п'ять пачок коки, я повинен привезти їх сюди з комунальним замовленням і пройти там через урядовий контрольно-пропускний пункт. Так само вона виходить до решти країни - вона надзвичайно контролюється урядом і самим виробником», - запевняє Руді Паксі, постійний секретар Адепкоки. Це Департаментська асоціація виробників коки, яка представляє підприємства з Юнгаса.
Лист коки був невіддільною частиною Болівії протягом століть. Його жують, використовують у ритуалах предків, а тепер він є основою цілої індустрії продуктів, таких як чай.
«Цей маленький листочок високо цінують, але іноді демонізують з інших причин. Можливо, люди насправді не знають коку в її природному стані. Її використовують для настоїв, таких як мате, але й для інших продуктів, таких як лікер із коки, борошно з коки, сода з коки, кекс із коки та багато іншого», - розповідає Фройлан Мехія, секретар із питань комунікації Адепкоки.
Якби Венесуела не мала таких запасів нафти - "срали-б", США, на того Мадуро...
Тяжка нафта Канади є основою для нафтопереробних заводів США у Середньому Заході та на узбережжі Мексиканської затоки, які налаштовані на переробку важких сортів нафти з Канади та Венесуели, а не набагато легших сортів зі сланцевих родовищ США.
Виробництво нафти у Венесуелі різко впало з піку початку 2000-х років приблизно 3 мільйони барелів на день до близько 920 000 сьогодні. Більшість нафти є важкою або надважкою, що потребує розчинників і спеціалізованих потужностей для переробки, що додатково обмежує можливість швидко збільшити експорт.
" - Салдатушки! Нашему царю паказали ФИГУ! Умрём, как адин, за бптюшку-царя!!!"
Запам"ятай! Війни породжуються не ІДЕЯМИ... Війни породжуються ЕКОНОМІЧНИМИ ІНТЕРЕСАМИ... Ідеї - це лише "прикриття"...
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
якщо ми можемо нічого не робити це теж нормально
якщо ми можемо обісратися це теж нормально
До чого ж кінчене старе дурне чмо.
лише одне цікавить.
Раніше здавалося, що президент США - фігура, що не приймає повністю самостійних рішень. Конгрес. Дві палати сенаторів.
Помилявся.
США опинилася в руках старого самозакоханого старого нарцисичного імбецила з хворобою Альцгеймера.
Та ще й в заручниках шантажу зі сторони Росії. Відео з підерастиєю, напевно.
Інакше не пояснити.
Трамп закінчить війну з Венесуелою. Що не ясно?
)))))
Є два варіанти. Або загину, або помру. "При виконанні, але не при захисті..."
Старий динозавр, тому пообіцяли, що закинуть тіло кудись подалі та пропишуть в БЗ.
Та ))
Воно приємно, але нереально, бо все знаю як робиться. В 22-му так виходило, зараз не вийде.
***
Поживу ще та позадалбую усіх.
Донедавна Панама чхнути боялася і США по суті контролювали Панамський канал.
Історію проголошення незалежності Панами почитаєш сам.
Нахєр ти мені здався? До моменту, поки ти не вліз у мої коментарі, я тебе "знать не знав"... Так що ти - "БРЕХУН"!!! До дідька можеш іти сам - де й перебував з 20 жовтня по 1 грудня 2025 року, поки не засвітився тут сьогодні...
Хоча різнмця є,трампа сенат притримує.
А хотілки в обох однакові.