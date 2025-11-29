"Повітряний простір над Венесуелою повністю закрито", - Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження заборони на польоти над територією Венесуели та в її повітряному просторі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї буде повністю закрито", - інформує видання.

"До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми, будь ласка, вважайте повітряний простір над та навколо Венесуели повністю закритим", - пише Трамп у соцмережі Truth Social.

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