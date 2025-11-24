США признали лидера Венесуэлы Мадуро и его союзников членами террористической организации

Администрация президента США Дональда Трампа признала лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников в правительстве членами иностранной террористической организации.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Давление на Мадуро

Как отмечается, признание Мадуро террористом даст США возможность вводить дополнительные санкции против активов и логистики его политического режима.

CNN добавляет, что Трамп надеется, что давление заставит президента Венесуэлы уйти в отставку "без применения прямых военных действий".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп допускает переговоры с Мадуро: "Посмотрим, чем это закончится"

Мадуро связывают с наркокартелем

По словам представителей администрации США, это также предоставит Соединенным Штатам более широкие военные возможности для нанесения ударов внутри Венесуэлы.

Мадуро связывают с разветвленной сетью торговли наркотиками в венесуэльских вооруженных силах — "Картелем солнц" (Cartel de los Soles). Он занимается контрабандой наркотиков в США и Европу.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон намерен включить этот картель в список террористических организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США отправили в Венесуэлу крупнейший в мире авианосец с ударной группой