Новости Отношения Венесуэлы и США
5 107 54

Немедленная отставка: Трамп требует от президента Венесуэлы Мадуро увольнения

Венесуэла: Мадуро согласился уйти в отставку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности покинуть пост, но только через 18 месяцев. Как сообщает Цензор.НЕТ, Белый дом требует его немедленной отставки, пишетCNN.

США настаивают на быстрых изменениях

Мадуро и его соратники контактировали с администрацией США через несколько каналов. Обсуждения продолжаются, однако позиция Вашингтона четкая: отставка должна произойти без промедления.

Сам Мадуро ранее сигнализировал о готовности уйти мирно, но только через 18 месяцев, что не устраивает американскую сторону. Некоторые чиновники сначала рассматривали это предложение как компромисс, но Белому дому оно показалось недопустимым.

Мадуро под угрозой применения силы

"Если он лидер, если мы можем спасать жизни, если мы можем делать вещи легким путем, это нормально, и если нам приходится делать это трудным путем, это также нормально", - отметил президент США Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, американский лидер намекнул Мадуро на возможное применение силы в случае отказа добровольно покинуть пост. В США также признали самого Мадуро и его сторонников террористами.

С возвращением к власти в 2025 году Трамп сделал борьбу с наркотиками, в частности фентанилом, одним из своих приоритетов. Мадуро он прямо называет главным "наркобароном".

После концентрации американских сил в Карибском море Трамп заявил, что США вскоре примут меры против венесуэльских наркоторговцев на суше.

Венесуэла (206) Трамп Дональд (7169) Мадуро Николас (54)
Топ комментарии
+12
Про інше - не думав? Мадуро - лише перепона, на шляху до енергетичних запасів нафти Венесуели... До них, зараз, підбирається Китай та Росія... Трамп - представник екогомічної олігархії, для якої головне - ГРОШІ. Нафта - це ВЕЛИЧЕЗНІ ГРОШІ...
Якби Венесуела не мала таких запасів нафти - "срали-б", США, на того Мадуро...
01.12.2025 02:38 Ответить
+6
якщо ми можемо робити речі легким шляхом, це нормально, і якщо нам доводиться робити це важким шляхом, це також нормально

якщо ми можемо нічого не робити це теж нормально

якщо ми можемо обісратися це теж нормально
01.12.2025 01:52 Ответить
+4
Цена ошибки. 2.0 Israel Intelligence https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни, а не давати тікати з України(разом з тими, що допомагали тікати, аж до прикордонника ВКЛЮЧНО)!

Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
01.12.2025 01:50 Ответить
Все відбувається під гаслом боротьби з наркоторгівлею, хоча аналітики вважають, що справжня мета - повалення президента Мадуро.
01.12.2025 01:50 Ответить
BBC

США оголосили винагороду в 50 млн доларів за інформацію, яка допомогла б заарештувати Мадуро. Поки ця спроба спокусити наближених Мадуро здати свого лідера результатів не принесла.
Багато аналітиків кажуть, що ключове значення в будь-якій потенційній зміні влади має позиція військових, але перш ніж повалити Мадуро, вони, ймовірно, захочуть гарантій від переслідувань.
01.12.2025 01:53 Ответить
Своє рішення санкціонувати таємні операції ЦРУ на території Венесуели Трамп пояснив, зокрема тим, що з Венесуели до США надходять наркотики.

Венесуела не виробляє великої кількості кокаїну - його переважно виробляють у Колумбії, Перу та Болівії. Якась частина кокаїну йде через Венесуелу, і її влада запевняє, що бореться з цим.

У доповіді Управління по боротьбі з наркотиками США за 2025 рік зазначено, що 84% кокаїну, який конфіскують у США, має колумбійське походження. У доповіді, у розділі про кокаїн, названі й інші країни - але не Венесуела.
01.12.2025 01:55 Ответить
В основному, до США надходять наркотики з Мексики.
01.12.2025 01:58 Ответить
Radio France internationale
У Болівії листя коки завжди було частиною традиції, і це єдина країна, де великомасштабне виробництво є легальним.

Нині Болівія тисне на ООН, щоб вилучити рослину зі списку небезпечних наркотиків і в такий спосіб покласти край стигмі навколо того, що вона вважає старовинною та корисною практикою.

«У нас є соціальний контроль у громадах, який називається комунальним порядком. Завдяки цьому ми перевозимо наші пачки. Якщо я виробляю п'ять пачок коки, я повинен привезти їх сюди з комунальним замовленням і пройти там через урядовий контрольно-пропускний пункт. Так само вона виходить до решти країни - вона надзвичайно контролюється урядом і самим виробником», - запевняє Руді Паксі, постійний секретар Адепкоки. Це Департаментська асоціація виробників коки, яка представляє підприємства з Юнгаса.

Лист коки був невіддільною частиною Болівії протягом століть. Його жують, використовують у ритуалах предків, а тепер він є основою цілої індустрії продуктів, таких як чай.

«Цей маленький листочок високо цінують, але іноді демонізують з інших причин. Можливо, люди насправді не знають коку в її природному стані. Її використовують для настоїв, таких як мате, але й для інших продуктів, таких як лікер із коки, борошно з коки, сода з коки, кекс із коки та багато іншого», - розповідає Фройлан Мехія, секретар із питань комунікації Адепкоки.

01.12.2025 02:07 Ответить
У узбеків є прислів"я: "Коли хочуть убить собаку, то починають голосно кричать, що вона - скажена...".
01.12.2025 02:27 Ответить
Тоді Трамп готується кинути друга балодю - бо видуботок діжки нафти на шельфі в Антарктиці дорожчий ніж навіть видобуток нафти з пісків нафтових .
01.12.2025 03:01 Ответить
Канада постачає нафту зі знижкою, яка в кінцевому підсумку переробляється в Техасі. Якщо не ми, то це Венесуела.

Тяжка нафта Канади є основою для нафтопереробних заводів США у Середньому Заході та на узбережжі Мексиканської затоки, які налаштовані на переробку важких сортів нафти з Канади та Венесуели, а не набагато легших сортів зі сланцевих родовищ США.

Виробництво нафти у Венесуелі різко впало з піку початку 2000-х років приблизно 3 мільйони барелів на день до близько 920 000 сьогодні. Більшість нафти є важкою або надважкою, що потребує розчинників і спеціалізованих потужностей для переробки, що додатково обмежує можливість швидко збільшити експорт.
01.12.2025 03:09 Ответить
Отримавши нафту з Венесуели, Трампу буде легше нагнути Канаду.
01.12.2025 03:14 Ответить
Що ти хочеш цим сказать? Що Трамп схожий на царя з російського мультфільму?
" - Салдатушки! Нашему царю паказали ФИГУ! Умрём, как адин, за бптюшку-царя!!!"
Запам"ятай! Війни породжуються не ІДЕЯМИ... Війни породжуються ЕКОНОМІЧНИМИ ІНТЕРЕСАМИ... Ідеї - це лише "прикриття"...
01.12.2025 03:15 Ответить
Яр Холодний, я розумію, що горбатого лише могила виправить, але постарайтесь не тикати.
01.12.2025 03:23 Ответить
Ну, що ж - ходи "горбатим"... А форма звертання правилами сайту не визначена - як хочу, так і звертаюся...
Якщо є конкретні заперечення, по суті теми обговорення - викладай... А якщо нема - то не корч з себе "абиженку"...
01.12.2025 03:29 Ответить
Справжня мета - нафта. Хоч що б амери не скавчали.
01.12.2025 07:20 Ответить
Когда недели три назад, американский флот подошёл к Венесуэле, я сказал что Шофёру приходит кирдык. Многие посмеялись. Теперь мадурень готов за 18 месяцев уйти. Но я думаю трамп его дожмёт. Уйдёт. И тут Трамп абсолютно прав. Безболезненно сменится власть. Придут нормальные люди. А самое главное - выкинуть парашу и узкоглазых из нефтяных скважин Венесуэлы.
01.12.2025 08:07 Ответить
Почніть с Фірташа, він ваш сусід як ніяк.і якщо це занадто велика мета для початковця, знайдіть когось поменше, в вас там їх багато.
01.12.2025 07:36 Ответить
В Ростов?
01.12.2025 01:56 Ответить
Повалення Мадуро одномоментно означає нижчу ціну на нафту. Бо відкриваєтся вікно венесуельської нафти на світовому ринку. Але як це цікаво росії і та її американського петрушки Трампа?
01.12.2025 01:58 Ответить
Трампу це цікаво тим, що качати цю нафту будуть американській компанії.
01.12.2025 02:22 Ответить
Яку нафту - бо якби Венесуела за запасами перша в світі але , але ті запаси спочатку тре від піску очистити як в Канаді .
01.12.2025 02:48 Ответить
Повалення в мережі Truth social хіба що. Дементного покидька цікавить воєнний стан і відміна midterm elections в США, а не повалення.
01.12.2025 02:33 Ответить
Коли були війни в Іраку чи Вєтнамі ніякого воєного стану в США не було - вибори проводилися якшо шо ( навіть Буша молодшого переобрали під час війни Усамою якшо шо ).
01.12.2025 02:51 Ответить
Тромб ще й хоче наркобізнес привласнити. Щоб його синочок не тратився на наркоту.
01.12.2025 01:59 Ответить
О! Хочеться ж стати президентом одноденної війни. А як корелюється з лауреатом премії миру?
До чого ж кінчене старе дурне чмо.
лише одне цікавить.
Раніше здавалося, що президент США - фігура, що не приймає повністю самостійних рішень. Конгрес. Дві палати сенаторів.
Помилявся.
США опинилася в руках старого самозакоханого старого нарцисичного імбецила з хворобою Альцгеймера.
Та ще й в заручниках шантажу зі сторони Росії. Відео з підерастиєю, напевно.
Інакше не пояснити.
01.12.2025 02:05 Ответить
А як корелюється з лауреатом премії миру?

Трамп закінчить війну з Венесуелою. Що не ясно?
01.12.2025 02:14 Ответить
Та все ясно. Не ясно одне. Як я закінчу цю війну?
)))))
Є два варіанти. Або загину, або помру. "При виконанні, але не при захисті..."
Старий динозавр, тому пообіцяли, що закинуть тіло кудись подалі та пропишуть в БЗ.
Та ))
Воно приємно, але нереально, бо все знаю як робиться. В 22-му так виходило, зараз не вийде.
***
Поживу ще та позадалбую усіх.
01.12.2025 02:24 Ответить
Поки що в нього і почати її не виходить, він все строчить і строчить в Truth social, а вона ніяк не розпочинається, от бідося.
01.12.2025 02:30 Ответить
Дякую, кеп. А то не знав.
01.12.2025 03:08 Ответить
Не вийшло миру, введуть премію війни.
01.12.2025 07:23 Ответить
Трамп какой-то тупой. зачем ему нобелевская премия мира? бабла не хватает в столько лет? он может стать тупо святым! Папа римский все может порешать по блату.
01.12.2025 04:01 Ответить
Мочи вже цього Мадуру
01.12.2025 02:14 Ответить
Нездоланне протиріччя: Мадуро хоче протягнуть час, за який або політична ситуація зміниться, або Трамп передумає... А він, за той час, забезпечить собі "фінансову подушку", за рахунок якої він, з сім"єю, спокійно проживатиме... А Трампу потрібно "все і відразу!" Його ЕГО, та вік, не дозволяють довгих очікувань... Крім того, йому потрібна, негайно, якась "перемога" Її американцям "продадуть", як "грандіозну перемогу над наркокартелями". (Правда, через деякий час всі зрозуміють, що то - "блеф", як і з Норьєгою. Тоді теж "гриміли гарматами, розвертали спецоперації, Норьєга щез із історії, американські військові одягли нові нагороди, а наркота як ішла, так і продовжує йти...)
01.12.2025 02:24 Ответить
Ну не зовсім так.
Донедавна Панама чхнути боялася і США по суті контролювали Панамський канал.
01.12.2025 02:57 Ответить
А до чого тут Панама? Панама, взагалі, зобов"язана своїм виникненням , США...Коли було побудовано Панамський канал, США просто змусили владу Коста-Рики та Колумбії, поступиться територіями. На цих відчужених територіях і було створено нову державу - Панама...
01.12.2025 03:03 Ответить
До того, що не треба плутати привід для війни з ціллю війни.
01.12.2025 09:35 Ответить
Коли Колумбія відмовилась продати США право на будівництво і володіння Панамського каналу, Панама (штат Колумбії), відокремилась від Колумбії (4 листопада 1903 року) і юридично передала концесію США як незалежна держава (18 листопада 1903 року).
01.12.2025 03:56 Ответить
Правопівню дуже кортить ввести воєнний стан і відмінити вибори в Конгрес 2026, бо їх більшість на цьому і закінчиться, після чого відбудеться імпічмент і почнуться посадки за зловживання владою із ціллю власного збагачення.
01.12.2025 02:28 Ответить
Навіть Рузвельта в США переобрали на четвертий термін в другу війну якшо шо .
01.12.2025 02:53 Ответить
час хворих при владі в найбільш небезпечних країнах. мадуро звісно мразота, але чим тоді трамп відрізняється від хйла? нуль моралі, нуль емпатії, тільки самодурство та жадібність.
01.12.2025 02:43 Ответить
було б непогано якщо би трамп ще і вимагав би і звільнення путіна. Ну, і щоб три рази не вставать - ще і хоменеі.
01.12.2025 03:00 Ответить
американські технофашисти мало чим відрізняються від класичних нацистів рузкого Рейху
01.12.2025 03:25 Ответить
вероятно у Хйла научились вмешиваться во внутренние дела. товарища Кима не трогают - мораль - только наличие яо может отпугнуь случайных д*билов.
01.12.2025 03:56 Ответить
У кіма нафти нема.
01.12.2025 07:26 Ответить
С Северной Кореей,он себе так бы не позволил говорить.Напрашивается не сложный вывод...
01.12.2025 04:52 Ответить
Північна Корея далеко, а Венесуела антиамериканська держава під боком. Ще у цих сук океан нафти, а КНДР пустушка. Плюс "страшні" північнокорейські мавпи гарантія того що Японія і Південна Корея ніколи не зіскочуть з американського повідця.
01.12.2025 06:06 Ответить
Цікаво, як відреагує Європа. Тому що це те саме що робить ***** в Україні. Тільки у Трампа гасло денаркотрафікація.
01.12.2025 04:54 Ответить
- Стоять. Боятся. Нефть есть? А если найдем?
01.12.2025 06:26 Ответить
Покажи мадуро що з ним буде на прикладі ху....лостану, там теж нафти богато
01.12.2025 06:46 Ответить
Всі, у кого багато нафти, від Хусейна і Каддафі, до Мадуро, виявляються терористами. Співпадіння? Не думайте......
01.12.2025 07:06 Ответить
От яка різниця між хутіним і трумпом?
Хоча різнмця є,трампа сенат притримує.
А хотілки в обох однакові.
01.12.2025 08:04 Ответить
А ***** для рудого покидька не терорист.
01.12.2025 08:33 Ответить
Грошей йому дай, придурку. Ти ж так все любиш вирішувати. Бо війну починати ти явно засциш...
01.12.2025 08:45 Ответить
 
 