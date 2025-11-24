США признали лидера Венесуэлы Мадуро и его союзников членами террористической организации
Администрация президента США Дональда Трампа признала лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников в правительстве членами иностранной террористической организации.
Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.
Давление на Мадуро
Как отмечается, признание Мадуро террористом даст США возможность вводить дополнительные санкции против активов и логистики его политического режима.
CNN добавляет, что Трамп надеется, что давление заставит президента Венесуэлы уйти в отставку "без применения прямых военных действий".
Мадуро связывают с наркокартелем
По словам представителей администрации США, это также предоставит Соединенным Штатам более широкие военные возможности для нанесения ударов внутри Венесуэлы.
Мадуро связывают с разветвленной сетью торговли наркотиками в венесуэльских вооруженных силах — "Картелем солнц" (Cartel de los Soles). Он занимается контрабандой наркотиков в США и Европу.
Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон намерен включить этот картель в список террористических организаций.
- Ранее CNN сообщал, что авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне роста напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.
- Группа присоединяется к американским силам, которые уже находятся в регионе, в рамках усилий администрации Трампа по "разгрому и ликвидации преступных сетей".
- В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.
