США отправили в Венесуэлу крупнейший в мире авианосец с ударной группой
На фоне кризиса с Венесуэлой США отправили в Карибское море ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на борту находятся около 4 тысяч военных и десятки самолетов, включая истребители. Размещение группы связано с обострением ситуации в регионе.
Стратегии обороны Венесуэлы
Власти Венесуэлы готовят ответ на возможную наземную операцию США. По данным Reuters, определены две основные стратегии обороны:
-
длительное сопротивление с использованием партизанских методов;
-
организация беспорядков в столице с помощью вооруженных сторонников правящей партии.
"Мы делаем все возможное, чтобы подготовиться к любому сценарию, но реальная готовность ограничена", — заявил представитель венесуэльского правительства.
Малые подразделения будут расположены в более чем 280 точках по стране и будут проводить диверсии и оборонительные действия.
Возможные действия США
Администрация США, в свою очередь, разработала несколько вариантов военных действий против режима Николаса Мадуро. Основные задачи могут включать:
-
авиаудары по военным объектам;
-
захват или ликвидацию Мадуро;
-
введение антитеррористических сил для контроля аэропортов и нефтяных месторождений;
-
обеспечение ключевой инфраструктуры Венесуэлы.
"Операция Южный копье имеет целью устранить наркотеррористов и обезопасить США от потоков наркотиков", — заявили в Пентагоне.
В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.
К слову, Мадуро попросил российского диктатора Путина о военной помощи на фоне напряженности с США. Также написал письмо лидеру Китая Си Цзиньпину, в котором просил о "расширении военного сотрудничества" между двумя странами для противодействия "эскалации между США и Венесуэлой".
Путлєр, браво.... їбонат чортів!
надіслати мадурі ТТХ американських В-2 і він сам запросить чартер американських С-130 до ростова
.
мадуру можна зліквідувати тихо - бомбардувальниками В-2 з бункерним супербомбами.
і написати - помер від інфаркту, побачивши ті літаки
.
.
час тупого захоплення копалень минув, навіть для рашки в ведмежих нетрях Сахелю
тільки дурень трамп мріє про лінкори та підкорення пінгвінів у Гренландії
.
Це найбільша подібна сума, яка вдвічі перевищує винагороду, оголошену свого часу за дані про Усаму бен Ладена.
Також США розгорнули на острові щонайменше три безпілотники MQ-9 Reaper, згідно з знімками, зробленими Reuters в Агуадільї, Пуерто-Рико.
Крім техніки, вважається, що на Пуерто-Рико знаходиться близько 5000 американських військовослужбовців.
себто купи щебінки та вбиті діти на телекамери.
.
Боженька, коли творив Світ, щедро розкидав їх по всій планеті
.
Всегда лучше подъехать к банку на танке
И вежливо попросить деньги