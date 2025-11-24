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Новини Відносини Венесуели та США
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США визнали лідера Венесуели Мадуро та його союзників членами терористичної організації

У Трампа визнали Мадуро членом терористичної організації

Адміністрація президента США Дональда Трампа визнала лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його поплічників в уряді членами іноземної терористичної організації.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Тиск на Мадуро

Як зазначається, визнання Мадуро терористом дасть США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

CNN додає, що Трамп сподівається, що тиск змусить президента Венесуели піти у відставку "без застосування прямих військових дій".

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Мадуро пов’язують із наркокартелем

За словами представників адміністрації США, це також надасть Сполученим Штатам ширші військові можливості для завдання ударів усередині Венесуели.

Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських збройних силах — "Картелем сонць" (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до США і Європи.

Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон має намір зарахувати цей картель до переліку терористичних організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США відправили до Венесуели найбільший у світі авіаносець з ударною групою

  • Раніше CNN повідомляв, що авіаносна ударна група на чолі з USS Gerald R. Ford увійшла в Карибське море на тлі зростання напруженості у відносинах між США і Венесуелою.
  • Група приєднується до американських сил, які вже перебувають у регіоні, в межах зусиль адміністрації Трампа з "розгрому та ліквідації злочинних мереж".
  • У Пентагоні також зазначили, що варіанти операцій передано президенту США Дональду Трампу ще 12 листопада.

Автор: 

Венесуела (430) США (26703) тероризм (2801) Мадуро Ніколас (121)
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Топ коментарі
+24
Мадуро ленам терористичної організації, а Путін повfжний політик, якого з нетерпінням чекають у G 7....... лицемірству немає меж
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24.11.2025 16:47 Відповісти
+22
а *****, нє?
*****, не терорист?
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24.11.2025 16:46 Відповісти
+14
У кого ядреная бимба - тот никогда не террорист.
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24.11.2025 16:47 Відповісти
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а *****, нє?
*****, не терорист?
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24.11.2025 16:46 Відповісти
У кого ядреная бимба - тот никогда не террорист.
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24.11.2025 16:47 Відповісти
Та начебто КНДР під санкціями досі.
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24.11.2025 17:05 Відповісти
Ну так Ким несмотря на все свои проделки - не террорист...
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24.11.2025 17:45 Відповісти
Та він же поки ні по кому, крім України, і не стріляв, тільки ядрьоними мудями трусить.
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25.11.2025 09:36 Відповісти
"У каво єсть ядрьоная бомба", тот - "хароший парєнь", у Трампа з ним "прєкрасниє атнашенія", тому що "у нєво єсть карти"!
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24.11.2025 17:10 Відповісти
оце діло !

доні, розконсервуй якогось лінкора та бахни красіво з красівого корабля по мадурі!

.
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24.11.2025 17:46 Відповісти
Це друг Володья.
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24.11.2025 19:08 Відповісти
У Венесуели найбільші запаси нафти в світі.....🤣🤣🤣
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24.11.2025 16:46 Відповісти
Ну так у мадуро в союзничках не друг ,,валодья,, одного не без известного персонажа на капитолийских холмах?
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24.11.2025 16:47 Відповісти
Мадуро ленам терористичної організації, а Путін повfжний політик, якого з нетерпінням чекають у G 7....... лицемірству немає меж
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24.11.2025 16:47 Відповісти
Кацапетівку визнати терористами слабО. "Очко" не залізне, так, ТACO-мен?
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24.11.2025 16:48 Відповісти
А воєнний злочинець путін для рудого покидька не терорист, а колега та товарищ.
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24.11.2025 16:48 Відповісти
Шеф
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24.11.2025 17:49 Відповісти
а вот это уже серьезно.могут без всякой войны просто тракториста ******* ракетой,как когда то Беню Ладного.тот аж в Пакистане прятался.и там достали.хотя там спецура америкосская работала.но результат один
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24.11.2025 16:49 Відповісти
Не встиг я першим запитати за ***** і касапів Народ таку новину не пропустить
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24.11.2025 16:51 Відповісти
А адміністрація Венесуели визнала Трампа і Ко дебілами ?
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24.11.2025 16:54 Відповісти
Трамп мабуть, любить, як старий ******, йому по губам водить на очах усього Світу??
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24.11.2025 16:56 Відповісти
Тризда Мадурі....
Це добре.
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24.11.2025 17:03 Відповісти
не поспішайте, трумп здатен просрати будь-яке хороше починання.
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24.11.2025 17:52 Відповісти
Завтра заявить що пожартував.
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24.11.2025 19:15 Відповісти
Stop , stop , a razve ***** ni Madurin saiuznik ? 🤔
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24.11.2025 17:08 Відповісти
Раз Мадуро не має ні козирів, ні ядерної зброї, ні плівок на трампа - він не гарний хлопець, а терорист! Зовсім інша справа *****, сі та кім)
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24.11.2025 17:27 Відповісти
Що? Росія терорист?
Хіба я це казав? (С)
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24.11.2025 17:48 Відповісти
Мадуро не зробив і 1% стільки терактів і вбивств як )(уйло але Тампон визнав Мадуро терористом а )(уйла називає хорошим хлопцем якому потрібно віддати все що воно захоче. Ось таке сцикло ця руда паперова качка і вся америка.
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24.11.2025 18:03 Відповісти
Дивно, мадуро-- терорист, але війну ні з ким не веде. пуйло-- не терорист, воює та вбиває з 2008-го року. Такі от ******* політичні метаморфози від керівництва Сполучених Штатів...
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24.11.2025 18:06 Відповісти
А коли дочекаємося подібного визначення і для Путлера, який становить на багато більшу небезпеку, ніж Мадура?
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24.11.2025 18:09 Відповісти
Мабуть коли рак на вербі свисне.
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24.11.2025 19:23 Відповісти
ТАК ВІН В ПОРІВНЯННІ З РАШИСТСЬКИМ ЗЛОЧИНЦЕМ АНГЕЛ
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24.11.2025 18:28 Відповісти
Оце так рудий дід опустив свого друзяку ху@ла, що він звичайнісінький поц, у порівнянні з Мадуро
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24.11.2025 18:38 Відповісти
виткофу чебурек подогнали, теперь он лижет жопу кацапам.
завтра Мадура подгонит сыночку тампона мешок кокса и тампон объявит его лучшим другом.
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24.11.2025 19:17 Відповісти
Скоро переїде до яника з асадом
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24.11.2025 20:54 Відповісти
Трампон Трампакс, а путин ***** союзник террориста мадуро или основатель?!😳🙄
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24.11.2025 23:20 Відповісти
навіть байден не визнав рф і путіна терористом. Чого ви чекаєте від трампа?
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25.11.2025 00:46 Відповісти
 
 