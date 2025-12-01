Росія не демонструє готовності до миру, тому ЄС має посилювати підтримку України, - держсекретар Міноборони ФРН Гартманн
Росія наразі не проявляє жодних ознак готовності переходити до реальних мирних переговорів щодо завершення війни проти України. У таких умовах Євросоюз має й надалі зміцнювати обороноздатність України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі заявив парламентський державний секретар Федерального міністерства оборони Німеччини Себастіан Гартманн.
"Ми не бачимо жодної готовності Росії до переговорів. Натомість атаки на цивільну інфраструктуру, на енергетичну інфраструктуру посилюються, триває жорстока агресивна війна проти України. Це означає, що ми мусимо зробити все можливе, щоб Україна могла й надалі нарощувати свою протиповітряну оборону, щоб у неї була достатня кількість боєприпасів", - сказав він.
Позиція Німеччини не змінна
Гартманн наголосив, що позиція Берліна залишається незмінною: "Україна може покладатися на Німеччину, може покладатися на Європу". Тож слід продовжувати посилювати військову та фінансову підтримку України та примус Росії до мирного врегулювання.
"Ми мусимо й надалі зміцнювати позицію України. Це означає, по-перше, щоб вона могла себе захищати. Для цього критично важливі ініціативи з боєприпасами, а також фінансові рішення, які ми ухвалюємо. По-друге, у нас є єдина європейська позиція: жодних рішень про Україну без України за столом переговорів, саме Україна вирішує питання свого територіального суверенітету", - наголосив держсекретар МО Німеччини.
Європейська безпека залежить від стійкості України
Він додав, що тут потрібно забезпечити згуртовану європейську позицію, адже "йдеться про архітектуру європейської безпеки та про структуру НАТО в Європі".
"І третій, вирішальний момент щодо суверенітету України - це сильна українська армія, здатна самостійно себе захищати. Саме це і означає, що Україна - суверенна держава", - заявив Гартманн.
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Якби вони робили все те, про що говорять, то війна і справді давно завершилася б перемогою України і кордонами 91, але це їм не треба, в них ціль війна, закрита в Україні, подовше.
А Захід саботує передачу далекобійної зброї Україні більше ніж 10 штук на місяць, щоб не злити путіна.
Короче, потужні промови уже три роки. Важко сказати, що взагалі Захід робить і чи є якісь план.
Хоч ти не грайся в цю гру