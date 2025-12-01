В случае вторжения России Румынии придется сдерживать врага самостоятельно несколько недель, - Bloomberg

В случае вторжения России НАТО достигнет румынского фронта лишь через несколько недель. Румыния вынуждена будет сдерживать агрессора собственными силами. Об этом свидетельствуют ноябрьские военные учения в Чинку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на румынских и европейских официальных лиц, которые присутствовали на учениях.

Они отмечают, что эти учения сосредоточены на сухопутных боях - сфере, в которой европейские члены НАТО в основном самодостаточны. Однако когда речь заходит о так называемых "стратегических средствах обеспечения" — противовоздушной и противоракетной обороне, высокоточных ударах большой дальности и разведке — Европа до сих пор критически зависит от Соединенных Штатов.

Логистические проблемы в случае масштабного конфликта

Ключевым вызовом для военных остается инфраструктура и скорость перемещения сил. По словам экспертов, переброска французской бронетехники в Румынию заняла 10 дней из-за задержек на границах и сложной маршрутизации. Представители НАТО признали, что такие логистические барьеры могут стать фатальными в условиях реального конфликта.

В Бухаресте отмечают, что в случае масштабного нападения Румыния будет иметь "потенциал, подобный Украине", то есть вынуждена будет сдерживать агрессора собственными силами, пока союзники будут только готовиться к вступлению в бой.

Страна активно модернизирует армию благодаря фонду "Действия по безопасности для Европы" (SAFE) и разворачивает новое производство боеприпасов вместе с европейскими оборонными компаниями. Однако, как и раньше, проблема заключается в логистике.

На фоне запланированного сокращения военного присутствия США в Европе европейские чиновники выражают обеспокоенность по поводу способности обеспечить собственную оборону без американской поддержки. Несмотря на заверения Вашингтона, что он "не оставит их на произвол судьбы", за закрытыми дверями продолжаются активные попытки убедить США сохранить свои войска на континенте.

Что предшествовало?

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты сократят свой военный контингент в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Вашингтон проинформировал Бухарест о пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.

"Среди подразделений бригады, которые прекратят ротации в Европе, упоминаются и силы, предназначенные для Румынии, расположенные на базе Михаил Когелнихану", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп, комментируя решение об уменьшении численности американского контингента в Румынии, сказал, что это означает лишь "перемещение" сил.

