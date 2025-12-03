Німеччина розгорнула ізраїльську ППО для перехоплення російських ракет

Німеччина розгорнула систему протиповітряної оборони Arrow, яку створено для перехоплення балістичних ракет середньої дальності, посилюючи захист від зростаючої російської загрози.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства оборони ФРН, пише Радіо Свобода.

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Очільник оборонного відомства Борис Пісторіус наголосив, що це рішення є стратегічним кроком, який надає країні нові можливості протидії ракетним атакам та підсилює безпеку всієї Європи.

"Вперше ми отримуємо можливості раннього попередження та захисту від балістичних ракет далекого радіуса дії для нашого населення та інфраструктури… Завдяки цій стратегічній можливості, яка є унікальною серед наших європейських партнерів, ми закріплюємо свою ключову роль у серці Європи", — заявив Пісторіус.

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Нові можливості для європейської системи безпеки

Міністр оборони Німеччини підкреслив, що розгортання Arrow зміцнює обороноздатність НАТО та підсилює "європейський стовп" Альянсу. За його словами, країна таким чином виконує визначені цілі оборонного планування НАТО і бере на себе більшу відповідальність за колективну безпеку.

Угоду щодо закупівлі системи Arrow-3 Німеччина підписала з Ізраїлем у 2023 році. Її вартість склала близько 3,6 млрд доларів, що стало одним із найбільших оборонних контрактів в історії країни.

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Arrow-3: високотехнологічний щит проти ракетних атак

Система Arrow-3 була розроблена компанією Israel Aerospace Industries у партнерстві з американським Boeing. В Ізраїлі комплекс використовується з 2017 року як частина багаторівневої мережі протиповітряної оборони Iron Dome, призначеної для перехоплення різних типів ракетних загроз.

Розгортання цієї системи у ФРН означає суттєве підсилення протиракетного захисту Європи, зокрема у контексті ескалаційних дій Росії.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина запускає антидронову спецгрупу для боротьби з безпілотниками.

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