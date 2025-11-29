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Новини Відносини Венесуели та США
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"Повітряний простір над Венесуелою повністю закрито", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження заборони на польоти над територією Венесуели та в її повітряному просторі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї буде повністю закрито", - інформує видання.

"До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми, будь ласка, вважайте повітряний простір над та навколо Венесуели повністю закритим", - пише Трамп у соцмережі Truth Social.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Мадуро обговорили можливу зустріч,- NYT

Автор: 

Венесуела (430) Трамп Дональд (8926)
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Топ коментарі
+25
А встиг би Мадуро, як Ким Чен Ін зробити бодай одну ядерну бімбу трампон не витягуючи язика з його сраки, розказував би усьому світу який той кльовий пацан... А без ЯЗ ти ніхто, потенційна жертва...
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29.11.2025 16:13 Відповісти
+16
Знаємо знаємо,,😉 США тільки з папуасами можуть воювати...
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29.11.2025 16:07 Відповісти
+10
А що таке, Мадуро не захотів дати пару мішків героїну? І чому не можна так зробити на Сосії? Вже б війна давно закінчилась аби Сосію відрізали від зовнішнього світу
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29.11.2025 16:04 Відповісти
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А що таке, Мадуро не захотів дати пару мішків героїну? І чому не можна так зробити на Сосії? Вже б війна давно закінчилась аби Сосію відрізали від зовнішнього світу
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29.11.2025 16:04 Відповісти
Кокс звідти, а не герич.

Хтось з нащадків Ескобара трафік з Колумбії через Венесуелу тримав)))
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29.11.2025 16:22 Відповісти
что бы не говорили-а додавит таки Рыжий Шофера.без всякой войны.жаль,что Рыжий коменты на Цензоре не читает.ему было бы стыдно
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29.11.2025 17:08 Відповісти
Не встиг би. По перше, нема бабла, по друге нема спеців, по трете, як би Венесуела би озирнулась в сторону створення бімби, її би США давно знесли і сіллю би засіяли.
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29.11.2025 17:07 Відповісти
Президент краiни наркоманiв?
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29.11.2025 16:05 Відповісти
Мабуть незабаром веб..т.
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29.11.2025 16:06 Відповісти
А що, з Венесуели насправді у Штати тягнуть наркоту, чи то Трамп привід такий вигадав?
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29.11.2025 16:06 Відповісти
З Колумбії через Венесуелу, літаками ще Ескобар вигадав возити.
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29.11.2025 16:23 Відповісти
Так. Причому один з найгірших наркотиків **********.
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29.11.2025 17:09 Відповісти
Знаємо знаємо,,😉 США тільки з папуасами можуть воювати...
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29.11.2025 16:07 Відповісти
А встиг би Мадуро, як Ким Чен Ін зробити бодай одну ядерну бімбу трампон не витягуючи язика з його сраки, розказував би усьому світу який той кльовий пацан... А без ЯЗ ти ніхто, потенційна жертва...
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29.11.2025 16:13 Відповісти
на жаль, майже всі українці не вимагають створення ЯЗ, ніби хочуть власної смерті
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29.11.2025 16:19 Відповісти
Почитати коментарі на цьому сайті так виявляється що мрія всіх українців щоб Зеленський програв війну. Оце тоді заживем....
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29.11.2025 16:24 Відповісти
Дуже дивно що тіки зараз, ви на "оце", звернули увагу.
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29.11.2025 16:30 Відповісти
Мрія українців, щоб зелений зі своїми поплічниками сів. На пожиттєве. Дивно, що у Вас думки про програш...
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29.11.2025 17:10 Відповісти
В Зеленський хоче виграти війну? Не дуже схоже.
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29.11.2025 18:24 Відповісти
Скажи в кого вимагати, вимагальщик
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29.11.2025 17:18 Відповісти
у влади і зебіла особисто
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29.11.2025 17:28 Відповісти
хло не додумалось подарувати наркокартелям яз...
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29.11.2025 16:38 Відповісти
Ядерна зброя у диктатора бананової республіки. Тільки дебіли і віруни в святу ЯО справді думають що це би врятувало би бананового диктатора. Його би зннесли би давно.
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29.11.2025 17:12 Відповісти
При такому підході, як Ви кажете, на Нобелівську премію миру міг би претендувати той керівник ядерної держави (з 10 нинішніх - 5-х офіційних і 5-х неофіційних, але фактичних), хто роздав би всім країнам світу бодай по одній ядерній бомбі (а краще по декілька - пропорційно кількості населення). І тоді у світі встановився б вічний мир, оскільки всі боялися б воювати один з одним . . .

Тільки щось мені підказує, що це б не спрацювало. Он, Індія / Китай, Індія / Пакистан пострілювали один в одного вже у цьому десятилітті, хоча у всіх трьох ЯЗ в наявності.
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29.11.2025 22:40 Відповісти
Прострілював і вести війну на повне знищення різні речі, я впевнений що при загрозі своєму існуванні, як Індія так і Пакистан використали б ЯЗ, як останній аргумент...
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30.11.2025 12:12 Відповісти
Чого плачеш, кацапе?
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29.11.2025 17:11 Відповісти
трампону теж захотілося Каракас за 3 дні..
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29.11.2025 16:11 Відповісти
ці діди, тампон і хло, - лайно!
завжди встановлюють нереальні деадлайни..
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29.11.2025 17:10 Відповісти
Я більше скажу - ймовірно в цьому і є суть залаштункової угоди рф - США : ми вам здаємо нашого союзника Мадуро, а ви нам здайте вашого союзника Україну і нехай кожен у своєму ареалі "керує".
Бо занадто збіглося в часі все це - підготовка до операції США у Венесуелі і наполегливі спроби продати Україну.
Але Україна за допомогою Європи пручається, от і у Венесуелі поки ситуація "на паузі", хоча мала початися вже тиждень тому, бо всі сили розгорнуто і всі готові. Але путяра боїться, що його кинуть з капітуляцією України, тому і тримає поки у Венесуелі військових радників, надіслав туди поки якесь військове обладнання і т. п. Мол, заберу, коли по Україні тема "піде" - от тільки вона ніяк не "йде". Ну а США бояться лізти без гарантій - для них навіть 1 збитий з ПЗРК бойовий літак чи гелікоптер буде національною трагедією. Тому їм росіяни у Венесуелі не потрібні від слова "зовсім" - їм потрібна швидка переможна войнушка. Але для цього треба "доламати" Україну на поступки. Тому по всіх фронтах команда "фас" - гроші не дають, зброю не дають, НАБУ / САП пішли в атаку, підриваючи внутрішньополітичні позиції Зеленського (хоча тут він сам винуватий - перетримав токсичного Єрмака на посаді, давно можна було прибрати цей подразник і перевести його на якусь іншу ділянку роботи) . . .
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29.11.2025 22:47 Відповісти
А кацапи чи китайці, візьмуть і полетять у ту Вінісуелу .... і буде дуууже цікаво що буде
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29.11.2025 16:13 Відповісти
Ніхто нікуди не полетить. Китайцям срати на Венесуеллу, зате потік дешевої нафти буде...

А кацапи, ну ***** виділить йому апартаменти, десь коло Асада.
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29.11.2025 17:14 Відповісти
Китайцы тільки в цьому році до кінця 26-го ввалили в Мадуро мільярд долларів. викупили двігнафтові платформи і викупають 90% нафти. тож кишнуть вони Трампа як його колись пончик кишнув.
Оодна радість Трампу що підзаробить на поставках палива флоту, ну як із пончиком було, кораблики поплавали паливо попалили і "хтось" став трохи багатшим
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29.11.2025 17:30 Відповісти
Починається рок-н-рол
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29.11.2025 16:16 Відповісти
Закрив би біля Білого дому територію від терористів,котрі ******* постріляти, так воно щось збирається закрити ...у Венесуелі....З Венесуелу друзі "трамбона" рашисти вивезуть все що хочеш....і скільки їм буде потрібно....
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29.11.2025 16:17 Відповісти
цікава ситуація: одна сильна країна просто взяла, і перекрила повітряний простір іншої - без дозволу ООН (чи РБ ООН), отакий він - цивілізований світ.
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29.11.2025 16:20 Відповісти
Одна дебільна країна, та що на болоті сросія, взяла і напала на сусідню мирну країну, без будь яких причин, насравши на весь цивілізований світ
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29.11.2025 17:22 Відповісти
Тобто США уподобились до РФ у методах і ігнорують ООН.
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29.11.2025 19:13 Відповісти
Тільки що дивився все літає,то Трамп в твітері закрив
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29.11.2025 16:27 Відповісти
трамп дозволив злочинцям, наркобаронам, купувати громадянство сша.. за 100 міл.доларів..,
а нелегальні сезонні працівники з мексики - терористи..

трумп є прихильником крипти, наркобарони купують його крипту, відмивають гроші..
трумп помилував відмивника грязних грошей з наркоти та торгівлі людьми, якого посадив байден..

тобто трумп сам злочинець..
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29.11.2025 16:46 Відповісти
недавно були справи, а це не жарти, що
американські солдати помилково висадилися на пляжі в північно-східній частині Мексики і почали розміщувати там таблички, які забороняли вхід в цю зону і позначали її як «територію під контролем Міністерства оборони США».

Члени підрозділу, як повідомляється, вважали, що вони знаходяться в Техасі, американському штаті, який межує з Мексикою.

розвину цю тему далі.. (тепер жартую):

Американці помилково бомбардували більшу частину мексиканської армії, зайняли президентський палац і анексували Мексику.
Американські військові помилково знищили 80 % потенціалу мексиканської армії після серії повітряних ударів. Потім вони зайняли президентський палац, змусили Мексику капітулювати і провели референдум, на якому 98 % мексиканців проголосували за приєднання до США. На підставі результатів референдуму Сполучені Штати офіційно анексували Мексику.

За даними Пентагону, причиною всього стала технічна помилка, спричинена тим, що в навігаційну систему помилково завантажили нову версію карт 2030 року, де Мексика вже була частиною США.

Крім того, Сполучені Штати оголосили, що залишать Мексику собі, оскільки їхні солдати доклали стільки зусиль. «Було б неефективно повертати його», - заявив речник Пентагону. «Солдати провели весь ранок, бомбардуючи, після обіду - окупуючи, а ввечері - маскуючи сліди військових злочинів. Повертати все назад - це багато зайвої адміністративної роботи».

Однак Дональд Трамп розглядає можливість подальших переговорів щодо долі Мексики. За словами його радників, на столі лежать два основні варіанти: або Мексика офіційно стане 51-м штатом США, або вона може об'єднатися з Техасом, утворивши нову наддержаву Тексіко, при цьому кількість зірок на американському прапорі залишиться незмінною.

Інший варіант полягає в тому, що Мексика приєднається до США як 51-й штат, але водночас Сполучені Штати повернуть Аляску Росії як частину мирної угоди щодо України та символічну компенсацію за те, що Байден і його адміністрація змусили Путіна напасти на Україну. Таким чином, кількість штатів залишиться незмінною.
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29.11.2025 16:30 Відповісти
"...кількість штатів залишиться незмінною", а бензин на заправках у США подевшає на 5 центів.
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29.11.2025 17:04 Відповісти
Як би я не відносився до народу Венісуели, але повітряний прості закривати може тільки керівники цієї країни. А вони його закривали? А якщо Китай чи ще якась ядерна держава вирішить, що треба полетіти до Венесуели, а тоді шо?
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29.11.2025 16:45 Відповісти
Тоді Трамп дасть 2 тижні (або 2 місяці), щоб Китай чи ще якась ядерна держава вирішила вилитіли з Венесуели взад, бо інакше він введе мито 500%.
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29.11.2025 17:08 Відповісти
Китай не полетить, йому з США не вигідно засікатись.
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29.11.2025 17:17 Відповісти
ТРАМПУ ТРЕБА БАГАТО ДЕШЕВОЇ НАФТИ НА РИНОК ВИКИНУТИ ЩОБ РФ КОПИТА ВІДКИНУЛА СКОРІШЕ...ОСЬ ТОМУ ВІН З АРАБАМИ ПЕРЕТЕР ЦК ПИТАННЯ А МАДУРО НЕ ХОЧЕ .... БУДЕ СИЛОЮ ЗНАЧИТЬ ЗАСТАВЛЯТИ
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29.11.2025 16:49 Відповісти
ті сша тільки з слабими щоки надувають-а китай чи росію побачать то зразу по норам
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29.11.2025 17:04 Відповісти
Цю ***** вигадали в кремлі.
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29.11.2025 17:18 Відповісти
От вже ******** сцикун
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29.11.2025 17:15 Відповісти
бажаю венесуельцям знайти в себе сили та влаштувати таку партизанську війну піндосам, що б ті обісралися, як у в'єтнамі та афганістані!
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29.11.2025 17:16 Відповісти
Бажаю дебілам що захищають дружбанів ***** піти на три букви.
Якщо хтось і уссикався в Афганістані, то це талібану яких США майже не 30 років в пещери загнало. А в країні було хоч трохи налагоджене життя.

А, і ще одне. Епоха партизанщини давно минула.
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29.11.2025 17:20 Відповісти
звісно!
бо ***** в україні, це кака, а от рудий педофіл в венесуелі, це цяця!

то, чому тоді не в канаді, не в гренландії, не в мексиці, не в панамі?
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29.11.2025 17:24 Відповісти
Канада - лідер з виробництва і розповсюдження наркоти ?
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29.11.2025 17:30 Відповісти
Ой довбойоб. ***** в Україні веде завойовницьку війну не рахуючись ні з чим.

Трам збирається зробити те, що робили США в Іраку з режимом Хусейна, чи з режимом Мілошевича.
Окрім цього, Мадуро дружок *****, дешева нафта Венесуелли обвалить ринок що вдарить на нафтовим доходам *****, а Трамп зможе перетягнути тих хто купує нафту ***** на нафту Венесуелли.

Всі в полюсі, і в першу чергу народ Венесуелли, що вже роками майже в режимі турбовиживання.
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29.11.2025 17:32 Відповісти
Ой довбойоб.

бо насрати на міжнародні закони!
бо тобі похєр кому смоктати: вчора кацапам сьогодні піндосам!
бо боротися з наркотою авіаносцями, це нев'їбенно, а боротися з "нацистами" і з неіснуючими українцями, це як?
мадуро кака, а ***** цяця?
народ венесуєли сам собі все вирішить!!!! чи, це народ, аля бамбаса, що вирішує за допомогою?
ти там був, у венесуелі? чи тобі з тєлєка розказали?

міжнародні закони, міжнародні визнані кордони, або існують, або отакі кончені утирки, як ти, приводять до влади *****!!!!!!
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29.11.2025 20:42 Відповісти
"бо насрати на міжнародні закони"

Тому що міжнародні закони виявилися копіумом що трималися на чесному слові. А по друге немае таких законів що забороняють боротися з тероризмом і наркокантелями.

"бо боротися з наркотою авіаносцями, це нев'їбенно"

А що зробиш, коли в Венесуеллі картелі і державний апарат майже одне і те саме.

"

мадуро кака, а ***** цяця?"
Я цього не казав, Мадуро дружбан *****. І переживати за нього моди лише ************.

"народ венесуєли сам собі все вирішить"

*****, десь я це чув - "мы эго смэтэм". Смэтуны ******.

"ти там був, у венесуелі? чи тобі з тєлєка розказали?"

Тебе підараса в гуглі забанили? Повністю обьективну інформацію про стан Венесуелли найти дуже легко. Мадуро її до ручки довів.

"міжнародні закони"

Які не діють взагалі. Всі вони лише на папері. А не діють тому що забезпечення виконання закону, це робота державного апарату. Міжнародний державний апарат існуе? Ні.

"міжнародні визнані кордони"

В Трамп не збирається порушувати визнані кордони.
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29.11.2025 21:14 Відповісти
А Трамп ще той "прікаліст":
1. Чому у Truthmp Social, а не у Instagram чи TikTok?
2. Навколо Венесуели - це на скільки км (миль) від кордонів? чи це коло з центром у географічному центрі Венесуели та радіусом Х кілометрів (миль)?
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29.11.2025 17:19 Відповісти
Це на скільки? На два тижні, а потім подивимося?
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29.11.2025 17:26 Відповісти
Давно пора. Хоч щось корисне зроби для світу.
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29.11.2025 17:36 Відповісти
Добро завжди перемагає зло, а потім довго мучить його паяльником
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29.11.2025 18:21 Відповісти
Відкрив https://www.flightradar24.com/CMP318/3d4de65f літають літаки. Хтось пі3/дить?
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29.11.2025 18:44 Відповісти
Флайтрадар показує що літаки літають
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29.11.2025 18:51 Відповісти
Це він десяту війну закінчує чи тільки починає?
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29.11.2025 19:35 Відповісти
У мене якась "конспірологічна підозра" що в США якісь "новоімперці" планують окупувати весь Американський континент. Стає зрозумілим перейменування Міністерства Оборони на Міністерство Війни, а Месиканської затоки на "Американську", плани окупації Канади...
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29.11.2025 19:45 Відповісти
ой!
да шо ти починаєш?
оно друг владімір неіснуючих українців знищує, сінь пінь єдину піднебесну збирає до купи, а що рудому пєдофілу не можна якусь венесуелу приборкати?
бо канада та данія та мексика сказали: тільки спробуй....
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29.11.2025 20:55 Відповісти
Навіщо "приборкувати країну" і вбивати багато людей? Врешті є інші, більш дієві в довгочасній перспективі, засоби. Зокрема економічні.
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29.11.2025 23:23 Відповісти
пристаркуваті дегенерати педофіли правлять світом....
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29.11.2025 23:58 Відповісти
 
 