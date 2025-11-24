Пентагон перебросил дополнительные ударные дроны поближе к Венесуэле

США перебросили в Карибский бассейн дополнительные ударные беспилотники MQ‑9 Reaper в рамках наращивания своих ударных возможностей в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти "Риперы" почти ежедневно совершают полеты над водами Венесуэлы, ведя постоянную разведку и оставаясь готовыми к точечным ударам по объектам армии страны.

По данным американских военных, переброска дронов является частью стратегии повышения оперативного потенциала США в регионе на фоне напряженности с правительством Мадуро.

США признали Мадуро и его правительство террористами

Администрация президента США Дональда Трампа признала лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников членами иностранной террористической организации.

Такое решение позволяет вводить дополнительные санкции против активов и логистики режима Мадуро и предоставляет более широкие военные возможности для ударов внутри Венесуэлы.

По данным американских чиновников, объявление Мадуро террористом должно заставить его уйти в отставку "без применения прямых военных действий". CNN добавляет, что это решение также позволяет США усилить экономическое и политическое давление на правительство Венесуэлы.

Мадуро и "Картель де лос Солос"

Мадуро связывают с наркокартелем в венесуэльских вооруженных силах — "Картелем де лос Солес" (Cartel de los Soles), занимающимся контрабандой наркотиков в США и Европу. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон планирует включить этот картель в список террористических организаций.

Ранее CNN сообщал, что авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне роста напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Группа присоединяется к американским силам, которые уже находятся в регионе, в рамках усилий администрации Трампа по "разгрому и ликвидации преступных сетей".

В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.

