Неизвестные дроны летали над базой в Германии, когда там проходили учения украинские военные, - СМИ

Над военной базой в городе Гноен на востоке Германии зафиксировали дроны, когда там проходили учения украинские военные. Инцидент произошел в октябре.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на немецкие СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Первым об инциденте с дронами сообщило издание Spiegel в материале, в котором рассказывается о потенциальных случаях гибридного влияния России, зафиксированных полицией и контрразведкой Германии.

По данным издания, в течение 2025 года над объектами Бундесвера, оборонными предприятиями и критической инфраструктурой зафиксировали "небольшое четырехзначное количество" пролетов неизвестных беспилотников.

Дроны над базой в Гноэни

Отмечается, что инцидент с неизвестным БПЛА над базой в Гноэни произошел 13 октября.

Расследованием появления дронов занимается полиция Мекленбурга-Передней Померании по факту "опасной съемки" военных объектов неизвестными лицами.

Дроны РФ над Европой

