Уряд Венесуели визначив плани на випадок вторгнення США, - Reuters

Влада Венесуели розробляє плани відповіді на можливу наземну операцію з боку США. Як повідомляє Цензор.НЕТ, уряд країни вже визначив дві основні стратегії для оборони в разі атаки.

Стратегії оборони Венесуели

За даними Reuters, перша тактика передбачає тривалий опір з використанням партизанських методів.

Малі військові підрозділи будуть розташовані у понад 280 точках по всій країні, проводитимуть диверсії та інші оборонні дії проти американських сил.

Друга стратегія передбачає створення заворушень у столиці через розвідку та озброєних прихильників правлячої партії, щоб зробити Каракас некерованим для іноземних військ.

Неназвані джерела наголосили, що обидві стратегії доповнюють одна одну, проте країна не повністю готова до конфлікту.

"Ми робимо все можливе, щоб підготуватися до будь-якого сценарію, але реальна готовність обмежена", — заявив представник венесуельського уряду.

Можливі дії США

Адміністрація США розробила кілька варіантів військових дій проти режиму Ніколаса Мадуро, включно з авіаударами по військових об’єктах та операціями елітних підрозділів морської піхоти для:

захоплення або ліквідації Мадуро;

введення антитерористичних сил для контролю аеропортів і нафтових родовищ;

забезпечення ключової інфраструктури Венесуели.

За останні тижні Білий дім перекинув до Карибського басейну авіаносець з кораблями супроводу, літаками F/A-18 і засобами радіоелектронної боротьби. Стратегічні бомбардувальники B-52 та B-1 вже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели для тестування системи ППО.

Раніше ми повідомляли, що Росія запустила у Венесуелі першу чергу заводу з виробництва патронів калібру 7,62 мм для автоматів Калашнікова потужністю до 70 млн одиниць боєприпасів на рік.

Підприємство будувала компанія "Рособоронекспорт", що входить до російської держкорпорації.

