Трамп і Мадуро обговорили можливу зустріч,- NYT

Президент США Дональд Трамп минулого тижня провів телефонну розмову з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, якого Вашингтон визнав членом терористичної організації.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Йшлося про можливу зустріч

За словами джерел, розмова між Трампом і Мадуро відбулась наприкінці минулого тижня. У розмові також брав участь державний секретар США Марко Рубіо.

Двоє співрозмовників видання розповіли, що під час розмови сторони обговорювали можливу зустріч двох лідерів у США. Однак наразі немає конкретних планів щодо такої зустрічі.

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Що передувало?

Раніше CNN повідомляв, що авіаносна ударна група на чолі з USS Gerald R. Ford увійшла в Карибське море на тлі зростання напруженості у відносинах між США і Венесуелою.

Група приєднується до американських сил, які вже перебувають у регіоні, в межах зусиль адміністрації Трампа з "розгрому та ліквідації злочинних мереж".

У Пентагоні також зазначили, що варіанти операцій передано президенту США Дональду Трампу ще 12 листопада.

24 листопада адміністрація президента США Дональда Трампа визнала лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його поплічників в уряді членами іноземної терористичної організації.

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