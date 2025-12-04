РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Поддержка ВСУ - главная гарантия безопасности Украины, - премьер Швеции Кристерссон

Швеция: поддержка ВСУ — главная гарантия безопасности Украины

Премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Европа может обучать и оснащать ВСУ, однако "гарантии безопасности" носят условный характер и требуют финансовой поддержки, в частности - от замороженных активов РФ и США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Yle.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кристерссон отметил, что многие европейские лидеры готовы присоединиться к "обеспечению безопасности Украины", однако термин "гарантии безопасности" может вводить в заблуждение.

"Самой сильной и важной гарантией безопасности являются сильные Вооруженные силы Украины, которым мы можем помочь оставаться сильными", - подчеркнул он.

По его словам, Европа может обучать и оснащать украинских военных, но для этого нужны финансовые ресурсы, в частности путем использования замороженных активов РФ.

"Мы преимущественно говорим именно о таких гарантиях безопасности. Чтобы они были убедительными, необходима поддержка Вашингтона", - добавил Кристерссон.

Переговоры США и РФ

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Европа (2172) Украина (45234) Ульф Кристерссон (25) гарантии безопасности (323)
Щось не пригадую - в 2022 році ельфи те саме співали, чи інше заливали у вуха сталевому дикобразу?
04.12.2025 09:57 Ответить
Це розуміє шведський прем'єр міністр ,на жаль це не розуміє проросійський клоун який став президентом,Тільки ЗСУ можуть захистити Україну від варварської орди і знищення українського народу як запланував рашиський злочинец.Тому допомагаємо ЗСУ.
04.12.2025 10:06 Ответить
головне фінансова підтримка депутатів ВР - вважає скоморох і його 5-6 ефективних менеджерів
04.12.2025 10:10 Ответить
Шведський урядовець розуміє, українські депутати вдають, що не розуміють. Ідіоти? Ні. Бо про снбе дбають. Ідіот наносить шкоду і людям, і собі, а ці шкодять лише людям і державі.
04.12.2025 10:11 Ответить
 
 