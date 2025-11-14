США розгорнули війська біля Венесуели під приводом боротьби з наркотрафіком

США розпочали масштабну операцію біля Венесуели для боротьби з наркотрафіком. Розгорнуто авіаносну ударну групу, що може свідчити про можливу військову інтервенцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет у соцмережі Х.

"Президент Трамп віддав наказ діяти – і Міністерство оборони виконує його.

Під командуванням об'єднаної оперативної групи "Південне спис" і Південного командування (Southcom – ред.) ця місія захищає нашу Батьківщину, позбавляє нашу півкулю від наркотерористів і захищає нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей. Західна півкуля – це наш дім, і ми його захистимо", - йдеться в дописі.

11 листопада в Білому домі відбулася нарада, під час якої голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн та інші високопоставлені військові представили президенту Трампу військові варіанти дій у регіоні. Серед розглянутих варіантів - можливі наземні удари по Венесуелі.

Масштабне нарощування сил США

У регіон направлено військові кораблі, винищувачі F-35 та розвідувальні літаки. Кульмінацією стала відправка авіаносної ударної групи на чолі з найбільшим у світі авіаносцем USS Gerald R. Ford. На борту перебувають до 5 тисяч військовослужбовців, авіакрило із винищувачами F/A-18 Super Hornets та крилаті ракети Tomahawk великої дальності.

Активізація операцій проти наркотрафіку



За даними The Hill, у понеділок було завдано двадцятого удару по судну, що нібито займалося наркотрафіком, внаслідок якого загинуло четверо людей. З вересня, відколи розпочалася кампанія з розстрілу човнів у Карибському басейні, американські військові вбили щонайменше 80 осіб, не надавши доказів їх причетності до злочинної діяльності.

Адміністрація США підтвердила, що нарощування військових сил є частиною стратегії тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого Вашингтон вважає "нелегітимним лідером".

