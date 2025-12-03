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Новини Наступ Росії на країни НАТО
2 025 21

Німеччина розгорнула ізраїльську ППО для перехоплення російських ракет

Ізраїльська ППО Arrow у Німеччині

Німеччина розгорнула систему протиповітряної оборони Arrow, яку створено для перехоплення балістичних ракет середньої дальності, посилюючи захист від зростаючої російської загрози.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства оборони ФРН, пише Радіо Свобода. 

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Очільник оборонного відомства Борис Пісторіус наголосив, що це рішення є стратегічним кроком, який надає країні нові можливості протидії ракетним атакам та підсилює безпеку всієї Європи.

"Вперше ми отримуємо можливості раннього попередження та захисту від балістичних ракет далекого радіуса дії для нашого населення та інфраструктури… Завдяки цій стратегічній можливості, яка є унікальною серед наших європейських партнерів, ми закріплюємо свою ключову роль у серці Європи", — заявив Пісторіус.

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Нові можливості для європейської системи безпеки

Міністр оборони Німеччини підкреслив, що розгортання Arrow зміцнює обороноздатність НАТО та підсилює "європейський стовп" Альянсу. За його словами, країна таким чином виконує визначені цілі оборонного планування НАТО і бере на себе більшу відповідальність за колективну безпеку.

Угоду щодо закупівлі системи Arrow-3 Німеччина підписала з Ізраїлем у 2023 році. Її вартість склала близько 3,6 млрд доларів, що стало одним із найбільших оборонних контрактів в історії країни.

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Arrow-3: високотехнологічний щит проти ракетних атак

Система Arrow-3 була розроблена компанією Israel Aerospace Industries у партнерстві з американським Boeing. В Ізраїлі комплекс використовується з 2017 року як частина багаторівневої мережі протиповітряної оборони Iron Dome, призначеної для перехоплення різних типів ракетних загроз.

Розгортання цієї системи у ФРН означає суттєве підсилення протиракетного захисту Європи, зокрема у контексті ескалаційних дій Росії.

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Автор: 

Німеччина (8082) Ізраїль (1993) НАТО (7239) ППО (4183)
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Топ коментарі
+6
Німеччина, на відміну від України, мислить головою, а не дупою. Це ж скільки асфальта можна було на ці кошти закопати!!!
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03.12.2025 19:26 Відповісти
+2
Такие комплексы есть только у Штатов и Израиля,еврейские ракеты даже лучше,а у амеров лучше радар.Самим такой разоаботать и запустить производство-это лет 10,по минимуму.
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03.12.2025 19:48 Відповісти
+1
Так ось чому вони нам петріоти віддають. У них, виявляється, заміна їм ось-ось мала надійти. Цікаво, скільки там батарей буде.
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03.12.2025 19:17 Відповісти
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Так ось чому вони нам петріоти віддають. У них, виявляється, заміна їм ось-ось мала надійти. Цікаво, скільки там батарей буде.
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03.12.2025 19:17 Відповісти
"с кАкой цєлью інтєрєсуєтєсь"
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03.12.2025 19:18 Відповісти
родіну прадать хачу. і падароже
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03.12.2025 19:29 Відповісти
розумію "патріота" - щоб не продешевити....
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03.12.2025 19:31 Відповісти
Щоб реально перевірити цей ЗРК, його потрібно поствити десь біля Запоріжжя чи Павлограду. Бо інакше як ми дізнаємось чи він працює?
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03.12.2025 19:41 Відповісти
можна навіть не один цей комплекс, а цілий "комплекс"...
Акт випробувань і відповідності заявленим ТТХ можемо надати навіть на дві адреси - і туди і туди!
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03.12.2025 19:44 Відповісти
Будемо просити німців поділитись з нами, неофіційно, щоб зіпсувати путін запуски орєшника.
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03.12.2025 19:45 Відповісти
Это для перхвата в космосе,против всяких "орешников"
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03.12.2025 19:44 Відповісти
Так перевіпяли вже. Коли аятоли закилали балістикою богообраних....
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03.12.2025 20:01 Відповісти
Ізраіль його вже кілька років "перевіряє" - то з Ірану, то з гази, то з Ємена летить. Досвід є, ще й який.. Німці подивились - от і купують.
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03.12.2025 20:52 Відповісти
З Ірану та Ємену летять старі радянські СКАДи а Орешніком по Ізраїлю ще не били.
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04.12.2025 11:23 Відповісти
Німеччина, на відміну від України, мислить головою, а не дупою. Це ж скільки асфальта можна було на ці кошти закопати!!!
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03.12.2025 19:26 Відповісти
Це Ізраіль, на відміну від НімеччинИ, мислить головою...
Німеччина не воює на сході....
постачання ізраїльської зброї Україні змінять пасивну позицію кацапів у зв'язку з ізраїльськими атаками на іран та сірію.

кацапія може ускладнити дії ізраїльських ВПС у Сирії, а жоден ізраїльський командир чи політик не готовий жертвувати своїми солдатами заради допомоги Україні.
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03.12.2025 20:34 Відповісти
Справа не тільки в тому. На рашистів в Сірії або Ливані вони клали, як і на ООНовських "марнотворців". В рашастані ще дуже багато євреїв (як на мене - ідіотів), і якщо що - то там почнеться таке, що мало не буде. А вони почнут тікати куди? Правильно... а в Ізраілі й так проблем занадто, щоб ще натовп не дуже забезпечених прийняти - їм гроші давай, жити десь треба (а ціни на житло там одни з найвищих у світі) і т.п.. а й не прийняти неможливо, бо "репатріація".
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03.12.2025 20:58 Відповісти
не може постачати зброю Україні через домовленість із Росією щодо Сирії.
Думай те що пишете ....
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03.12.2025 21:21 Відповісти
Німеччина - в недалекому кузня зброї в Європі - закупляє ППО в Ізраїлі - сильно просіла
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03.12.2025 19:29 Відповісти
Такие комплексы есть только у Штатов и Израиля,еврейские ракеты даже лучше,а у амеров лучше радар.Самим такой разоаботать и запустить производство-это лет 10,по минимуму.
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03.12.2025 19:48 Відповісти
То я ж кажу - час упущено - понадіялись шо США прикриє . САМП - Ті трохи доганяє ПЕТРІОТ
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03.12.2025 19:52 Відповісти
і хтось тепер скаже,що ізраїльські політики. друзі, а чи то родина до "зепоцріота" ???
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03.12.2025 19:40 Відповісти
А зєля просив у Ізраїля ПРО?
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03.12.2025 21:35 Відповісти
не правильно питання ставиш-"чому німці отримали, а "зеля" ні???
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03.12.2025 21:56 Відповісти
 
 