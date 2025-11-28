Неизвестные дроны летали над базой в Германии, когда там проходили учения украинские военные, - СМИ
Над военной базой в городе Гноен на востоке Германии зафиксировали дроны, когда там проходили учения украинские военные. Инцидент произошел в октябре.
Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на немецкие СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Первым об инциденте с дронами сообщило издание Spiegel в материале, в котором рассказывается о потенциальных случаях гибридного влияния России, зафиксированных полицией и контрразведкой Германии.
По данным издания, в течение 2025 года над объектами Бундесвера, оборонными предприятиями и критической инфраструктурой зафиксировали "небольшое четырехзначное количество" пролетов неизвестных беспилотников.
Дроны над базой в Гноэни
Отмечается, что инцидент с неизвестным БПЛА над базой в Гноэни произошел 13 октября.
Расследованием появления дронов занимается полиция Мекленбурга-Передней Померании по факту "опасной съемки" военных объектов неизвестными лицами.
Дроны РФ над Европой
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.
- В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.
- Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.
- 10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.
- Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.
- Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.
- Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.
- Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения крупных дронов поблизости. Аэропорт также используется как авиабаза военно-воздушных сил Дании.
- Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.
- Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.
- В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.
- Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией недалеко от Рованиеми в Финляндии.
- Днем в субботу, 27 сентября, в "Схипхол" – главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І чьі ж вони? Ось в чому питання!
Пані та панове, ми з вами спостеригаємо ЗАКАТ західной цивілізації. Десь середину процесу.