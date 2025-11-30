Угода між Україною і РФ могла б забезпечити мир у регіоні на 50-70 років, - Фідан
На думку очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана, потенційна мирна угода між Україною і Росією могла б забезпечити мир в регіоні на наступні 50-70 років.
Про це він сказав у інтерв’ю Welt am Sonntag, передає агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.
Фідан вважає, що порівняно з минулим Україна та Росія зараз більшою мірою готові до миру, оскільки побачили масштаб страждань людей і руйнувань.
"Путін також готовий за певних умов прийняти припинення вогню і всеосяжну мирну угоду. Це було передано українській стороні, і ми залучені до деяких аспектів цього процесу. Ця війна дуже дорого обходиться і Росії", - сказав Фідан.
Угода може забезпечити мир на роки
Дипломат зазначив, що мирна угода, яка обговорюється, важлива не лише для завершення війни в Україні, а й для забезпечення довгострокової стабільності у всій Європі.
Крім цього він наголосив, що угода повинна містити чіткі зобов'язання сторін не нападати одна на одну "за жодних обставин".
"Якщо вдасться домовитися з цього питання, то в регіоні можна забезпечити мир на 50, 60, 70 років. Можливо, і довше", - вважає Фідан.
Водночас він підкреслив, що мирна угода не означає відмови від власних заходів безпеки.
"Ні європейці, ні росіяни цього не зроблять, навпаки – вони продовжать підготовку до різних сценаріїв. НАТО теж буде це робити. Час покаже, наскільки стійким виявиться мир. Однак Росія також несе економічні та соціальні збитки і виграє від угоди",- сказав глава МЗС Туреччини.
- Раніше повідомлося, що на тлі активних переговорів щодо припинення війни Росії проти України Туреччина проводить консультації з обома сторонами й готова надати платформу для прямих перемовин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Турки завжди виступали за територіальну цілісність і суверенітет України,опікувались про корінне кримсько-татврське населення.
угода? папірець? КЛОУН і КРЕТИН. Папірці уже нічого не варті - 0.
Клініка.
Вона нам ні до чого
. Наша надія тільки на Господа Бога
Звідки він взяв цифри 50-70?
Чи просто перше, що вилізло на язик.
Поведінка Туреччини огидною була завжди.