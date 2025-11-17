Трамп допускает переговоры с Мадуро: "Посмотрим, чем это закончится"
Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Трампа цитирует Financial Times.
По словам американского главы, он "может провести некоторые переговоры с Мадуро, и посмотрим, чем это закончится". Трамп добавил, что режим Мадуро "хотел бы поговорить" с США.
Усиленное военное присутствие США
Заявление Трампа прозвучало в день прибытия в Карибское море новейшего авианосца США USS Gerald R Ford. Его сопроводили три эсминца, корабль перевозил десятки самолетов и более 4 тысяч военнослужащих.
Таким образом, американское военное присутствие в регионе в настоящее время включает:
-
более 14 тысяч военнослужащих;
-
десяток военных кораблей;
-
атомная скоростная подводная лодка;
-
корабль специального назначения и истребители F-35.
Венесуэла готовится к обороне
Между тем власти Венесуэлы готовят ответ на возможную наземную операцию США. По данным Reuters, определены две основные стратегии обороны:
-
длительное сопротивление с использованием партизанских методов;
-
организация беспорядков в столице с помощью вооруженных сторонников правящей партии.
"Мы делаем все возможное, чтобы подготовиться к любому сценарию, но реальная готовность ограничена", — заявил представитель венесуэльского правительства.
Малые подразделения будут расположены в более чем 280 точках по стране и будут проводить диверсии и оборонительные действия.
Возможные действия США
Администрация США, в свою очередь, разработала несколько вариантов военных действий против режима Николаса Мадуро. Основные задачи могут включать:
-
авиаудары по военным объектам;
-
захват или ликвидация Мадуро;
-
введение антитеррористических сил для контроля аэропортов и нефтяных месторождений;
-
обеспечение ключевой инфраструктуры Венесуэлы.
"Операция "Южное копье" имеет целью устранить наркотеррористов и обезопасить США от потоков наркотиков", — заявили в Пентагоне.
В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.
К слову, Мадуро попросил российского диктатора Путина о военной помощи на фоне напряженности с США. Также написал письмо лидеру Китая Си Цзиньпину, в котором просил о "расширении военного сотрудничества" между двумя странами для противодействия эскалации между США и Венесуэлой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
😂
гарна мішень для FPV-дронів, американцям краще повертатися додому