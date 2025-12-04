Підтримка ЗСУ - головна гарантія безпеки України, - прем’єр Швеції Крістерссон

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Європа може навчати та оснащувати ЗСУ, проте "гарантії безпеки" мають умовний характер і потребують фінансової підтримки, зокрема від заморожених активів РФ та США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yle.

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Крістерссон зазначив, що багато європейських лідерів готові долучитися до "забезпечення безпеки України", проте термін "гарантії безпеки" може вводити в оману.

"Найсильнішою і найважливішою гарантією безпеки є сильні Збройні сили України, яким ми можемо допомогти залишатися сильними", - підкреслив він.

За його словами, Європа може навчати та оснащувати українських військових, але для цього потрібні фінансові ресурси, зокрема шляхом використання заморожених активів РФ.

"Ми переважно говоримо саме про такі гарантії безпеки. Щоб вони були переконливими, необхідна підтримка Вашингтону", - додав Крістерссон.

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Переговори США та РФ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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