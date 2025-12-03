РУС
Новости
945 14

Германия развернула израильскую ПВО для перехвата российских ракет

Израильская ПВО Arrow в Германии

Германия развернула систему противовоздушной обороны Arrow, созданную для перехвата баллистических ракет средней дальности, усиливая защиту от растущей российской угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны ФРГ, пишет Радио Свобода. 

Глава оборонного ведомства Борис Писториус подчеркнул, что это решение является стратегическим шагом, который предоставляет стране новые возможности противодействия ракетным атакам и усиливает безопасность всей Европы.

"Впервые мы получаем возможности раннего предупреждения и защиты от баллистических ракет дальнего радиуса действия для нашего населения и инфраструктуры... Благодаря этой стратегической возможности, которая является уникальной среди наших европейских партнеров, мы закрепляем свою ключевую роль в сердце Европы", - заявил Писториус.

Новые возможности для европейской системы безопасности

Министр обороны Германии подчеркнул, что развертывание Arrow укрепляет обороноспособность НАТО и усиливает "европейский столб" Альянса. По его словам, страна таким образом выполняет определенные цели оборонного планирования НАТО и берет на себя большую ответственность за коллективную безопасность.

Соглашение о закупке системы Arrow-3 Германия подписала с Израилем в 2023 году. Его стоимость составила около 3,6 млрд долларов, что стало одним из крупнейших оборонных контрактов в истории страны.

Arrow-3: высокотехнологичный щит против ракетных атак

Система Arrow-3 была разработана компанией Israel Aerospace Industries в партнерстве с американской Boeing. В Израиле комплекс используется с 2017 года как часть многоуровневой сети противовоздушной обороны Iron Dome, предназначенной для перехвата различных типов ракетных угроз.

Развертывание этой системы в ФРГ означает существенное усиление противоракетной защиты Европы, в частности в контексте эскалационных действий России.

Германия (7409) Израиль (2127) НАТО (10533) ПВО (3293)
Топ комментарии
+2
Німеччина, на відміну від України, мислить головою, а не дупою. Це ж скільки асфальта можна було на ці кошти закопати!!!
03.12.2025 19:26 Ответить
+1
родіну прадать хачу. і падароже
03.12.2025 19:29 Ответить
+1
Щоб реально перевірити цей ЗРК, його потрібно поствити десь біля Запоріжжя чи Павлограду. Бо інакше як ми дізнаємось чи він працює?
03.12.2025 19:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Так ось чому вони нам петріоти віддають. У них, виявляється, заміна їм ось-ось мала надійти. Цікаво, скільки там батарей буде.
03.12.2025 19:17 Ответить
"с кАкой цєлью інтєрєсуєтєсь"
03.12.2025 19:18 Ответить
родіну прадать хачу. і падароже
03.12.2025 19:29 Ответить
розумію "патріота" - щоб не продешевити....
03.12.2025 19:31 Ответить
Щоб реально перевірити цей ЗРК, його потрібно поствити десь біля Запоріжжя чи Павлограду. Бо інакше як ми дізнаємось чи він працює?
03.12.2025 19:41 Ответить
можна навіть не один цей комплекс, а цілий "комплекс"...
Акт випробувань і відповідності заявленим ТТХ можемо надати навіть на дві адреси - і туди і туди!
03.12.2025 19:44 Ответить
Будемо просити німців поділитись з нами, неофіційно, щоб зіпсувати путін запуски орєшника.
03.12.2025 19:45 Ответить
Это для перхвата в космосе,против всяких "орешников"
03.12.2025 19:44 Ответить
Так перевіпяли вже. Коли аятоли закилали балістикою богообраних....
03.12.2025 20:01 Ответить
03.12.2025 19:26 Ответить
Німеччина - в недалекому кузня зброї в Європі - закупляє ППО в Ізраїлі - сильно просіла
показать весь комментарий
03.12.2025 19:29 Ответить
Такие комплексы есть только у Штатов и Израиля,еврейские ракеты даже лучше,а у амеров лучше радар.Самим такой разоаботать и запустить производство-это лет 10,по минимуму.
показать весь комментарий
03.12.2025 19:48 Ответить
То я ж кажу - час упущено - понадіялись шо США прикриє . САМП - Ті трохи доганяє ПЕТРІОТ
показать весь комментарий
03.12.2025 19:52 Ответить
і хтось тепер скаже,що ізраїльські політики. друзі, а чи то родина до "зепоцріота" ???
03.12.2025 19:40 Ответить
 
 