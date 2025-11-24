РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США
США признали лидера Венесуэлы Мадуро и его союзников членами террористической организации

У Трампа признали Мадуро членом террористической организации

Администрация президента США Дональда Трампа признала лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников в правительстве членами иностранной террористической организации.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Давление на Мадуро

Как отмечается, признание Мадуро террористом даст США возможность вводить дополнительные санкции против активов и логистики его политического режима.

CNN добавляет, что Трамп надеется, что давление заставит президента Венесуэлы уйти в отставку "без применения прямых военных действий".

Мадуро связывают с наркокартелем

По словам представителей администрации США, это также предоставит Соединенным Штатам более широкие военные возможности для нанесения ударов внутри Венесуэлы.

Мадуро связывают с разветвленной сетью торговли наркотиками в венесуэльских вооруженных силах — "Картелем солнц" (Cartel de los Soles). Он занимается контрабандой наркотиков в США и Европу.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон намерен включить этот картель в список террористических организаций.

  • Ранее CNN сообщал, что авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне роста напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.
  • Группа присоединяется к американским силам, которые уже находятся в регионе, в рамках усилий администрации Трампа по "разгрому и ликвидации преступных сетей".
  • В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.

Венесуэла (202) США (28368) терроризм (18695) Мадуро Николас (50)
Мадуро ленам терористичної організації, а Путін повfжний політик, якого з нетерпінням чекають у G 7....... лицемірству немає меж
24.11.2025 16:47
+14
а *****, нє?
*****, не терорист?
24.11.2025 16:46
+8
У кого ядреная бимба - тот никогда не террорист.
24.11.2025 16:47
а *****, нє?
*****, не терорист?
24.11.2025 16:46
У кого ядреная бимба - тот никогда не террорист.
24.11.2025 16:47
Та начебто КНДР під санкціями досі.
24.11.2025 17:05
Ну так Ким несмотря на все свои проделки - не террорист...
24.11.2025 17:45
"У каво єсть ядрьоная бомба", тот - "хароший парєнь", у Трампа з ним "прєкрасниє атнашенія", тому що "у нєво єсть карти"!
24.11.2025 17:10
оце діло !

доні, розконсервуй якогось лінкора та бахни красіво з красівого корабля по мадурі!

.
24.11.2025 17:46
У Венесуели найбільші запаси нафти в світі.....🤣🤣🤣
24.11.2025 16:46
Ну так у мадуро в союзничках не друг ,,валодья,, одного не без известного персонажа на капитолийских холмах?
24.11.2025 16:47
Мадуро ленам терористичної організації, а Путін повfжний політик, якого з нетерпінням чекають у G 7....... лицемірству немає меж
24.11.2025 16:47
Кацапетівку визнати терористами слабО. "Очко" не залізне, так, ТACO-мен?
24.11.2025 16:48
А воєнний злочинець путін для рудого покидька не терорист, а колега та товарищ.
24.11.2025 16:48
Шеф
24.11.2025 17:49
а вот это уже серьезно.могут без всякой войны просто тракториста ******* ракетой,как когда то Беню Ладного.тот аж в Пакистане прятался.и там достали.хотя там спецура америкосская работала.но результат один
24.11.2025 16:49
Не встиг я першим запитати за ***** і касапів Народ таку новину не пропустить
24.11.2025 16:51
А адміністрація Венесуели визнала Трампа і Ко дебілами ?
24.11.2025 16:54
Трамп мабуть, любить, як старий ******, йому по губам водить на очах усього Світу??
24.11.2025 16:56
Тризда Мадурі....
Це добре.
24.11.2025 17:03
не поспішайте, трумп здатен просрати будь-яке хороше починання.
24.11.2025 17:52
Stop , stop , a razve ***** ni Madurin saiuznik ? 🤔
24.11.2025 17:08
Раз Мадуро не має ні козирів, ні ядерної зброї, ні плівок на трампа - він не гарний хлопець, а терорист! Зовсім інша справа *****, сі та кім)
24.11.2025 17:27
Що? Росія терорист?
Хіба я це казав? (С)
24.11.2025 17:48
Мадуро не зробив і 1% стільки терактів і вбивств як )(уйло але Тампон визнав Мадуро терористом а )(уйла називає хорошим хлопцем якому потрібно віддати все що воно захоче. Ось таке сцикло ця руда паперова качка і вся америка.
24.11.2025 18:03
Дивно, мадуро-- терорист, але війну ні з ким не веде. пуйло-- не терорист, воює та вбиває з 2008-го року. Такі от ******* політичні метаморфози від керівництва Сполучених Штатів...
24.11.2025 18:06
А коли дочекаємося подібного визначення і для Путлера, який становить на багато більшу небезпеку, ніж Мадура?
24.11.2025 18:09
ТАК ВІН В ПОРІВНЯННІ З РАШИСТСЬКИМ ЗЛОЧИНЦЕМ АНГЕЛ
24.11.2025 18:28
Оце так рудий дід опустив свого друзяку ху@ла, що він звичайнісінький поц, у порівнянні з Мадуро
24.11.2025 18:38
 
 