Трамп и Мадуро обсудили возможную встречу, - NYT
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, которого Вашингтон признал членом террористической организации.
Об этом пишетThe New York Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Речь шла о возможной встрече
По словам источников, разговор между Трампом и Мадуро состоялся в конце прошлой недели. В разговоре также участвовал государственный секретарь США Марко Рубио.
Двое собеседников издания рассказали, что во время разговора стороны обсуждали возможную встречу двух лидеров в США. Однако пока нет конкретных планов по такой встрече.
Что предшествовало?
- Ранее CNN сообщал, что авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне роста напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.
- Группа присоединяется к американским силам, которые уже находятся в регионе, в рамках усилий администрации Трампа по "разгрому и ликвидации преступных сетей".
- В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.
- 24 ноября администрация президента США Дональда Трампа признала лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников в правительстве членами иностранной террористической организации.
Tema9
Vasilii Vasickin
Urs
Після стрілянини біля Білого дому Трамп хоче заборонити міграцію з країн третього світу.
«Я назавжди призупиню міграцію з усіх країн третього світу, щоб дозволити системі США повністю відновитися, припинити всі мільйони незаконних в'їздів Байдена, включаючи ті, що були підписані авторучкою Сонного Джо Байдена, та виселити будь-кого, хто не є чистим активом для Сполучених Штатів або не здатний любити нашу Країну», - написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Також Трамп пригрозив припинити всі федеральні пільги та субсидії тим, хто не є громадянами США, позбавити громадянства мігрантів, які «підривають внутрішній спокій» та депортувати іноземців, які є «суспільним тягарем, загрозою безпеці або несумісний із західною цивілізацією».
Афганістан
М'янма
Чад
Конго-Браззавіль
Екваторіальна Гвінея
Еритрея
Гаїті
Іран
Лівія
Сомалі
Судан
Ємен
Під часткові обмеження, пов'язані з різними типами віз, потрапили ще сім країн:
Бурунді
Куба
Лаос
Сьєрра-Леоне
Того
Туркменістан
Венесуела
все що лишається мадуро: пообіцяти, що виручені з наркотиків гроші він інвестує у сша. Може навіть ляпне, що трильйон доларів. І все, буде жити спокійно
Вірною дорогою їдеш Доні! Потім будова на каркалику в його агентуру в Україні.
Виправленню вірить.
Відповідне рішення було ухвалене 23 листопада за поданням міністра закордонних справ Гідеона Саара.
Розенбліт змінить Михайла Бродського, чий термін повноважень завершується. Бродський обіймав посаду посла з 2021 року та отримає нове призначення.
Закінчив Єврейський університет, де вивчав лінгвістику, арабську мову й літературу, а також державну політику.
Після служби в ЦАХАЛі у 1994 році вступив на дипломатичний курс МЗС і працював над Близькосхідною тематикою, включно з питаннями Саудівської Аравії, країн Перської затоки та Ємену.
Пізніше служив у представництві в Маскаті, посольстві в Москві та в економічному управлінні МЗС.
І взагалі торгувать краще ніж воювать.