РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США
951 20

Пентагон перебросил дополнительные ударные дроны поближе к Венесуэле

США направили ударные дроны ближе к Венесуэле

США перебросили в Карибский бассейн дополнительные ударные беспилотники MQ‑9 Reaper в рамках наращивания своих ударных возможностей в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти "Риперы" почти ежедневно совершают полеты над водами Венесуэлы, ведя постоянную разведку и оставаясь готовыми к точечным ударам по объектам армии страны.

По данным американских военных, переброска дронов является частью стратегии повышения оперативного потенциала США в регионе на фоне напряженности с правительством Мадуро.

Читайте также: Трамп допускает переговоры с Мадуро: "Посмотрим, чем это закончится"

США признали Мадуро и его правительство террористами

Администрация президента США Дональда Трампа признала лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников членами иностранной террористической организации.

Такое решение позволяет вводить дополнительные санкции против активов и логистики режима Мадуро и предоставляет более широкие военные возможности для ударов внутри Венесуэлы.

По данным американских чиновников, объявление Мадуро террористом должно заставить его уйти в отставку "без применения прямых военных действий". CNN добавляет, что это решение также позволяет США усилить экономическое и политическое давление на правительство Венесуэлы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовят три сценария действий для отстранения Мадуро от власти, - NYT

Мадуро и "Картель де лос Солос"

Мадуро связывают с наркокартелем в венесуэльских вооруженных силах — "Картелем де лос Солес" (Cartel de los Soles), занимающимся контрабандой наркотиков в США и Европу. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон планирует включить этот картель в список террористических организаций.

  • Ранее CNN сообщал, что авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне роста напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.
  • Группа присоединяется к американским силам, которые уже находятся в регионе, в рамках усилий администрации Трампа по "разгрому и ликвидации преступных сетей".
  • В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.

Читайте: Мадуро попросил Путина о военной помощи на фоне напряженности с США, - WP

Венесуэла (203) Трамп Дональд (7126) Мадуро Николас (50) дроны (5543)
Топ комментарии
+3
В США може побільшати ветеранів. Тепер вже венесуєльської операції. Будуть нові бойовики, трілери, драми. А по факту комєдь де озброїні *********** зброєю ганяють по джунглям за людьми в шортах і гумових чоботях з мачетами.
24.11.2025 20:58 Ответить
+1
Ей Мадура-Растов нє рєзінавий...
24.11.2025 20:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
мАндуро в шоці - завтра вранці підпише мирну угоду! 9-ту чи 10-ту???
24.11.2025 20:36 Ответить
Ей Мадура-Растов нє рєзінавий...
24.11.2025 20:47 Ответить
... да оно уже подлодку на карте передвигал ближе к раше - путен чхать хотел...
теперь оно уже подлодку на карте передвигает ближе к зеленскому - а ну зассцыт?
24.11.2025 20:50 Ответить
В США може побільшати ветеранів. Тепер вже венесуєльської операції. Будуть нові бойовики, трілери, драми. А по факту комєдь де озброїні *********** зброєю ганяють по джунглям за людьми в шортах і гумових чоботях з мачетами.
24.11.2025 20:58 Ответить
так заключи с ним угоду! рыжий придурок
24.11.2025 21:06 Ответить
Дохід від наркоти - пополам. Війна закінчена і нобелівська премія виглядає із-за рогу.
24.11.2025 21:11 Ответить
та кто там кого гоняет??? посмотрите "Сделано в Америке")))
24.11.2025 21:08 Ответить
Знову це дегроїд виліз. Наземна операція не планується.
24.11.2025 21:09 Ответить
Ти раз в місяць сюди заходиш щоб не забули який ти тупий?
24.11.2025 21:23 Ответить
міністерство війни не дозволило британцям передати нам "ріпери", які британці списують. Поріжуть їх на люмінтій.
24.11.2025 21:01 Ответить
Їх орки з літаків позбивають. Як мішені - так навіщо нам тренувати ординських пілотів.
24.11.2025 21:13 Ответить
для них є робота у повітрі над нашою контрольованою теріторією.
24.11.2025 21:21 Ответить
Над Львовом кружляти? Бо у орків є Р-37 (за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E кодифікацією НАТО AA-13 «Arrow», буквально «Стріла») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA радянсько - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F російська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%C2%BB ракета класу «повітря-повітря» великої дальності (понад 300 км)
24.11.2025 21:26 Ответить
так, над Львовом. Не думаю, що інтегрувати до "ріпера" АІМ-9 - це занадто складна задача. Це краще, ніж "ловити" ф-шіснадятими уламки від збитих шахедів, втрачаючи борти і пілотів.
24.11.2025 21:33 Ответить
В тебе з макітрою все добре?
24.11.2025 21:37 Ответить
так. А у тебе?
24.11.2025 21:45 Ответить
Випросить старі безпілотники щоб до них прикрутити мотузками ракети, якими збивати шахеди над Львовом.
Бухать треба менше, товаришу комісар.
24.11.2025 21:48 Ответить
так, це старі безпілотники до яких інтегровано різноманітне ******* озброєння з лазерним (і не тільки) наведенням, зокрема: ракети класу "повітря-земля" AGM-114 Hellfire, а також високоточні авіабомби, такі як GBU-12 Paveway II, GBU-38 JDAM та GBU-49 Enhanced Paveway II. Тому інтегрувати до нього ракети APKWS з лазерним наведенням, яких він зможе підняти декілька десятків, не є надскладною технічною проблемою. Це значно дешевше і ефективніше ніж піднімати у повітря для боротьби з шахєдами "міражі" та F-16, або ганятись над одещиною за шахєдами на старенькому з нульовим ресурсом Як-52 з допотопним РПК.
А між чарками спробуй все ж хоч в чомусь розбратись.
24.11.2025 22:06 Ответить
Це ті ріпери, яких хусіти аж 9 штук збили?
24.11.2025 21:09 Ответить
Каракас за 3 дня?
24.11.2025 21:53 Ответить
 
 