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Новини Припинення війни
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Росія не демонструє готовності до миру, тому ЄС має посилювати підтримку України, - держсекретар Міноборони ФРН Гартманн

РФ посилює атаки, Європа має зміцнювати оборону України

Росія наразі не проявляє жодних ознак готовності переходити до реальних мирних переговорів щодо завершення війни проти України. У таких умовах Євросоюз має й надалі зміцнювати обороноздатність України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це  перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі  заявив парламентський державний секретар Федерального міністерства оборони Німеччини Себастіан Гартманн.

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"Ми не бачимо жодної готовності Росії до переговорів. Натомість атаки на цивільну інфраструктуру, на енергетичну інфраструктуру посилюються, триває жорстока агресивна війна проти України. Це означає, що ми мусимо зробити все можливе, щоб Україна могла й надалі нарощувати свою протиповітряну оборону, щоб у неї була достатня кількість боєприпасів", - сказав він.

Позиція Німеччини не змінна

Гартманн наголосив, що  позиція Берліна залишається незмінною:  "Україна може покладатися на Німеччину, може покладатися на Європу". Тож слід продовжувати посилювати військову та фінансову підтримку України та примус Росії до мирного врегулювання.

"Ми мусимо й надалі зміцнювати позицію України. Це означає, по-перше, щоб вона могла себе захищати. Для цього критично важливі ініціативи з боєприпасами, а також фінансові рішення, які ми ухвалюємо. По-друге, у нас є єдина європейська позиція: жодних рішень про Україну без України за столом переговорів, саме Україна вирішує питання свого територіального суверенітету", - наголосив держсекретар МО Німеччини.

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Європейська безпека залежить від стійкості України

Він додав, що тут потрібно забезпечити згуртовану європейську позицію, адже "йдеться про архітектуру європейської безпеки та про структуру НАТО в Європі".

"І третій, вирішальний момент щодо суверенітету України - це сильна українська армія, здатна самостійно себе захищати. Саме це і означає, що Україна - суверенна держава", - заявив Гартманн.

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Автор: 

Німеччина (8080) росія (70423) війна в Україні (8514)
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А ці все посилюють і посилюють підтримку...язиком.

Якби вони робили все те, про що говорять, то війна і справді давно завершилася б перемогою України і кордонами 91, але це їм не треба, в них ціль війна, закрита в Україні, подовше.
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01.12.2025 11:52 Відповісти
росія завжди за мір. Але лише - на своїх умовах.
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01.12.2025 11:58 Відповісти
куди вже далі "посилювати"? Європа може зовсім знесилитися від того "посилення"
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01.12.2025 11:58 Відповісти
Росія під санкціями виробляє більше балістичних і крилатих ракет чим всі країни НАТО разом.

А Захід саботує передачу далекобійної зброї Україні більше ніж 10 штук на місяць, щоб не злити путіна.

Короче, потужні промови уже три роки. Важко сказати, що взагалі Захід робить і чи є якісь план.
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01.12.2025 12:10 Відповісти
План таки один---- любой ценой дождаться опять дешёвого энерго сырья с кацапии, тем более цена кровь народа Украины!
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01.12.2025 15:48 Відповісти
Я навіть уявляю цю нявчачу, боягузливу інтонацію, коли воно це блеяло переминаючись з ноги на ногу.
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01.12.2025 12:35 Відповісти
Майн гер, план в тому, щоб довічно обговорювати план .
Хоч ти не грайся в цю гру
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01.12.2025 15:04 Відповісти
Абсолютно не могу поверить сам. То-ли и правда такие наивные, или задрочки нам кидают борзо!? Вроде и не может быть таких вариантов, все таки Европа, но как такое продолжается получается???
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01.12.2025 15:44 Відповісти
 
 