Финляндия предлагает Украине "меры безопасности", но не гарантии, - премьер Орпо
Финляндия не готова предоставлять Украине гарантии безопасности, однако готова участвовать в организации мер безопасности для Украины, что отличается от предоставления формальных гарантий безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом заявил премьер Петтери Орпо.
"Это очень большая разница. Гарантии безопасности - это серьезное дело. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с мерами безопасности. Разница между этим существенная", - отметил Орпо.
На вопрос, знаком ли он с условиями гарантий безопасности от США для Украины и будут ли они работать по образцу статьи 5 НАТО, политик ответил, что Хельсинки не получали подробных предложений и конкретных условий.
По словам Орпо, он не понимает, почему Финляндия оказалась в списке государств, готовых предоставить гарантии безопасности, в первоначальном варианте "мирного плана" президента США Дональда Трампа.
В то же время он убежден, что "настоящие гарантии безопасности" Украине могут предоставить только крупные европейские страны вместе с США.
Переговоры США и РФ
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
- Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А саміти та якісь нікчемні теревені=договори про «мір, труд май», то для дурнів з лохомакаронів, за їх же гроші, на млрд грн!!
Бо всі не вірять що війна не розпочнется знову і головне не вірять що Україна зробить висновки і буде тім самим "сталевим дікобразом европи". А на нато війсковим шляхом ніхто нападати не буде і вони це чудово знають.