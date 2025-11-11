РУС
Правительство Венесуэлы определило планы на случай вторжения США, - Reuters

Мадуро готовит ответ на возможную наземную операцию США

Власти Венесуэлы разрабатывают планы ответа на возможную наземную операцию со стороны США. Как сообщает Цензор.НЕТ, правительство страны уже определило две основные стратегии для обороны в случае атаки.

Стратегии обороны Венесуэлы

По данным Reuters, первая тактика предусматривает длительное сопротивление с использованием партизанских методов.

Малые военные подразделения будут расположены в более чем 280 точках по всей стране, будут проводить диверсии и другие оборонительные действия против американских сил.

Читайте: Трамп сомневается, что США начнут войну с Венесуэлой, но "дни Мадуро сочтены"

Вторая стратегия предусматривает создание беспорядков в столице с помощью разведки и вооруженных сторонников правящей партии, чтобы сделать Каракас неуправляемым для иностранных войск.

Неназванные источники подчеркнули, что обе стратегии дополняют друг друга, однако страна не полностью готова к конфликту.

"Мы делаем все возможное, чтобы подготовиться к любому сценарию, но реальная готовность ограничена", - заявил представитель венесуэльского правительства.

Возможные действия США

Администрация США разработала несколько вариантов военных действий против режима Николаса Мадуро, включая авиаудары по военным объектам и операции элитных подразделений морской пехоты для:

  • захвата или ликвидации Мадуро;

  • введение антитеррористических сил для контроля аэропортов и нефтяных месторождений;

  • обеспечение ключевой инфраструктуры Венесуэлы.

Читайте также: США готовы перейти к "наземному этапу" войны с наркокартелями в Венесуэле

За последние недели Белый дом перебросил в Карибский бассейн авианосец с кораблями сопровождения, самолетами F/A-18 и средствами радиоэлектронной борьбы. Стратегические бомбардировщики B-52 и B-1 уже совершали полеты вблизи побережья Венесуэлы для тестирования системы ПВО.

Ранее мы сообщали, что Россия запустила в Венесуэле первую очередь завода по производству патронов калибра 7,62 мм для автоматов Калашникова мощностью до 70 млн единиц боеприпасов в год.

Предприятие строила компания "Рособоронэкспорт", входящая в российскую госкорпорацию.

Венесуэла (197) США (28255) Трамп Дональд (7063) Мадуро Николас (47)
Поки трампон буде замирять наркобаронів, китайці захоплять тайвань
показать весь комментарий
11.11.2025 22:07 Ответить
Венесуела - повністю прокацапська помийка.
Двох наших колумбійців здуру занесло в Венесуелу по дорозі в Колумбію.
Місцеві спецслужби побачили на них шеврони з українськими прапором - екстрадували в кацапію.
Їм впаяли по 17 років. Суд ДиНиРи.
Чим скоріше Венесуелу приведуть до нормального ладу - тим буде усім краще.
показать весь комментарий
11.11.2025 22:14 Ответить
Зміна влади у Венесуелі повністю - в наших інтересах , і абсолютно не в інтересах кацапії . Якщо Трампу вдасться замінити Мадуру на когось адекватного , у Венесуелу прийдуть нафтові гіганти , і світовий ринок нафти переповниться . А це означатиме суттєве падіння ціни , що для кацапні - смертельно .
Тому ***** і побіг хутко - рятувати венесуельського комуняку .
показать весь комментарий
11.11.2025 22:23 Ответить
Саддам теж мав великі плани...
показать весь комментарий
11.11.2025 22:23 Ответить
Усі ці дурні плани мадуро називаються "на зло тещі собі яйця відморожу".
показать весь комментарий
11.11.2025 22:30 Ответить
Будет все намного проще. Уберут мадуру и поставят лояльного президента в течении нескольких недель
показать весь комментарий
11.11.2025 22:39 Ответить
 
 