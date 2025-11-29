РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США
"Воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыто", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о введении запрета на полеты над территорией Венесуэлы и в ее воздушном пространстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто", - информирует издание.

"Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми - пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым", - пишет Трамп в соцсети Truth Social.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Мадуро обсудили возможную встречу, - NYT

Венесуэла (204) Трамп Дональд (7167)
+9
А встиг би Мадуро, як Ким Чен Ін зробити бодай одну ядерну бімбу трампон не витягуючи язика з його сраки, розказував би усьому світу який той кльовий пацан... А без ЯЗ ти ніхто, потенційна жертва...
29.11.2025 16:13 Ответить
+5
Знаємо знаємо,,😉 США тільки з папуасами можуть воювати...
29.11.2025 16:07 Ответить
+5
А кацапи чи китайці, візьмуть і полетять у ту Вінісуелу .... і буде дуууже цікаво що буде
29.11.2025 16:13 Ответить
А що таке, Мадуро не захотів дати пару мішків героїну? І чому не можна так зробити на Сосії? Вже б війна давно закінчилась аби Сосію відрізали від зовнішнього світу
29.11.2025 16:04 Ответить
Кокс звідти, а не герич.

Хтось з нащадків Ескобара трафік з Колумбії через Венесуелу тримав)))
29.11.2025 16:22 Ответить
что бы не говорили-а додавит таки Рыжий Шофера.без всякой войны.жаль,что Рыжий коменты на Цензоре не читает.ему было бы стыдно
29.11.2025 17:08 Ответить
Не встиг би. По перше, нема бабла, по друге нема спеців, по трете, як би Венесуела би озирнулась в сторону створення бімби, її би США давно знесли і сіллю би засіяли.
29.11.2025 17:07 Ответить
Президент краiни наркоманiв?
29.11.2025 16:05 Ответить
Мабуть незабаром веб..т.
29.11.2025 16:06 Ответить
А що, з Венесуели насправді у Штати тягнуть наркоту, чи то Трамп привід такий вигадав?
29.11.2025 16:06 Ответить
З Колумбії через Венесуелу, літаками ще Ескобар вигадав возити.
29.11.2025 16:23 Ответить
Так. Причому один з найгірших наркотиків **********.
29.11.2025 17:09 Ответить
на жаль, майже всі українці не вимагають створення ЯЗ, ніби хочуть власної смерті
29.11.2025 16:19 Ответить
Почитати коментарі на цьому сайті так виявляється що мрія всіх українців щоб Зеленський програв війну. Оце тоді заживем....
29.11.2025 16:24 Ответить
Дуже дивно що тіки зараз, ви на "оце", звернули увагу.
29.11.2025 16:30 Ответить
Мрія українців, щоб зелений зі своїми поплічниками сів. На пожиттєве. Дивно, що у Вас думки про програш...
29.11.2025 17:10 Ответить
Скажи в кого вимагати, вимагальщик
29.11.2025 17:18 Ответить
хло не додумалось подарувати наркокартелям яз...
29.11.2025 16:38 Ответить
Ядерна зброя у диктатора бананової республіки. Тільки дебіли і віруни в святу ЯО справді думають що це би врятувало би бананового диктатора. Його би зннесли би давно.
29.11.2025 17:12 Ответить
Чого плачеш, кацапе?
29.11.2025 17:11 Ответить
трампону теж захотілося Каракас за 3 дні..
29.11.2025 16:11 Ответить
ці діди, тампон і хло, - лайно!
завжди встановлюють нереальні деадлайни..
29.11.2025 17:10 Ответить
Ніхто нікуди не полетить. Китайцям срати на Венесуеллу, зате потік дешевої нафти буде...

А кацапи, ну ***** виділить йому апартаменти, десь коло Асада.
29.11.2025 17:14 Ответить
Починається рок-н-рол
29.11.2025 16:16 Ответить
Закрив би біля Білого дому територію від терористів,котрі ******* постріляти, так воно щось збирається закрити ...у Венесуелі....З Венесуелу друзі "трамбона" рашисти вивезуть все що хочеш....і скільки їм буде потрібно....
29.11.2025 16:17 Ответить
цікава ситуація: одна сильна країна просто взяла, і перекрила повітряний простір іншої - без дозволу ООН (чи РБ ООН), отакий він - цивілізований світ.
29.11.2025 16:20 Ответить
Тільки що дивився все літає,то Трамп в твітері закрив
29.11.2025 16:27 Ответить
трамп дозволив злочинцям, наркобаронам, купувати громадянство сша.. за 100 міл.доларів..,
а нелегальні сезонні працівники з мексики - терористи..

трумп є прихильником крипти, наркобарони купують його крипту, відмивають гроші..
трумп помилував відмивника грязних грошей з наркоти та торгівлі людьми, якого посадив байден..

тобто трумп сам злочинець..
29.11.2025 16:46 Ответить
недавно були справи, а це не жарти, що
американські солдати помилково висадилися на пляжі в північно-східній частині Мексики і почали розміщувати там таблички, які забороняли вхід в цю зону і позначали її як «територію під контролем Міністерства оборони США».

Члени підрозділу, як повідомляється, вважали, що вони знаходяться в Техасі, американському штаті, який межує з Мексикою.

розвину цю тему далі.. (тепер жартую):

Американці помилково бомбардували більшу частину мексиканської армії, зайняли президентський палац і анексували Мексику.
Американські військові помилково знищили 80 % потенціалу мексиканської армії після серії повітряних ударів. Потім вони зайняли президентський палац, змусили Мексику капітулювати і провели референдум, на якому 98 % мексиканців проголосували за приєднання до США. На підставі результатів референдуму Сполучені Штати офіційно анексували Мексику.

За даними Пентагону, причиною всього стала технічна помилка, спричинена тим, що в навігаційну систему помилково завантажили нову версію карт 2030 року, де Мексика вже була частиною США.

Крім того, Сполучені Штати оголосили, що залишать Мексику собі, оскільки їхні солдати доклали стільки зусиль. «Було б неефективно повертати його», - заявив речник Пентагону. «Солдати провели весь ранок, бомбардуючи, після обіду - окупуючи, а ввечері - маскуючи сліди військових злочинів. Повертати все назад - це багато зайвої адміністративної роботи».

Однак Дональд Трамп розглядає можливість подальших переговорів щодо долі Мексики. За словами його радників, на столі лежать два основні варіанти: або Мексика офіційно стане 51-м штатом США, або вона може об'єднатися з Техасом, утворивши нову наддержаву Тексіко, при цьому кількість зірок на американському прапорі залишиться незмінною.

Інший варіант полягає в тому, що Мексика приєднається до США як 51-й штат, але водночас Сполучені Штати повернуть Аляску Росії як частину мирної угоди щодо України та символічну компенсацію за те, що Байден і його адміністрація змусили Путіна напасти на Україну. Таким чином, кількість штатів залишиться незмінною.
29.11.2025 16:30 Ответить
"...кількість штатів залишиться незмінною", а бензин на заправках у США подевшає на 5 центів.
29.11.2025 17:04 Ответить
Як би я не відносився до народу Венісуели, але повітряний прості закривати може тільки керівники цієї країни. А вони його закривали? А якщо Китай чи ще якась ядерна держава вирішить, що треба полетіти до Венесуели, а тоді шо?
29.11.2025 16:45 Ответить
Тоді Трамп дасть 2 тижні (або 2 місяці), щоб Китай чи ще якась ядерна держава вирішила вилитіли з Венесуели взад, бо інакше він введе мито 500%.
29.11.2025 17:08 Ответить
Китай не полетить, йому з США не вигідно засікатись.
29.11.2025 17:17 Ответить
ТРАМПУ ТРЕБА БАГАТО ДЕШЕВОЇ НАФТИ НА РИНОК ВИКИНУТИ ЩОБ РФ КОПИТА ВІДКИНУЛА СКОРІШЕ...ОСЬ ТОМУ ВІН З АРАБАМИ ПЕРЕТЕР ЦК ПИТАННЯ А МАДУРО НЕ ХОЧЕ .... БУДЕ СИЛОЮ ЗНАЧИТЬ ЗАСТАВЛЯТИ
29.11.2025 16:49 Ответить
ті сша тільки з слабими щоки надувають-а китай чи росію побачать то зразу по норам
29.11.2025 17:04 Ответить
Цю ***** вигадали в кремлі.
29.11.2025 17:18 Ответить
От вже ******** сцикун
29.11.2025 17:15 Ответить
бажаю венесуельцям знайти в себе сили та влаштувати таку партизанську війну піндосам, що б ті обісралися, як у в'єтнамі та афганістані!
29.11.2025 17:16 Ответить
Бажаю дебілам що захищають дружбанів ***** піти на три букви.
Якщо хтось і уссикався в Афганістані, то це талібану яких США майже не 30 років в пещери загнало. А в країні було хоч трохи налагоджене життя.

А, і ще одне. Епоха партизанщини давно минула.
29.11.2025 17:20 Ответить
А Трамп ще той "прікаліст":
1. Чому у Truthmp Social, а не у Instagram чи TikTok?
2. Навколо Венесуели - це на скільки км (миль) від кордонів? чи це коло з центром у географічному центрі Венесуели та радіусом Х кілометрів (миль)?
29.11.2025 17:19 Ответить
 
 