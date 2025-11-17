Трамп допускає переговори з Мадуро: "Подивимося, чим це закінчиться"

Президент США Дональд Трамп допустив можливість проведення переговорів з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, слова Трампа цитує Financial Times.

За словами американського глави, він "може провести деякі переговори з Мадуро, і подивимося, чим це закінчиться". Трамп додав, що режим Мадуро "хотів би поговорити" зі США.

Посилена військова присутність США

Заява Трампа прозвучала в день прибуття до Карибського моря найновішого авіаносця США USS Gerald R Ford. Його спорядили у супроводі трьох есмінців, корабель перевозив десятки літаків та понад 4 тисячі військовослужбовців.

Відтак американська військова присутність у регіоні наразі включає:

понад 14 тисяч військовослужбовців;

десяток військових кораблів;

атомний швидкісний підводний човен;

корабель спеціального призначення та винищувачі F-35.

Венесуела готується до оборони

Тим часом влада Венесуели готує відповідь на можливу наземну операцію США. За даними Reuters, визначено дві основні стратегії оборони:

тривалий опір із використанням партизанських методів;

організація заворушень у столиці через озброєних прихильників правлячої партії.

"Ми робимо все можливе, щоб підготуватися до будь-якого сценарію, але реальна готовність обмежена", — заявив представник венесуельського уряду.

Малі підрозділи будуть розташовані у понад 280 точках по країні та проводитимуть диверсії та оборонні дії.

Можливі дії США

Адміністрація США своєю чергою розробила кілька варіантів військових дій проти режиму Ніколаса Мадуро. Основні завдання можуть включати:

авіаудари по військових об’єктах;

захоплення або ліквідацію Мадуро;

введення антитерористичних сил для контролю аеропортів і нафтових родовищ;

забезпечення ключової інфраструктури Венесуели.

"Операція Південний спис має на меті усунути наркотерористів та убезпечити США від потоків наркотиків", — заявили у Пентагоні.

У Пентагоні також зазначили, що варіанти операцій передано президенту США Дональду Трампу ще 12 листопада.

До слова, Мадуро попросив російського диктатора Путіна про військову допомогу на тлі напруженості зі США. Також написав листа лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, у якому просив про "розширення військової співпраці" між двома країнами для протидії ескалації між США та Венесуелою.

