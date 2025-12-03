Германия развернула израильскую ПВО для перехвата российских ракет

Германия развернула систему противовоздушной обороны Arrow, созданную для перехвата баллистических ракет средней дальности, усиливая защиту от растущей российской угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны ФРГ, пишет Радио Свобода.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Глава оборонного ведомства Борис Писториус подчеркнул, что это решение является стратегическим шагом, который предоставляет стране новые возможности противодействия ракетным атакам и усиливает безопасность всей Европы.

"Впервые мы получаем возможности раннего предупреждения и защиты от баллистических ракет дальнего радиуса действия для нашего населения и инфраструктуры... Благодаря этой стратегической возможности, которая является уникальной среди наших европейских партнеров, мы закрепляем свою ключевую роль в сердце Европы", - заявил Писториус.

Читайте также: Германия дополнительно закупит для Украины оружия на $200 млн в рамках PURL, - Вадефуль

Новые возможности для европейской системы безопасности

Министр обороны Германии подчеркнул, что развертывание Arrow укрепляет обороноспособность НАТО и усиливает "европейский столб" Альянса. По его словам, страна таким образом выполняет определенные цели оборонного планирования НАТО и берет на себя большую ответственность за коллективную безопасность.

Соглашение о закупке системы Arrow-3 Германия подписала с Израилем в 2023 году. Его стоимость составила около 3,6 млрд долларов, что стало одним из крупнейших оборонных контрактов в истории страны.

Читайте также: Рютте: Еще "одна-две" страны НАТО готовят решение о присоединении к программе PURL

Arrow-3: высокотехнологичный щит против ракетных атак

Система Arrow-3 была разработана компанией Israel Aerospace Industries в партнерстве с американской Boeing. В Израиле комплекс используется с 2017 года как часть многоуровневой сети противовоздушной обороны Iron Dome, предназначенной для перехвата различных типов ракетных угроз.

Развертывание этой системы в ФРГ означает существенное усиление противоракетной защиты Европы, в частности в контексте эскалационных действий России.

Ранее мы сообщали, что Германия запускает антидроновую спецгруппу для борьбы с беспилотниками.

Читайте также: США приостановили поставки определенных видов оружия в Украину, - The Atlantic