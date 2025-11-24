Пентагон перебросил дополнительные ударные дроны поближе к Венесуэле
США перебросили в Карибский бассейн дополнительные ударные беспилотники MQ‑9 Reaper в рамках наращивания своих ударных возможностей в регионе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эти "Риперы" почти ежедневно совершают полеты над водами Венесуэлы, ведя постоянную разведку и оставаясь готовыми к точечным ударам по объектам армии страны.
По данным американских военных, переброска дронов является частью стратегии повышения оперативного потенциала США в регионе на фоне напряженности с правительством Мадуро.
США признали Мадуро и его правительство террористами
Администрация президента США Дональда Трампа признала лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников членами иностранной террористической организации.
Такое решение позволяет вводить дополнительные санкции против активов и логистики режима Мадуро и предоставляет более широкие военные возможности для ударов внутри Венесуэлы.
По данным американских чиновников, объявление Мадуро террористом должно заставить его уйти в отставку "без применения прямых военных действий". CNN добавляет, что это решение также позволяет США усилить экономическое и политическое давление на правительство Венесуэлы.
Мадуро и "Картель де лос Солос"
Мадуро связывают с наркокартелем в венесуэльских вооруженных силах — "Картелем де лос Солес" (Cartel de los Soles), занимающимся контрабандой наркотиков в США и Европу. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон планирует включить этот картель в список террористических организаций.
- Ранее CNN сообщал, что авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне роста напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.
- Группа присоединяется к американским силам, которые уже находятся в регионе, в рамках усилий администрации Трампа по "разгрому и ликвидации преступных сетей".
- В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.
теперь оно уже подлодку на карте передвигает ближе к зеленскому - а ну зассцыт?
Бухать треба менше, товаришу комісар.
А між чарками спробуй все ж хоч в чомусь розбратись.