Немедленная отставка: Трамп требует от президента Венесуэлы Мадуро увольнения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности покинуть пост, но только через 18 месяцев. Как сообщает Цензор.НЕТ, Белый дом требует его немедленной отставки, пишетCNN.

США настаивают на быстрых изменениях

Мадуро и его соратники контактировали с администрацией США через несколько каналов. Обсуждения продолжаются, однако позиция Вашингтона четкая: отставка должна произойти без промедления.

Сам Мадуро ранее сигнализировал о готовности уйти мирно, но только через 18 месяцев, что не устраивает американскую сторону. Некоторые чиновники сначала рассматривали это предложение как компромисс, но Белому дому оно показалось недопустимым.

Мадуро под угрозой применения силы

"Если он лидер, если мы можем спасать жизни, если мы можем делать вещи легким путем, это нормально, и если нам приходится делать это трудным путем, это также нормально", - отметил президент США Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, американский лидер намекнул Мадуро на возможное применение силы в случае отказа добровольно покинуть пост. В США также признали самого Мадуро и его сторонников террористами.

С возвращением к власти в 2025 году Трамп сделал борьбу с наркотиками, в частности фентанилом, одним из своих приоритетов. Мадуро он прямо называет главным "наркобароном".

После концентрации американских сил в Карибском море Трамп заявил, что США вскоре примут меры против венесуэльских наркоторговцев на суше.

