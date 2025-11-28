Трамп и Мадуро обсудили возможную встречу, - NYT

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, которого Вашингтон признал членом террористической организации.

Об этом пишетThe New York Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Речь шла о возможной встрече

По словам источников, разговор между Трампом и Мадуро состоялся в конце прошлой недели. В разговоре также участвовал государственный секретарь США Марко Рубио.

Двое собеседников издания рассказали, что во время разговора стороны обсуждали возможную встречу двух лидеров в США. Однако пока нет конкретных планов по такой встрече.

Что предшествовало?

Ранее CNN сообщал, что авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне роста напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Группа присоединяется к американским силам, которые уже находятся в регионе, в рамках усилий администрации Трампа по "разгрому и ликвидации преступных сетей".

В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.

24 ноября администрация президента США Дональда Трампа признала лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников в правительстве членами иностранной террористической организации.

