РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7601 посетитель онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США
970 23

Трамп и Мадуро обсудили возможную встречу, - NYT

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, которого Вашингтон признал членом террористической организации.

Об этом пишетThe New York Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Речь шла о возможной встрече 

По словам источников, разговор между Трампом и Мадуро состоялся в конце прошлой недели. В разговоре также участвовал государственный секретарь США Марко Рубио.

Двое собеседников издания рассказали, что во время разговора стороны обсуждали возможную встречу двух лидеров в США. Однако пока нет конкретных планов по такой встрече.

Читайте также: США развернули войска у Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком

Что предшествовало?

  • Ранее CNN сообщал, что авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне роста напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.
  • Группа присоединяется к американским силам, которые уже находятся в регионе, в рамках усилий администрации Трампа по "разгрому и ликвидации преступных сетей".
  • В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.
  • 24 ноября администрация президента США Дональда Трампа признала лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников в правительстве членами иностранной террористической организации.

Читайте также: Пентагон перебросил дополнительные ударные дроны поближе к Венесуэле

Автор: 

Венесуэла (204) Трамп Дональд (7165) Мадуро Николас (52)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
А чом би й не зустрітися - два типові брати по розуму.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:09 Ответить
+3
А Нах Ця Зустричь?БИБА И БОБА два ДОЛБОЙОБББББББББАААААААА!!!!!!!
показать весь комментарий
28.11.2025 23:36 Ответить
+2
краще щоб одночасно зустрілись у човні Харона.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Radio France internationale

Після стрілянини біля Білого дому Трамп хоче заборонити міграцію з країн третього світу.
«Я назавжди призупиню міграцію з усіх країн третього світу, щоб дозволити системі США повністю відновитися, припинити всі мільйони незаконних в'їздів Байдена, включаючи ті, що були підписані авторучкою Сонного Джо Байдена, та виселити будь-кого, хто не є чистим активом для Сполучених Штатів або не здатний любити нашу Країну», - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Також Трамп пригрозив припинити всі федеральні пільги та субсидії тим, хто не є громадянами США, позбавити громадянства мігрантів, які «підривають внутрішній спокій» та депортувати іноземців, які є «суспільним тягарем, загрозою безпеці або несумісний із західною цивілізацією».
показать весь комментарий
28.11.2025 23:08 Ответить
Минулого тижня Служба громадянства та імміграції США оголосила про перевірку всіх біженців, прийнятих за президентства Джо Байдена. Адміністрація Трампа заявила, що перегляне грін-карти, видані особам, що іммігрували до США з 19 країн. Служба громадянства та імміграції послалася на червневий указ Трампа, в якому він заборонив в'їзд до США громадянам 12 країн Азії, Африки та Латинської Америки і обмежив в'їзд громадянам ще семи країн. Під повну заборону в'їзду до США потрапили громадяни 12 країн:
Афганістан
М'янма
Чад
Конго-Браззавіль
Екваторіальна Гвінея
Еритрея
Гаїті
Іран
Лівія
Сомалі
Судан
Ємен

Під часткові обмеження, пов'язані з різними типами віз, потрапили ще сім країн:
Бурунді
Куба
Лаос
Сьєрра-Леоне
Того
Туркменістан
Венесуела
показать весь комментарий
28.11.2025 23:12 Ответить
абсолютно правильно, нам теж треба так зробити
показать весь комментарий
28.11.2025 23:16 Ответить
А чом би й не зустрітися - два типові брати по розуму.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:09 Ответить
Двадцять років тому, коли був на практиці в дурці, два шизофреніка повиймали один одному очі. Здавалося б- брати по розуму, мали спільну мову знайти, а вони побилися...
показать весь комментарий
28.11.2025 23:14 Ответить
Авіаносці повертаються - Мадуро оплачує мазут і авіакеросин! І мир...
показать весь комментарий
28.11.2025 23:12 Ответить
краще щоб одночасно зустрілись у човні Харона.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:13 Ответить
Два 3.14-ca + пу + зе + сі, ну і дрібніші, на кшталт орбана.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:13 Ответить
дональд TACO трамп - знову здав назад (як завжди).

все що лишається мадуро: пообіцяти, що виручені з наркотиків гроші він інвестує у сша. Може навіть ляпне, що трильйон доларів. І все, буде жити спокійно
показать весь комментарий
28.11.2025 23:16 Ответить
Чекаємо на фрази: "...you know, we BEAUTIFULLY get along with president Maduro!"
показать весь комментарий
28.11.2025 23:17 Ответить
Що за новий правопис: слово підар тепер пишеться як лідер.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:19 Ответить
Невдовзі чекаємо заяв трумпа про те, що мадуро оху*тєльний чувак, з яким він уклав deal
показать весь комментарий
28.11.2025 23:29 Ответить
А Нах Ця Зустричь?БИБА И БОБА два ДОЛБОЙОБББББББББАААААААА!!!!!!!
показать весь комментарий
28.11.2025 23:36 Ответить
Мадуро гонить "дуру", Доні в екстазі. Колись Рейган "прищучів" лівих торговців коксу - керівника Гранади і президента Панами.
Вірною дорогою їдеш Доні! Потім будова на каркалику в його агентуру в Україні.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:37 Ответить
Потім ******* на каркалику і його агентів в Україні.
Виправленню вірить.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:39 Ответить
Та пофіг Трампу ким США визнала Мадуро! Дали ж Нобелівську премію миру найбруднішому терористу планети Ясеру Арафату...
показать весь комментарий
28.11.2025 23:39 Ответить
Дали Ясеру не без участі Ізраїлю.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:45 Ответить
Уряд Ізраїлю затвердив призначення нового посла в Україні. Дипломатичну місію в Києві очолить Рої Розенбліт.

Відповідне рішення було ухвалене 23 листопада за поданням міністра закордонних справ Гідеона Саара.

Розенбліт змінить Михайла Бродського, чий термін повноважень завершується. Бродський обіймав посаду посла з 2021 року та отримає нове призначення.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:52 Ответить
Новопризначений посол народився у кіббуці Гінегар, згодом родина переїхала до Хар-Гіло біля Єрусалима.
Закінчив Єврейський університет, де вивчав лінгвістику, арабську мову й літературу, а також державну політику.
Після служби в ЦАХАЛі у 1994 році вступив на дипломатичний курс МЗС і працював над Близькосхідною тематикою, включно з питаннями Саудівської Аравії, країн Перської затоки та Ємену.
Пізніше служив у представництві в Маскаті, посольстві в Москві та в економічному управлінні МЗС.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:54 Ответить
Добре хоч не Розенблат.
показать весь комментарий
29.11.2025 00:17 Ответить
Молодець - тримай друзів поблизу а ворогів ще ближче.
І взагалі торгувать краще ніж воювать.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:53 Ответить
Уже обісцявся , як доні від справи епштейна?))))
показать весь комментарий
29.11.2025 00:04 Ответить
Ха-ха-ха, доні тільки на словах щось може, а так звичайна фсбешна ***** обісцяна проститутками.
показать весь комментарий
29.11.2025 00:03 Ответить
 
 