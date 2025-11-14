США розгорнули війська біля Венесуели під приводом боротьби з наркотрафіком
США розпочали масштабну операцію біля Венесуели для боротьби з наркотрафіком. Розгорнуто авіаносну ударну групу, що може свідчити про можливу військову інтервенцію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет у соцмережі Х.
"Президент Трамп віддав наказ діяти – і Міністерство оборони виконує його.
Під командуванням об'єднаної оперативної групи "Південне спис" і Південного командування (Southcom – ред.) ця місія захищає нашу Батьківщину, позбавляє нашу півкулю від наркотерористів і захищає нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей. Західна півкуля – це наш дім, і ми його захистимо", - йдеться в дописі.
11 листопада в Білому домі відбулася нарада, під час якої голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн та інші високопоставлені військові представили президенту Трампу військові варіанти дій у регіоні. Серед розглянутих варіантів - можливі наземні удари по Венесуелі.
Масштабне нарощування сил США
У регіон направлено військові кораблі, винищувачі F-35 та розвідувальні літаки. Кульмінацією стала відправка авіаносної ударної групи на чолі з найбільшим у світі авіаносцем USS Gerald R. Ford. На борту перебувають до 5 тисяч військовослужбовців, авіакрило із винищувачами F/A-18 Super Hornets та крилаті ракети Tomahawk великої дальності.
Активізація операцій проти наркотрафіку
За даними The Hill, у понеділок було завдано двадцятого удару по судну, що нібито займалося наркотрафіком, внаслідок якого загинуло четверо людей. З вересня, відколи розпочалася кампанія з розстрілу човнів у Карибському басейні, американські військові вбили щонайменше 80 осіб, не надавши доказів їх причетності до злочинної діяльності.
Адміністрація США підтвердила, що нарощування військових сил є частиною стратегії тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого Вашингтон вважає "нелегітимним лідером".
Мы переживаем за самый большой, самый современный и самый дорогой в мире авианосец USS Gerald Ford который направляется в Карибский бассейн.
далее в стиле Трампа - точечные ракетные удары, наподобие «идеально выполненных» по сирийским военным объектам в 2018 году, убийства иранского генерала Сулеймани в Багдаде в 2020 году или ударов по иранским ядерным объектам в июне этого года ......
"порушення її суверенітету... Тепер питання: "А є якась "міжнародна норма права", яка це дозволяє хоч одній з країн світу?"
Так само як і бомбардування Сербії, введення військ в Афганістан після якого талібану на 20 років ховався в горах '. Ліквідація Хусейна.
Але ці дії були необхідні. Так само і тут, знищити режим Мадуро який буквально вгробив свою країну, подавити наркокаотелі і заодно випустити у світ венесуельську нафту, чим збити її ціну. Усі в плюсі, навіть венесуельці. Погану буде лише Мадурі, але його вже чекає Асад і Проффесор.
Чим закінчилоася війна в Афганістані? Убили десяток тисяч, і вийшли звідти, з ганьбою... А наркота як ішла звідти, так і йде далі...
Те ж саме буде і в Венесуелі...
Я написав про саме відношення до "демократії" та "верховенства права", а не про величину насильства...
Артилерійські системи включають російську самохідну гаубицю Мста-С та реактивні системи залпового вогню Смерч.
Вважається, що у Венесуелі є 21 літак Су-30МК2.
Су-30 співіснують із кількома старими американськими винищувачами F-16, які Венесуела придбала до приходу Чавеса до влади.
Венесуела також має російські системи ППО, що включають 12 батарей ракет дальнього радіусу дії С-300; дев'ять систем Бук і 44 установки Печора, обидві середньої дальності; а також численні переносні пускові установки Ігла-С, за даними IISS.
Спалять їм те "залізо", користуючись українським досвідом, за кілька тижнів... І що далі? Партизанить будуть? А воно треба венесуельцям? Тим більше, що окуповувать Венесуелу США не потрібне. Окупація потрібна, щоб мать доступ до ресурсів країни. У Венесуели це лише НАФТА. Але у США є два ВЛАСНІ, РОЗВИНУТІ джерела - внутрішнє і зовнішнє (Аравійський півострів). Тому достатньо перерізать "венесуельський струмок" і змусить голодуючий народ вибрать лояльну США владу...
Аналогія, як не дивно - РОСІЯ... Але вона, в Україні, воює за ЛЮДСЬКИЙ ресурс. У них не вистачає РОБОЧИХ РУК... І не просто РОБОЧИХ, а "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО "робочих"... Але вони їх не можуть ні самі виростить, ні "купить", як це можуть зробить США...