Пентагон передав Трампу оновлені плани військових операцій проти Венесуели, - CBS News

Американські військові високопосадовці представили президенту США Дональду Трампу оновлені варіанти потенційних військових операцій проти Венесуели, включаючи наземні удари.

Про це повідомило CBS News із посиланням на кілька джерел, передає Цензор.НЕТ.

Удари можливі "найближчими днями"

Зазначається, що на брифінгу доповідали Трампу міністр війни Піт Гегсет, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн та інші високопосадовці.

Військові дії, про які йому розповіли, заплановано на найближчі дні.

Розвідувальні служби США долучилися до підготовки інформації для операцій, проте остаточного рішення ще не ухвалили. У Білому домі та Пентагоні відмовилися від коментарів.

Що відбувається між США та Венесуелою?

Протягом останніх двох місяців американські військові провели удари по щонайменше 21 суднах, які, як вони стверджують, перевозили наркотики з Південної Америки до США (наразі було проведено 20 ударів, але операція наприкінці жовтня була спрямована проти двох суден).

У результаті ударів було вбито щонайменше 80 підозрюваних контрабандистів. Двоє вижили й повернулися до своїх країн, Еквадору та Колумбії.

На саміті з питань оборони, що відбувся в середу в Форт-Вейні, штат Індіана, Гегсет порушив питання про атаки на наркоторговців.

За останні тижні Білий дім перекинув до Карибського басейну авіаносець з кораблями супроводу, літаками F/A-18 і засобами радіоелектронної боротьби. Стратегічні бомбардувальники B-52 та B-1 вже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели для тестування системи ППО.

