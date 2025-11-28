Невідомі дрони літали над базою в Німеччині, коли там проходили навчання українські військові, - ЗМІ
Над військовою базою в місті Гноєн на сході Німеччини зафіксували дрони, коли там проходили навчання українські військові. Інцидент стався у жовтні.
Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на німецькі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Першим про інцидент з дронами повідомило видання Spiegel у матеріалі, в якому розповідається про потенційні випадки гібридного впливу Росії, які зафіксувала поліція та контррозвідка Німеччини.
За даними видання, впродовж 2025 року над об'єктами Бундесверу, оборонними підприємствами та критичною інфраструктурою зафіксували "невелику чотиризначну кількість" прольотів невідомих безпілотників.
Дрони над базою у Гноєні
Зазначається, що інцидент із невідомим БпЛА над базою у Гноєні відбувся 13 жовтня.
Розслідуванням появи дронів займається поліція Мекленбурга-Передньої Померанії за фактом "небезпечного фільмування" військових об'єктів невідомими особами.
Дрони РФ над Європою
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.
- У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.
- Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.
- 10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.
- Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.
- Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.
- Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.
- Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.
- Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.
- Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.
- У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.
- Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.
- Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.
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