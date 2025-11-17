РУС
Трамп допускает переговоры с Мадуро: "Посмотрим, чем это закончится"

Трамп допустил переговоры с Мадуро

Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Трампа цитирует Financial Times.

По словам американского главы, он "может провести некоторые переговоры с Мадуро, и посмотрим, чем это закончится". Трамп добавил, что режим Мадуро "хотел бы поговорить" с США.

Усиленное военное присутствие США

Заявление Трампа прозвучало в день прибытия в Карибское море новейшего авианосца США USS Gerald R Ford. Его сопроводили три эсминца, корабль перевозил десятки самолетов и более 4 тысяч военнослужащих.

Таким образом, американское военное присутствие в регионе в настоящее время включает:

  • более 14 тысяч военнослужащих;

  • десяток военных кораблей;

  • атомная скоростная подводная лодка;

  • корабль специального назначения и истребители F-35.

Венесуэла готовится к обороне

Между тем власти Венесуэлы готовят ответ на возможную наземную операцию США. По данным Reuters, определены две основные стратегии обороны:

  • длительное сопротивление с использованием партизанских методов;

  • организация беспорядков в столице с помощью вооруженных сторонников правящей партии.

"Мы делаем все возможное, чтобы подготовиться к любому сценарию, но реальная готовность ограничена", — заявил представитель венесуэльского правительства.

Малые подразделения будут расположены в более чем 280 точках по стране и будут проводить диверсии и оборонительные действия.

Возможные действия США

Администрация США, в свою очередь, разработала несколько вариантов военных действий против режима Николаса Мадуро. Основные задачи могут включать:

  • авиаудары по военным объектам;

  • захват или ликвидация Мадуро;

  • введение антитеррористических сил для контроля аэропортов и нефтяных месторождений;

  • обеспечение ключевой инфраструктуры Венесуэлы.

"Операция "Южное копье" имеет целью устранить наркотеррористов и обезопасить США от потоков наркотиков", — заявили в Пентагоне.

В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.

К слову, Мадуро попросил российского диктатора Путина о военной помощи на фоне напряженности с США. Также написал письмо лидеру Китая Си Цзиньпину, в котором просил о "расширении военного сотрудничества" между двумя странами для противодействия эскалации между США и Венесуэлой.

Венесуэла (201) Трамп Дональд (7076) Мадуро Николас (48)
Переговори через два тижні?
😂
показать весь комментарий
17.11.2025 23:08 Ответить
Надуре.
показать весь комментарий
17.11.2025 23:11 Ответить
Шо він хоче почути від Мадуро? - він упоротий - тільки виловити і в Гуантанамо
показать весь комментарий
17.11.2025 23:14 Ответить
> понад 14 тисяч військовослужбовців;

гарна мішень для FPV-дронів, американцям краще повертатися додому
показать весь комментарий
17.11.2025 23:14 Ответить
"A так дисал" (c)
показать весь комментарий
17.11.2025 23:25 Ответить
Мадура ще не посилав трампакса? Пошле…
показать весь комментарий
17.11.2025 23:29 Ответить
все он делает верно,Трампуччо.зачем бомбить водилу автобуса,если можно угрожая отрезать яйцы,добиться своего?
показать весь комментарий
17.11.2025 23:29 Ответить
А навіщо контроль над нафтовими родовищами , якщо ціль- боротьба з наркотрафіком ?
показать весь комментарий
17.11.2025 23:39 Ответить
В Соединенных Штатах широкую огласку получил термин TACO - акроним от Trump Always Chickens Out, что в переводе означает «Трамп всегда отступает».
показать весь комментарий
17.11.2025 23:43 Ответить
 
 