Пентагон передав Трампу оновлені плани військових операцій проти Венесуели, - CBS News

Президент США Дональд Трамп

Американські військові високопосадовці представили президенту США Дональду Трампу оновлені варіанти потенційних військових операцій проти Венесуели, включаючи наземні удари. 

Про це повідомило CBS News із посиланням на кілька джерел, передає Цензор.НЕТ.

Удари можливі "найближчими днями"

Зазначається, що на брифінгу доповідали Трампу міністр війни Піт Гегсет, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн та інші високопосадовці.

Військові дії, про які йому розповіли, заплановано на найближчі дні.

Розвідувальні служби США долучилися до підготовки інформації для операцій, проте остаточного рішення ще не ухвалили. У Білому домі та Пентагоні відмовилися від коментарів.

Що відбувається між США та Венесуелою?

  • Протягом останніх двох місяців американські військові провели удари по щонайменше 21 суднах, які, як вони стверджують, перевозили наркотики з Південної Америки до США (наразі було проведено 20 ударів, але операція наприкінці жовтня була спрямована проти двох суден).
  • У результаті ударів було вбито щонайменше 80 підозрюваних контрабандистів. Двоє вижили й повернулися до своїх країн, Еквадору та Колумбії. 
  • На саміті з питань оборони, що відбувся в середу в Форт-Вейні, штат Індіана, Гегсет порушив питання про атаки на наркоторговців.
  • За останні тижні Білий дім перекинув до Карибського басейну авіаносець з кораблями супроводу, літаками F/A-18 і засобами радіоелектронної боротьби. Стратегічні бомбардувальники B-52 та B-1 вже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели для тестування системи ППО.

теж буде "СВО"?
13.11.2025 22:24 Відповісти
Ага, але там справжня.
13.11.2025 22:31 Відповісти
Мадуро в ****
13.11.2025 22:25 Відповісти
А мае бути в труні. Як і інші вассали *****.
13.11.2025 23:01 Відповісти
Выражаю озабоченность. Местами даже глубокую.
13.11.2025 22:29 Відповісти
Коли Мадуро йшов на вибори, то розказував, шо Уго Чавес обернувся на орла, прилетів до нього і сказав іти в президенти.
Цікаво шо б зараз йому сказав той орел .
13.11.2025 22:32 Відповісти
В серпні Білий дім подвоїв винагороду за інформацію, яка допоможе заарештувати Ніколаса Мадуро: обіцяють за це 50 мільйонів доларів. Це найбільша подібна сума, яка вдвічі перевищує винагороду, оголошену свого часу за дані про Усаму бен Ладена.

Раніше Вашингтон оголосив про плани посилити присутність в південній частині Карибського басейну, пояснюючи це боротьбою з наркокартелями.
13.11.2025 22:32 Відповісти
Посмотри сколько обещали за нынешнего лидера Сирии. За настоящий терроризм. А сейчас он Трампа и Мелони за талию обнимает и духи в подарок получает.
13.11.2025 22:41 Відповісти
Ти щось поплутав, москалику. терористичний лідер втік з Сиріі і ховається в вашій москворотії.
13.11.2025 22:46 Відповісти
Раз он втик значит он не нынешний лидер, или как? Ты с логикой не дружишь бабуля , иди назад на кухню.
13.11.2025 23:04 Відповісти
Движухе быть!
13.11.2025 22:39 Відповісти
Ну все, хана рибакам, рудий пєдофіл розлютився.
13.11.2025 22:48 Відповісти
Мадуре еще раз говорят, - собирай манатки, едь в ращьку, по хорошему. Если он не совсем кретин, то уедет.
14.11.2025 01:32 Відповісти
Оце точно- "Дядя маленьких все бьет, а больших боиться". Позорище на весь світ.
14.11.2025 05:27 Відповісти
 
 