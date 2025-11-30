РУС
1 865 38

Соглашение между Украиной и РФ могло бы обеспечить мир в регионе на 50-70 лет, - Фидан

Хакан Фидан

По мнению главы МИД ТурцииХакана Фидана, потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией могло бы обеспечить мир в регионе на следующие 50-70 лет.

Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag, передает агентствоAnadolu,информирует Цензор.НЕТ.

Фидан считает, что по сравнению с прошлым Украина и Россия сейчас в большей степени готовы к миру, поскольку увидели масштаб страданий людей и разрушений.

"Путин также готов при определенных условиях принять прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение. Это было передано украинской стороне, и мы вовлечены в некоторые аспекты этого процесса. Эта война очень дорого обходится и России", - сказал Фидан.

Соглашение может обеспечить мир на годы

Дипломат отметил, что обсуждаемое мирное соглашение важно не только для завершения войны в Украине, но и для обеспечения долгосрочной стабильности во всей Европе.

Кроме этого, он подчеркнул, что соглашение должно содержать четкие обязательства сторон не нападать друг на друга "ни при каких обстоятельствах".

Читайте также: Переговоры Украины и России неизбежны, они могут состояться в Турции, - Фидан

"Если удастся договориться по этому вопросу, то в регионе можно обеспечить мир на 50, 60, 70 лет. Возможно, и дольше", - считает Фидан.

В то же время он подчеркнул, что мирное соглашение не означает отказа от собственных мер безопасности.

"Ни европейцы, ни россияне этого не сделают, наоборот - они продолжат подготовку к различным сценариям. НАТО тоже будет это делать. Время покажет, насколько устойчивым окажется мир. Однако Россия также несет экономические и социальные убытки и выигрывает от соглашения", - сказал глава МИД Турции.

  • Ранее сообщалось, что на фоне активных переговоров о прекращении войны России против Украины Турция проводит консультации с обеими сторонами и готова предоставить платформу для прямых переговоров.

Читайте также: Турция получила от России видение "мирного соглашения" с Украиной, - глава МИД Фидан

Топ комментарии
+13
Які усі добрі за наш рахунок!
30.11.2025 18:31 Ответить
+9
Мир в Европе (причём навсегда) может обеспечить только полное уничтожение параши и её свинособачьего населения.
30.11.2025 18:34 Ответить
+8
Одним словом, повний турок!
30.11.2025 18:33 Ответить
ахахаха
30.11.2025 18:30 Ответить
фідан смішний ідіот
30.11.2025 18:38 Ответить
злочини росіян вимагають помсти, наступні 50-70 років тільки війна, поки росія не зникне
30.11.2025 18:39 Ответить
і у нього навіть думки є.
30.11.2025 18:48 Ответить
🤮
30.11.2025 18:30 Ответить
Осман а такий наівний. Яки нах 70? МАКСИМУМ 5.
30.11.2025 18:31 Ответить
...годин.
30.11.2025 18:49 Ответить
Які усі добрі за наш рахунок!
30.11.2025 18:31 Ответить
Одним словом, повний турок!
30.11.2025 18:33 Ответить
Я теж хотів сказати, що турок турком.
30.11.2025 19:10 Ответить
Здається, і фідана цього, і ердоганчика найух вже посилани не один раз.
30.11.2025 18:33 Ответить
"Ні європейці, ні росіяни цього не зроблять Джерело: https://censor.net/ua/n3587845", і ні турки, то точно. тому не_х/уй ******* зі сторони. що бу в Україні буде рішати Українці. крапка.
30.11.2025 18:34 Ответить
Мир в Европе (причём навсегда) может обеспечить только полное уничтожение параши и её свинособачьего населения.
30.11.2025 18:34 Ответить
Глупый какой...
30.11.2025 18:35 Ответить
Рашці підігрує турок
30.11.2025 18:35 Ответить
Ці слова говорять про те, що очільник мзс туреччини взагалі далекий від розуміння того, що відбувається
30.11.2025 18:36 Ответить
На яких умовах Україна має заключити договір з рашистською **********?
Турки завжди виступали за територіальну цілісність і суверенітет України,опікувались про корінне кримсько-татврське населення.
30.11.2025 18:36 Ответить
На словах вони опікувалися. Як кацапня в Криму знущалася з кримсько-татарського народу,щось турки не дуже вступалися за них.
30.11.2025 18:46 Ответить
Скотиняка.
30.11.2025 18:37 Ответить
АХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХА

угода? папірець? КЛОУН і КРЕТИН. Папірці уже нічого не варті - 0.
30.11.2025 18:39 Ответить
[…] наголосив, що угода повинна містити чіткі зобов'язання сторін не нападати одна на одну "за жодних обставин".

Клініка.
30.11.2025 18:43 Ответить
Тільки вступ України до НАТО міг би гарантувати такий мир. Або модернізація і побудова сильної,********,озброєної до зубів армії.
30.11.2025 18:44 Ответить
Ні , ната очевидно імпотентна.
Вона нам ні до чого
. Наша надія тільки на Господа Бога
30.11.2025 19:12 Ответить
Бог далеченько. А НАТО хоч і поганеньке але ближче.
30.11.2025 19:33 Ответить
От як потопимо ВСІ танкери тіньвого флоту русні - тоді і поговоримо про це. І не вам, лицемірам та цинікам, нам про це нагадувати. Для початку припиніть спонсорувати війну ***** проти України.
30.11.2025 18:46 Ответить
Ні про що - ше китайози так вміють заплітати *******
30.11.2025 18:47 Ответить
нехай своїх дітей віддасть гвалтивнику, щоб інші діти не постраждали протяном 50-70 років
30.11.2025 18:49 Ответить
Ти своїх дітей порівнюєш з землею? Діти гинуть на війні, бо якесь дурне рахує що якісь там нікому не потрібні земельні ділянки головніше чим діти.
30.11.2025 19:39 Ответить
прибити цвяхами до трибуни оон язики цих беззмістовних патякал
30.11.2025 18:51 Ответить
і хто це каже? той хто отримує бонуси за те що обслуговує кацапів
30.11.2025 18:58 Ответить
Усі ці "герцоги миру" (peace duke) роблять одну й ту саму помилку, ставлячи Україну і кацапію на один щабель у питанні бажання припинення війни. Проблема в тому що путінська кацапія може припинити її в будь-який момент, а Україна або обороняється або гине.
30.11.2025 18:59 Ответить
Вони не помилку роблять. Вони свідомо це роблять, курви.
30.11.2025 19:35 Ответить
А чому не на 500-700 років?

Звідки він взяв цифри 50-70?

Чи просто перше, що вилізло на язик.

Поведінка Туреччини огидною була завжди.
30.11.2025 19:01 Ответить
Що вони курять?
30.11.2025 19:04 Ответить
звісно коров'ячий кізяк
30.11.2025 19:07 Ответить
ІСТОРИЧНО ДОКАЗАНО В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ,ЩО ВСІ КОЛИ НЕБУТЬ НАПИСАНІ УГОДИ З БРЕХЛИВОЮ СОБАКОЮ РАШИСТСЬКОЮ 3,14ДЕРАЦІЄЮ НАПИСАНІ НА ТАКОМУ ПОГАНОМУ ПАПЕРІ.ЩО НИМ НАВІТЬ ЗАДНИЦЮ НЕ МОЖНА ВИТЕРТИ...
30.11.2025 19:09 Ответить
очередной наивный дурачёк!перемирие нужно ***** чтобы привести в порядок свои потрёпанные войска и с новой силой ударить по Украине!это элементарная истина понятна даже малому детю!
30.11.2025 19:13 Ответить
Фідан погано вчив історію власної країни... Османську Порту кілька століть ніхто нічим заспокоїть не міг, навіть на кілька років - постійно лізла з завоюваннями. Поки сама не згнила, вигубивши, перед цим, десятки мільйонів людей, з оточуючих народів... І це при тому, що мала значно менші можливості, порівняно з сьогоднішньою Росією...
30.11.2025 19:15 Ответить
 
 