Угода між Україною і РФ могла б забезпечити мир у регіоні на 50-70 років, - Фідан

На думку очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана, потенційна мирна угода між Україною і Росією могла б забезпечити мир в регіоні на наступні 50-70 років.

Про це він сказав у інтерв’ю Welt am Sonntag, передає агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

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Фідан вважає, що порівняно з минулим Україна та Росія зараз більшою мірою готові до миру, оскільки побачили масштаб страждань людей і руйнувань.

"Путін також готовий за певних умов прийняти припинення вогню і всеосяжну мирну угоду. Це було передано українській стороні, і ми залучені до деяких аспектів цього процесу. Ця війна дуже дорого обходиться і Росії", - сказав Фідан.

Угода може забезпечити мир на роки

Дипломат зазначив, що мирна угода, яка обговорюється, важлива не лише для завершення війни в Україні, а й для забезпечення довгострокової стабільності у всій Європі.

Крім цього він наголосив, що угода повинна містити чіткі зобов'язання сторін не нападати одна на одну "за жодних обставин".

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"Якщо вдасться домовитися з цього питання, то в регіоні можна забезпечити мир на 50, 60, 70 років. Можливо, і довше", - вважає Фідан.

Водночас він підкреслив, що мирна угода не означає відмови від власних заходів безпеки.

"Ні європейці, ні росіяни цього не зроблять, навпаки – вони продовжать підготовку до різних сценаріїв. НАТО теж буде це робити. Час покаже, наскільки стійким виявиться мир. Однак Росія також несе економічні та соціальні збитки і виграє від угоди",- сказав глава МЗС Туреччини.

Раніше повідомлося, що на тлі активних переговорів щодо припинення війни Росії проти України Туреччина проводить консультації з обома сторонами й готова надати платформу для прямих перемовин.

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