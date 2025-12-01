ЕС убеждает администрацию Трампа не сокращать военное присутствие США в Европе, - Bloomberg

Европейские официальные лица пытаются убедить администрацию президента США Дональда Трампа пересмотреть решение о сокращении американского военного присутствия на континенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным источников Bloomberg, ноябрьские учения НАТО в Румынии продемонстрировали, насколько европейские страны зависят от военной поддержки США. Во время маневров в районе Чинку, в 260 км от Бухареста, военные под командованием Франции отрабатывали оборону карпатских рубежей.

Как отмечают участники учений, проблемы с транспортной инфраструктурой могут привести к тому, что подкрепление прибудет на передовые позиции только через несколько недель. Это оставляет румынские силы почти один на один с условным противником.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф и Кушнер могут повлиять на судьбу украинского мирного плана, - The Times

США выводят часть войск из Румынии

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты сократят свой военный контингент в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Вашингтон проинформировал Бухарест о пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.

"Среди подразделений бригады, которые прекратят ротации в Европе, упоминаются и силы, предназначенные для Румынии, расположенные на базе Михаил Когелнихану", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что НАТО будет тестировать новейшие дроны в Латвии в рамках военного эксперимента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немедленная отставка: Трамп требует от президента Венесуэлы Мадуро увольнения