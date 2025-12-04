УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11937 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
625 8

Підтримка ЗСУ - головна гарантія безпеки України, - прем’єр Швеції Крістерссон

Швеція: підтримка ЗСУ — головна гарантія безпеки України

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Європа може навчати та оснащувати ЗСУ, проте "гарантії безпеки" мають умовний характер і потребують фінансової підтримки, зокрема від заморожених активів РФ та США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yle.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Крістерссон зазначив, що багато європейських лідерів готові долучитися до "забезпечення безпеки України", проте термін "гарантії безпеки" може вводити в оману.

"Найсильнішою і найважливішою гарантією безпеки є сильні Збройні сили України, яким ми можемо допомогти залишатися сильними", - підкреслив він.

За його словами, Європа може навчати та оснащувати українських військових, але для цього потрібні фінансові ресурси, зокрема шляхом використання заморожених активів РФ.

"Ми переважно говоримо саме про такі гарантії безпеки. Щоб вони були переконливими, необхідна підтримка Вашингтону", - додав Крістерссон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія пропонує Україні "заходи безпеки", але не гарантії, - прем’єр Орпо

Переговори США та РФ

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров обговорив із європейськими радниками з нацбезпеки напрацювання "рамки дієвих гарантій" для України

Автор: 

Європа (2508) Україна (7432) Крістерссон Ульф (31) гарантії безпеки (467)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось не пригадую - в 2022 році ельфи те саме співали, чи інше заливали у вуха сталевому дикобразу?
показати весь коментар
04.12.2025 09:57 Відповісти
Це розуміє шведський прем'єр міністр ,на жаль це не розуміє проросійський клоун який став президентом,Тільки ЗСУ можуть захистити Україну від варварської орди і знищення українського народу як запланував рашиський злочинец.Тому допомагаємо ЗСУ.
показати весь коментар
04.12.2025 10:06 Відповісти
головне фінансова підтримка депутатів ВР - вважає скоморох і його 5-6 ефективних менеджерів
показати весь коментар
04.12.2025 10:10 Відповісти
Шведський урядовець розуміє, українські депутати вдають, що не розуміють. Ідіоти? Ні. Бо про снбе дбають. Ідіот наносить шкоду і людям, і собі, а ці шкодять лише людям і державі.
показати весь коментар
04.12.2025 10:11 Відповісти
Так само і подумали у верховній зраді України, де прийняли підвищення зп для депутатгенератів
показати весь коментар
04.12.2025 10:31 Відповісти
А-ха-ха, як швидко почали зіскакувати з теми "гарантій"! Вже гарантією є ЗСУ, яких кацапня в котлах вибиває, а баби більше не нарожають. Сциклива Європка вже зрозуміла, що її shit тріснув, і ця конячка вже не поїде, ото ж можна злазити. Красиво розвели тупих лохів, якими заткнули та послабили кацапію для свого мирного і заможного життя.
показати весь коментар
04.12.2025 11:13 Відповісти
У Зеленського головна гарантія і турбота за рахунок бюджету України і закордонної допомоги - підтримка міндічів(їх двоє) цукермианів(їх двоє) шефірів (їх двоє) телеканал "1+1" їх власників двоє-коломойський і медведчук, де марафон) і бариг військово-цивільних адміністрацій, там тих "сиріток" тисячі. А військових мають підтримати їх родичі, діти, пенсіонери і волонтери.
показати весь коментар
04.12.2025 11:13 Відповісти
Роскажіть це ЗЄ-владі. Зелені так не вважають.

Дороги, телемарафон, ЗП та конверти СН - це святе. А ЗСУ хай хтось інший фінансує.
показати весь коментар
04.12.2025 11:25 Відповісти
 
 