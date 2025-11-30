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Новини Припинення війни Припинення вогню між Україною та РФ
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Угода між Україною і РФ могла б забезпечити мир у регіоні на 50-70 років, - Фідан

Хакан Фідан

На думку очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана, потенційна мирна угода між Україною і Росією могла б забезпечити мир в регіоні на наступні 50-70 років.

Про це він сказав у інтерв’ю Welt am Sonntag, передає агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

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Фідан вважає, що порівняно з минулим Україна та Росія зараз більшою мірою готові до миру, оскільки побачили масштаб страждань людей і руйнувань.

"Путін також готовий за певних умов прийняти припинення вогню і всеосяжну мирну угоду. Це було передано українській стороні, і ми залучені до деяких аспектів цього процесу. Ця війна дуже дорого обходиться і Росії", - сказав Фідан.

Угода може забезпечити мир на роки

Дипломат зазначив, що  мирна угода, яка обговорюється, важлива не лише для завершення війни в Україні, а й для забезпечення довгострокової стабільності у всій Європі.

Крім цього він наголосив, що угода повинна містити чіткі зобов'язання сторін не нападати одна на одну "за жодних обставин".

Читайте також: Переговори України та Росії неминучі, вони можуть відбутися в Туреччині, - Фідан

"Якщо вдасться домовитися з цього питання, то в регіоні можна забезпечити мир на 50, 60, 70 років. Можливо, і довше", - вважає Фідан.

Водночас він підкреслив, що мирна угода не означає відмови від власних заходів безпеки.

"Ні європейці, ні росіяни цього не зроблять, навпаки – вони продовжать підготовку до різних сценаріїв. НАТО теж буде це робити. Час покаже, наскільки стійким виявиться мир. Однак Росія також несе економічні та соціальні збитки і виграє від угоди",- сказав глава МЗС Туреччини.

  • Раніше повідомлося, що на тлі активних переговорів щодо припинення війни Росії проти України Туреччина проводить консультації з обома сторонами й готова надати платформу для прямих перемовин.

Читайте також: Туреччина отримала від Росії бачення щодо "мирної угоди" з Україною, - глава МЗС Фідан

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Туреччина (3724) Фідан Хакан (82) війна в Україні (8507)
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Топ коментарі
+29
Які усі добрі за наш рахунок!
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30.11.2025 18:31 Відповісти
+17
Мир в Европе (причём навсегда) может обеспечить только полное уничтожение параши и её свинособачьего населения.
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30.11.2025 18:34 Відповісти
+17
фідан смішний ідіот
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30.11.2025 18:38 Відповісти
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ахахаха
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30.11.2025 18:30 Відповісти
фідан смішний ідіот
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30.11.2025 18:38 Відповісти
злочини росіян вимагають помсти, наступні 50-70 років тільки війна, поки росія не зникне
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30.11.2025 18:39 Відповісти
і у нього навіть думки є.
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30.11.2025 18:48 Відповісти
🤮
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30.11.2025 18:30 Відповісти
Осман а такий наівний. Яки нах 70? МАКСИМУМ 5.
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30.11.2025 18:31 Відповісти
...годин.
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30.11.2025 18:49 Відповісти
Які усі добрі за наш рахунок!
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30.11.2025 18:31 Відповісти
Одним словом, повний турок!
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30.11.2025 18:33 Відповісти
Я теж хотів сказати, що турок турком.
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30.11.2025 19:10 Відповісти
Здається, і фідана цього, і ердоганчика найух вже посилани не один раз.
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30.11.2025 18:33 Відповісти
"Ні європейці, ні росіяни цього не зроблять Джерело: https://censor.net/ua/n3587845", і ні турки, то точно. тому не_х/уй ******* зі сторони. що бу в Україні буде рішати Українці. крапка.
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30.11.2025 18:34 Відповісти
Мир в Европе (причём навсегда) может обеспечить только полное уничтожение параши и её свинособачьего населения.
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30.11.2025 18:34 Відповісти
Глупый какой...
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30.11.2025 18:35 Відповісти
Рашці підігрує турок
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30.11.2025 18:35 Відповісти
Ці слова говорять про те, що очільник мзс туреччини взагалі далекий від розуміння того, що відбувається
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30.11.2025 18:36 Відповісти
На яких умовах Україна має заключити договір з рашистською **********?
Турки завжди виступали за територіальну цілісність і суверенітет України,опікувались про корінне кримсько-татврське населення.
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30.11.2025 18:36 Відповісти
На словах вони опікувалися. Як кацапня в Криму знущалася з кримсько-татарського народу,щось турки не дуже вступалися за них.
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30.11.2025 18:46 Відповісти
Скотиняка.
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30.11.2025 18:37 Відповісти
АХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХА

угода? папірець? КЛОУН і КРЕТИН. Папірці уже нічого не варті - 0.
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30.11.2025 18:39 Відповісти
[…] наголосив, що угода повинна містити чіткі зобов'язання сторін не нападати одна на одну "за жодних обставин".

Клініка.
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30.11.2025 18:43 Відповісти
Тільки вступ України до НАТО міг би гарантувати такий мир. Або модернізація і побудова сильної,********,озброєної до зубів армії.
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30.11.2025 18:44 Відповісти
Ні , ната очевидно імпотентна.
Вона нам ні до чого
. Наша надія тільки на Господа Бога
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30.11.2025 19:12 Відповісти
Бог далеченько. А НАТО хоч і поганеньке але ближче.
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30.11.2025 19:33 Відповісти
От як потопимо ВСІ танкери тіньвого флоту русні - тоді і поговоримо про це. І не вам, лицемірам та цинікам, нам про це нагадувати. Для початку припиніть спонсорувати війну ***** проти України.
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30.11.2025 18:46 Відповісти
Ні про що - ше китайози так вміють заплітати *******
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30.11.2025 18:47 Відповісти
нехай своїх дітей віддасть гвалтивнику, щоб інші діти не постраждали протяном 50-70 років
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30.11.2025 18:49 Відповісти
Ти своїх дітей порівнюєш з землею? Діти гинуть на війні, бо якесь дурне рахує що якісь там нікому не потрібні земельні ділянки головніше чим діти.
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30.11.2025 19:39 Відповісти
прибити цвяхами до трибуни оон язики цих беззмістовних патякал
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30.11.2025 18:51 Відповісти
і хто це каже? той хто отримує бонуси за те що обслуговує кацапів
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30.11.2025 18:58 Відповісти
Усі ці "герцоги миру" (peace duke) роблять одну й ту саму помилку, ставлячи Україну і кацапію на один щабель у питанні бажання припинення війни. Проблема в тому що путінська кацапія може припинити її в будь-який момент, а Україна або обороняється або гине.
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30.11.2025 18:59 Відповісти
Вони не помилку роблять. Вони свідомо це роблять, курви.
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30.11.2025 19:35 Відповісти
А чому не на 500-700 років?

Звідки він взяв цифри 50-70?

Чи просто перше, що вилізло на язик.

Поведінка Туреччини огидною була завжди.
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30.11.2025 19:01 Відповісти
Що вони курять?
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30.11.2025 19:04 Відповісти
звісно коров'ячий кізяк
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30.11.2025 19:07 Відповісти
ІСТОРИЧНО ДОКАЗАНО В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ,ЩО ВСІ КОЛИ НЕБУТЬ НАПИСАНІ УГОДИ З БРЕХЛИВОЮ СОБАКОЮ РАШИСТСЬКОЮ 3,14ДЕРАЦІЄЮ НАПИСАНІ НА ТАКОМУ ПОГАНОМУ ПАПЕРІ.ЩО НИМ НАВІТЬ ЗАДНИЦЮ НЕ МОЖНА ВИТЕРТИ...
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30.11.2025 19:09 Відповісти
очередной наивный дурачёк!перемирие нужно ***** чтобы привести в порядок свои потрёпанные войска и с новой силой ударить по Украине!это элементарная истина понятна даже малому детю!
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30.11.2025 19:13 Відповісти
Фідан погано вчив історію власної країни... Османську Порту кілька століть ніхто нічим заспокоїть не міг, навіть на кілька років - постійно лізла з завоюваннями. Поки сама не згнила, вигубивши, перед цим, десятки мільйонів людей, з оточуючих народів... І це при тому, що мала значно менші можливості, порівняно з сьогоднішньою Росією...
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30.11.2025 19:15 Відповісти
а якщо її підписати в Будапешті то і на всі 100 років
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30.11.2025 19:52 Відповісти
1000 🤣
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30.11.2025 20:04 Відповісти
Могла б = 50%
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30.11.2025 20:03 Відповісти
Падло зелене, Україну потихеньку зливає. Бо такої родючої землі ніде у Світі немає, тому багато хто бажає мати її. І це все поступовий план захвату, путлє тут ні до чого, це лише інструмент. Цей ідіот своєю недоімперією лише доведе Неньку до стану - комузадарма. Потів ті орки безкарно чухнуть звідси і з'являться нові хазяїва, конкретні з конкретними планами відбудови та відродження, ось тільки Україна вже буде не українською і не для українців. Рудий клован мерики вже корисні копалини собі підпорядкував... Далі буде.
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30.11.2025 20:10 Відповісти
Ну да, ну да... Когда-то в Украине был жирный олигофрен-министр социальной политики, который утверждал, что украинцы зарабатывают как немцы, просто едят много. Видимо глава мид Турции страдает той же болезнью, что и та свинья (жаль не помню как её звали).
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30.11.2025 20:30 Відповісти
Підарасіна турецька. Коли підбили два рашистські танкери так Турція вже заскавчала що так ніззя. А тут розказує падло що Україна повинна віддати московському режиму пів України і мільйони людей заради якоїсь угоди. Мразота
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30.11.2025 20:36 Відповісти
Туреччина виграє від будь-якого сценарію. Тому Фідан може говорити будь-що.
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30.11.2025 20:45 Відповісти
все так ,турок своє розуміння розказує , але люди , як ви могли довірити Україну мафії 🤡 ...цих під* расів треба було розірвати ще до 20р... шо залишилося від нашої держави ?! ці перемовини сьогодні, потроху виводять зеленського говнокомандуючого, від відповідальності !...а треба буде цієї неголиної потворі нагадати все ,і примусити відповідати !!!...Ви забули хто вас зрадив і привів горе майже у кожну родину , і сьогодні ця падло маніпулює суспільством, приподносе тему переговорів , як свою перемогу і хоче визнання , за шо ?!!! ...Геть зеленського чорта !!! ...
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30.11.2025 21:47 Відповісти
Фідан каже правду , кожні 60- 70 вже 1000 років в Україні війна ,нас хочуть всі , тому шо хліб всьому голова ...і тому Україні треба ЯО ,чи то орендоване чи то своє ...Навіть для всій Європи , це буде гарантія стабільності ,іншого шляху нема ...
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30.11.2025 22:19 Відповісти
Він бажає перекласти проблеми та нову війну на плечі наших онуків.
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01.12.2025 08:41 Відповісти
Турки занадто тиснуть увесь час. Чому їх не припиняють?
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01.12.2025 17:06 Відповісти
 
 