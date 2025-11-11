Правительство Венесуэлы определило планы на случай вторжения США, - Reuters

Власти Венесуэлы разрабатывают планы ответа на возможную наземную операцию со стороны США. Как сообщает Цензор.НЕТ, правительство страны уже определило две основные стратегии для обороны в случае атаки.

Стратегии обороны Венесуэлы

По данным Reuters, первая тактика предусматривает длительное сопротивление с использованием партизанских методов.

Малые военные подразделения будут расположены в более чем 280 точках по всей стране, будут проводить диверсии и другие оборонительные действия против американских сил.

Вторая стратегия предусматривает создание беспорядков в столице с помощью разведки и вооруженных сторонников правящей партии, чтобы сделать Каракас неуправляемым для иностранных войск.

Неназванные источники подчеркнули, что обе стратегии дополняют друг друга, однако страна не полностью готова к конфликту.

"Мы делаем все возможное, чтобы подготовиться к любому сценарию, но реальная готовность ограничена", - заявил представитель венесуэльского правительства.

Возможные действия США

Администрация США разработала несколько вариантов военных действий против режима Николаса Мадуро, включая авиаудары по военным объектам и операции элитных подразделений морской пехоты для:

захвата или ликвидации Мадуро;

введение антитеррористических сил для контроля аэропортов и нефтяных месторождений;

обеспечение ключевой инфраструктуры Венесуэлы.

За последние недели Белый дом перебросил в Карибский бассейн авианосец с кораблями сопровождения, самолетами F/A-18 и средствами радиоэлектронной борьбы. Стратегические бомбардировщики B-52 и B-1 уже совершали полеты вблизи побережья Венесуэлы для тестирования системы ПВО.

Ранее мы сообщали, что Россия запустила в Венесуэле первую очередь завода по производству патронов калибра 7,62 мм для автоматов Калашникова мощностью до 70 млн единиц боеприпасов в год.

Предприятие строила компания "Рособоронэкспорт", входящая в российскую госкорпорацию.

