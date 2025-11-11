Уряд Венесуели визначив плани на випадок вторгнення США, - Reuters

Мадуро готує відповідь на можливу наземну операцію США

Влада Венесуели розробляє плани відповіді на можливу наземну операцію з боку США. Як повідомляє Цензор.НЕТ, уряд країни вже визначив дві основні стратегії для оборони в разі атаки.

Стратегії оборони Венесуели

За даними Reuters, перша тактика передбачає тривалий опір з використанням партизанських методів.

Малі військові підрозділи будуть розташовані у понад 280 точках по всій країні, проводитимуть диверсії та інші оборонні дії проти американських сил.

Друга стратегія передбачає створення заворушень у столиці через розвідку та озброєних прихильників правлячої партії, щоб зробити Каракас некерованим для іноземних військ.

Неназвані джерела наголосили, що обидві стратегії доповнюють одна одну, проте країна не повністю готова до конфлікту.

"Ми робимо все можливе, щоб підготуватися до будь-якого сценарію, але реальна готовність обмежена", — заявив представник венесуельського уряду.

Можливі дії США

Адміністрація США розробила кілька варіантів військових дій проти режиму Ніколаса Мадуро, включно з авіаударами по військових об’єктах та операціями елітних підрозділів морської піхоти для:

  • захоплення або ліквідації Мадуро;

  • введення антитерористичних сил для контролю аеропортів і нафтових родовищ;

  • забезпечення ключової інфраструктури Венесуели.

За останні тижні Білий дім перекинув до Карибського басейну авіаносець з кораблями супроводу, літаками F/A-18 і засобами радіоелектронної боротьби. Стратегічні бомбардувальники B-52 та B-1 вже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели для тестування системи ППО.

Раніше ми повідомляли, що Росія запустила у Венесуелі першу чергу заводу з виробництва патронів калібру 7,62 мм для автоматів Калашнікова потужністю до 70 млн одиниць боєприпасів на рік.

Підприємство будувала компанія "Рособоронекспорт", що входить до російської держкорпорації.

Поки трампон буде замирять наркобаронів, китайці захоплять тайвань
11.11.2025 22:07 Відповісти
Венесуела - повністю прокацапська помийка.
Двох наших колумбійців здуру занесло в Венесуелу по дорозі в Колумбію.
Місцеві спецслужби побачили на них шеврони з українськими прапором - екстрадували в кацапію.
Їм впаяли по 17 років. Суд ДиНиРи.
Чим скоріше Венесуелу приведуть до нормального ладу - тим буде усім краще.
11.11.2025 22:14 Відповісти
Зміна влади у Венесуелі повністю - в наших інтересах , і абсолютно не в інтересах кацапії . Якщо Трампу вдасться замінити Мадуру на когось адекватного , у Венесуелу прийдуть нафтові гіганти , і світовий ринок нафти переповниться . А це означатиме суттєве падіння ціни , що для кацапні - смертельно .
Тому ***** і побіг хутко - рятувати венесуельського комуняку .
11.11.2025 22:23 Відповісти
Саддам теж мав великі плани...
11.11.2025 22:23 Відповісти
Усі ці дурні плани мадуро називаються "на зло тещі собі яйця відморожу".
11.11.2025 22:30 Відповісти
Будет все намного проще. Уберут мадуру и поставят лояльного президента в течении нескольких недель
11.11.2025 22:39 Відповісти
То есть о том что бы занять удобные позиции, подготовить фортификации и вести оборону, в тех же городских условиях например, речь вообще не идёт. Вот это армия , вот это молодцы. В мирное время писюны валяли, в военное поедут жить в пионерлагеря в лесу.
11.11.2025 23:53 Відповісти
Единственный реальный вариант для Мадуры, это собрать чемоданы , обналичить максимум денех , погрузиться в кацаполет и улететь к Асаду, соседом. Все остальное - маячня, никто там не станет ради этого подкацапа рисковать своей жизнью.
12.11.2025 00:04 Відповісти
План -
""
12.11.2025 08:11 Відповісти
 
 