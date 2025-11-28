УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5717 відвідувачів онлайн
Новини Дрони РФ над Європою
1 010 13

Невідомі дрони літали над базою в Німеччині, коли там проходили навчання українські військові, - ЗМІ

Над військовою базою, де тренувалися ЗСУ, зафіксували дрони

Над військовою базою в місті Гноєн на сході Німеччини зафіксували дрони, коли там проходили навчання українські військові. Інцидент стався у жовтні.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на німецькі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Першим про інцидент з дронами повідомило видання Spiegel у матеріалі, в якому розповідається про потенційні випадки гібридного впливу Росії, які зафіксувала поліція та контррозвідка Німеччини.

За даними видання, впродовж 2025 року над об'єктами Бундесверу, оборонними підприємствами та критичною інфраструктурою зафіксували "невелику чотиризначну кількість" прольотів невідомих безпілотників.

Дрони над базою у Гноєні

Зазначається, що інцидент із невідомим БпЛА над базою у Гноєні відбувся 13 жовтня.

Розслідуванням появи дронів займається поліція Мекленбурга-Передньої Померанії за фактом "небезпечного фільмування" військових об'єктів невідомими особами.

Читайте також: Інциденти з дронами в Бельгії можуть бути пов’язані з активами РФ, - Пісторіус

Дрони РФ над Європою

Читайте також: У Нідерландах військові відкривали вогонь по невідомих дронах над авіабазою

Автор: 

Німеччина (8074) навчання (708) дрони (8405)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
руські дрони в Німеччині збивати не можна бо буде єскалація
показати весь коментар
28.11.2025 22:08 Відповісти
+2
А "слабо" було німцям дозволить "бойові тренування"? Чи курсанти були "не тої системи"?
показати весь коментар
28.11.2025 22:07 Відповісти
+2
Це може привести до ескалації з РФ.
показати весь коментар
28.11.2025 22:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посол в Молдові все сказав - нехай в ФРН перечитають відповідь перед викликом посла пуйла...
показати весь коментар
28.11.2025 22:05 Відповісти
А "слабо" було німцям дозволить "бойові тренування"? Чи курсанти були "не тої системи"?
показати весь коментар
28.11.2025 22:07 Відповісти
Це може привести до ескалації з РФ.
показати весь коментар
28.11.2025 22:29 Відповісти
руські дрони в Німеччині збивати не можна бо буде єскалація
показати весь коментар
28.11.2025 22:08 Відповісти
Такої нічтожної Европи не було всі 4000 років її існування. Це просто триндец
показати весь коментар
28.11.2025 22:18 Відповісти
Ну була. Десь рочків з 86 назад.
показати весь коментар
29.11.2025 00:57 Відповісти
Яки погані дрони.
І чьі ж вони? Ось в чому питання!
Пані та панове, ми з вами спостеригаємо ЗАКАТ західной цивілізації. Десь середину процесу.
показати весь коментар
28.11.2025 22:27 Відповісти
Якi терпiли в тому ЕС, це пипець просто...
показати весь коментар
28.11.2025 22:28 Відповісти
Вот эти люди будут нам давать гарантии безопасности.
показати весь коментар
28.11.2025 22:44 Відповісти
Бл. Отпавьте туда один Ай-педро и один расчет ппо из под Бпородянки...
показати весь коментар
29.11.2025 00:52 Відповісти
Я так розумію, силові структури цієї німецької землі мужньо злякалися?
показати весь коментар
29.11.2025 01:03 Відповісти
Европейское как голый беззащитный зад.
показати весь коментар
29.11.2025 08:45 Відповісти
небо
показати весь коментар
29.11.2025 09:11 Відповісти
 
 