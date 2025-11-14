США розгорнули війська біля Венесуели під приводом боротьби з наркотрафіком

США нарощують військову присутність у Карибському басейні

США розпочали масштабну операцію біля Венесуели для боротьби з наркотрафіком. Розгорнуто авіаносну ударну групу, що може свідчити про можливу військову інтервенцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет у соцмережі Х.

"Президент Трамп віддав наказ діяти – і Міністерство оборони виконує його.

Під командуванням об'єднаної оперативної групи "Південне спис" і Південного командування (Southcom – ред.) ця місія захищає нашу Батьківщину, позбавляє нашу півкулю від наркотерористів і захищає нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей. Західна півкуля – це наш дім, і ми його захистимо", - йдеться в дописі.

11 листопада в Білому домі відбулася нарада, під час якої голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн та інші високопоставлені військові представили президенту  Трампу військові варіанти дій у регіоні. Серед розглянутих варіантів - можливі наземні удари по Венесуелі.

Масштабне нарощування сил США

У регіон направлено військові кораблі, винищувачі F-35 та розвідувальні літаки. Кульмінацією стала відправка авіаносної ударної групи на чолі з найбільшим у світі авіаносцем USS Gerald R. Ford. На борту перебувають до 5 тисяч військовослужбовців, авіакрило із винищувачами F/A-18 Super Hornets та крилаті ракети Tomahawk великої дальності.

Активізація операцій проти наркотрафіку


За даними The Hill, у понеділок було завдано двадцятого удару по судну, що нібито займалося наркотрафіком, внаслідок якого загинуло четверо людей. З вересня, відколи розпочалася кампанія з розстрілу човнів у Карибському басейні, американські військові вбили щонайменше 80 осіб, не надавши доказів їх причетності до злочинної діяльності.

Адміністрація США підтвердила, що нарощування військових сил є частиною стратегії тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого Вашингтон вважає "нелегітимним лідером".

Топ коментарі
Коли читаєш «під приводом», здається новину передруковано з російських джерел.
14.11.2025 07:07 Відповісти
"До болю знайомо...". В Україну, кацапи, прийшли бороться з "нацизмом" та "фашизмом"... А тут - з "наркоторгівлею"...
14.11.2025 07:17 Відповісти
Це не про наркотики. Це про нафту. Як не дивно, в випадку інтервенції виграють всі крім Мадуро, наркокартелей і *****.
14.11.2025 07:08 Відповісти
Сильний їсть слабкого. Закон природи. Жінки завжди віддають перевагу ілюзіям. Теж закон природи.
14.11.2025 07:31 Відповісти
Малося на увазі, що хтось тут наче на боці підХу?ловської венесуели. Та висвітлює "НАТОвську агресію" згідно методичок Ху?ла.
14.11.2025 07:55 Відповісти
Вам усім по 90 років. Пора вже навчитися називати речі своїми іменами.
14.11.2025 08:10 Відповісти
Мы за Мадуро не переживаем
Мы переживаем за самый большой, самый современный и самый дорогой в мире авианосец USS Gerald Ford который направляется в Карибский бассейн.

далее в стиле Трампа - точечные ракетные удары, наподобие «идеально выполненных» по сирийским военным объектам в 2018 году, убийства иранского генерала Сулеймани в Багдаде в 2020 году или ударов по иранским ядерным объектам в июне этого года ......

просто запах нефти
много нефти и рядом
просто запах нефти
14.11.2025 12:43 Відповісти
Мадуро капут, нафта по 10
14.11.2025 07:11 Відповісти
А я завжди казав, що США від Росії, в сфері зовнішньої політики, мало чим відрізняються... Ті ж самі "імперіалісти" - просто "в халаті демократії"... На даний момент, просто, Трамп той "халат" "розстебнув"...
14.11.2025 07:50 Відповісти
На 5:30 все одно
14.11.2025 08:04 Відповісти
А ЩО означає "5.30"? Не розумію...
14.11.2025 08:11 Відповісти
Соромлюсь казати
14.11.2025 08:12 Відповісти
Ти ВЖЕ "сказав"... Тому пояснюй...
14.11.2025 08:15 Відповісти
Усе впало.
На пів шостого - так кажуть
14.11.2025 08:18 Відповісти
А! От ти про що...
14.11.2025 08:44 Відповісти
Якби я був президентом війна б не почалася.
Я тіськи закінчую війни. Вже 8 закіпчив.
14.11.2025 09:42 Відповісти
Це вже "банальщина"... До того ж, уже "заїжджена"...
14.11.2025 10:43 Відповісти
Це не банальщина, коли буде потрібна війна, то він ії розпочне не замислюючись.
14.11.2025 13:08 Відповісти
Різниця в тому, що Венесуела і справді дуже тісно пов'язана з картелями. Навіть більше ніж Мексика і Колумбія.
14.11.2025 09:58 Відповісти
І що? То хай влада США бореться з мафіозними структурами, які займаються наркоторгівлею, ВСЕРЕДИНІ СВОЄЇ КРАЇНИ... Втручання в політику Венесуели - це порушення її суверенітету... Тепер питання: "А є якась "міжнародна норма права", яка це дозволяє хоч одній з країн світу?" Якщо НІ - то чим, тоді, діяльність США відрізняється від політики Росії? Тоді виходить, що це просто "вирішення власних проблем та інтересів, сильними державами, "позазаконними методами"...
14.11.2025 10:41 Відповісти
"То хай влада США бореться з мафіозними структурами, які займаються наркоторгівлею, ВСЕРЕДИНІ СВОЄЇ КРАЇНИ"
Лікування симптомів.

"порушення її суверенітету... Тепер питання: "А є якась "міжнародна норма права", яка це дозволяє хоч одній з країн світу?"

Так само як і бомбардування Сербії, введення військ в Афганістан після якого талібану на 20 років ховався в горах '. Ліквідація Хусейна.

Але ці дії були необхідні. Так само і тут, знищити режим Мадуро який буквально вгробив свою країну, подавити наркокаотелі і заодно випустити у світ венесуельську нафту, чим збити її ціну. Усі в плюсі, навіть венесуельці. Погану буде лише Мадурі, але його вже чекає Асад і Проффесор.
14.11.2025 12:25 Відповісти
А ЧИМ закінчилося "бомбардування Сербії"? Країна якою була - такою і залишилася. Ні люди не змінилися, ні політика...
Чим закінчилоася війна в Афганістані? Убили десяток тисяч, і вийшли звідти, з ганьбою... А наркота як ішла звідти, так і йде далі...
Те ж саме буде і в Венесуелі...
14.11.2025 16:14 Відповісти
Ага... А потім? Перестануть коку вирощувать у сельві? Перестануть гнать кокаїн та везти його по світу?
Я написав про саме відношення до "демократії" та "верховенства права", а не про величину насильства...
14.11.2025 16:17 Відповісти
"Я їй "стрижене" , а вона мені - "брите"!...
14.11.2025 16:38 Відповісти
Мочі собаку. Нафта наш!
14.11.2025 07:22 Відповісти
Идиот
14.11.2025 08:15 Відповісти
Придбане Венесуели у Росії за останні роки включає 92 танки Т-72Б1 - схожі на ті, що використовуються в Україні - та 123 бойові броньовані машини БМП-3, які оснащують бронетанкові бригади разом із 81 танком AMX-30, раніше придбаним у Франції, за даними IISS.
Артилерійські системи включають російську самохідну гаубицю Мста-С та реактивні системи залпового вогню Смерч.

Вважається, що у Венесуелі є 21 літак Су-30МК2.
Су-30 співіснують із кількома старими американськими винищувачами F-16, які Венесуела придбала до приходу Чавеса до влади.

Венесуела також має російські системи ППО, що включають 12 батарей ракет дальнього радіусу дії С-300; дев'ять систем Бук і 44 установки Печора, обидві середньої дальності; а також численні переносні пускові установки Ігла-С, за даними IISS.
14.11.2025 07:33 Відповісти
Треба, крім "залізяк", враховувать і "прокладку" між спинкою сидіння і важелями управління... Тобто ЕКІПАЖ! Вся та техніка, тобою перерахована - техніка МИНУЛОЇ війни... Вона зараз уже "морально застаріла"... Системи ППО "заточені" на протистояння ЛІТАКАМ З ЕКІПАЖАМИ... Як протистоїть ППО маломірним БПЛА, ми бачимо в російсько-українській війні. Те ж саме стосується танків та БМП...
Спалять їм те "залізо", користуючись українським досвідом, за кілька тижнів... І що далі? Партизанить будуть? А воно треба венесуельцям? Тим більше, що окуповувать Венесуелу США не потрібне. Окупація потрібна, щоб мать доступ до ресурсів країни. У Венесуели це лише НАФТА. Але у США є два ВЛАСНІ, РОЗВИНУТІ джерела - внутрішнє і зовнішнє (Аравійський півострів). Тому достатньо перерізать "венесуельський струмок" і змусить голодуючий народ вибрать лояльну США владу...
Аналогія, як не дивно - РОСІЯ... Але вона, в Україні, воює за ЛЮДСЬКИЙ ресурс. У них не вистачає РОБОЧИХ РУК... І не просто РОБОЧИХ, а "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО "робочих"... Але вони їх не можуть ні самі виростить, ні "купить", як це можуть зробить США...
14.11.2025 08:09 Відповісти
Американцям на пару днів і цього мотлоху не стане!)
14.11.2025 08:48 Відповісти
Їм то на 8 годин ударів.
14.11.2025 09:47 Відповісти
завершив 200 воєн, переміг весь наркотрафик у світі, алілуйя!...
14.11.2025 07:50 Відповісти
а!... ще - на планеті завершилась пандемія ожиріння!...
14.11.2025 07:53 Відповісти
Венесуела красива країна, і жінки там красиві. Треба її очистити від кацапізму
14.11.2025 08:00 Відповісти
Хоч всі і силіконові, але так, красиві. Чоловіки, до речі, теж там ще здавна так само свою красу робили
14.11.2025 08:07 Відповісти
З росією у вас все ок, ссикуни?
14.11.2025 08:02 Відповісти
А що не так з кацапстаном? Трамп його потихеньку душить, правда хотілося щоб швидше це робив.
14.11.2025 09:47 Відповісти
Оце ж така куйня від США.Авіаносцями будуть гасати за моторними човнами.яхтами вітрильниками.щоб спіймати мішок "дурману"...Ширма для "трамбона" за його "про..оби" закінчити війну в Україні...
14.11.2025 09:56 Відповісти
Мене в цій ситуації дуже б потішило відновлення експорту нафти з Венесуели. Це б дуже боляче вдарило по закупівлі кацапської нафти і ***** остаточно втратив би свій плацдарм в Венесуелі. Та й венесуельці нарешті б повернулися до нормального життя бо "серп і молот - смерть і голод"...
14.11.2025 15:33 Відповісти
 
 