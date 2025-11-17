Трамп допускает переговоры с Мадуро: "Посмотрим, чем это закончится"

Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Трампа цитирует Financial Times.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам американского главы, он "может провести некоторые переговоры с Мадуро, и посмотрим, чем это закончится". Трамп добавил, что режим Мадуро "хотел бы поговорить" с США.

Усиленное военное присутствие США

Заявление Трампа прозвучало в день прибытия в Карибское море новейшего авианосца США USS Gerald R Ford. Его сопроводили три эсминца, корабль перевозил десятки самолетов и более 4 тысяч военнослужащих.

Читайте также: США развернули войска у Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком

Таким образом, американское военное присутствие в регионе в настоящее время включает:

более 14 тысяч военнослужащих;

десяток военных кораблей;

атомная скоростная подводная лодка;

корабль специального назначения и истребители F-35.

Венесуэла готовится к обороне

Между тем власти Венесуэлы готовят ответ на возможную наземную операцию США. По данным Reuters, определены две основные стратегии обороны:

длительное сопротивление с использованием партизанских методов;

организация беспорядков в столице с помощью вооруженных сторонников правящей партии.

"Мы делаем все возможное, чтобы подготовиться к любому сценарию, но реальная готовность ограничена", — заявил представитель венесуэльского правительства.

Малые подразделения будут расположены в более чем 280 точках по стране и будут проводить диверсии и оборонительные действия.

Читайте также: Пентагон передал Трампу обновленные планы военных операций против Венесуэлы, - CBS News

Возможные действия США

Администрация США, в свою очередь, разработала несколько вариантов военных действий против режима Николаса Мадуро. Основные задачи могут включать:

авиаудары по военным объектам;

захват или ликвидация Мадуро;

введение антитеррористических сил для контроля аэропортов и нефтяных месторождений;

обеспечение ключевой инфраструктуры Венесуэлы.

"Операция "Южное копье" имеет целью устранить наркотеррористов и обезопасить США от потоков наркотиков", — заявили в Пентагоне.

Читайте также: США восстанавливают стратегическую базу недалеко от Венесуэлы

В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.

К слову, Мадуро попросил российского диктатора Путина о военной помощи на фоне напряженности с США. Также написал письмо лидеру Китая Си Цзиньпину, в котором просил о "расширении военного сотрудничества" между двумя странами для противодействия эскалации между США и Венесуэлой.

Читайте также: Мадуро призвал Трампа к миру на фоне наращивания войск США в Карибском регионе: "Никакой безумной войны, пожалуйста!"