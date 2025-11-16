США відправили до Венесуели найбільший у світі авіаносець з ударною групою

США ввели в Карибське море ударну групу

На тлі кризи з Венесуелою США відправили до Карибського моря ударну групу на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на борту знаходяться близько 4 тисяч військових та десятки літаків, включно з винищувачами. Розміщення групи пов’язане із загостренням ситуації в регіоні.

Стратегії оборони Венесуели

Влада Венесуели готує відповідь на можливу наземну операцію США. За даними Reuters, визначено дві основні стратегії оборони:

  • тривалий опір із використанням партизанських методів;

  • організація заворушень у столиці через озброєних прихильників правлячої партії.

"Ми робимо все можливе, щоб підготуватися до будь-якого сценарію, але реальна готовність обмежена", — заявив представник венесуельського уряду.

Малі підрозділи будуть розташовані у понад 280 точках по країні та проводитимуть диверсії та оборонні дії. 

Можливі дії США

Адміністрація США своєю чергою розробила кілька варіантів військових дій проти режиму Ніколаса Мадуро. Основні завдання можуть включати:

  • авіаудари по військових об’єктах;

  • захоплення або ліквідацію Мадуро;

  • введення антитерористичних сил для контролю аеропортів і нафтових родовищ;

  • забезпечення ключової інфраструктури Венесуели.

"Операція Південний спис має на меті усунути наркотерористів та убезпечити США від потоків наркотиків", — заявили у Пентагоні.

У Пентагоні також зазначили, що варіанти операцій передано президенту США Дональду Трампу ще 12 листопада.

До слова, Мадуро попросив російського диктатора Путіна про військову допомогу на тлі напруженості зі США. Також написав листа лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, у якому просив про "розширення військової співпраці" між двома країнами для протидії "ескалації між США та Венесуелою".

Топ коментарі
+11
Венесуальська нафта на світовому ринку працюватиме на користь Україні не гірше за ракети. Вже хоч так, бо з Віслюка навіть не те що толку нема, а вже ніяк здихатися цього паразита не можемо.
17.11.2025 00:14 Відповісти
+8
Китай прибрав до рук майже всі родовища рідкоземельних плементів, а Трамп те ж саме хоче зробити з нафтою, встановивши контроль над найбільшими нафтовими родовищами.
16.11.2025 23:49 Відповісти
+7
"Миротворець" Трамп затіює нову війну. Венесуела з "наркокартелями" дуже нагадує історію з Іраком і "хімічною зброєю". Всього навсього привід, щоб здобути контроль над ресурсами.
16.11.2025 23:40 Відповісти
Карибська криза - 2 ?
Путлєр, браво.... їбонат чортів!
16.11.2025 23:36 Відповісти
не в Путлере дело.Америка хочет выпереть с латинской Америки Китай.и правильно хочет.и выпрет.Мадуро,думаю,уйдет без всякой войны.кишка тонка с америкосами воевать.поглядим недели две-три
17.11.2025 00:21 Відповісти
+💯!
надіслати мадурі ТТХ американських В-2 і він сам запросить чартер американських С-130 до ростова

.
17.11.2025 02:44 Відповісти
дурень трамп !

мадуру можна зліквідувати тихо - бомбардувальниками В-2 з бункерним супербомбами.

і написати - помер від інфаркту, побачивши ті літаки

.
17.11.2025 02:41 Відповісти
ну це зрозуміло. трамп хоче запобігти початку війни між албанією та вілабаджо!
16.11.2025 23:38 Відповісти
себто, між Хохенкірхен та Нідеркірхен ?

.
17.11.2025 02:46 Відповісти
16.11.2025 23:40 Відповісти
Парабатілі...
16.11.2025 23:50 Відповісти
Тебе послати кацап?
17.11.2025 00:17 Відповісти
Та пи#дець.... "Немає" наркокортелей у Венесуелі а Мадуро "не диктатор-тиран" а "демократичний президент"..... у вас у конторі ще досі не зрозуміли що ваше лайно тільки нашваберним дегенератам кацапам заходить?
17.11.2025 00:27 Відповісти
Бачу ти виборець, Зеленського. Наркокартелі були, є, і будуть. Цей привід для вторгнення, як ти висловився, для наївних дегенератів. Недавній приклад Афганістан. Як вирощували опійний мак до американців, так вирощували і при американцях. Тільки таліби в 2023 заборонили це. Війни завжди починались за контроль над ресурсами.
17.11.2025 10:44 Відповісти
John Aba Твої дешеві маніпуляції не проходять. Читай ще раз що я написав, уважно. Я не писав що ресурси США не цікавлять, свої вигадки мені не приписуй.
Звісно що війни , частіше за все, починались за ресурси або теріторії. Але це не відміняє факту що Мадуро тиран-диктатор й наркокортелі набирають більше розміру.
Ти й коли заарештовують хабарника пишеш що "то все щоб забрати його майно(ресурси)"?
17.11.2025 10:57 Відповісти
Нагадайте, скільки США вгатили в Ірак і що вони зараз з того мають ?

час тупого захоплення копалень минув, навіть для рашки в ведмежих нетрях Сахелю

тільки дурень трамп мріє про лінкори та підкорення пінгвінів у Гренландії

.
17.11.2025 02:50 Відповісти
Вони мають Катар за союзника, який підтримує про американскьку політику в регіоні.
17.11.2025 10:48 Відповісти
А тобі шо ,жаба давить
17.11.2025 05:23 Відповісти
Так, будь яка нова війна не вигідна Україні. Відкрийте будь який новинний західний сайт, і ви побачите Газу в топ новинах. Про Україну вже майже не згадують. Відповідно і допомоги менше буде.
17.11.2025 10:34 Відповісти
John Aba , про західний , будь який сайт - брехня. У Британії на Yahoo.co.uk окрема вкладинка з новинами про війну в Україні.
У Суботу(15/11/2025) на BBC була програма хвилин 20-30 де розповідали про війну в Україні, з кореспондентом в Київі спілкувались по відео.
Коли був у Італії (літо 2025) кожен день у новинах про Україну казали.
П. С. Я ж тобі писав, брехня твоя тут не зайде.
17.11.2025 11:02 Відповісти
В серпні Білий дім подвоїв винагороду за інформацію, яка допоможе заарештувати Ніколаса Мадуро: обіцяють за це 50 мільйонів доларів.

Це найбільша подібна сума, яка вдвічі перевищує винагороду, оголошену свого часу за дані про Усаму бен Ладена.
16.11.2025 23:44 Відповісти
У відповідь Венесуела заявила, що розпочинає «масову мобілізацію» військових, озброєння та обладнання в Карибському регіоні.
16.11.2025 23:49 Відповісти
США розгорнули 10 винищувачів F-35 у Пуерто-Рико, яке стало хабом для американських військ у рамках посиленої уваги до Карибського регіону.

Також США розгорнули на острові щонайменше три безпілотники MQ-9 Reaper, згідно з знімками, зробленими Reuters в Агуадільї, Пуерто-Рико.

Крім техніки, вважається, що на Пуерто-Рико знаходиться близько 5000 американських військовослужбовців.
16.11.2025 23:51 Відповісти
У заявах з Каракаса Мадуро попередив, що військова інтервенція США може закласти основу для того, що він назвав «ще однією Газою», «новим Афганістаном» або «знову В'єтнамом».
16.11.2025 23:55 Відповісти
Пусть поговорит немного
17.11.2025 00:16 Відповісти
мадура чітко сформулював свою стратегію - "нова Газа",

себто купи щебінки та вбиті діти на телекамери.

.
17.11.2025 02:53 Відповісти
я думаю буде просто ракетно-бомбовий удар по об'єктах військових і наркокартелів, на тому все закінчиться
17.11.2025 12:46 Відповісти
16.11.2025 23:49 Відповісти
природні ресурси апріорі НЕ можна монополізувати -

Боженька, коли творив Світ, щедро розкидав їх по всій планеті

.
17.11.2025 02:55 Відповісти
Ресурси може і ні а ринок так😁
17.11.2025 03:20 Відповісти
Правильно делает Америка
Всегда лучше подъехать к банку на танке
И вежливо попросить деньги
17.11.2025 00:05 Відповісти
США необхідна маленька переможна війна, що б показати силу китайцям, але є нюанси)
17.11.2025 00:06 Відповісти
17.11.2025 00:14 Відповісти
В наземній операції нема сенсу. Просто *********** все з повітря.
17.11.2025 00:18 Відповісти
Є у мене сомнєніє, шо Трамп помахає дилдом і верне байцов додому.
17.11.2025 00:29 Відповісти
Якщо воно знов не зассить, то тому Мадуро звіздєц. Там його свої приберуть, бо гірше народу Вінісуели живеться хіба що в Північній Кореї
17.11.2025 00:49 Відповісти
Або в Україні - ви забули дописати. Але ж нашого "Мадуро" ніхто не прибирає чомусь ...
17.11.2025 02:18 Відповісти
Кловани.
17.11.2025 01:00 Відповісти
Трамп готується до голосування по оприлюдненню файлів Епштейна.
17.11.2025 02:51 Відповісти
Виявилося що Трамп состав Клінтону.
17.11.2025 08:37 Відповісти
А от король Чарльз оперативно відреагував на присутність свого рідного брата в тих файлах - позбавив всіх титулів і позбавив житла в палацах сім*ї Віндзорів.
17.11.2025 08:40 Відповісти
Трамп тоже как ***** захотел провести свою СВО 🫤🫤
17.11.2025 04:44 Відповісти
Коли вже на кінець ми побачим форда біля наших берегів
17.11.2025 05:25 Відповісти
 
 