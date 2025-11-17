США отправили в Венесуэлу крупнейший в мире авианосец с ударной группой

На фоне кризиса с Венесуэлой США отправили в Карибское море ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на борту находятся около 4 тысяч военных и десятки самолетов, включая истребители. Размещение группы связано с обострением ситуации в регионе.

Стратегии обороны Венесуэлы

Власти Венесуэлы готовят ответ на возможную наземную операцию США. По данным Reuters, определены две основные стратегии обороны:

длительное сопротивление с использованием партизанских методов;

организация беспорядков в столице с помощью вооруженных сторонников правящей партии.

"Мы делаем все возможное, чтобы подготовиться к любому сценарию, но реальная готовность ограничена", — заявил представитель венесуэльского правительства.

Малые подразделения будут расположены в более чем 280 точках по стране и будут проводить диверсии и оборонительные действия.

Возможные действия США

Администрация США, в свою очередь, разработала несколько вариантов военных действий против режима Николаса Мадуро. Основные задачи могут включать:

авиаудары по военным объектам;

захват или ликвидацию Мадуро;

введение антитеррористических сил для контроля аэропортов и нефтяных месторождений;

обеспечение ключевой инфраструктуры Венесуэлы.

"Операция Южный копье имеет целью устранить наркотеррористов и обезопасить США от потоков наркотиков", — заявили в Пентагоне.

В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.

К слову, Мадуро попросил российского диктатора Путина о военной помощи на фоне напряженности с США. Также написал письмо лидеру Китая Си Цзиньпину, в котором просил о "расширении военного сотрудничества" между двумя странами для противодействия "эскалации между США и Венесуэлой".

