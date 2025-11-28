РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9921 посетитель онлайн
Новости Дроны РФ над Европой
315 8

Неизвестные дроны летали над базой в Германии, когда там проходили учения украинские военные, - СМИ

Над военной базой, где тренировались ВСУ, зафиксировали дроны

Над военной базой в городе Гноен на востоке Германии зафиксировали дроны, когда там проходили учения украинские военные. Инцидент произошел в октябре.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на немецкие СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Первым об инциденте с дронами сообщило издание Spiegel в материале, в котором рассказывается о потенциальных случаях гибридного влияния России, зафиксированных полицией и контрразведкой Германии.

По данным издания, в течение 2025 года над объектами Бундесвера, оборонными предприятиями и критической инфраструктурой зафиксировали "небольшое четырехзначное количество" пролетов неизвестных беспилотников.

Дроны над базой в Гноэни

Отмечается, что инцидент с неизвестным БПЛА над базой в Гноэни произошел 13 октября.

Расследованием появления дронов занимается полиция Мекленбурга-Передней Померании по факту "опасной съемки" военных объектов неизвестными лицами.

Читайте также: Инциденты с дронами в Бельгии могут быть связаны с активами РФ, - Писториус

Дроны РФ над Европой

Читайте также: В Нидерландах военные открывали огонь по неизвестным дронам над авиабазой

Автор: 

Германия (7398) обучение (583) дроны (5590)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посол в Молдові все сказав - нехай в ФРН перечитають відповідь перед викликом посла пуйла...
показать весь комментарий
28.11.2025 22:05 Ответить
А "слабо" було німцям дозволить "бойові тренування"? Чи курсанти були "не тої системи"?
показать весь комментарий
28.11.2025 22:07 Ответить
Це може привести до ескалації з РФ.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:29 Ответить
руські дрони в Німеччині збивати не можна бо буде єскалація
показать весь комментарий
28.11.2025 22:08 Ответить
Такої нічтожної Европи не було всі 4000 років її існування. Це просто триндец
показать весь комментарий
28.11.2025 22:18 Ответить
Яки погані дрони.
І чьі ж вони? Ось в чому питання!
Пані та панове, ми з вами спостеригаємо ЗАКАТ західной цивілізації. Десь середину процесу.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:27 Ответить
Якi терпiли в тому ЕС, це пипець просто...
показать весь комментарий
28.11.2025 22:28 Ответить
Вот эти люди будут нам давать гарантии безопасности.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:44 Ответить
 
 