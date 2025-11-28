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Новини Відносини Венесуели та США
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Трамп і Мадуро обговорили можливу зустріч,- NYT

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп минулого тижня провів телефонну розмову з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, якого Вашингтон визнав членом терористичної організації.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Йшлося про можливу зустріч 

За словами джерел, розмова між Трампом і Мадуро відбулась наприкінці минулого тижня. У розмові також брав участь державний секретар США Марко Рубіо.

Двоє співрозмовників видання розповіли, що під час розмови сторони обговорювали можливу зустріч двох лідерів у США. Однак наразі немає конкретних планів щодо такої зустрічі.

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Що передувало?

  • Раніше CNN повідомляв, що авіаносна ударна група на чолі з USS Gerald R. Ford увійшла в Карибське море на тлі зростання напруженості у відносинах між США і Венесуелою.
  • Група приєднується до американських сил, які вже перебувають у регіоні, в межах зусиль адміністрації Трампа з "розгрому та ліквідації злочинних мереж".
  • У Пентагоні також зазначили, що варіанти операцій передано президенту США Дональду Трампу ще 12 листопада.
  • 24 листопада адміністрація президента США Дональда Трампа визнала лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його поплічників в уряді членами іноземної терористичної організації.

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Автор: 

Венесуела (430) Трамп Дональд (8922) Мадуро Ніколас (121)
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Топ коментарі
+7
А чом би й не зустрітися - два типові брати по розуму.
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28.11.2025 23:09 Відповісти
+4
Невдовзі чекаємо заяв трумпа про те, що мадуро оху*тєльний чувак, з яким він уклав deal
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28.11.2025 23:29 Відповісти
+3
дональд TACO трамп - знову здав назад (як завжди).

все що лишається мадуро: пообіцяти, що виручені з наркотиків гроші він інвестує у сша. Може навіть ляпне, що трильйон доларів. І все, буде жити спокійно
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28.11.2025 23:16 Відповісти
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Radio France internationale

Після стрілянини біля Білого дому Трамп хоче заборонити міграцію з країн третього світу.
«Я назавжди призупиню міграцію з усіх країн третього світу, щоб дозволити системі США повністю відновитися, припинити всі мільйони незаконних в'їздів Байдена, включаючи ті, що були підписані авторучкою Сонного Джо Байдена, та виселити будь-кого, хто не є чистим активом для Сполучених Штатів або не здатний любити нашу Країну», - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Також Трамп пригрозив припинити всі федеральні пільги та субсидії тим, хто не є громадянами США, позбавити громадянства мігрантів, які «підривають внутрішній спокій» та депортувати іноземців, які є «суспільним тягарем, загрозою безпеці або несумісний із західною цивілізацією».
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28.11.2025 23:08 Відповісти
Минулого тижня Служба громадянства та імміграції США оголосила про перевірку всіх біженців, прийнятих за президентства Джо Байдена. Адміністрація Трампа заявила, що перегляне грін-карти, видані особам, що іммігрували до США з 19 країн. Служба громадянства та імміграції послалася на червневий указ Трампа, в якому він заборонив в'їзд до США громадянам 12 країн Азії, Африки та Латинської Америки і обмежив в'їзд громадянам ще семи країн. Під повну заборону в'їзду до США потрапили громадяни 12 країн:
Афганістан
М'янма
Чад
Конго-Браззавіль
Екваторіальна Гвінея
Еритрея
Гаїті
Іран
Лівія
Сомалі
Судан
Ємен

Під часткові обмеження, пов'язані з різними типами віз, потрапили ще сім країн:
Бурунді
Куба
Лаос
Сьєрра-Леоне
Того
Туркменістан
Венесуела
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28.11.2025 23:12 Відповісти
абсолютно правильно, нам теж треба так зробити
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28.11.2025 23:16 Відповісти
А чом би й не зустрітися - два типові брати по розуму.
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28.11.2025 23:09 Відповісти
Двадцять років тому, коли був на практиці в дурці, два шизофреніка повиймали один одному очі. Здавалося б- брати по розуму, мали спільну мову знайти, а вони побилися...
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28.11.2025 23:14 Відповісти
Авіаносці повертаються - Мадуро оплачує мазут і авіакеросин! І мир...
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28.11.2025 23:12 Відповісти
краще щоб одночасно зустрілись у човні Харона.
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28.11.2025 23:13 Відповісти
Два 3.14-ca + пу + зе + сі, ну і дрібніші, на кшталт орбана.
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28.11.2025 23:13 Відповісти
дональд TACO трамп - знову здав назад (як завжди).

все що лишається мадуро: пообіцяти, що виручені з наркотиків гроші він інвестує у сша. Може навіть ляпне, що трильйон доларів. І все, буде жити спокійно
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28.11.2025 23:16 Відповісти
Чекаємо на фрази: "...you know, we BEAUTIFULLY get along with president Maduro!"
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28.11.2025 23:17 Відповісти
Що за новий правопис: слово підар тепер пишеться як лідер.
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28.11.2025 23:19 Відповісти
Невдовзі чекаємо заяв трумпа про те, що мадуро оху*тєльний чувак, з яким він уклав deal
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28.11.2025 23:29 Відповісти
А Нах Ця Зустричь?БИБА И БОБА два ДОЛБОЙОБББББББББАААААААА!!!!!!!
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28.11.2025 23:36 Відповісти
Мадуро гонить "дуру", Доні в екстазі. Колись Рейган "прищучів" лівих торговців коксу - керівника Гранади і президента Панами.
Вірною дорогою їдеш Доні! Потім будова на каркалику в його агентуру в Україні.
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28.11.2025 23:37 Відповісти
Потім ******* на каркалику і його агентів в Україні.
Виправленню вірить.
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28.11.2025 23:39 Відповісти
Та пофіг Трампу ким США визнала Мадуро! Дали ж Нобелівську премію миру найбруднішому терористу планети Ясеру Арафату...
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28.11.2025 23:39 Відповісти
Дали Ясеру не без участі Ізраїлю.
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28.11.2025 23:45 Відповісти
Уряд Ізраїлю затвердив призначення нового посла в Україні. Дипломатичну місію в Києві очолить Рої Розенбліт.

Відповідне рішення було ухвалене 23 листопада за поданням міністра закордонних справ Гідеона Саара.

Розенбліт змінить Михайла Бродського, чий термін повноважень завершується. Бродський обіймав посаду посла з 2021 року та отримає нове призначення.
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28.11.2025 23:52 Відповісти
Новопризначений посол народився у кіббуці Гінегар, згодом родина переїхала до Хар-Гіло біля Єрусалима.
Закінчив Єврейський університет, де вивчав лінгвістику, арабську мову й літературу, а також державну політику.
Після служби в ЦАХАЛі у 1994 році вступив на дипломатичний курс МЗС і працював над Близькосхідною тематикою, включно з питаннями Саудівської Аравії, країн Перської затоки та Ємену.
Пізніше служив у представництві в Маскаті, посольстві в Москві та в економічному управлінні МЗС.
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28.11.2025 23:54 Відповісти
Молодець - тримай друзів поблизу а ворогів ще ближче.
І взагалі торгувать краще ніж воювать.
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28.11.2025 23:53 Відповісти
Уже обісцявся , як доні від справи епштейна?))))
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29.11.2025 00:04 Відповісти
Ха-ха-ха, доні тільки на словах щось може, а так звичайна фсбешна ***** обісцяна проститутками.
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29.11.2025 00:03 Відповісти
Трамп легалізував ще одного нерукопожатного упиря.

Жодня порядна людина на одному з Мадуро континенті срати не сяде, а цей з ним говорить.
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29.11.2025 01:13 Відповісти
Чому ні, Мадуро вміє тримати владу пожиттєво, заробляє непогані гроші на кокаїну. Є чому повчитися у нього, перейняти досвід. Може Трампа візьме в долю.
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29.11.2025 06:05 Відповісти
 
 