Поддержка ВСУ - главная гарантия безопасности Украины, - премьер Швеции Кристерссон

Премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Европа может обучать и оснащать ВСУ, однако "гарантии безопасности" носят условный характер и требуют финансовой поддержки, в частности - от замороженных активов РФ и США.
Кристерссон отметил, что многие европейские лидеры готовы присоединиться к "обеспечению безопасности Украины", однако термин "гарантии безопасности" может вводить в заблуждение.
"Самой сильной и важной гарантией безопасности являются сильные Вооруженные силы Украины, которым мы можем помочь оставаться сильными", - подчеркнул он.
По его словам, Европа может обучать и оснащать украинских военных, но для этого нужны финансовые ресурсы, в частности путем использования замороженных активов РФ.
"Мы преимущественно говорим именно о таких гарантиях безопасности. Чтобы они были убедительными, необходима поддержка Вашингтона", - добавил Кристерссон.
Переговоры США и РФ
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
- Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.
