"Воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыто", - Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о введении запрета на полеты над территорией Венесуэлы и в ее воздушном пространстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто", - информирует издание.

"Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми - пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым", - пишет Трамп в соцсети Truth Social.

