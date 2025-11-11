Правительство Венесуэлы определило планы на случай вторжения США, - Reuters
Власти Венесуэлы разрабатывают планы ответа на возможную наземную операцию со стороны США. Как сообщает Цензор.НЕТ, правительство страны уже определило две основные стратегии для обороны в случае атаки.
Стратегии обороны Венесуэлы
По данным Reuters, первая тактика предусматривает длительное сопротивление с использованием партизанских методов.
Малые военные подразделения будут расположены в более чем 280 точках по всей стране, будут проводить диверсии и другие оборонительные действия против американских сил.
Вторая стратегия предусматривает создание беспорядков в столице с помощью разведки и вооруженных сторонников правящей партии, чтобы сделать Каракас неуправляемым для иностранных войск.
Неназванные источники подчеркнули, что обе стратегии дополняют друг друга, однако страна не полностью готова к конфликту.
"Мы делаем все возможное, чтобы подготовиться к любому сценарию, но реальная готовность ограничена", - заявил представитель венесуэльского правительства.
Возможные действия США
Администрация США разработала несколько вариантов военных действий против режима Николаса Мадуро, включая авиаудары по военным объектам и операции элитных подразделений морской пехоты для:
-
захвата или ликвидации Мадуро;
-
введение антитеррористических сил для контроля аэропортов и нефтяных месторождений;
-
обеспечение ключевой инфраструктуры Венесуэлы.
За последние недели Белый дом перебросил в Карибский бассейн авианосец с кораблями сопровождения, самолетами F/A-18 и средствами радиоэлектронной борьбы. Стратегические бомбардировщики B-52 и B-1 уже совершали полеты вблизи побережья Венесуэлы для тестирования системы ПВО.
Ранее мы сообщали, что Россия запустила в Венесуэле первую очередь завода по производству патронов калибра 7,62 мм для автоматов Калашникова мощностью до 70 млн единиц боеприпасов в год.
Предприятие строила компания "Рособоронэкспорт", входящая в российскую госкорпорацию.
Двох наших колумбійців здуру занесло в Венесуелу по дорозі в Колумбію.
Місцеві спецслужби побачили на них шеврони з українськими прапором - екстрадували в кацапію.
Їм впаяли по 17 років. Суд ДиНиРи.
Чим скоріше Венесуелу приведуть до нормального ладу - тим буде усім краще.
Тому ***** і побіг хутко - рятувати венесуельського комуняку .