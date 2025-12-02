Германия запускает антидроновую спецгруппу для борьбы с беспилотниками
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт анонсировал создание нового подразделения в составе федеральной полиции, которое будет специализироваться на борьбе с беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, оно войдет в состав национального спецподразделения федеральной полиции.
Обеспечение безопасности
Издание отмечает, что основной задачей будущего подразделения будет выявление и нейтрализация дронов, создающих угрозу безопасности.
По словам Добриндта, подразделение будет насчитывать до 130 офицеров, которые будут развернуты по всей территории страны и оперативно направляться в районы, где происходят инциденты с БПЛА.
Кроме того, Германия выделила более 100 млн евро на 2025-2026 годы для приобретения датчиков и "глушилок" для противодействия дронам.
"Мы противостоим гибридным угрозам", - Добриндт
Немецкий министр подчеркнул стратегическое значение нового подразделения для национальной безопасности.
"Это важный сигнал о том, что мы противостоим гибридным угрозам. Мы создаем четкую миссию по обнаружению, перехвату и, да, также сбиванию дронов в случае необходимости", - заявил Добриндт.
Новое подразделение подчеркивает стремление Германии активнее реагировать на современные угрозы и усиливать контроль над воздушным пространством в кризисных ситуациях.
- Ранее мы писали, что Германия готовится к перехвату российского "Орешника" новой системой ПРО.
- Также мы сообщали, что министерство обороны Нидерландов объявило о приобретении новых систем раннего предупреждения для обнаружения приближения беспилотников.
Ойййййййй господе як все погано. Чого одну? Чого лише зараз? Реакція Европи наче у мертвого