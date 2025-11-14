РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12311 посетитель онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США
2 414 27

США развернули войска у Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком

США наращивают военное присутствие в Карибском бассейне

США начали масштабную операцию у Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком. Развернута авианосная ударная группа, что может свидетельствовать о возможной военной интервенции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны США Пит Хэгсет в соцсети Х.

"Президент Трамп отдал приказ действовать – и Министерство обороны выполняет его.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Под командованием объединенной оперативной группы "Южное копье" и Южного командования (Southcom – ред.) эта миссия защищает нашу Родину, избавляет наше полушарие от наркотеррористов и защищает нашу Родину от наркотиков, которые убивают наших людей. Западное полушарие – это наш дом, и мы его защитим", – говорится в сообщении.

11 ноября в Белом доме состоялось совещание, в ходе которого председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные военные представили президенту Трампу военные варианты действий в регионе. Среди рассмотренных вариантов – возможные наземные удары по Венесуэле.

Масштабное наращивание сил США

В регион направлены военные корабли, истребители F-35 и разведывательные самолеты. Кульминацией стала отправка авианосной ударной группы во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford. На борту находятся до 5 тысяч военнослужащих, авиакрыло с истребителями F/A-18 Super Hornets и крылатые ракеты Tomahawk большой дальности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пентагон передал Трампу обновленные планы военных операций против Венесуэлы, - CBS News

Активизация операций против наркотрафика

По данным The Hill, в понедельник был нанесен двадцатый удар по судну, которое якобы занималось наркотрафиком, в результате чего погибли четыре человека. С сентября, когда началась кампания по расстрелу лодок в Карибском бассейне, американские военные убили по меньшей мере 80 человек, не предоставив доказательств их причастности к преступной деятельности.

Администрация США подтвердила, что наращивание военных сил является частью стратегии давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Вашингтон считает "нелегитимным лидером".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство Венесуэлы определило планы на случай вторжения США, - Reuters

Автор: 

Венесуэла (198) США (28263) Трамп Дональд (7068)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Коли читаєш «під приводом», здається новину передруковано з російських джерел.
показать весь комментарий
14.11.2025 07:07 Ответить
+5
"До болю знайомо...". В Україну, кацапи, прийшли бороться з "нацизмом" та "фашизмом"... А тут - з "наркоторгівлею"...
показать весь комментарий
14.11.2025 07:17 Ответить
+3
Венесуела красива країна, і жінки там красиві. Треба її очистити від кацапізму
показать весь комментарий
14.11.2025 08:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли читаєш «під приводом», здається новину передруковано з російських джерел.
показать весь комментарий
14.11.2025 07:07 Ответить
Сильний їсть слабкого. Закон природи. Жінки завжди віддають перевагу ілюзіям. Теж закон природи.
показать весь комментарий
14.11.2025 07:31 Ответить
Малося на увазі, що хтось тут наче на боці підХу?ловської венесуели. Та висвітлює "НАТОвську агресію" згідно методичок Ху?ла.
показать весь комментарий
14.11.2025 07:55 Ответить
Вам усім по 90 років. Пора вже навчитися називати речі своїми іменами.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:10 Ответить
Це не про наркотики. Це про нафту. Як не дивно, в випадку інтервенції виграють всі крім Мадуро, наркокартелей і *****.
показать весь комментарий
14.11.2025 07:08 Ответить
А вы за Мадуро переживаете?
Забыли - как еще недавно венесуэльцы голодали буквально?
Кто их тогда от голода спасал?
Америка.....
Вспомните -каким стал Афганистан
Когда туда пришли американцы
И что там сейчас?
Посмотрите фильм
13 дней, 13 ночей
Да ,американцы не бессеребренники
Они хотят нефть
Но они могут принести народу Венесуэлы нормальную жизнь
Голод в стране с самыми большими запасами нефти -это за гранью
Неплохо было бы ,чтобы американцы пришли и в Украину
И дали для начала ****....нашему Мадуро - по фамилии Зеленский
показать весь комментарий
14.11.2025 07:49 Ответить
Мадуро капут, нафта по 10
показать весь комментарий
14.11.2025 07:11 Ответить
"До болю знайомо...". В Україну, кацапи, прийшли бороться з "нацизмом" та "фашизмом"... А тут - з "наркоторгівлею"...
показать весь комментарий
14.11.2025 07:17 Ответить
А сапожки-то з однії пари.
показать весь комментарий
14.11.2025 07:27 Ответить
А я завжди казав, що США від Росії, в сфері зовнішньої політики, мало чим відрізняються... Ті ж самі "імперіалісти" - просто "в халаті демократії"... На даний момент, просто, Трамп той "халат" "розстебнув"...
показать весь комментарий
14.11.2025 07:50 Ответить
На 5:30 все одно
показать весь комментарий
14.11.2025 08:04 Ответить
А ЩО означає "5.30"? Не розумію...
показать весь комментарий
14.11.2025 08:11 Ответить
Соромлюсь казати
показать весь комментарий
14.11.2025 08:12 Ответить
Ти ВЖЕ "сказав"... Тому пояснюй...
показать весь комментарий
14.11.2025 08:15 Ответить
Усе впало.
На пів шостого - так кажуть
показать весь комментарий
14.11.2025 08:18 Ответить
А! От ти про що...
показать весь комментарий
14.11.2025 08:44 Ответить
Мочі собаку. Нафта наш!
показать весь комментарий
14.11.2025 07:22 Ответить
Бажаю сша, щоб пошвидше 2029 рік наступив. Як у Термінаторі.
показать весь комментарий
14.11.2025 07:26 Ответить
Идиот
показать весь комментарий
14.11.2025 08:15 Ответить
Придбане Венесуели у Росії за останні роки включає 92 танки Т-72Б1 - схожі на ті, що використовуються в Україні - та 123 бойові броньовані машини БМП-3, які оснащують бронетанкові бригади разом із 81 танком AMX-30, раніше придбаним у Франції, за даними IISS.
Артилерійські системи включають російську самохідну гаубицю Мста-С та реактивні системи залпового вогню Смерч.

Вважається, що у Венесуелі є 21 літак Су-30МК2.
Су-30 співіснують із кількома старими американськими винищувачами F-16, які Венесуела придбала до приходу Чавеса до влади.

Венесуела також має російські системи ППО, що включають 12 батарей ракет дальнього радіусу дії С-300; дев'ять систем Бук і 44 установки Печора, обидві середньої дальності; а також численні переносні пускові установки Ігла-С, за даними IISS.
показать весь комментарий
14.11.2025 07:33 Ответить
Треба, крім "залізяк", враховувать і "прокладку" між спинкою сидіння і важелями управління... Тобто ЕКІПАЖ! Вся та техніка, тобою перерахована - техніка МИНУЛОЇ війни... Вона зараз уже "морально застаріла"... Системи ППО "заточені" на протистояння ЛІТАКАМ З ЕКІПАЖАМИ... Як протистоїть ППО маломірним БПЛА, ми бачимо в російсько-українській війні. Те ж саме стосується танків та БМП...
Спалять їм те "залізо", користуючись українським досвідом, за кілька тижнів... І що далі? Партизанить будуть? А воно треба венесуельцям? Тим більше, що окуповувать Венесуелу США не потрібне. Окупація потрібна, щоб мать доступ до ресурсів країни. У Венесуели це лише НАФТА. Але у США є два ВЛАСНІ, РОЗВИНУТІ джерела - внутрішнє і зовнішнє (Аравійський півострів). Тому достатньо перерізать "венесуельський струмок" і змусить голодуючий народ вибрать лояльну США владу...
Аналогія, як не дивно - РОСІЯ... Але вона, в Україні, воює за ЛЮДСЬКИЙ ресурс. У них не вистачає РОБОЧИХ РУК... І не просто РОБОЧИХ, а "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО "робочих"... Але вони їх не можуть ні самі виростить, ні "купить", як це можуть зробить США...
показать весь комментарий
14.11.2025 08:09 Ответить
Американцям на пару днів і цього мотлоху не стане!)
показать весь комментарий
14.11.2025 08:48 Ответить
завершив 200 воєн, переміг весь наркотрафик у світі, алілуйя!...
показать весь комментарий
14.11.2025 07:50 Ответить
а!... ще - на планеті завершилась пандемія ожиріння!...
показать весь комментарий
14.11.2025 07:53 Ответить
Венесуела красива країна, і жінки там красиві. Треба її очистити від кацапізму
показать весь комментарий
14.11.2025 08:00 Ответить
Хоч всі і силіконові, але так, красиві. Чоловіки, до речі, теж там ще здавна так само свою красу робили
показать весь комментарий
14.11.2025 08:07 Ответить
З росією у вас все ок, ссикуни?
показать весь комментарий
14.11.2025 08:02 Ответить
 
 