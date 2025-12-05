Сокращение количества войск США не ослабит оборону Европы, - генерал НАТО Гринкевич

Уменьшение количества военных США в Европе не ухудшит обороноспособность континента.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич.

Сокращение войск США в Европе

"Я уверен в возможностях Европы и Канады. Сегодня мы готовы к любому кризису или чрезвычайной ситуации", - сказал генерал.

По словам Гринкевича, любая политическая напряженность, связанная с мирными переговорами, "не оказала влияния... на способность выполнять миссию США с точки зрения НАТО".

Он добавил, что обещания союзников увеличить свои расходы на оборону означают, что НАТО "будет более готово завтра, а мы будем более готовы послезавтра", чтобы противостоять России и реагировать на любой дальнейший вывод войск.

Издание отмечает, что в начале года администрация Трампа в начале 2025 года рассматривала возможность не назначать генерала на должность верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, прежде чем выдвинуть кандидатуру Гринкевича.

Должность верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе всегда занимал офицер из США, это предполагает командование всеми союзными войсками на континенте и надзор за средствами ядерного сдерживания.

"Всегда происходит перебалансировка позиций, которые занимают разные страны в альянсе, что вполне естественно, что кое-что из этого произойдет... в течение следующих нескольких месяцев, нескольких лет", - сказал Гринкевич.

Угроза со стороны РФ

Гринкевич, по его словам, "обеспокоен" тем, что Россия может испытать коллективную оборону НАТО "в ближайшей перспективе", а также в "среднесрочной и, очевидно, долгосрочной перспективе".

Гибридные атаки России являются "реальной проблемой", подчеркнул он и повторил призыв нескольких европейских столиц реагировать более решительно на гибридную деятельность.

Что предшествовало?

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты сократят свой военный контингент в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Вашингтон проинформировал Бухарест о пересмотре численности части американских войск, размещенных на восточном фланге НАТО в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.

"Среди подразделений бригады, которые прекратят ротации в Европе, упоминаются и силы, предназначенные для Румынии, расположенные на базе Михаил Когелнихану", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп, комментируя решение об уменьшении численности американского контингента в Румынии, сказал, что это означает лишь "перемещение" сил.

