США визнали лідера Венесуели Мадуро та його союзників членами терористичної організації
Адміністрація президента США Дональда Трампа визнала лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його поплічників в уряді членами іноземної терористичної організації.
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.
Тиск на Мадуро
Як зазначається, визнання Мадуро терористом дасть США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.
CNN додає, що Трамп сподівається, що тиск змусить президента Венесуели піти у відставку "без застосування прямих військових дій".
Мадуро пов’язують із наркокартелем
За словами представників адміністрації США, це також надасть Сполученим Штатам ширші військові можливості для завдання ударів усередині Венесуели.
Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських збройних силах — "Картелем сонць" (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до США і Європи.
Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон має намір зарахувати цей картель до переліку терористичних організацій.
- Раніше CNN повідомляв, що авіаносна ударна група на чолі з USS Gerald R. Ford увійшла в Карибське море на тлі зростання напруженості у відносинах між США і Венесуелою.
- Група приєднується до американських сил, які вже перебувають у регіоні, в межах зусиль адміністрації Трампа з "розгрому та ліквідації злочинних мереж".
- У Пентагоні також зазначили, що варіанти операцій передано президенту США Дональду Трампу ще 12 листопада.
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*****, не терорист?
доні, розконсервуй якогось лінкора та бахни красіво з красівого корабля по мадурі!
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Це добре.
Хіба я це казав? (С)
завтра Мадура подгонит сыночку тампона мешок кокса и тампон объявит его лучшим другом.