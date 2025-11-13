Пентагон передал Трампу обновленные планы военных операций против Венесуэлы, - CBS News
Американские военные высокопоставленные чиновники представили президенту США Дональду Трампу обновленные варианты потенциальных военных операций против Венесуэлы, включая наземные удары.
Об этом сообщило CBS News со ссылкой на несколько источников, передает Цензор.НЕТ.
Удары возможны "в ближайшие дни"
Отмечается, что на брифинге докладывали Трампу министр войны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные чиновники.
Военные действия, о которых ему рассказали, запланированы на ближайшие дни.
Разведывательные службы США присоединились к подготовке информации для операций, однако окончательное решение еще не принято. В Белом доме и Пентагоне отказались от комментариев.
Что происходит между США и Венесуэлой?
- В течение последних двух месяцев американские военные нанесли удары по меньшей мере по 21 судну, которые, как они утверждают, перевозили наркотики из Южной Америки в США (на данный момент было нанесено 20 ударов, но операция в конце октября была направлена против двух судов).
- Вследствие ударов было убито не менее 80 подозреваемых контрабандистов. Двое выжили и вернулись в свои страны, Эквадор и Колумбию.
- На саммите по вопросам обороны, который состоялся в среду в Форт-Уэйне, штат Индиана, Хегсет поднял вопрос об атаках на наркоторговцев.
- За последние недели Белый дом перебросил в Карибский бассейн авианосец с кораблями сопровождения, самолетами F/A-18 и средствами радиоэлектронной борьбы. Стратегические бомбардировщики B-52 и B-1 уже совершали полеты вблизи побережья Венесуэлы для тестирования системы ПВО.
Цікаво шо б зараз йому сказав той орел .
Раніше Вашингтон оголосив про плани посилити присутність в південній частині Карибського басейну, пояснюючи це боротьбою з наркокартелями.