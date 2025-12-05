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Новини Гарантії безпеки для України
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Європейці застерігають Зеленського від поступок РФ без надійних гарантій безпеки від США, - WSJ

Поступки без гарантій: від чого застерігають Зеленського європейці?

Європейські лідери застерегли президента Володимира Зеленського від поступок вимогам Росії без чітких гарантій безпеки з боку США.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами дипломатів, лідери Європи радили домогтися гарантій безпеки від США для України, перш ніж іти на вимоги РФ.

Заклик було передано під час розмови Володимира Зеленського із європейськими лідерами, зокрема із Емманюелем Макроном, Фрідріхом Мерцом та Урсулою фон дер Ляєн.

Зазначається, що лідери наполягали, щоб США відігравали провідну роль у гарантіях безпеки в угоді.

Також читайте: Делегація України знову прибула до США на перемовини. Ми готові до будь-якого розвитку подій, - Зеленський

Видання пише, що в Україні та Європі занепокоєні тим, що США не уточнюють, що робитимуть, якщо Росія порушить майбутню можливу мирну угоду та знову здійснить вторгнення до України.

Такі попередження, зазначає WSJ, є прикладом спроб лідерів Європи втрутитися у мирні переговори, як проводять США переважно без участі Європи.

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Що передувало?

Також читайте: Підтримка ЗСУ - головна гарантія безпеки України, - прем’єр Швеції Крістерссон

Автор: 

Європа (2508) Зеленський Володимир (28072) США (26770) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+11
@ (в перекладі):
Ось тільки не треба дивуватися, чому Трамп наполовину скасував санкції проти ЛУКОЙЛу.
А все тому, що Віткофф з'їздив до москви і привіз звідти кеш! Трамп сам же сказав: "переговори пройшли дуже добре'.
А свого зятя Кушнера до Віткоффа приставив для того, щоб той бува не привласнив частину грошей дорогою. Певне, вже траплялися випадки.
Мафія.
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05.12.2025 10:07 Відповісти
+10
Єдина гарантія - українська ядерна зброя.
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05.12.2025 09:55 Відповісти
+9
Были у нас гарантии. И где они?
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05.12.2025 10:12 Відповісти
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А США гарантій не дають і застерігають від непоступливості. Шах і мат від союзників, "треба дати їм навоюватися")
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05.12.2025 09:54 Відповісти
Для самого гундоса?
Йому сам рудий донні дасть!
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05.12.2025 09:54 Відповісти
Гумор? Взагалі-то, мова йде про гарантії безпеки для України. У тому числі, судячи з прапорця, і для Вас.
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05.12.2025 10:01 Відповісти
Про які гарантії якої безпеки? Триндіти - це не гарантія. Прокиньтеся вже нарешті
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05.12.2025 10:12 Відповісти
"Про які гарантії якої безпеки?" (с.)

Перш, ніж вступати в дискусію, не завадило б спочатку прочитати хоча б заголовок до статті.
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05.12.2025 12:07 Відповісти
Шо ви все валите на США - бачучи шо Трамп ніяких гарантій не дасть - війна в Європі - ваші гарантії
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05.12.2025 09:55 Відповісти
"Шо ви все валите на США"

они не валят, а вполне прозрачно намекают, что если лидор подпишет что-то без гарантий сша, то значит лидору гарантии не нужны, и возможные гарантии европы и предыдущие усилия автоматом идут в ноль
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05.12.2025 10:43 Відповісти
друзі союзники тоді чекаємо ваші армії на наших фронтах
потрібно досягти цифри 5000 - 10000 за добу мертвих московитів, можливо тоді ***** заспокоїться і піде з наших земель
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05.12.2025 09:55 Відповісти
Єдина гарантія - українська ядерна зброя.
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05.12.2025 09:55 Відповісти
Самая надёжная гарантия безопасности для Украины и любой другой современной страны это умные, порядочные и адекватные руководители этой страны!
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05.12.2025 12:13 Відповісти
@ (в перекладі):
Ось тільки не треба дивуватися, чому Трамп наполовину скасував санкції проти ЛУКОЙЛу.
А все тому, що Віткофф з'їздив до москви і привіз звідти кеш! Трамп сам же сказав: "переговори пройшли дуже добре'.
А свого зятя Кушнера до Віткоффа приставив для того, щоб той бува не привласнив частину грошей дорогою. Певне, вже траплялися випадки.
Мафія.
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05.12.2025 10:07 Відповісти
@ (в перекладі):
США вивели з-під санкцій тисячі АЗС російського Лукойлу за кордоном до кінця квітня наступного року, - заява американського Мінфіну.
Рішення фактично дозволяє продовжити роботу АЗС під брендом «Лукойл» у США та інших країнах.
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05.12.2025 10:48 Відповісти
Были у нас гарантии. И где они?
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05.12.2025 10:12 Відповісти
НІХТО ГАРАНТІЙ НЕ ДАСТЬ. Уже давали і бачимо як це. І Я ВПЕВНЕНИЙ НАТО - така ж фікція як і все решта.

- колюча проволка повсюди
- дрони
- балістика

все інше казки
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05.12.2025 10:20 Відповісти
Такі вумні європейці,ажстрашно.
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05.12.2025 10:23 Відповісти
Чим підтримають бажання не капіталювати?Обіцянками?((((
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05.12.2025 10:25 Відповісти
США втратили право надавати якісь гарантії будь кому після змови з ******. Тим більше Україні як жертві цієї змови. І, до речі, за що там зєлєнскій дав дозвіл американським компаніям розробляти корисні копалини в Україні?
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05.12.2025 10:27 Відповісти
Зазначається, що лідери наполягали, щоб США відігравали провідну роль у гарантіях безпеки в угоді.

Соромлюсь спитати: а Європа завжди буде як сторонній спостерігач? Я в курсі, що Україна зараз на європейській крапельниці.

Але цей єврокуколдизм - заїпав. Кредити Україні - ні, російські активи - ні, вторинні санкції - ні, гарантії - ні.
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05.12.2025 10:44 Відповісти
зате: "Українці, ви неймовірні, тримайтесь" і "просіть у трампа побільше, на мале не погоджуйтесь"
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05.12.2025 10:46 Відповісти
Застерігають і хлопають по плечу, а ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
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05.12.2025 10:59 Відповісти
Не буде ніяких поступок, Україна цю війну виграла і доведе її до кінця звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
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05.12.2025 11:08 Відповісти
Виграла. Особливо під прапорами європейських держав. Казкарі.
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05.12.2025 11:50 Відповісти
Единственная гарантия для украинцев это ядерная сброя. Но для этого надо выгнать миндичей несмотря на их вопли про антисэмытызм.
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05.12.2025 11:11 Відповісти
у кремлевского, ботаксного Шныря два козыря бенин, Оманкий Нарик ( проект кремля буратино с киностудиями и офшорами в маЦкве под крышей шефиров) и слабоумный нарцисс таМпон он же агент краснов купленный еще в 80-90 +бабки рыболовлева+деменция+пленки эпштейна....и пока эти два козыря "работают" конца войны не будет....и если бы таМпон победил в 21 году Украины уже не было бы, один сдал, второй закрыл бы глаза....на это и был расчет бункерной крысы...
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05.12.2025 11:25 Відповісти
а чому європейці закликають? бо пані вже лягли і просють
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05.12.2025 16:09 Відповісти
 
 