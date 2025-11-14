США развернули войска у Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком
США начали масштабную операцию у Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком. Развернута авианосная ударная группа, что может свидетельствовать о возможной военной интервенции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны США Пит Хэгсет в соцсети Х.
"Президент Трамп отдал приказ действовать – и Министерство обороны выполняет его.
Под командованием объединенной оперативной группы "Южное копье" и Южного командования (Southcom – ред.) эта миссия защищает нашу Родину, избавляет наше полушарие от наркотеррористов и защищает нашу Родину от наркотиков, которые убивают наших людей. Западное полушарие – это наш дом, и мы его защитим", – говорится в сообщении.
11 ноября в Белом доме состоялось совещание, в ходе которого председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные военные представили президенту Трампу военные варианты действий в регионе. Среди рассмотренных вариантов – возможные наземные удары по Венесуэле.
Масштабное наращивание сил США
В регион направлены военные корабли, истребители F-35 и разведывательные самолеты. Кульминацией стала отправка авианосной ударной группы во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford. На борту находятся до 5 тысяч военнослужащих, авиакрыло с истребителями F/A-18 Super Hornets и крылатые ракеты Tomahawk большой дальности.
Активизация операций против наркотрафика
По данным The Hill, в понедельник был нанесен двадцатый удар по судну, которое якобы занималось наркотрафиком, в результате чего погибли четыре человека. С сентября, когда началась кампания по расстрелу лодок в Карибском бассейне, американские военные убили по меньшей мере 80 человек, не предоставив доказательств их причастности к преступной деятельности.
Администрация США подтвердила, что наращивание военных сил является частью стратегии давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Вашингтон считает "нелегитимным лидером".
Забыли - как еще недавно венесуэльцы голодали буквально?
Кто их тогда от голода спасал?
Америка.....
Вспомните -каким стал Афганистан
Когда туда пришли американцы
И что там сейчас?
Посмотрите фильм
13 дней, 13 ночей
Да ,американцы не бессеребренники
Они хотят нефть
Но они могут принести народу Венесуэлы нормальную жизнь
Голод в стране с самыми большими запасами нефти -это за гранью
Неплохо было бы ,чтобы американцы пришли и в Украину
И дали для начала ****....нашему Мадуро - по фамилии Зеленский
На пів шостого - так кажуть
Артилерійські системи включають російську самохідну гаубицю Мста-С та реактивні системи залпового вогню Смерч.
Вважається, що у Венесуелі є 21 літак Су-30МК2.
Су-30 співіснують із кількома старими американськими винищувачами F-16, які Венесуела придбала до приходу Чавеса до влади.
Венесуела також має російські системи ППО, що включають 12 батарей ракет дальнього радіусу дії С-300; дев'ять систем Бук і 44 установки Печора, обидві середньої дальності; а також численні переносні пускові установки Ігла-С, за даними IISS.
Спалять їм те "залізо", користуючись українським досвідом, за кілька тижнів... І що далі? Партизанить будуть? А воно треба венесуельцям? Тим більше, що окуповувать Венесуелу США не потрібне. Окупація потрібна, щоб мать доступ до ресурсів країни. У Венесуели це лише НАФТА. Але у США є два ВЛАСНІ, РОЗВИНУТІ джерела - внутрішнє і зовнішнє (Аравійський півострів). Тому достатньо перерізать "венесуельський струмок" і змусить голодуючий народ вибрать лояльну США владу...
Аналогія, як не дивно - РОСІЯ... Але вона, в Україні, воює за ЛЮДСЬКИЙ ресурс. У них не вистачає РОБОЧИХ РУК... І не просто РОБОЧИХ, а "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО "робочих"... Але вони їх не можуть ні самі виростить, ні "купить", як це можуть зробить США...