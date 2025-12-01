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Новини Відносини Венесуели та США
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Негайна відставка: Трамп вимагає від президента Венесуели Мадуро звільнення

венесуэла: Мадуро погодився піти у відставку

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність залишити посаду, але лише за 18 місяців. Як повідомляє Цензор.НЕТ, Білий дім вимагає його негайної відставки, пише CNN.

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США наполягають на швидких змінах

Мадуро та його соратники контактували з адміністрацією США через кілька каналів. Обговорення тривають, однак позиція Вашингтона чітка: відставка має відбутися без зволікань.

Сам Мадуро раніше сигналізував про готовність піти мирно, але лише після 18 місяців, що не влаштовує американську сторону. Деякі чиновники спершу розглядали цю пропозицію як компроміс, але Білому дому вона здалася неприпустимою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Повітряний простір над Венесуелою повністю закрито", - Трамп

Мадуро під загрозою застосування сили

"Якщо він лідер, якщо ми можемо рятувати життя, якщо ми можемо робити речі легким шляхом, це нормально, і якщо нам доводиться робити це важким шляхом, це також нормально", – зазначив президент США Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, американський лідер натякав Мадуро на можливе застосування сили у разі відмови добровільно залишити посаду. У США також визнали самого Мадуро та його прибічників терористами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон передав Трампу оновлені плани військових операцій проти Венесуели, - CBS News

З поверненням до влади у 2025 році Трамп зробив боротьбу з наркотиками, зокрема фентанілом, одним зі своїх пріоритетів. Мадуро він прямо називає головним "наркобароном".

Після концентрації американських сил у Карибському морі, Трамп заявив, що США незабаром вживатимуть заходів проти венесуельських наркоторговців на суші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Венесуели визначив плани на випадок вторгнення США, - Reuters

Автор: 

Венесуела (430) Трамп Дональд (8933) Мадуро Ніколас (121)
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Топ коментарі
+14
Про інше - не думав? Мадуро - лише перепона, на шляху до енергетичних запасів нафти Венесуели... До них, зараз, підбирається Китай та Росія... Трамп - представник екогомічної олігархії, для якої головне - ГРОШІ. Нафта - це ВЕЛИЧЕЗНІ ГРОШІ...
Якби Венесуела не мала таких запасів нафти - "срали-б", США, на того Мадуро...
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01.12.2025 02:38 Відповісти
+6
якщо ми можемо робити речі легким шляхом, це нормально, і якщо нам доводиться робити це важким шляхом, це також нормально

якщо ми можемо нічого не робити це теж нормально

якщо ми можемо обісратися це теж нормально
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01.12.2025 01:52 Відповісти
+5
Цена ошибки. 2.0 Israel Intelligence https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни, а не давати тікати з України(разом з тими, що допомагали тікати, аж до прикордонника ВКЛЮЧНО)!

Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
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01.12.2025 01:50 Відповісти
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Все відбувається під гаслом боротьби з наркоторгівлею, хоча аналітики вважають, що справжня мета - повалення президента Мадуро.
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01.12.2025 01:50 Відповісти
BBC

США оголосили винагороду в 50 млн доларів за інформацію, яка допомогла б заарештувати Мадуро. Поки ця спроба спокусити наближених Мадуро здати свого лідера результатів не принесла.
Багато аналітиків кажуть, що ключове значення в будь-якій потенційній зміні влади має позиція військових, але перш ніж повалити Мадуро, вони, ймовірно, захочуть гарантій від переслідувань.
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01.12.2025 01:53 Відповісти
Своє рішення санкціонувати таємні операції ЦРУ на території Венесуели Трамп пояснив, зокрема тим, що з Венесуели до США надходять наркотики.

Венесуела не виробляє великої кількості кокаїну - його переважно виробляють у Колумбії, Перу та Болівії. Якась частина кокаїну йде через Венесуелу, і її влада запевняє, що бореться з цим.

У доповіді Управління по боротьбі з наркотиками США за 2025 рік зазначено, що 84% кокаїну, який конфіскують у США, має колумбійське походження. У доповіді, у розділі про кокаїн, названі й інші країни - але не Венесуела.
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01.12.2025 01:55 Відповісти
В основному, до США надходять наркотики з Мексики.
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01.12.2025 01:58 Відповісти
Radio France internationale
У Болівії листя коки завжди було частиною традиції, і це єдина країна, де великомасштабне виробництво є легальним.

Нині Болівія тисне на ООН, щоб вилучити рослину зі списку небезпечних наркотиків і в такий спосіб покласти край стигмі навколо того, що вона вважає старовинною та корисною практикою.

«У нас є соціальний контроль у громадах, який називається комунальним порядком. Завдяки цьому ми перевозимо наші пачки. Якщо я виробляю п'ять пачок коки, я повинен привезти їх сюди з комунальним замовленням і пройти там через урядовий контрольно-пропускний пункт. Так само вона виходить до решти країни - вона надзвичайно контролюється урядом і самим виробником», - запевняє Руді Паксі, постійний секретар Адепкоки. Це Департаментська асоціація виробників коки, яка представляє підприємства з Юнгаса.

Лист коки був невіддільною частиною Болівії протягом століть. Його жують, використовують у ритуалах предків, а тепер він є основою цілої індустрії продуктів, таких як чай.

«Цей маленький листочок високо цінують, але іноді демонізують з інших причин. Можливо, люди насправді не знають коку в її природному стані. Її використовують для настоїв, таких як мате, але й для інших продуктів, таких як лікер із коки, борошно з коки, сода з коки, кекс із коки та багато іншого», - розповідає Фройлан Мехія, секретар із питань комунікації Адепкоки.

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01.12.2025 02:07 Відповісти
У узбеків є прислів"я: "Коли хочуть убить собаку, то починають голосно кричать, що вона - скажена...".
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01.12.2025 02:27 Відповісти
Про інше - не думав? Мадуро - лише перепона, на шляху до енергетичних запасів нафти Венесуели... До них, зараз, підбирається Китай та Росія... Трамп - представник екогомічної олігархії, для якої головне - ГРОШІ. Нафта - це ВЕЛИЧЕЗНІ ГРОШІ...
Якби Венесуела не мала таких запасів нафти - "срали-б", США, на того Мадуро...
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01.12.2025 02:38 Відповісти
Тоді Трамп готується кинути друга балодю - бо видуботок діжки нафти на шельфі в Антарктиці дорожчий ніж навіть видобуток нафти з пісків нафтових .
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01.12.2025 03:01 Відповісти
Канада постачає нафту зі знижкою, яка в кінцевому підсумку переробляється в Техасі. Якщо не ми, то це Венесуела.

Тяжка нафта Канади є основою для нафтопереробних заводів США у Середньому Заході та на узбережжі Мексиканської затоки, які налаштовані на переробку важких сортів нафти з Канади та Венесуели, а не набагато легших сортів зі сланцевих родовищ США.

Виробництво нафти у Венесуелі різко впало з піку початку 2000-х років приблизно 3 мільйони барелів на день до близько 920 000 сьогодні. Більшість нафти є важкою або надважкою, що потребує розчинників і спеціалізованих потужностей для переробки, що додатково обмежує можливість швидко збільшити експорт.
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01.12.2025 03:09 Відповісти
Отримавши нафту з Венесуели, Трампу буде легше нагнути Канаду.
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01.12.2025 03:14 Відповісти
Що ти хочеш цим сказать? Що Трамп схожий на царя з російського мультфільму?
" - Салдатушки! Нашему царю паказали ФИГУ! Умрём, как адин, за бптюшку-царя!!!"
Запам"ятай! Війни породжуються не ІДЕЯМИ... Війни породжуються ЕКОНОМІЧНИМИ ІНТЕРЕСАМИ... Ідеї - це лише "прикриття"...
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01.12.2025 03:15 Відповісти
Яр Холодний, я розумію, що горбатого лише могила виправить, але постарайтесь не тикати.
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01.12.2025 03:23 Відповісти
Бізнес це гарна легенда для краснова
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01.12.2025 09:48 Відповісти
А що "не легенда"? Викладай свою аргументацію...
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01.12.2025 11:41 Відповісти
Справжня мета - нафта. Хоч що б амери не скавчали.
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01.12.2025 07:20 Відповісти
Когда недели три назад, американский флот подошёл к Венесуэле, я сказал что Шофёру приходит кирдык. Многие посмеялись. Теперь мадурень готов за 18 месяцев уйти. Но я думаю трамп его дожмёт. Уйдёт. И тут Трамп абсолютно прав. Безболезненно сменится власть. Придут нормальные люди. А самое главное - выкинуть парашу и узкоглазых из нефтяных скважин Венесуэлы.
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01.12.2025 08:07 Відповісти
Цена ошибки. 2.0 Israel Intelligence https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни, а не давати тікати з України(разом з тими, що допомагали тікати, аж до прикордонника ВКЛЮЧНО)!

Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
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01.12.2025 01:50 Відповісти
Почніть с Фірташа, він ваш сусід як ніяк.і якщо це занадто велика мета для початковця, знайдіть когось поменше, в вас там їх багато.
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01.12.2025 07:36 Відповісти
якщо ми можемо робити речі легким шляхом, це нормально, і якщо нам доводиться робити це важким шляхом, це також нормально

якщо ми можемо нічого не робити це теж нормально

якщо ми можемо обісратися це теж нормально
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01.12.2025 01:52 Відповісти
В Ростов?
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01.12.2025 01:56 Відповісти
Повалення Мадуро одномоментно означає нижчу ціну на нафту. Бо відкриваєтся вікно венесуельської нафти на світовому ринку. Але як це цікаво росії і та її американського петрушки Трампа?
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01.12.2025 01:58 Відповісти
Трампу це цікаво тим, що качати цю нафту будуть американській компанії.
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01.12.2025 02:22 Відповісти
Яку нафту - бо якби Венесуела за запасами перша в світі але , але ті запаси спочатку тре від піску очистити як в Канаді .
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01.12.2025 02:48 Відповісти
Повалення в мережі Truth social хіба що. Дементного покидька цікавить воєнний стан і відміна midterm elections в США, а не повалення.
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01.12.2025 02:33 Відповісти
Коли були війни в Іраку чи Вєтнамі ніякого воєного стану в США не було - вибори проводилися якшо шо ( навіть Буша молодшого переобрали під час війни Усамою якшо шо ).
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01.12.2025 02:51 Відповісти
Тромб ще й хоче наркобізнес привласнити. Щоб його синочок не тратився на наркоту.
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01.12.2025 01:59 Відповісти
О! Хочеться ж стати президентом одноденної війни. А як корелюється з лауреатом премії миру?
До чого ж кінчене старе дурне чмо.
лише одне цікавить.
Раніше здавалося, що президент США - фігура, що не приймає повністю самостійних рішень. Конгрес. Дві палати сенаторів.
Помилявся.
США опинилася в руках старого самозакоханого старого нарцисичного імбецила з хворобою Альцгеймера.
Та ще й в заручниках шантажу зі сторони Росії. Відео з підерастиєю, напевно.
Інакше не пояснити.
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01.12.2025 02:05 Відповісти
А як корелюється з лауреатом премії миру?

Трамп закінчить війну з Венесуелою. Що не ясно?
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01.12.2025 02:14 Відповісти
Та все ясно. Не ясно одне. Як я закінчу цю війну?
)))))
Є два варіанти. Або загину, або помру. "При виконанні, але не при захисті..."
Старий динозавр, тому пообіцяли, що закинуть тіло кудись подалі та пропишуть в БЗ.
Та ))
Воно приємно, але нереально, бо все знаю як робиться. В 22-му так виходило, зараз не вийде.
***
Поживу ще та позадалбую усіх.
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01.12.2025 02:24 Відповісти
Поки що в нього і почати її не виходить, він все строчить і строчить в Truth social, а вона ніяк не розпочинається, от бідося.
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01.12.2025 02:30 Відповісти
Дякую, кеп. А то не знав.
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01.12.2025 03:08 Відповісти
Не вийшло миру, введуть премію війни.
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01.12.2025 07:23 Відповісти
Трамп какой-то тупой. зачем ему нобелевская премия мира? бабла не хватает в столько лет? он может стать тупо святым! Папа римский все может порешать по блату.
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01.12.2025 04:01 Відповісти
Мочи вже цього Мадуру
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01.12.2025 02:14 Відповісти
Нездоланне протиріччя: Мадуро хоче протягнуть час, за який або політична ситуація зміниться, або Трамп передумає... А він, за той час, забезпечить собі "фінансову подушку", за рахунок якої він, з сім"єю, спокійно проживатиме... А Трампу потрібно "все і відразу!" Його ЕГО, та вік, не дозволяють довгих очікувань... Крім того, йому потрібна, негайно, якась "перемога" Її американцям "продадуть", як "грандіозну перемогу над наркокартелями". (Правда, через деякий час всі зрозуміють, що то - "блеф", як і з Норьєгою. Тоді теж "гриміли гарматами, розвертали спецоперації, Норьєга щез із історії, американські військові одягли нові нагороди, а наркота як ішла, так і продовжує йти...)
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01.12.2025 02:24 Відповісти
Ну не зовсім так.
Донедавна Панама чхнути боялася і США по суті контролювали Панамський канал.
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01.12.2025 02:57 Відповісти
А до чого тут Панама? Панама, взагалі, зобов"язана своїм виникненням , США...Коли було побудовано Панамський канал, США просто змусили владу Коста-Рики та Колумбії, поступиться територіями. На цих відчужених територіях і було створено нову державу - Панама...
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01.12.2025 03:03 Відповісти
До того, що не треба плутати привід для війни з ціллю війни.
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01.12.2025 09:35 Відповісти
Поясни, що саме ти хотів сказать...
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01.12.2025 11:42 Відповісти
Ось бачите. холоднояро неправе. коста-ріку навіщось пріплів. діліж територій якийсь.
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01.12.2025 17:12 Відповісти
Є аргументи? Викладай... А кричать, що опонент "неправий", тому що мені так хочеться - і я можу... Тільки не роблю...
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01.12.2025 17:15 Відповісти
Вчи історію.
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01.12.2025 17:28 Відповісти
Є аргументи? Викладай... А кричать "Вчи історію", я теж умію...
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01.12.2025 17:34 Відповісти
Неук. Ти бажаєш мені смерті і ще маєш нахабство чогось вимагати? Іди до дідька.
Історію проголошення незалежності Панами почитаєш сам.
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01.12.2025 17:39 Відповісти
Я "бажаю тобі смерті"? Докази!...
Нахєр ти мені здався? До моменту, поки ти не вліз у мої коментарі, я тебе "знать не знав"... Так що ти - "БРЕХУН"!!! До дідька можеш іти сам - де й перебував з 20 жовтня по 1 грудня 2025 року, поки не засвітився тут сьогодні...
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01.12.2025 17:44 Відповісти
Коли Колумбія відмовилась продати США право на будівництво і володіння Панамського каналу, Панама (штат Колумбії), відокремилась від Колумбії (4 листопада 1903 року) і юридично передала концесію США як незалежна держава (18 листопада 1903 року).
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01.12.2025 03:56 Відповісти
"ДНР" з "ЛНР" теж про "незалежність" оголошували...
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01.12.2025 16:51 Відповісти
Панама (штат Колумбії), відокремилась від Колумбії (звичайно не без американської допомоги).
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01.12.2025 18:45 Відповісти
Так я ж про це й кажу! А враховуючи ще й відсутність демаркації державного кордону між Колумбією та Коста-Рікою, деякі політики Коста-Ріки до цих пір щось "дзявкають" про територіальні претензії до Панами...
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01.12.2025 18:53 Відповісти
Ось бачите. холоднояро неправе. коста-ріку навіщось пріплів. діліж територій якийсь.
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01.12.2025 16:58 Відповісти
Я щось не дочекаюся доказів моїх погроз, стосовно тебе, і мого бажання тобі смерті...
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01.12.2025 18:55 Відповісти
Спочатку ти вибачишся за брехню, неук.
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01.12.2025 19:18 Відповісти
Я чекаю відповіді стосовно моїх погроз тебе вбить... Заодно доказів, що саме я був ініціатором моєї суперечки між мною та тобою... А потім будем вирішувать питання, хто з нас неук і брехун...
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01.12.2025 19:24 Відповісти
Правопівню дуже кортить ввести воєнний стан і відмінити вибори в Конгрес 2026, бо їх більшість на цьому і закінчиться, після чого відбудеться імпічмент і почнуться посадки за зловживання владою із ціллю власного збагачення.
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01.12.2025 02:28 Відповісти
Навіть Рузвельта в США переобрали на четвертий термін в другу війну якшо шо .
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01.12.2025 02:53 Відповісти
час хворих при владі в найбільш небезпечних країнах. мадуро звісно мразота, але чим тоді трамп відрізняється від хйла? нуль моралі, нуль емпатії, тільки самодурство та жадібність.
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01.12.2025 02:43 Відповісти
було б непогано якщо би трамп ще і вимагав би і звільнення путіна. Ну, і щоб три рази не вставать - ще і хоменеі.
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01.12.2025 03:00 Відповісти
американські технофашисти мало чим відрізняються від класичних нацистів рузкого Рейху
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01.12.2025 03:25 Відповісти
вероятно у Хйла научились вмешиваться во внутренние дела. товарища Кима не трогают - мораль - только наличие яо может отпугнуь случайных д*билов.
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01.12.2025 03:56 Відповісти
У кіма нафти нема.
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01.12.2025 07:26 Відповісти
С Северной Кореей,он себе так бы не позволил говорить.Напрашивается не сложный вывод...
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01.12.2025 04:52 Відповісти
Північна Корея далеко, а Венесуела антиамериканська держава під боком. Ще у цих сук океан нафти, а КНДР пустушка. Плюс "страшні" північнокорейські мавпи гарантія того що Японія і Південна Корея ніколи не зіскочуть з американського повідця.
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01.12.2025 06:06 Відповісти
Цікаво - як може Венесуела буть "антиамериканською", якщо вона сама є американськлю державою та розташована посеред американського континенту?
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01.12.2025 22:03 Відповісти
Цікаво, як відреагує Європа. Тому що це те саме що робить ***** в Україні. Тільки у Трампа гасло денаркотрафікація.
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01.12.2025 04:54 Відповісти
- Стоять. Боятся. Нефть есть? А если найдем?
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01.12.2025 06:26 Відповісти
Покажи мадуро що з ним буде на прикладі ху....лостану, там теж нафти богато
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01.12.2025 06:46 Відповісти
Всі, у кого багато нафти, від Хусейна і Каддафі, до Мадуро, виявляються терористами. Співпадіння? Не думайте......
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01.12.2025 07:06 Відповісти
От яка різниця між хутіним і трумпом?
Хоча різнмця є,трампа сенат притримує.
А хотілки в обох однакові.
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01.12.2025 08:04 Відповісти
А ***** для рудого покидька не терорист.
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01.12.2025 08:33 Відповісти
Грошей йому дай, придурку. Ти ж так все любиш вирішувати. Бо війну починати ти явно засциш...
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01.12.2025 08:45 Відповісти
 
 