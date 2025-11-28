Трамп і Мадуро обговорили можливу зустріч,- NYT
Президент США Дональд Трамп минулого тижня провів телефонну розмову з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, якого Вашингтон визнав членом терористичної організації.
Про це пише The New York Times із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Йшлося про можливу зустріч
За словами джерел, розмова між Трампом і Мадуро відбулась наприкінці минулого тижня. У розмові також брав участь державний секретар США Марко Рубіо.
Двоє співрозмовників видання розповіли, що під час розмови сторони обговорювали можливу зустріч двох лідерів у США. Однак наразі немає конкретних планів щодо такої зустрічі.
Що передувало?
- Раніше CNN повідомляв, що авіаносна ударна група на чолі з USS Gerald R. Ford увійшла в Карибське море на тлі зростання напруженості у відносинах між США і Венесуелою.
- Група приєднується до американських сил, які вже перебувають у регіоні, в межах зусиль адміністрації Трампа з "розгрому та ліквідації злочинних мереж".
- У Пентагоні також зазначили, що варіанти операцій передано президенту США Дональду Трампу ще 12 листопада.
- 24 листопада адміністрація президента США Дональда Трампа визнала лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його поплічників в уряді членами іноземної терористичної організації.
Топ коментарі
+7 Tema9
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Після стрілянини біля Білого дому Трамп хоче заборонити міграцію з країн третього світу.
«Я назавжди призупиню міграцію з усіх країн третього світу, щоб дозволити системі США повністю відновитися, припинити всі мільйони незаконних в'їздів Байдена, включаючи ті, що були підписані авторучкою Сонного Джо Байдена, та виселити будь-кого, хто не є чистим активом для Сполучених Штатів або не здатний любити нашу Країну», - написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Також Трамп пригрозив припинити всі федеральні пільги та субсидії тим, хто не є громадянами США, позбавити громадянства мігрантів, які «підривають внутрішній спокій» та депортувати іноземців, які є «суспільним тягарем, загрозою безпеці або несумісний із західною цивілізацією».
Афганістан
М'янма
Чад
Конго-Браззавіль
Екваторіальна Гвінея
Еритрея
Гаїті
Іран
Лівія
Сомалі
Судан
Ємен
Під часткові обмеження, пов'язані з різними типами віз, потрапили ще сім країн:
Бурунді
Куба
Лаос
Сьєрра-Леоне
Того
Туркменістан
Венесуела
все що лишається мадуро: пообіцяти, що виручені з наркотиків гроші він інвестує у сша. Може навіть ляпне, що трильйон доларів. І все, буде жити спокійно
Вірною дорогою їдеш Доні! Потім будова на каркалику в його агентуру в Україні.
Виправленню вірить.
Відповідне рішення було ухвалене 23 листопада за поданням міністра закордонних справ Гідеона Саара.
Розенбліт змінить Михайла Бродського, чий термін повноважень завершується. Бродський обіймав посаду посла з 2021 року та отримає нове призначення.
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Після служби в ЦАХАЛі у 1994 році вступив на дипломатичний курс МЗС і працював над Близькосхідною тематикою, включно з питаннями Саудівської Аравії, країн Перської затоки та Ємену.
Пізніше служив у представництві в Маскаті, посольстві в Москві та в економічному управлінні МЗС.
І взагалі торгувать краще ніж воювать.
Жодня порядна людина на одному з Мадуро континенті срати не сяде, а цей з ним говорить.