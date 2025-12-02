Німеччина запускає антидронову спецгрупу для боротьби з безпілотниками

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт анонсував створення нового підрозділу у складі федеральної поліції, який спеціалізуватиметься на боротьбі з безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico, він увійде до складу національного спецпідрозділу федеральної поліції.

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Гарантування безпеки

Видання зазначає, що основним завданням майбутнього підрозділу буде виявлення та нейтралізація дронів, що створюють загрозу безпеці.

За словами Добріндта, підрозділ налічуватиме до 130 офіцерів, які будуть розгорнуті по всій території країни та оперативно направлятимуться до районів, де відбуваються інциденти з БпЛА.

Крім того, Німеччина виділила понад 100 млн євро на 2025–2026 роки для придбання датчиків та "глушилок" для протидії дронам.

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"Ми протистоїмо гібридним загрозам" — Добріндт

Німецький міністр наголосив на стратегічному значенні нового підрозділу для національної безпеки.

"Це важливий сигнал про те, що ми протистоїмо гібридним загрозам. Ми створюємо чітку місію з виявлення, перехоплення і, так, також збивання дронів у разі необхідності", — заявив Добріндт.

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Новий підрозділ підкреслює прагнення Німеччини активніше реагувати на сучасні загрози та посилювати контроль над повітряним простором у кризових ситуаціях.

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