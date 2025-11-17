РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9718 посетителей онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США
3 345 33

США отправили в Венесуэлу крупнейший в мире авианосец с ударной группой

США ввели в Карибское море ударную группу

На фоне кризиса с Венесуэлой США отправили в Карибское море ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на борту находятся около 4 тысяч военных и десятки самолетов, включая истребители. Размещение группы связано с обострением ситуации в регионе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Стратегии обороны Венесуэлы

Власти Венесуэлы готовят ответ на возможную наземную операцию США. По данным Reuters, определены две основные стратегии обороны:

  • длительное сопротивление с использованием партизанских методов;

  • организация беспорядков в столице с помощью вооруженных сторонников правящей партии.

"Мы делаем все возможное, чтобы подготовиться к любому сценарию, но реальная готовность ограничена", — заявил представитель венесуэльского правительства.

Малые подразделения будут расположены в более чем 280 точках по стране и будут проводить диверсии и оборонительные действия.

Читайте также: Пентагон передал Трампу обновленные планы военных операций против Венесуэлы, - CBS News

Возможные действия США

Администрация США, в свою очередь, разработала несколько вариантов военных действий против режима Николаса Мадуро. Основные задачи могут включать:

  • авиаудары по военным объектам;

  • захват или ликвидацию Мадуро;

  • введение антитеррористических сил для контроля аэропортов и нефтяных месторождений;

  • обеспечение ключевой инфраструктуры Венесуэлы.

"Операция Южный копье имеет целью устранить наркотеррористов и обезопасить США от потоков наркотиков", — заявили в Пентагоне.

В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.

К слову, Мадуро попросил российского диктатора Путина о военной помощи на фоне напряженности с США. Также написал письмо лидеру Китая Си Цзиньпину, в котором просил о "расширении военного сотрудничества" между двумя странами для противодействия "эскалации между США и Венесуэлой".

Читайте также: США готовят наземные операции против наркокартелей в Венесуэле

Автор: 

Венесуэла (200) США (28275) Трамп Дональд (7074) Мадуро Николас (48) Карибское море (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Венесуальська нафта на світовому ринку працюватиме на користь Україні не гірше за ракети. Вже хоч так, бо з Віслюка навіть не те що толку нема, а вже ніяк здихатися цього паразита не можемо.
показать весь комментарий
17.11.2025 00:14 Ответить
+7
"Миротворець" Трамп затіює нову війну. Венесуела з "наркокартелями" дуже нагадує історію з Іраком і "хімічною зброєю". Всього навсього привід, щоб здобути контроль над ресурсами.
показать весь комментарий
16.11.2025 23:40 Ответить
+6
Китай прибрав до рук майже всі родовища рідкоземельних плементів, а Трамп те ж саме хоче зробити з нафтою, встановивши контроль над найбільшими нафтовими родовищами.
показать весь комментарий
16.11.2025 23:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Карибська криза - 2 ?
Путлєр, браво.... їбонат чортів!
показать весь комментарий
16.11.2025 23:36 Ответить
не в Путлере дело.Америка хочет выпереть с латинской Америки Китай.и правильно хочет.и выпрет.Мадуро,думаю,уйдет без всякой войны.кишка тонка с америкосами воевать.поглядим недели две-три
показать весь комментарий
17.11.2025 00:21 Ответить
+💯!
надіслати мадурі ТТХ американських В-2 і він сам запросить чартер американських С-130 до ростова

.
показать весь комментарий
17.11.2025 02:44 Ответить
дурень трамп !

мадуру можна зліквідувати тихо - бомбардувальниками В-2 з бункерним супербомбами.

і написати - помер від інфаркту, побачивши ті літаки

.
показать весь комментарий
17.11.2025 02:41 Ответить
ну це зрозуміло. трамп хоче запобігти початку війни між албанією та вілабаджо!
показать весь комментарий
16.11.2025 23:38 Ответить
себто, між Хохенкірхен та Нідеркірхен ?

.
показать весь комментарий
17.11.2025 02:46 Ответить
"Миротворець" Трамп затіює нову війну. Венесуела з "наркокартелями" дуже нагадує історію з Іраком і "хімічною зброєю". Всього навсього привід, щоб здобути контроль над ресурсами.
показать весь комментарий
16.11.2025 23:40 Ответить
Парабатілі...
показать весь комментарий
16.11.2025 23:50 Ответить
Тебе послати кацап?
показать весь комментарий
17.11.2025 00:17 Ответить
Та пи#дець.... "Немає" наркокортелей у Венесуелі а Мадуро "не диктатор-тиран" а "демократичний президент"..... у вас у конторі ще досі не зрозуміли що ваше лайно тільки нашваберним дегенератам кацапам заходить?
показать весь комментарий
17.11.2025 00:27 Ответить
Нагадайте, скільки США вгатили в Ірак і що вони зараз з того мають ?

час тупого захоплення копалень минув, навіть для рашки в ведмежих нетрях Сахелю

тільки дурень трамп мріє про лінкори та підкорення пінгвінів у Гренландії

.
показать весь комментарий
17.11.2025 02:50 Ответить
А тобі шо ,жаба давить
показать весь комментарий
17.11.2025 05:23 Ответить
В серпні Білий дім подвоїв винагороду за інформацію, яка допоможе заарештувати Ніколаса Мадуро: обіцяють за це 50 мільйонів доларів.

Це найбільша подібна сума, яка вдвічі перевищує винагороду, оголошену свого часу за дані про Усаму бен Ладена.
показать весь комментарий
16.11.2025 23:44 Ответить
У відповідь Венесуела заявила, що розпочинає «масову мобілізацію» військових, озброєння та обладнання в Карибському регіоні.
показать весь комментарий
16.11.2025 23:49 Ответить
США розгорнули 10 винищувачів F-35 у Пуерто-Рико, яке стало хабом для американських військ у рамках посиленої уваги до Карибського регіону.

Також США розгорнули на острові щонайменше три безпілотники MQ-9 Reaper, згідно з знімками, зробленими Reuters в Агуадільї, Пуерто-Рико.

Крім техніки, вважається, що на Пуерто-Рико знаходиться близько 5000 американських військовослужбовців.
показать весь комментарий
16.11.2025 23:51 Ответить
У заявах з Каракаса Мадуро попередив, що військова інтервенція США може закласти основу для того, що він назвав «ще однією Газою», «новим Афганістаном» або «знову В'єтнамом».
показать весь комментарий
16.11.2025 23:55 Ответить
Пусть поговорит немного
показать весь комментарий
17.11.2025 00:16 Ответить
мадура чітко сформулював свою стратегію - "нова Газа",

себто купи щебінки та вбиті діти на телекамери.

.
показать весь комментарий
17.11.2025 02:53 Ответить
Китай прибрав до рук майже всі родовища рідкоземельних плементів, а Трамп те ж саме хоче зробити з нафтою, встановивши контроль над найбільшими нафтовими родовищами.
показать весь комментарий
16.11.2025 23:49 Ответить
природні ресурси апріорі НЕ можна монополізувати -

Боженька, коли творив Світ, щедро розкидав їх по всій планеті

.
показать весь комментарий
17.11.2025 02:55 Ответить
Ресурси може і ні а ринок так😁
показать весь комментарий
17.11.2025 03:20 Ответить
Правильно делает Америка
Всегда лучше подъехать к банку на танке
И вежливо попросить деньги
показать весь комментарий
17.11.2025 00:05 Ответить
США необхідна маленька переможна війна, що б показати силу китайцям, але є нюанси)
показать весь комментарий
17.11.2025 00:06 Ответить
Венесуальська нафта на світовому ринку працюватиме на користь Україні не гірше за ракети. Вже хоч так, бо з Віслюка навіть не те що толку нема, а вже ніяк здихатися цього паразита не можемо.
показать весь комментарий
17.11.2025 00:14 Ответить
В наземній операції нема сенсу. Просто *********** все з повітря.
показать весь комментарий
17.11.2025 00:18 Ответить
Є у мене сомнєніє, шо Трамп помахає дилдом і верне байцов додому.
показать весь комментарий
17.11.2025 00:29 Ответить
Якщо воно знов не зассить, то тому Мадуро звіздєц. Там його свої приберуть, бо гірше народу Вінісуели живеться хіба що в Північній Кореї
показать весь комментарий
17.11.2025 00:49 Ответить
Або в Україні - ви забули дописати. Але ж нашого "Мадуро" ніхто не прибирає чомусь ...
показать весь комментарий
17.11.2025 02:18 Ответить
Кловани.
показать весь комментарий
17.11.2025 01:00 Ответить
Трамп готується до голосування по оприлюдненню файлів Епштейна.
показать весь комментарий
17.11.2025 02:51 Ответить
Трамп тоже как ***** захотел провести свою СВО 🫤🫤
показать весь комментарий
17.11.2025 04:44 Ответить
Коли вже на кінець ми побачим форда біля наших берегів
показать весь комментарий
17.11.2025 05:25 Ответить
 
 