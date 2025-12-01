Немедленная отставка: Трамп требует от президента Венесуэлы Мадуро увольнения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности покинуть пост, но только через 18 месяцев. Как сообщает Цензор.НЕТ, Белый дом требует его немедленной отставки, пишетCNN.
США настаивают на быстрых изменениях
Мадуро и его соратники контактировали с администрацией США через несколько каналов. Обсуждения продолжаются, однако позиция Вашингтона четкая: отставка должна произойти без промедления.
Сам Мадуро ранее сигнализировал о готовности уйти мирно, но только через 18 месяцев, что не устраивает американскую сторону. Некоторые чиновники сначала рассматривали это предложение как компромисс, но Белому дому оно показалось недопустимым.
Мадуро под угрозой применения силы
"Если он лидер, если мы можем спасать жизни, если мы можем делать вещи легким путем, это нормально, и если нам приходится делать это трудным путем, это также нормально", - отметил президент США Дональд Трамп.
По данным американских СМИ, американский лидер намекнул Мадуро на возможное применение силы в случае отказа добровольно покинуть пост. В США также признали самого Мадуро и его сторонников террористами.
С возвращением к власти в 2025 году Трамп сделал борьбу с наркотиками, в частности фентанилом, одним из своих приоритетов. Мадуро он прямо называет главным "наркобароном".
После концентрации американских сил в Карибском море Трамп заявил, что США вскоре примут меры против венесуэльских наркоторговцев на суше.
- Ранее мы сообщали, чтоСША готовят три сценария действий для отстранения Мадуро от власти
США оголосили винагороду в 50 млн доларів за інформацію, яка допомогла б заарештувати Мадуро. Поки ця спроба спокусити наближених Мадуро здати свого лідера результатів не принесла.
Багато аналітиків кажуть, що ключове значення в будь-якій потенційній зміні влади має позиція військових, але перш ніж повалити Мадуро, вони, ймовірно, захочуть гарантій від переслідувань.
Венесуела не виробляє великої кількості кокаїну - його переважно виробляють у Колумбії, Перу та Болівії. Якась частина кокаїну йде через Венесуелу, і її влада запевняє, що бореться з цим.
У доповіді Управління по боротьбі з наркотиками США за 2025 рік зазначено, що 84% кокаїну, який конфіскують у США, має колумбійське походження. У доповіді, у розділі про кокаїн, названі й інші країни - але не Венесуела.
У Болівії листя коки завжди було частиною традиції, і це єдина країна, де великомасштабне виробництво є легальним.
Нині Болівія тисне на ООН, щоб вилучити рослину зі списку небезпечних наркотиків і в такий спосіб покласти край стигмі навколо того, що вона вважає старовинною та корисною практикою.
«У нас є соціальний контроль у громадах, який називається комунальним порядком. Завдяки цьому ми перевозимо наші пачки. Якщо я виробляю п'ять пачок коки, я повинен привезти їх сюди з комунальним замовленням і пройти там через урядовий контрольно-пропускний пункт. Так само вона виходить до решти країни - вона надзвичайно контролюється урядом і самим виробником», - запевняє Руді Паксі, постійний секретар Адепкоки. Це Департаментська асоціація виробників коки, яка представляє підприємства з Юнгаса.
Лист коки був невіддільною частиною Болівії протягом століть. Його жують, використовують у ритуалах предків, а тепер він є основою цілої індустрії продуктів, таких як чай.
«Цей маленький листочок високо цінують, але іноді демонізують з інших причин. Можливо, люди насправді не знають коку в її природному стані. Її використовують для настоїв, таких як мате, але й для інших продуктів, таких як лікер із коки, борошно з коки, сода з коки, кекс із коки та багато іншого», - розповідає Фройлан Мехія, секретар із питань комунікації Адепкоки.
Якби Венесуела не мала таких запасів нафти - "срали-б", США, на того Мадуро...
Тяжка нафта Канади є основою для нафтопереробних заводів США у Середньому Заході та на узбережжі Мексиканської затоки, які налаштовані на переробку важких сортів нафти з Канади та Венесуели, а не набагато легших сортів зі сланцевих родовищ США.
Виробництво нафти у Венесуелі різко впало з піку початку 2000-х років приблизно 3 мільйони барелів на день до близько 920 000 сьогодні. Більшість нафти є важкою або надважкою, що потребує розчинників і спеціалізованих потужностей для переробки, що додатково обмежує можливість швидко збільшити експорт.
" - Салдатушки! Нашему царю паказали ФИГУ! Умрём, как адин, за бптюшку-царя!!!"
Запам"ятай! Війни породжуються не ІДЕЯМИ... Війни породжуються ЕКОНОМІЧНИМИ ІНТЕРЕСАМИ... Ідеї - це лише "прикриття"...
Якщо є конкретні заперечення, по суті теми обговорення - викладай... А якщо нема - то не корч з себе "абиженку"...
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
якщо ми можемо нічого не робити це теж нормально
якщо ми можемо обісратися це теж нормально
До чого ж кінчене старе дурне чмо.
лише одне цікавить.
Раніше здавалося, що президент США - фігура, що не приймає повністю самостійних рішень. Конгрес. Дві палати сенаторів.
Помилявся.
США опинилася в руках старого самозакоханого старого нарцисичного імбецила з хворобою Альцгеймера.
Та ще й в заручниках шантажу зі сторони Росії. Відео з підерастиєю, напевно.
Інакше не пояснити.
Трамп закінчить війну з Венесуелою. Що не ясно?
)))))
Є два варіанти. Або загину, або помру. "При виконанні, але не при захисті..."
Старий динозавр, тому пообіцяли, що закинуть тіло кудись подалі та пропишуть в БЗ.
Та ))
Воно приємно, але нереально, бо все знаю як робиться. В 22-му так виходило, зараз не вийде.
***
Поживу ще та позадалбую усіх.
Донедавна Панама чхнути боялася і США по суті контролювали Панамський канал.
Хоча різнмця є,трампа сенат притримує.
А хотілки в обох однакові.