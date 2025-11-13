РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США
611 12

Пентагон передал Трампу обновленные планы военных операций против Венесуэлы, - CBS News

Президент США Дональд Трамп

Американские военные высокопоставленные чиновники представили президенту США Дональду Трампу обновленные варианты потенциальных военных операций против Венесуэлы, включая наземные удары.

Об этом сообщило CBS News со ссылкой на несколько источников, передает Цензор.НЕТ.

Удары возможны "в ближайшие дни"

Отмечается, что на брифинге докладывали Трампу министр войны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные чиновники.

Военные действия, о которых ему рассказали, запланированы на ближайшие дни.

Разведывательные службы США присоединились к подготовке информации для операций, однако окончательное решение еще не принято. В Белом доме и Пентагоне отказались от комментариев.

Что происходит между США и Венесуэлой?

  • В течение последних двух месяцев американские военные нанесли удары по меньшей мере по 21 судну, которые, как они утверждают, перевозили наркотики из Южной Америки в США (на данный момент было нанесено 20 ударов, но операция в конце октября была направлена против двух судов).
  • Вследствие ударов было убито не менее 80 подозреваемых контрабандистов. Двое выжили и вернулись в свои страны, Эквадор и Колумбию.
  • На саммите по вопросам обороны, который состоялся в среду в Форт-Уэйне, штат Индиана, Хегсет поднял вопрос об атаках на наркоторговцев.
  • За последние недели Белый дом перебросил в Карибский бассейн авианосец с кораблями сопровождения, самолетами F/A-18 и средствами радиоэлектронной борьбы. Стратегические бомбардировщики B-52 и B-1 уже совершали полеты вблизи побережья Венесуэлы для тестирования системы ПВО.

Венесуэла (198) Пентагон (1508) США (28263) Трамп Дональд (7068)
теж буде "СВО"?
13.11.2025 22:24 Ответить
Ага, але там справжня.
13.11.2025 22:31 Ответить
Мадуро в ****
13.11.2025 22:25 Ответить
А мае бути в труні. Як і інші вассали *****.
13.11.2025 23:01 Ответить
Выражаю озабоченность. Местами даже глубокую.
13.11.2025 22:29 Ответить
Коли Мадуро йшов на вибори, то розказував, шо Уго Чавес обернувся на орла, прилетів до нього і сказав іти в президенти.
Цікаво шо б зараз йому сказав той орел .
13.11.2025 22:32 Ответить
В серпні Білий дім подвоїв винагороду за інформацію, яка допоможе заарештувати Ніколаса Мадуро: обіцяють за це 50 мільйонів доларів. Це найбільша подібна сума, яка вдвічі перевищує винагороду, оголошену свого часу за дані про Усаму бен Ладена.

Раніше Вашингтон оголосив про плани посилити присутність в південній частині Карибського басейну, пояснюючи це боротьбою з наркокартелями.
13.11.2025 22:32 Ответить
Посмотри сколько обещали за нынешнего лидера Сирии. За настоящий терроризм. А сейчас он Трампа и Мелони за талию обнимает и духи в подарок получает.
показать весь комментарий
Ти щось поплутав, москалику. терористичний лідер втік з Сиріі і ховається в вашій москворотії.
показать весь комментарий
Раз он втик значит он не нынешний лидер, или как? Ты с логикой не дружишь бабуля , иди назад на кухню.
показать весь комментарий
Движухе быть!
показать весь комментарий
Ну все, хана рибакам, рудий пєдофіл розлютився.
показать весь комментарий
