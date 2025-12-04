РУС
Гарантии безопасности для Украины
1 239 18

Финляндия предлагает Украине "меры безопасности", но не гарантии, - премьер Орпо

Финляндия не дает гарантии безопасности Украине, предлагает меры — премьер

Финляндия не готова предоставлять Украине гарантии безопасности, однако готова участвовать в организации мер безопасности для Украины, что отличается от предоставления формальных гарантий безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом заявил премьер Петтери Орпо.

"Это очень большая разница. Гарантии безопасности - это серьезное дело. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с мерами безопасности. Разница между этим существенная", - отметил Орпо.

На вопрос, знаком ли он с условиями гарантий безопасности от США для Украины и будут ли они работать по образцу статьи 5 НАТО, политик ответил, что Хельсинки не получали подробных предложений и конкретных условий.

По словам Орпо, он не понимает, почему Финляндия оказалась в списке государств, готовых предоставить гарантии безопасности, в первоначальном варианте "мирного плана" президента США Дональда Трампа.

В то же время он убежден, что "настоящие гарантии безопасности" Украине могут предоставить только крупные европейские страны вместе с США.

Переговоры США и РФ

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Украина (45234) Финляндия (1059) Орпо Петтери (41) гарантии безопасности (323)
Топ комментарии
+7
Дивно, а куди ж каталися за гроші Українців, по країнах Світу, зеленський з єрмаком, упродовж 2024-25 років і щось там поназаключали???
04.12.2025 09:33 Ответить
+5
28 безпекових угод
04.12.2025 09:33 Ответить
+4
Нє, ну спасіба
04.12.2025 09:29 Ответить
Нє, ну спасіба
04.12.2025 09:29 Ответить
і це каже країна яка втратила 10% території після війни з паРашею.
04.12.2025 09:31 Ответить
Трамп нас з кимось попутав - Орпо - по серйозному - ні - бо медвідь близенько
04.12.2025 09:32 Ответить
Дивно, а куди ж каталися за гроші Українців, по країнах Світу, зеленський з єрмаком, упродовж 2024-25 років і щось там поназаключали???
04.12.2025 09:33 Ответить
28 безпекових угод
04.12.2025 09:33 Ответить
Вивозив зеленський гроші з України, на скумбрію по 8 дол США !!
А саміти та якісь нікчемні теревені=договори про «мір, труд май», то для дурнів з лохомакаронів, за їх же гроші, на млрд грн!!
04.12.2025 10:15 Ответить
Зараз будуть писати "фіни не розуміють, що вони наступні, а ми щит". Але вони не наступні й добре це розуміють)
04.12.2025 09:34 Ответить
А можна мені виграшні номери білета національної лотереї від диванних екстрасенсів на наступний розіграш?
04.12.2025 09:37 Ответить
Легко - але 30% від планованого виграшу авансом. Кидай 300 штук і виграєш мільйон.
04.12.2025 09:41 Ответить
Тільки тому, що нах нікому не потрібні, з них немає чого взяти.
04.12.2025 09:40 Ответить
Ага, просто виноград зелений, як в байці.
04.12.2025 09:43 Ответить
Ви ж написали, що на фінов рашисти нападати не будуть, я підтвердив. Що не так?
04.12.2025 09:46 Ответить
Ну це очевидно. Ніхто не хоче давати залізних гарантій безпеки. Тільки квазі. Нажаль

Бо всі не вірять що війна не розпочнется знову і головне не вірять що Україна зробить висновки і буде тім самим "сталевим дікобразом европи". А на нато війсковим шляхом ніхто нападати не буде і вони це чудово знають.
04.12.2025 09:37 Ответить
А якого результату ви очікували, ця ***** буде продовжуватися до тих пір поки людство буде поділене на сотні націй і країн. Поки не буде створений єдиний планетарний уряд і єдина планетарна нація.
04.12.2025 09:41 Ответить
ну один в 1939 році намагався так здєлать. Але його тоді придушили. Тут або всіх вирізать треба, або щоб всі із друг-другом перетрахались. Я за другий варіант
04.12.2025 09:46 Ответить
Ні, він хотів влаштувати геноцид на теорії расового домінування власної нації. Це трохи не те саме.
04.12.2025 10:07 Ответить
Первая ласточка, в итоге все сведется к новому меморандуму
04.12.2025 09:44 Ответить
Що аоно за ху#ню несе. Чмо безсовістне
04.12.2025 10:14 Ответить
 
 