Пентагон перекинув додаткові ударні дрони поближче до Венесуели

США перекинули в Карибський басейн додаткові ударні безпілотники MQ‑9 Reaper в рамках нарощування своїх ударних можливостей у регіоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці "Ріпери" майже щодня здійснюють польоти над водами Венесуели, ведучи постійну розвідку та залишаючись готовими до точкових ударів по об’єктах армії країни.

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За даними американських військових, перекидання дронів є частиною стратегії підвищення оперативного потенціалу США в регіоні на тлі напруженості з урядом Мадуро.

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США визнали Мадуро та його уряд терористами

Адміністрація президента США Дональда Трампа визнала лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його поплічників членами іноземної терористичної організації.

Таке рішення дозволяє запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики режиму Мадуро та надає ширші військові можливості для ударів усередині Венесуели.

За даними американських посадовців, оголошення Мадуро терористом має змусити його піти у відставку "без застосування прямих військових дій". CNN додає, що це рішення також дозволяє США посилити економічний і політичний тиск на уряд Венесуели.

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Мадуро і "Картель де лос Солос"

Мадуро пов’язують із наркокартелем у венесуельських збройних силах — "Картелем сонць" (Cartel de los Soles), який займається контрабандою наркотиків до США та Європи. Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон планує зарахувати цей картель до переліку терористичних організацій.

Раніше CNN повідомляв, що авіаносна ударна група на чолі з USS Gerald R. Ford увійшла в Карибське море на тлі зростання напруженості у відносинах між США і Венесуелою.

Група приєднується до американських сил, які вже перебувають у регіоні, в межах зусиль адміністрації Трампа з "розгрому та ліквідації злочинних мереж".

У Пентагоні також зазначили, що варіанти операцій передано президенту США Дональду Трампу ще 12 листопада.

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