Невідомі дрони літали над базою в Німеччині, коли там проходили навчання українські військові, - ЗМІ

Над військовою базою в місті Гноєн на сході Німеччини зафіксували дрони, коли там проходили навчання українські військові. Інцидент стався у жовтні.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на німецькі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Першим про інцидент з дронами повідомило видання Spiegel у матеріалі, в якому розповідається про потенційні випадки гібридного впливу Росії, які зафіксувала поліція та контррозвідка Німеччини.

За даними видання, впродовж 2025 року над об'єктами Бундесверу, оборонними підприємствами та критичною інфраструктурою зафіксували "невелику чотиризначну кількість" прольотів невідомих безпілотників.

Дрони над базою у Гноєні

Зазначається, що інцидент із невідомим БпЛА над базою у Гноєні відбувся 13 жовтня.

Розслідуванням появи дронів займається поліція Мекленбурга-Передньої Померанії за фактом "небезпечного фільмування" військових об'єктів невідомими особами.

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Дрони РФ над Європою

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