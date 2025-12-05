Європейці застерігають Зеленського від поступок РФ без надійних гарантій безпеки від США, - WSJ

Європейські лідери застерегли президента Володимира Зеленського від поступок вимогам Росії без чітких гарантій безпеки з боку США.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами дипломатів, лідери Європи радили домогтися гарантій безпеки від США для України, перш ніж іти на вимоги РФ.

Заклик було передано під час розмови Володимира Зеленського із європейськими лідерами, зокрема із Емманюелем Макроном, Фрідріхом Мерцом та Урсулою фон дер Ляєн.

Зазначається, що лідери наполягали, щоб США відігравали провідну роль у гарантіях безпеки в угоді.

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Видання пише, що в Україні та Європі занепокоєні тим, що США не уточнюють, що робитимуть, якщо Росія порушить майбутню можливу мирну угоду та знову здійснить вторгнення до України.

Такі попередження, зазначає WSJ, є прикладом спроб лідерів Європи втрутитися у мирні переговори, як проводять США переважно без участі Європи.

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Що передувало?

Видання Spiegel повідомило, що Мерц і Макрон побоюються "зради" США у переговорах щодо України.

Згодом у Макрона заперечили цю інформацію.

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