Сокращение количества войск США не ослабит оборону Европы, - генерал НАТО Гринкевич

Вывод войск США из Европы: что говорят в НАТО?

Уменьшение количества военных США в Европе не ухудшит обороноспособность континента.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Сокращение войск США в Европе

"Я уверен в возможностях Европы и Канады. Сегодня мы готовы к любому кризису или чрезвычайной ситуации", - сказал генерал.

По словам Гринкевича, любая политическая напряженность, связанная с мирными переговорами, "не оказала влияния... на способность выполнять миссию США с точки зрения НАТО".

Он добавил, что обещания союзников увеличить свои расходы на оборону означают, что НАТО "будет более готово завтра, а мы будем более готовы послезавтра", чтобы противостоять России и реагировать на любой дальнейший вывод войск.

Издание отмечает, что в начале года администрация Трампа в начале 2025 года рассматривала возможность не назначать генерала на должность верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, прежде чем выдвинуть кандидатуру Гринкевича.

Должность верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе всегда занимал офицер из США, это предполагает командование всеми союзными войсками на континенте и надзор за средствами ядерного сдерживания.

"Всегда происходит перебалансировка позиций, которые занимают разные страны в альянсе, что вполне естественно, что кое-что из этого произойдет... в течение следующих нескольких месяцев, нескольких лет", - сказал Гринкевич.

Угроза со стороны РФ

Гринкевич, по его словам, "обеспокоен" тем, что Россия может испытать коллективную оборону НАТО "в ближайшей перспективе", а также в "среднесрочной и, очевидно, долгосрочной перспективе".

Гибридные атаки России являются "реальной проблемой", подчеркнул он и повторил призыв нескольких европейских столиц реагировать более решительно на гибридную деятельность.

Что предшествовало?

  • Недавно стало известно, что Соединенные Штаты сократят свой военный контингент в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.
  • Вашингтон проинформировал Бухарест о пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.
  • "Среди подразделений бригады, которые прекратят ротации в Европе, упоминаются и силы, предназначенные для Румынии, расположенные на базе Михаил Когелнихану", - говорится в сообщении.
  • Ранее мы сообщали, что НАТО будет тестировать новейшие дроны в Латвии в рамках военного эксперимента.

  • Президент США Дональд Трамп, комментируя решение об уменьшении численности американского контингента в Румынии, сказал, что это означает лишь "перемещение" сил.

Топ комментарии
+2
Якби не от такі заяви і дії Америки, що демонструють зневагу до безпеки Європи від всезростаючої загрози збройного конфлікту з рашистською пітьмою, то стара пані Європа й до цього часу ще б лежала у "теплій ванні" натівської статті 5-ї і щось там бурмотіла про "занепокоєність".
показать весь комментарий
05.12.2025 08:35 Ответить
Комментировать
Нас Європи 500 млн - кацапів 140 млн - чого її потрібно обороняти?
показать весь комментарий
05.12.2025 08:26 Ответить
Індію колись Великобританія окуповувала. Скільки було індусів, а скільки - англійців?
показать весь комментарий
05.12.2025 09:09 Ответить
У индусов ещё и армии были огромные тогда.
показать весь комментарий
05.12.2025 09:18 Ответить
Індійці ше ті вояки - недавня сутичка з Пакистаном показала їх спроможність - пакистанські /китайські/ літаки завалили вервечку індійських літаків / МіГи і Міраж/ і війна закінчилась - навіть Трамп опіздав -- а в Європі ж є німці - чи теж здулися?
показать весь комментарий
05.12.2025 09:20 Ответить
Не Великобританія, а всього лише одна приватна Британська Ост-індійська компанія.
показать весь комментарий
05.12.2025 09:20 Ответить
Не бачу цих 500 млн. Європи на лінії фронту в Україні. В окопах тільки частково придатні українці віком 50+, а всіх молодиків Європа забрала до себе, працювати і сплачувати податки.
показать весь комментарий
05.12.2025 09:24 Ответить
Якби не от такі заяви і дії Америки, що демонструють зневагу до безпеки Європи від всезростаючої загрози збройного конфлікту з рашистською пітьмою, то стара пані Європа й до цього часу ще б лежала у "теплій ванні" натівської статті 5-ї і щось там бурмотіла про "занепокоєність".
показать весь комментарий
05.12.2025 08:35 Ответить
Може Гринкевича і не послабить, а дрони, що кружляли над літаком Зеленського в Ірландії, збиті не були. Європа не готова воювати.
показать весь комментарий
05.12.2025 08:43 Ответить
Ти ще віриш в ці клоунади ?? 🤣🤣дрони літали не збили🤣🤣🤣
показать весь комментарий
05.12.2025 08:49 Ответить
Дешеве фуфло як із відключенням світла
показать весь комментарий
05.12.2025 08:50 Ответить
Чим менше годувати корову - тим більше вона дає молока
показать весь комментарий
05.12.2025 08:54 Ответить
Він сам то вірить в те шо каже?
показать весь комментарий
05.12.2025 08:57 Ответить
 
 