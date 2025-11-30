Соглашение между Украиной и РФ могло бы обеспечить мир в регионе на 50-70 лет, - Фидан
По мнению главы МИД ТурцииХакана Фидана, потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией могло бы обеспечить мир в регионе на следующие 50-70 лет.
Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag, передает агентствоAnadolu,информирует Цензор.НЕТ.
Фидан считает, что по сравнению с прошлым Украина и Россия сейчас в большей степени готовы к миру, поскольку увидели масштаб страданий людей и разрушений.
"Путин также готов при определенных условиях принять прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение. Это было передано украинской стороне, и мы вовлечены в некоторые аспекты этого процесса. Эта война очень дорого обходится и России", - сказал Фидан.
Соглашение может обеспечить мир на годы
Дипломат отметил, что обсуждаемое мирное соглашение важно не только для завершения войны в Украине, но и для обеспечения долгосрочной стабильности во всей Европе.
Кроме этого, он подчеркнул, что соглашение должно содержать четкие обязательства сторон не нападать друг на друга "ни при каких обстоятельствах".
"Если удастся договориться по этому вопросу, то в регионе можно обеспечить мир на 50, 60, 70 лет. Возможно, и дольше", - считает Фидан.
В то же время он подчеркнул, что мирное соглашение не означает отказа от собственных мер безопасности.
"Ни европейцы, ни россияне этого не сделают, наоборот - они продолжат подготовку к различным сценариям. НАТО тоже будет это делать. Время покажет, насколько устойчивым окажется мир. Однако Россия также несет экономические и социальные убытки и выигрывает от соглашения", - сказал глава МИД Турции.
- Ранее сообщалось, что на фоне активных переговоров о прекращении войны России против Украины Турция проводит консультации с обеими сторонами и готова предоставить платформу для прямых переговоров.
Турки завжди виступали за територіальну цілісність і суверенітет України,опікувались про корінне кримсько-татврське населення.
угода? папірець? КЛОУН і КРЕТИН. Папірці уже нічого не варті - 0.
Клініка.
Вона нам ні до чого
. Наша надія тільки на Господа Бога
Звідки він взяв цифри 50-70?
Чи просто перше, що вилізло на язик.
Поведінка Туреччини огидною була завжди.