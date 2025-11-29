"Повітряний простір над Венесуелою повністю закрито", - Трамп
Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження заборони на польоти над територією Венесуели та в її повітряному просторі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї буде повністю закрито", - інформує видання.
"До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми, будь ласка, вважайте повітряний простір над та навколо Венесуели повністю закритим", - пише Трамп у соцмережі Truth Social.
Топ коментарі
+25 Konsatntin Kotsan
показати весь коментар29.11.2025 16:13 Відповісти Посилання
+16 Konsatntin Kotsan
показати весь коментар29.11.2025 16:07 Відповісти Посилання
+10 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар29.11.2025 16:04 Відповісти Посилання
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Хтось з нащадків Ескобара трафік з Колумбії через Венесуелу тримав)))
Тільки щось мені підказує, що це б не спрацювало. Он, Індія / Китай, Індія / Пакистан пострілювали один в одного вже у цьому десятилітті, хоча у всіх трьох ЯЗ в наявності.
завжди встановлюють нереальні деадлайни..
Бо занадто збіглося в часі все це - підготовка до операції США у Венесуелі і наполегливі спроби продати Україну.
Але Україна за допомогою Європи пручається, от і у Венесуелі поки ситуація "на паузі", хоча мала початися вже тиждень тому, бо всі сили розгорнуто і всі готові. Але путяра боїться, що його кинуть з капітуляцією України, тому і тримає поки у Венесуелі військових радників, надіслав туди поки якесь військове обладнання і т. п. Мол, заберу, коли по Україні тема "піде" - от тільки вона ніяк не "йде". Ну а США бояться лізти без гарантій - для них навіть 1 збитий з ПЗРК бойовий літак чи гелікоптер буде національною трагедією. Тому їм росіяни у Венесуелі не потрібні від слова "зовсім" - їм потрібна швидка переможна войнушка. Але для цього треба "доламати" Україну на поступки. Тому по всіх фронтах команда "фас" - гроші не дають, зброю не дають, НАБУ / САП пішли в атаку, підриваючи внутрішньополітичні позиції Зеленського (хоча тут він сам винуватий - перетримав токсичного Єрмака на посаді, давно можна було прибрати цей подразник і перевести його на якусь іншу ділянку роботи) . . .
А кацапи, ну ***** виділить йому апартаменти, десь коло Асада.
Оодна радість Трампу що підзаробить на поставках палива флоту, ну як із пончиком було, кораблики поплавали паливо попалили і "хтось" став трохи багатшим
а нелегальні сезонні працівники з мексики - терористи..
трумп є прихильником крипти, наркобарони купують його крипту, відмивають гроші..
трумп помилував відмивника грязних грошей з наркоти та торгівлі людьми, якого посадив байден..
тобто трумп сам злочинець..
американські солдати помилково висадилися на пляжі в північно-східній частині Мексики і почали розміщувати там таблички, які забороняли вхід в цю зону і позначали її як «територію під контролем Міністерства оборони США».
Члени підрозділу, як повідомляється, вважали, що вони знаходяться в Техасі, американському штаті, який межує з Мексикою.
розвину цю тему далі.. (тепер жартую):
Американці помилково бомбардували більшу частину мексиканської армії, зайняли президентський палац і анексували Мексику.
Американські військові помилково знищили 80 % потенціалу мексиканської армії після серії повітряних ударів. Потім вони зайняли президентський палац, змусили Мексику капітулювати і провели референдум, на якому 98 % мексиканців проголосували за приєднання до США. На підставі результатів референдуму Сполучені Штати офіційно анексували Мексику.
За даними Пентагону, причиною всього стала технічна помилка, спричинена тим, що в навігаційну систему помилково завантажили нову версію карт 2030 року, де Мексика вже була частиною США.
Крім того, Сполучені Штати оголосили, що залишать Мексику собі, оскільки їхні солдати доклали стільки зусиль. «Було б неефективно повертати його», - заявив речник Пентагону. «Солдати провели весь ранок, бомбардуючи, після обіду - окупуючи, а ввечері - маскуючи сліди військових злочинів. Повертати все назад - це багато зайвої адміністративної роботи».
Однак Дональд Трамп розглядає можливість подальших переговорів щодо долі Мексики. За словами його радників, на столі лежать два основні варіанти: або Мексика офіційно стане 51-м штатом США, або вона може об'єднатися з Техасом, утворивши нову наддержаву Тексіко, при цьому кількість зірок на американському прапорі залишиться незмінною.
Інший варіант полягає в тому, що Мексика приєднається до США як 51-й штат, але водночас Сполучені Штати повернуть Аляску Росії як частину мирної угоди щодо України та символічну компенсацію за те, що Байден і його адміністрація змусили Путіна напасти на Україну. Таким чином, кількість штатів залишиться незмінною.
Якщо хтось і уссикався в Афганістані, то це талібану яких США майже не 30 років в пещери загнало. А в країні було хоч трохи налагоджене життя.
А, і ще одне. Епоха партизанщини давно минула.
бо ***** в україні, це кака, а от рудий педофіл в венесуелі, це цяця!
то, чому тоді не в канаді, не в гренландії, не в мексиці, не в панамі?
Трам збирається зробити те, що робили США в Іраку з режимом Хусейна, чи з режимом Мілошевича.
Окрім цього, Мадуро дружок *****, дешева нафта Венесуелли обвалить ринок що вдарить на нафтовим доходам *****, а Трамп зможе перетягнути тих хто купує нафту ***** на нафту Венесуелли.
Всі в полюсі, і в першу чергу народ Венесуелли, що вже роками майже в режимі турбовиживання.
бо насрати на міжнародні закони!
бо тобі похєр кому смоктати: вчора кацапам сьогодні піндосам!
бо боротися з наркотою авіаносцями, це нев'їбенно, а боротися з "нацистами" і з неіснуючими українцями, це як?
мадуро кака, а ***** цяця?
народ венесуєли сам собі все вирішить!!!! чи, це народ, аля бамбаса, що вирішує за допомогою?
ти там був, у венесуелі? чи тобі з тєлєка розказали?
міжнародні закони, міжнародні визнані кордони, або існують, або отакі кончені утирки, як ти, приводять до влади *****!!!!!!
Тому що міжнародні закони виявилися копіумом що трималися на чесному слові. А по друге немае таких законів що забороняють боротися з тероризмом і наркокантелями.
"бо боротися з наркотою авіаносцями, це нев'їбенно"
А що зробиш, коли в Венесуеллі картелі і державний апарат майже одне і те саме.
"
мадуро кака, а ***** цяця?"
Я цього не казав, Мадуро дружбан *****. І переживати за нього моди лише ************.
"народ венесуєли сам собі все вирішить"
*****, десь я це чув - "мы эго смэтэм". Смэтуны ******.
"ти там був, у венесуелі? чи тобі з тєлєка розказали?"
Тебе підараса в гуглі забанили? Повністю обьективну інформацію про стан Венесуелли найти дуже легко. Мадуро її до ручки довів.
"міжнародні закони"
Які не діють взагалі. Всі вони лише на папері. А не діють тому що забезпечення виконання закону, це робота державного апарату. Міжнародний державний апарат існуе? Ні.
"міжнародні визнані кордони"
В Трамп не збирається порушувати визнані кордони.
1. Чому у Tru
thmp Social, а не у Instagram чи TikTok?
2. Навколо Венесуели - це на скільки км (миль) від кордонів? чи це коло з центром у географічному центрі Венесуели та радіусом Х кілометрів (миль)?
да шо ти починаєш?
оно друг владімір неіснуючих українців знищує, сінь пінь єдину піднебесну збирає до купи, а що рудому пєдофілу не можна якусь венесуелу приборкати?
бо канада та данія та мексика сказали: тільки спробуй....