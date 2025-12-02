Германия запускает антидроновую спецгруппу для борьбы с беспилотниками

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт анонсировал создание нового подразделения в составе федеральной полиции, которое будет специализироваться на борьбе с беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, оно войдет в состав национального спецподразделения федеральной полиции.

Обеспечение безопасности

Издание отмечает, что основной задачей будущего подразделения будет выявление и нейтрализация дронов, создающих угрозу безопасности.

По словам Добриндта, подразделение будет насчитывать до 130 офицеров, которые будут развернуты по всей территории страны и оперативно направляться в районы, где происходят инциденты с БПЛА.

Кроме того, Германия выделила более 100 млн евро на 2025-2026 годы для приобретения датчиков и "глушилок" для противодействия дронам.

"Мы противостоим гибридным угрозам", - Добриндт

Немецкий министр подчеркнул стратегическое значение нового подразделения для национальной безопасности.

"Это важный сигнал о том, что мы противостоим гибридным угрозам. Мы создаем четкую миссию по обнаружению, перехвату и, да, также сбиванию дронов в случае необходимости", - заявил Добриндт.

Новое подразделение подчеркивает стремление Германии активнее реагировать на современные угрозы и усиливать контроль над воздушным пространством в кризисных ситуациях.

