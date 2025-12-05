Європейці застерігають Зеленського від поступок РФ без надійних гарантій безпеки від США, - WSJ
Європейські лідери застерегли президента Володимира Зеленського від поступок вимогам Росії без чітких гарантій безпеки з боку США.
Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами дипломатів, лідери Європи радили домогтися гарантій безпеки від США для України, перш ніж іти на вимоги РФ.
Заклик було передано під час розмови Володимира Зеленського із європейськими лідерами, зокрема із Емманюелем Макроном, Фрідріхом Мерцом та Урсулою фон дер Ляєн.
Зазначається, що лідери наполягали, щоб США відігравали провідну роль у гарантіях безпеки в угоді.
Видання пише, що в Україні та Європі занепокоєні тим, що США не уточнюють, що робитимуть, якщо Росія порушить майбутню можливу мирну угоду та знову здійснить вторгнення до України.
Такі попередження, зазначає WSJ, є прикладом спроб лідерів Європи втрутитися у мирні переговори, як проводять США переважно без участі Європи.
Що передувало?
- Видання Spiegel повідомило, що Мерц і Макрон побоюються "зради" США у переговорах щодо України.
- Згодом у Макрона заперечили цю інформацію.
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Йому сам рудий донні дасть!
Перш, ніж вступати в дискусію, не завадило б спочатку прочитати хоча б заголовок до статті.
они не валят, а вполне прозрачно намекают, что если лидор подпишет что-то без гарантий сша, то значит лидору гарантии не нужны, и возможные гарантии европы и предыдущие усилия автоматом идут в ноль
потрібно досягти цифри 5000 - 10000 за добу мертвих московитів, можливо тоді ***** заспокоїться і піде з наших земель
Ось тільки не треба дивуватися, чому Трамп наполовину скасував санкції проти ЛУКОЙЛу.
А все тому, що Віткофф з'їздив до москви і привіз звідти кеш! Трамп сам же сказав: "переговори пройшли дуже добре'.
А свого зятя Кушнера до Віткоффа приставив для того, щоб той бува не привласнив частину грошей дорогою. Певне, вже траплялися випадки.
Мафія.
США вивели з-під санкцій тисячі АЗС російського Лукойлу за кордоном до кінця квітня наступного року, - заява американського Мінфіну.
Рішення фактично дозволяє продовжити роботу АЗС під брендом «Лукойл» у США та інших країнах.
- колюча проволка повсюди
- дрони
- балістика
все інше казки
Соромлюсь спитати: а Європа завжди буде як сторонній спостерігач? Я в курсі, що Україна зараз на європейській крапельниці.
Але цей єврокуколдизм - заїпав. Кредити Україні - ні, російські активи - ні, вторинні санкції - ні, гарантії - ні.