"Воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыто", - Трамп
Президент США Дональд Трамп объявил о введении запрета на полеты над территорией Венесуэлы и в ее воздушном пространстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто", - информирует издание.
"Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми - пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым", - пишет Трамп в соцсети Truth Social.
Хтось з нащадків Ескобара трафік з Колумбії через Венесуелу тримав)))
завжди встановлюють нереальні деадлайни..
А кацапи, ну ***** виділить йому апартаменти, десь коло Асада.
а нелегальні сезонні працівники з мексики - терористи..
трумп є прихильником крипти, наркобарони купують його крипту, відмивають гроші..
трумп помилував відмивника грязних грошей з наркоти та торгівлі людьми, якого посадив байден..
тобто трумп сам злочинець..
американські солдати помилково висадилися на пляжі в північно-східній частині Мексики і почали розміщувати там таблички, які забороняли вхід в цю зону і позначали її як «територію під контролем Міністерства оборони США».
Члени підрозділу, як повідомляється, вважали, що вони знаходяться в Техасі, американському штаті, який межує з Мексикою.
розвину цю тему далі.. (тепер жартую):
Американці помилково бомбардували більшу частину мексиканської армії, зайняли президентський палац і анексували Мексику.
Американські військові помилково знищили 80 % потенціалу мексиканської армії після серії повітряних ударів. Потім вони зайняли президентський палац, змусили Мексику капітулювати і провели референдум, на якому 98 % мексиканців проголосували за приєднання до США. На підставі результатів референдуму Сполучені Штати офіційно анексували Мексику.
За даними Пентагону, причиною всього стала технічна помилка, спричинена тим, що в навігаційну систему помилково завантажили нову версію карт 2030 року, де Мексика вже була частиною США.
Крім того, Сполучені Штати оголосили, що залишать Мексику собі, оскільки їхні солдати доклали стільки зусиль. «Було б неефективно повертати його», - заявив речник Пентагону. «Солдати провели весь ранок, бомбардуючи, після обіду - окупуючи, а ввечері - маскуючи сліди військових злочинів. Повертати все назад - це багато зайвої адміністративної роботи».
Однак Дональд Трамп розглядає можливість подальших переговорів щодо долі Мексики. За словами його радників, на столі лежать два основні варіанти: або Мексика офіційно стане 51-м штатом США, або вона може об'єднатися з Техасом, утворивши нову наддержаву Тексіко, при цьому кількість зірок на американському прапорі залишиться незмінною.
Інший варіант полягає в тому, що Мексика приєднається до США як 51-й штат, але водночас Сполучені Штати повернуть Аляску Росії як частину мирної угоди щодо України та символічну компенсацію за те, що Байден і його адміністрація змусили Путіна напасти на Україну. Таким чином, кількість штатів залишиться незмінною.
Якщо хтось і уссикався в Афганістані, то це талібану яких США майже не 30 років в пещери загнало. А в країні було хоч трохи налагоджене життя.
А, і ще одне. Епоха партизанщини давно минула.
1. Чому у Tru
thmp Social, а не у Instagram чи TikTok?
2. Навколо Венесуели - це на скільки км (миль) від кордонів? чи це коло з центром у географічному центрі Венесуели та радіусом Х кілометрів (миль)?