Россия не демонстрирует готовности к миру, поэтому ЕС должен усиливать поддержку Украины, - госсекретарь Минобороны ФРГ Гартманн
Россия пока не проявляет никаких признаков готовности переходить к реальным мирным переговорам о завершении войны против Украины. В таких условиях Евросоюз должен и дальше укреплять обороноспособность Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил парламентский государственный секретарь Федерального министерства обороны Германии Себастьян Гартманн.
"Мы не видим никакой готовности России к переговорам. Вместо этого атаки на гражданскую инфраструктуру, на энергетическую инфраструктуру усиливаются, продолжается жестокая агрессивная война против Украины. Это означает, что мы должны сделать все возможное, чтобы Украина могла и в дальнейшем наращивать свою противовоздушную оборону, чтобы у нее было достаточное количество боеприпасов", - сказал он.
Позиция Германии неизменна
Гартманн подчеркнул, что позиция Берлина остается неизменной: "Украина может полагаться на Германию, может полагаться на Европу". Поэтому следует продолжать усиливать военную и финансовую поддержку Украины и принуждать Россию к мирному урегулированию.
"Мы должны и в дальнейшем укреплять позицию Украины. Это означает, во-первых, чтобы она могла себя защищать. Для этого критически важны инициативы относительно боеприпасов, а также финансовые решения, которые мы принимаем. Во-вторых, у нас есть единая европейская позиция: никаких решений относительно Украины без Украины за столом переговоров, именно Украина решает вопросы своего территориального суверенитета", - подчеркнул госсекретарь МО Германии.
Европейская безопасность зависит от устойчивости Украины
Он добавил, что здесь нужно обеспечить сплоченную европейскую позицию, ведь "речь идет об архитектуре европейской безопасности и о структуре НАТО в Европе".
"И третий, решающий момент в отношении суверенитета Украины - это сильная украинская армия, способная самостоятельно себя защищать. Именно это и означает, что Украина - суверенное государство", - заявил Гартманн.
Якби вони робили все те, про що говорять, то війна і справді давно завершилася б перемогою України і кордонами 91, але це їм не треба, в них ціль війна, закрита в Україні, подовше.
А Захід саботує передачу далекобійної зброї Україні більше ніж 10 штук на місяць, щоб не злити путіна.
Короче, потужні промови уже три роки. Важко сказати, що взагалі Захід робить і чи є якісь план.