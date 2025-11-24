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Новини Відносини Венесуели та США
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Пентагон перекинув додаткові ударні дрони поближче до Венесуели

США направили ударні дрони ближче до Венесуели

США перекинули в Карибський басейн додаткові ударні безпілотники MQ‑9 Reaper в рамках нарощування своїх ударних можливостей у регіоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці "Ріпери" майже щодня здійснюють польоти над водами Венесуели, ведучи постійну розвідку та залишаючись готовими до точкових ударів по об’єктах армії країни.

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За даними американських військових, перекидання дронів є частиною стратегії підвищення оперативного потенціалу США в регіоні на тлі напруженості з урядом Мадуро.

Читайте також: Трамп допускає переговори з Мадуро: "Подивимося, чим це закінчиться"

США визнали Мадуро та його уряд терористами

Адміністрація президента США Дональда Трампа визнала лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його поплічників членами іноземної терористичної організації.

Таке рішення дозволяє запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики режиму Мадуро та надає ширші військові можливості для ударів усередині Венесуели.

За даними американських посадовців, оголошення Мадуро терористом має змусити його піти у відставку "без застосування прямих військових дій". CNN додає, що це рішення також дозволяє США посилити економічний і політичний тиск на уряд Венесуели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готують три сценарії дій для усунення Мадуро від влади, - NYT

Мадуро і "Картель де лос Солос"

Мадуро пов’язують із наркокартелем у венесуельських збройних силах — "Картелем сонць" (Cartel de los Soles), який займається контрабандою наркотиків до США та Європи. Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон планує зарахувати цей картель до переліку терористичних організацій.

Читайте: Мадуро попросив Путіна про військову допомогу на тлі напруженості зі США, - WP

Автор: 

Венесуела (430) Трамп Дональд (8911) Мадуро Ніколас (121) дрони (8356)
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Топ коментарі
+4
В США може побільшати ветеранів. Тепер вже венесуєльської операції. Будуть нові бойовики, трілери, драми. А по факту комєдь де озброїні *********** зброєю ганяють по джунглям за людьми в шортах і гумових чоботях з мачетами.
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24.11.2025 20:58 Відповісти
+3
Дохід від наркоти - пополам. Війна закінчена і нобелівська премія виглядає із-за рогу.
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24.11.2025 21:11 Відповісти
+2
Ей Мадура-Растов нє рєзінавий...
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24.11.2025 20:47 Відповісти
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мАндуро в шоці - завтра вранці підпише мирну угоду! 9-ту чи 10-ту???
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24.11.2025 20:36 Відповісти
Ей Мадура-Растов нє рєзінавий...
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24.11.2025 20:47 Відповісти
... да оно уже подлодку на карте передвигал ближе к раше - путен чхать хотел...
теперь оно уже подлодку на карте передвигает ближе к зеленскому - а ну зассцыт?
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24.11.2025 20:50 Відповісти
Ніхто нічого не двигав. Просто хотіли, що у путькм чумайдан пустий не був. Запор ...старе....недолуге....немічне....
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25.11.2025 00:35 Відповісти
В США може побільшати ветеранів. Тепер вже венесуєльської операції. Будуть нові бойовики, трілери, драми. А по факту комєдь де озброїні *********** зброєю ганяють по джунглям за людьми в шортах і гумових чоботях з мачетами.
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24.11.2025 20:58 Відповісти
так заключи с ним угоду! рыжий придурок
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24.11.2025 21:06 Відповісти
Дохід від наркоти - пополам. Війна закінчена і нобелівська премія виглядає із-за рогу.
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24.11.2025 21:11 Відповісти
та кто там кого гоняет??? посмотрите "Сделано в Америке")))
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24.11.2025 21:08 Відповісти
Знову це дегроїд виліз. Наземна операція не планується.
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24.11.2025 21:09 Відповісти
Ти раз в місяць сюди заходиш щоб не забули який ти тупий?
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24.11.2025 21:23 Відповісти
міністерство війни не дозволило британцям передати нам "ріпери", які британці списують. Поріжуть їх на люмінтій.
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24.11.2025 21:01 Відповісти
Їх орки з літаків позбивають. Як мішені - так навіщо нам тренувати ординських пілотів.
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24.11.2025 21:13 Відповісти
для них є робота у повітрі над нашою контрольованою теріторією.
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24.11.2025 21:21 Відповісти
Над Львовом кружляти? Бо у орків є Р-37 (за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E кодифікацією НАТО AA-13 «Arrow», буквально «Стріла») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA радянсько - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F російська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%C2%BB ракета класу «повітря-повітря» великої дальності (понад 300 км)
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24.11.2025 21:26 Відповісти
так, над Львовом. Не думаю, що інтегрувати до "ріпера" АІМ-9 - це занадто складна задача. Це краще, ніж "ловити" ф-шіснадятими уламки від збитих шахедів, втрачаючи борти і пілотів.
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24.11.2025 21:33 Відповісти
В тебе з макітрою все добре?
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24.11.2025 21:37 Відповісти
так. А у тебе?
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24.11.2025 21:45 Відповісти
Випросить старі безпілотники щоб до них прикрутити мотузками ракети, якими збивати шахеди над Львовом.
Бухать треба менше, товаришу комісар.
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24.11.2025 21:48 Відповісти
так, це старі безпілотники до яких інтегровано різноманітне ******* озброєння з лазерним (і не тільки) наведенням, зокрема: ракети класу "повітря-земля" AGM-114 Hellfire, а також високоточні авіабомби, такі як GBU-12 Paveway II, GBU-38 JDAM та GBU-49 Enhanced Paveway II. Тому інтегрувати до нього ракети APKWS з лазерним наведенням, яких він зможе підняти декілька десятків, не є надскладною технічною проблемою. Це значно дешевше і ефективніше ніж піднімати у повітря для боротьби з шахєдами "міражі" та F-16, або ганятись над одещиною за шахєдами на старенькому з нульовим ресурсом Як-52 з допотопним РПК.
А між чарками спробуй все ж хоч в чомусь розбратись.
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24.11.2025 22:06 Відповісти
Це ті ріпери, яких хусіти аж 9 штук збили?
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24.11.2025 21:09 Відповісти
Каракас за 3 дня?
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24.11.2025 21:53 Відповісти
 
 