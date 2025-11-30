Соглашение между Украиной и РФ могло бы обеспечить мир в регионе на 50-70 лет, - Фидан

По мнению главы МИД ТурцииХакана Фидана, потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией могло бы обеспечить мир в регионе на следующие 50-70 лет.

Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag, передает агентствоAnadolu,информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фидан считает, что по сравнению с прошлым Украина и Россия сейчас в большей степени готовы к миру, поскольку увидели масштаб страданий людей и разрушений.

"Путин также готов при определенных условиях принять прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение. Это было передано украинской стороне, и мы вовлечены в некоторые аспекты этого процесса. Эта война очень дорого обходится и России", - сказал Фидан.

Соглашение может обеспечить мир на годы

Дипломат отметил, что обсуждаемое мирное соглашение важно не только для завершения войны в Украине, но и для обеспечения долгосрочной стабильности во всей Европе.

Кроме этого, он подчеркнул, что соглашение должно содержать четкие обязательства сторон не нападать друг на друга "ни при каких обстоятельствах".

Читайте также: Переговоры Украины и России неизбежны, они могут состояться в Турции, - Фидан

"Если удастся договориться по этому вопросу, то в регионе можно обеспечить мир на 50, 60, 70 лет. Возможно, и дольше", - считает Фидан.

В то же время он подчеркнул, что мирное соглашение не означает отказа от собственных мер безопасности.

"Ни европейцы, ни россияне этого не сделают, наоборот - они продолжат подготовку к различным сценариям. НАТО тоже будет это делать. Время покажет, насколько устойчивым окажется мир. Однако Россия также несет экономические и социальные убытки и выигрывает от соглашения", - сказал глава МИД Турции.

Ранее сообщалось, что на фоне активных переговоров о прекращении войны России против Украины Турция проводит консультации с обеими сторонами и готова предоставить платформу для прямых переговоров.

Читайте также: Турция получила от России видение "мирного соглашения" с Украиной, - глава МИД Фидан