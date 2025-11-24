США визнали лідера Венесуели Мадуро та його союзників членами терористичної організації

Адміністрація президента США Дональда Трампа визнала лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його поплічників в уряді членами іноземної терористичної організації.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Тиск на Мадуро

Як зазначається, визнання Мадуро терористом дасть США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

CNN додає, що Трамп сподівається, що тиск змусить президента Венесуели піти у відставку "без застосування прямих військових дій".

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Мадуро пов’язують із наркокартелем

За словами представників адміністрації США, це також надасть Сполученим Штатам ширші військові можливості для завдання ударів усередині Венесуели.

Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських збройних силах — "Картелем сонць" (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до США і Європи.

Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон має намір зарахувати цей картель до переліку терористичних організацій.

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